Θέατρο κάτω από τα δέντρα, πρόβες δίπλα στο νερό, φωνές, σώματα, ιστορίες και άνθρωποι που συναντιούνται δημιουργικά. Το Πάρκο Τρίτση και το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, από τις 15 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου, μετατρέπουν την Αθήνα σε τόπο καλοκαιρινής απόδρασης, με αφορμή τους «Βατράχους» του Αριστοφάνη και με σπουδαία ονόματα σκηνοθετών, ηθοποιών και performersνα διδάσκουν σε εργαστήρια και masterclasses!

15 Ιουνίου-31 Ιουλίου

Θέατρο, λίμνη και δημιουργική εκπαίδευση μέσα στην πόλη

Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν εγκαινιάζει μια μοναδική συνεργασία με το Μητροπολιτικό Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», μέσα από τη νέα, πρωτότυπη Θερινή Ακαδημία Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα θεατρικής εκπαίδευσης, δημιουργικής άσκησης και καλλιτεχνικής συνάντησης μέσα στο φυσικό τοπίο του Πάρκου, δίπλα στη λίμνη Ναϊάδα, το οποίο αξιοποιεί τον ανοιχτό χώρο ως ζωντανό πεδίο έμπνευσης, βιωματικής γνώσης και συλλογικής δημιουργίας.

Η Θερινή Ακαδημία περιλαμβάνει πέντε διαφορετικά τμήματα για όλες και όλους:

• ηθοποιούς και σπουδαστές-σπουδάστριες Δραματικών Σχολών

• υποψήφιους σπουδαστές-σπουδάστριες Δραματικών Σχολών

• εφήβους και νέες/νέους (16- 23 ετών) που ενδιαφέρονται για το θέατρο

• ενήλικες (23+ ετών) που δεν ασχολούνται επαγγελματικά με το θέατρο αλλά θέλουν να το γνωρίσουν καλύτερα

• εργαστήριο δραματουργικής ενεργοποίησης και θεατρικής γραφής.

Όλα τα εργαστήρια αντλούν έμπνευση και υλικό από τους «Βατράχους»του Αριστοφάνη και από τα μεγάλα ερωτήματα που ανοίγει το έργο: την αναζήτηση της ποίησης, τη σχέση μας με το αρχαίο δράμα, τη μετάβαση από το παλιό στο νέο, την κατάβαση ως πέρασμα και δοκιμασία, τη φωνή της κοινότητας.

Η διαδρομή της Θερινής Ακαδημίας δεν ολοκληρώνεται με το τέλος όλων των εργαστηρίων στις 31 Ιουλίου, αλλά στις 30 Αυγούστου, με μια κοινή ανοιχτή παρουσίαση στο Πάρκο με τίτλο «Βάτραχοι στη Λίμνη» : μια θεατρική «γιορτή» που θα λειτουργήσει ως ζωντανό αποτύπωμα της Θερινής Ακαδημίας και ως σημείο συνάντησης όλων των συμμετεχόντων, των διδασκόντων και του κοινού δίπλα στη λίμνη.

Τα τέσσερα «Φυτώρια» και το «Δραματουργείο» της Θερινής Ακαδημίας

1. Φυτώριο Ηθοποιών – Σπουδαστών/στριών Δραματικών Σχολών

Πρωτότυπο εργαστήριο για ηθοποιούς αλλά και σπουδαστές/στριες Δραματικών Σχολών με άξονα τους «Βατράχους» του Αριστοφάνη. Μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις, workshops και masterclasses δίπλα στη λίμνη, το έργο γίνεται έμπνευση και αφορμή για μια ζωντανή έρευνα πάνω στα ζητήματα που ανοίγει το έργο.

Ώρες μαθημάτων: Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή, 10π.μ.-1μ.μ.

2. Φυτώριο Υποψήφιων Σπουδαστών/στριών Δραματικών Σχολών

Πρόγραμμα για υποψήφιους και υποψήφιες που θέλουν να έρθουν σε επαφή με το θέατρο και παράλληλα να προετοιμαστούν για τις εισαγωγικές εξετάσεις των Ανώτερων Δραματικών Σχολών που πραγματοποιούνται τον Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα εστιάζει στην υποκριτική, τον αυτοσχεδιασμό, τη σχέση με το κείμενο, τη φωνή, το σώμα και το τραγούδι. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να έχουν επιλέξει έναν σύγχρονο μονόλογο, ένα ποίημα και ένα τραγούδι. Μονόλογος στο αρχαίο δράμα θα επιλεγεί με τη βοήθεια των διδασκόντων και με αφορμή τους «Βατράχους» (μονόλογοι από έργα των Αριστοφάνη, Αισχύλου, Ευριπίδη)

Ώρες μαθημάτων: Δευτέρα – Τετάρτη, 10π.μ-1μ.μ. και Παρασκευή, 5μ.μ.-8μ.μ.

Δυνατότητα επιπλέον masterclasses

3. Φυτώριο Εφήβων και Νέων (16-23 ετών)

Ένα θεατρικό εργαστήριο για εφήβους και νέους/νέες από 16 έως 23 ετών που θέλουν να γνωρίσουν τη θεατρική πράξη μέσα από το σώμα, τη φωνή, τον αυτοσχεδιασμό, τον ρυθμό και την ομαδική λειτουργία. Στόχος είναι η πρώτη ουσιαστική επαφή με τη σκηνή ως χώρο έκφρασης, ομαδικότητας και συνεργασίας, με αφορμή τους «Βατράχους».

