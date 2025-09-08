Ένας θεατρικός μονόλογος για την αλησμόνητη Κατερίνα Ιλάριου – Μοσχάκη. Ένα ταξίδι μέσα στον χρόνο, μια αφήγηση-ύμνος στη μνήμη, στη θυσία και στη ρίζα της Κρητικής ψυχής.

Ο θεατρικός μονόλογος «Ιλαριοπούλα» φέρνει στη σκηνή την αληθινή συγκλονιστική ιστορία της Κατερίνας Λάριου – Μοσχάκη από τον Μέρωνα Αμαρίου. Μια γυναίκα που έζησε τη φωτιά της Επανάστασης, τη φρίκη της αιχμαλωσίας, την πολυτέλεια της ανατολής και την αλύγιστη πίστη στον τόπο και τη θρησκεία της.

Μέσα από την ερμηνεία της ηθοποιού Ευτυχίας Μοσχάκη (απογόνου τέταρτης γενιάς, της ηρωίδας), η Κατερίνα ξεδιπλώνει τη ζωή της σαν θρήνος και άσμα μαζί, από τη βίαιη αρπαγή της από τους Τούρκους το 1823, την πώλησή της ως σκλάβα στον Σύριο μπέη, τη ζωή της στο χαρέμι, τη μυστική της απόδραση και επιστροφή στην Κρήτη, μέχρι τη συγκλονιστική συνάντηση με τον εξισλαμισμένο γιο της που έρχεται να κάψει το χωριό της — έναν Τούρκο στρατηγό, που αναγνωρίζει στη γερόντισσα του χωριού, τη μάνα που νόμιζε πως έχασε για πάντα.

Η «Ιλαριοπούλα» δεν είναι απλώς ένα έργο ιστορικό. Είναι ένας καθρέφτης εθνικής ταυτότητας και εσωτερικής πάλης. Είναι ένας ύμνος στην πίστη, στη μητρότητα και στην ανείπωτη δύναμη της ψυχής των Κρητικών γυναικών. Μια παράσταση με βαθιά συναισθηματική φόρτιση και ιστορική ευθύνη.

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου

Σκηνοθεσία: Στέλλα Ρουσάκη

Κείμενο- Δραματουργική Επεξεργασία: Ευτυχία Μοσχάκη

Μουσικός επί σκηνής : Χαράλαμπος Αγγελάκης

Σχεδιασμός φωτισμού: Γιώργος Αντωνόπουλος

Ηχοληψία- Μουσική επιμέλεια: Φίλιππος Λέφας

Ιστορικός σύμβουλος: Χαράλαμπος Αγγελάκης Υποψήφιος Διδάκτωρ Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Επικοινωνία: Nταίζη Λεμπέση

Ερμηνεία: Ευτυχία Μοσχάκη

Ακούγονται οι ηθοποιοί: Γιώργος Λέφας, Γιώργος Μακρής, Σαράντος Γεωγλερής, Στέλλα Ρουσάκη, Λεωνίδας Παπαδόδημας.

Γραφιστικά : Κατερίνα Γκούμα

Οργάνωση παραγωγής: Καλλιτεχνικός οργανισμός Τέχνης Δρώμενα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Περιφέρεια Κρήτης

Δήμος Παπάγου – Χολαργού

Μια αληθινή ιστορία – ένα ζωντανό μνημείο στην κρητική ψυχή.

Διάρκεια: 80 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Κηποθέατρο Παπάγου

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου Ώρα 20.30

Είσοδος ελεύθερη με πρόσκληση

Η παράσταση παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στα τέλη Ιουλίου 2025 στους Δήμους Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Αμαρίου.