Το νέο μυθιστόρημα της Μαίρης Κωστάκη με τίτλο «Ίκαρος και Έλλη στο μεγάλο ταξίδι» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάκτος.

Ο Ίκαρος και η Έλλη κατάφεραν να ξεγελάσουν τον θάνατο, δεν χάθηκαν στα κύματα. Δραπέτες του πεπρωμένου τους, βρέθηκαν στο παλάτι του Νηρέα, σ’ έναν κόσμο πλημμυρισμένο από την αγάπη και τη φροντίδα θεών και ανθρώπων. Τα χρόνια κυλούσαν όμορφα, κι αυτοί μεγάλωναν, χωρίς όμως ούτε μια στιγμή να ξεχάσουν τους αγαπημένους τους, εκείνους που τους θεωρούσαν χαμένους και θρηνούσαν γι’ αυτούς.

Οι δυο νέοι που, σημαδεμένοι από την απώλεια, συναντήθηκαν μοιραία για να γιατρέψουν τις πληγές τους, ενώνουν τα όνειρά τους και ξεκινούν για το ταξίδι της επιστροφής.

Με μοναδική πυξίδα την αγάπη τους, θα αναμετρηθούν με θεούς, τρικυμίες, ναυάγια, περιπέτειες και πολέμους. Ποιον δρόμο θα χαράξει τώρα το πεπρωμένο τους, όταν ο ένας θα βρεθεί μακριά από τον άλλον;

Μια τρυφερή ιστορία, που κολυμπά στον ωκεανό της ελληνικής μυθολογίας. Ένας ύμνος στην άδολη αγάπη, στην ενσυναίσθηση, στη φιλία και στην ελπίδα που γεννιέται μέσα από την καταστροφή…

Βιογραφικό:

Η Μαίρη Κωστάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Νέα Αρτάκη Ευβοίας. Είναι ιστορικός Ελληνικού πολιτισμού. Από μικρή λάτρευε τους αρχαίους μύθους και τα λαϊκά παραμύθια, έτσι το ερευνητικό της πεδίο, επικεντρώνεται στην Ελληνική μυθολογία και τη λαογραφία. Άρθρα της φιλοξενούνται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, αναδεικνύοντας αθέατες πλευρές των μύθων και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Μετά το πρώτο της βιβλίο, «Το μυστικό του Ίκαρου», επανέρχεται με το δεύτερο της πόνημα, «Ίκαρος και Έλλη – στο μεγάλο ταξίδι».

Η βαθιά αγάπη της για τις Μικρασιατικές της ρίζες, την καθιστά ενεργό μέλος του συλλόγου «Απανταχού Αρτακηνών – Κυζικηνών», όπου προσφέρει εθελοντικό έργο.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται στο χώρο των παραστατικών τεχνών, με τη συμμετοχή της στη θεατρική ομάδα του συλλόγου. Με τη διπλή ιδιότητα, ως θεατρική συγγραφέας και ως ηθοποιός, τροφοδοτεί τα δρώμενα του γενέθλιου τόπου της, καθώς έργα της παρουσιάζονται σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του.

Μετά το γάμο της με το Γρηγόρη Κωστάκη, Δρ. Ηλεκτρολόγο – Μηχανολόγο ΕΜΠ, η ζωή της μοιράζεται μεταξύ της Αθήνας και της ιδιαίτερης πατρίδας της. Έχει δύο παιδιά, τη Θεοδοσία, Μηχανολόγο – Μηχανικό ΕΜΠ, Msc, και το Γιάννη, απόφοιτο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμβουλο Ασφάλειας Πληροφοριών, Μsc.

Τιμή: 14,84 € με ΦΠΑ

Σελίδες: 182