Ώρες μαθημάτων: Τρίτη 5μ.μ.-8μ.μ. και Σάββατο, 10π.μ.-1μ.μ.

Δυνατότητα επιπλέον masterclasses*

4. Φυτώριο Ενηλίκων (23+ ετών)

Ένα βιωματικό εργαστήριο για ενήλικες, με ή χωρίς προηγούμενη εμπειρία, που με αφορμή τους «Βατράχους» και τη θεματική τους, επιθυμούν να εξερευνήσουν το θέατρο ως εργαλείο έκφρασης, επικοινωνίας και προσωπικής ενεργοποίησης. Υποκριτική, αυτοσχεδιασμός, προσωπική αφήγηση, φωνή, μουσικότητα και ομαδική δημιουργία συνθέτουν τον βασικό κορμό.

Ώρες μαθημάτων: Κυριακή 10μ.μ.-1μ.μ.-Δευτέρα 5μ.μ.-8μ.μ.

Δυνατότητα επιπλέον masterclasses*

5. «Δραματουργείο» στη λίμνη – Εργαστήριο Γραφής

Ένα ταχύρρυθμο εργαστήριο ενεργοποίησης θεατρικής γραφής θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της Θερινής Ακαδημίας. Με άξονες τη γραφή για τη σκηνή, την προσωπική αφήγηση, τη διασκευή και τη σύνδεση με το τοπίο της λίμνης και φυσικά τη γενική θεματική των «Βατράχων», το εργαστήριο προσκαλεί τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες να μετατρέψουν εμπειρίες, εικόνες και μνήμες σε σκηνικό υλικό.

Ώρες μαθημάτων: Κάθε Πέμπτη 6μ.μ.- 9μ.μ.

Δυνατότητα επιπλέον masterclasses*

*Πέρα από τα βασικά ωράρια μαθημάτων που σημειώνονται για κάθε τμήμα, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στα τμήματα Φυτώριο Εφήβων και Νέων, Φυτώριο Ενηλίκων, Δραματουργείο και Φυτώριο Υποψηφίων Σπουδαστών/στριών Δραματικών Σχολών θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ορισμένα masterclasses μαζί με το Φυτώριο Ηθοποιών και Σπουδαστών/στριών Δραματικών Σχολών.

Οι συνεργάτες/ιδες

Οι διδάσκοντες/ουσες συνεργάτες και συνεργάτιδες του Θεάτρου Τέχνης που θα πραγματοποιήσουν εργαστήρια ή masterclassesείναι (αλφαβητικά) :

Θοδωρής Αμπαζής, Δημήτρης Δεγαΐτης, Γιάννης Κακλέας, Μαριάννα Κάλμπαρη, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Λουκία Μιχαλοπούλου, Γιάννης Μόσχος, Ευαγγελία Μουμούρη, Περικλής Μουστάκης, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Άγγελος Μπούρας, Θοδωρής Οικονόμου, Λένα Παπαληγούρα, Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου, Χριστίνα Σουγιουλτζή, Έλενα Τριανταφυλλοπούλου, Μαρίζα Τσίγκα, Νίκος Χατζόπουλος, Μαρίνα Χρονοπούλου.

Στη διδασκαλία ενδέχεται να συνεργαστούν και έκτακτοι προσκεκλημένοι.

Σχεδιασμός Θερινής Ακαδημίας: Μαριάννα Κάλμπαρη

Υπεύθυνος εργαστηρίων: Άγγελος Μπούρας

Σημαντικές επισημάνσεις

• Επιπλέον συναντήσεις για την τελική παρουσίαση

Όλοι οι συμμέχοντες/ουσες στην τελική ανοιχτή παρουσίαση «Βάτραχοι στη Λίμνη», που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Αυγούστου στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», θα πρέπει να υπολογίσουν -εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτήν-έναν επιπλέον αριθμό προβών κατά την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Οι ακριβείς ημέρες και ώρες των προβών αυτών θα οριστούν από κοινού, με βάση τις ανάγκες της παρουσίασης και τη διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων.

• Πιθανές προσαρμογές ωραρίου

Σε ημέρες κατά τις οποίες δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο Πάρκο ή το Πάρκο παραμένει κλειστό για το κοινό για λόγους Πολιτικής Προστασίας ή αυξημένου κινδύνου, τα μαθήματα θα αναπληρώνονται σε νέα ημέρα και ώρα, πάντα σε συνεννόηση με την ομάδα και τους διδάσκοντες. Στόχος είναι το πρόγραμμα να παραμείνει ευέλικτο και ασφαλές, χωρίς να διαταράσσεται η συνολική διαδικασία.

• Πληροφορίες για αιτήσεις/εγγραφές/δίδακτρα

Οι αιτήσεις-εγγραφές για όλα τα τμήματα της Θερινής Ακαδημίας, ξεκινούν στις 21 Μαΐου και ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου.

Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες για την αιτήσεις-εγγραφές και τα δίδακτρα εδώ: https://theatro-technis.gr/εκπαίδευση-δράσεις/φυτώριο-τέχνης

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3222760 (καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή 10π.μ.-2μ.μ.) και 210 3603941 (2μ.μ.-6μ.μ.)

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.