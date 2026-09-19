Ο διαχρονικός μύθος του Ίκαρου συναντά την επιστημονική φαντασία σε μια πρωτότυπη θεατρική εμπειρία για όλη την οικογένεια. Από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, και για πέντε μόνο παραστάσεις, ο «Ίκαρος» προσκαλεί μικρούς και μεγάλους θεατές σε μια συναρπαστική διαστημική περιπέτεια στο Θέατρο Χώρος.

Οι θεατές μεταφέρονται στο μέλλον όπου θα αναμετρηθούν με σημαντικά ερωτήματα όπως: Τι σημαίνει να είσαι πραγματικά άνθρωπος; Γιατί είναι σημαντικό να βοηθάμε ο ένας τον άλλον; Πώς μπορούμε να φροντίζουμε τους γύρω μας και το πλανητικό μας σπίτι; Και τελικά… μπορεί ένα παιδί να αλλάξει το μέλλον;

Υπόθεση

Βρισκόμαστε στο μέλλον! Η Γη μας αλλάζει. Ο αέρας λιγοστεύει και οι πόροι σιγά σιγά εξαντλούνται. Οι άνθρωποι έχουν χωριστεί σε δύο μεγάλες ομάδες: σε εκείνους που ζουν προστατευμένοι κάτω από έναν τεχνητό θόλο και σε εκείνους που μένουν στο περιθώριο, προσπαθώντας να επιβιώσουν.

Όλοι πιστεύουν ότι το μέλλον της ανθρωπότητας βρίσκεται σε έναν μακρινό γαλάζιο πλανήτη που μοιάζει με τη γη, τον πλανήτη Κέπλερ.

Ο Δρ. Νταλ, δεξί χέρι του κυβερνήτη Σεθ Σάπιους, δημιουργεί τον Ίκαρο, ένα ανθρωποειδές με προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη. Ο Ίκαρος έχει μια πολύ σημαντική αποστολή, να ταξιδέψει στον Κέπλερ και να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα αρχή. Μόνο που, λίγο πριν ξεκινήσει, ο Ίκαρος ανακαλύπτει κάτι που τον κάνει να ξανασκεφτεί πολλά…

Λίγα λόγια για την παράσταση:

Ο μύθος του Ίκαρου γίνεται μια πρωτότυπη θεατρική παράσταση για παιδιά. Μέσα από τη φαντασία και τη δυναμική σκηνική δράση, η ιστορία ανοίγει έναν διάλογο για θέματα που μας αφορούν όλους: την κλιματική αλλαγή, την ανισότητα, τη διαφορετικότητα, την ανάγκη για συλλογική ευθύνη και την αξία της αλληλεγγύης.

Η παράσταση χρησιμοποιεί τις αρχές του σωματικού θεάτρου kinemo, δηλαδή την έντονη κίνηση, τον γρήγορο ρυθμό, την υψηλή ενέργεια, την αλληλεπίδραση της δράσης με τη μουσική και το τραγούδι και τις εμβόλιμες διαδραστικές στιγμές. Έτσι, τα παιδιά γίνονται, ομαλά, μέρος της ιστορίας και συνδέονται περισσότερο με το θέαμα που βλέπουν. Το σκηνικό και τα κοστούμια, λιτά και αφαιρετικά στη βάση τους, ζωντανεύουν με ακρίβεια τον φαντασμαγορικό και γοητευτικό κόσμο του μέλλοντος.

Ο Ίκαρος είναι μια διαστημική περιπέτεια που εμπιστεύεται τη σκέψη των παιδιών και τα καλεί να φανταστούν έναν καλύτερο κόσμο—έναν κόσμο όπου η αλλαγή αρχίζει όταν έχουμε τη γενναιότητα να αμφισβητούμε όσα μοιάζουν «σίγουρα». Χωρίς διδακτισμό, η παράσταση δίνει μια αισιόδοξη ματιά για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η σωτηρία δεν έρχεται από κάποια «έξυπνη μηχανή», αλλά από την ευθύνη των ανθρώπινων επιλογών, τη συνεργασία, την ενσυναίσθηση και το θάρρος να σκεφτόμαστε ελεύθερα.

Το κείμενο της παράστασης κυκλοφορεί από την ΚΑΠΠΑ εκδοτική.

Ταυτότητα παράστασης:

Κείμενο – Σκηνοθεσία – Δραματουργία Αλέξανδρος Ράπτης – Φώτης Δούσος

Βοηθοί Σκηνοθετών & Παραγωγής: Βέρα Κατσιμπάρου, Έφη Νταλαρή

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων: Σίσσυ Ιγνατίδου

Σκηνογραφία – Ενδυματολογία: Κατερίνα Χατζοπούλου

Τραγούδια: Αλέξανδρος Ράπτης

Ορχηστρικά Κομμάτια – Ενορχήστρωση: Γιώργος Δούσος

Χορογραφίες: Μίκα Στεφανάκη

Οργάνωση Παραγωγής: Αλέξανδρος Ράπτης

Αφίσα – Εικαστικά μοτίβα: Χρυσούλα Κοροβέση

Teaser: Αλέξανδρος Ράπτης

Επικοινωνία: Γεωργία Ζούμπα

Ηθοποιοί

Ιωάννα Μάντζαρη, Πέτρος Παγουλάτος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Χώρος: ΘΕΑΤΡΟ ΧΩΡΟΣ, Ορφέως & Πραβίου 6-8, Βοτανικός, 11855 ( κοντά στο Σταθμό Κεραμεικός)

Προγραμματισμένη Πρεμιέρα: Κυριακή, 01/11/2026

Ημέρα & Ώρα Παράστασης: κάθε Κυριακή στις 12.00 (εκτός από τις 08/11) έως τις 06/12/2026

Διάρκεια: 60′ χωρίς διάλειμμα.

Ηλικίες: 5-12 ετών

Τιμές Εισιτηρίων: 8 € (τιμή προπώλησης για όσα εισιτήρια αγοραστούν από 20/09 έως 15/10), 12 € (γενική είσοδος), 8 € (μειωμένο για φοιτητές, άνω των 65 & ΑΜΕΑ, ατέλεια και ειδική τιμή για ομάδες άνω των 8 ατόμων)

Προπώληση: more.com

Τηλέφωνα για ομαδικές κρατήσεις, σχολεία και παιδικούς σταθμούς: 6976904396, 2114041293, 6948573642 και 6974040085 { παράσταση μπορεί να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και να παρουσιαστεί σε σχολεία, θεατρικούς ή άλλους χώρους καθώς και σε Παιδικούς Σταθμούς, σε ειδικά διαμορφωμένη εκδοχή για ηλικίες 3-5 ετών).

Η παράσταση παρουσιάζεται και στη «Μικρή Σκηνή» (Θεσσαλονίκη) από το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 17.00 με διαφορετική διανομή.