Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», τα οποία θα μεταδοθούν εκτάκτως αυτή την εβδομάδα Δευτέρα 9, Τρίτη 10 και Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00, λόγω της μετάδοσης του Α΄ & Β΄ Ημιτελικού του Εθνικού Τελικού της Eurovision 2026.

Ο Νικόλας μυρίζει στον Τάκη το άρωμα της Αγνής και αρχίζει να βάζει στη θέση τους τα κομμάτια του παζλ. Η Φιόνα ίσως να είναι υπεύθυνη για περισσότερους φόνους απ’ όσους νομίζει. Ο Βρεττός επιστρέφει στο ναυπηγείο και ανακοινώνει σε όλους πως ο Πέτρος είναι γιος του και του δίνει τα ηνία, διώχνοντας ταυτόχρονα τον Νικόλα. Η Δόμνα εγκαταλείπει το σπίτι της για άγνωστο προορισμό και αφήνει μονάχα ένα σημείωμα. Στο ναυπηγείο, η ανακοίνωση του Βρεττού πως ο Πέτρος είναι γιος του και διάδοχος της θέσης του, προκαλεί αναστάτωση. Μόνο ο Νικόλας μένει ήρεμος και βρίσκει ευκαιρία να κάνει μια δική του αποκάλυψη στη Φιόνα: η κόρη της γνωρίζει, πλέον, ότι εκείνη σκότωσε τον πατέρα της. Την ίδια ώρα, ο Χάρης πιέζει τη Ναταλί, να του πει για ποιο λόγο κατηγορεί τη μητέρα της, ότι σκότωσε την Αγνή. Ο Βρεττός ζητάει από την Τιτίκα να κάνουν μια συζήτηση και της αποκαλύπτει έναν ακόμα θάνατο: τον δικό του. Με τη βοήθεια του Μίμη, ο Παύλος καταφέρνει να εντοπίσει τη διεύθυνση, που ίσως βρίσκεται η κόρη του. Η Νεφέλη όμως, του ξεκαθαρίζει πως αυτό το παιδί, δεν το θέλει και εκείνος της απαντά, ότι θα το μεγαλώσει μόνος του. Η Ηλέκτρα με τον Νικήτα, αναζητούν τη Δόμνα σε όλο το νησί. Τον Στέργιο, τον τρώνε οι τύψεις, κι η Μάρω προσπαθεί να τον αλαφρύνει, λέγοντας του, πως δεν φταίει.

Ημερομηνία μετάδοσης: Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 81ο. Ο Νικήτας σπάει τον μυστικό κώδικα με τις νότες και ανακαλύπτει ένα όνομα. Είναι το όνομα εκείνου που έχει το μωρό της Νεφέλης όμως; Ο Νικόλας μυρίζει στον Τάκη το άρωμα της Αγνής και αρχίζει να βάζει στη θέση τους τα κομμάτια του παζλ. Η Ναταλί του δίνει ένα ακόμα κομμάτι. Η Φιόνα ίσως να είναι υπεύθυνη για περισσότερους φόνους απ’ όσους νομίζει. Ο Βρεττός επιστρέφει στο ναυπηγείο και ανακοινώνει σε όλους πως ο Πέτρος είναι γιος του και του δίνει τα ηνία, διώχνοντας ταυτόχρονα τον Νικόλα. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Δόμνα εγκαταλείπει το σπίτι της για άγνωστο προορισμό και αφήνει μονάχα ένα σημείωμα. Η Ηλέκτρα δυσφορεί με τη συνεχή παρουσία του Νικήτα στη ζωή της. Την ίδια ώρα, ο Μίμης θυμάται μια διεύθυνση που είχε δει στο μαιευτήριο. Θα είναι αυτό το κλειδί για να βρεθεί το μωρό; «Υποψιάζομαι τη Φιόνα για τον φόνο της Αγνής», θα πει η Ναταλί στον Χάρη και θα ζητήσει ως αντάλλαγμα να μάθει την αλήθεια για τον φόνο του πατέρα της.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 82ο. Μυστικά που αποκαλύπτονται, για να αποκαλύψουν προθέσεις και σχέδια. Στο ναυπηγείο, η ανακοίνωση του Βρεττού πως ο Πέτρος είναι γιος του και διάδοχος της θέσης του, προκαλεί αναστάτωση. Μόνο ο Νικόλας μένει ήρεμος και βρίσκει ευκαιρία να κάνει μια δική του αποκάλυψη στη Φιόνα: η κόρη της γνωρίζει, πλέον, ότι εκείνη σκότωσε τον πατέρα της. Την ίδια ώρα, ο Χάρης πιέζει τη Ναταλί, να του πει για ποιο λόγο κατηγορεί τη μητέρα της, ότι σκότωσε την Αγνή. Ο Βρεττός ζητάει από την Τιτίκα να κάνουν μια συζήτηση και της αποκαλύπτει έναν ακόμα θάνατο: τον δικό του. Με τη βοήθεια του Μίμη, ο Παύλος καταφέρνει να εντοπίσει τη διεύθυνση, που ίσως βρίσκεται η κόρη του. Η Νεφέλη όμως, του ξεκαθαρίζει πως αυτό το παιδί, δεν το θέλει και εκείνος της απαντά, ότι θα το μεγαλώσει μόνος του. Ο Στέργιος βρίσκει το σημείωμα της Δόμνας. Η Ηλέκτρα με τον Νικήτα, την αναζητούν σε όλο το νησί. Τον Στέργιο, τον τρώνε οι τύψεις, κι η Μάρω προσπαθεί να τον αλαφρύνει, λέγοντας του, πως δεν φταίει. «Φταίω», ψελλίζει εκείνος, «φταίω που… σαν σε βλέπω… αλαφραίνει η ψυχούλα μου…» Η Μάρω παγώνει. Όπως παγώνει και ο Νικόλας, όταν καταλαβαίνει ότι η Αγνή, γύρισε στο ναυπηγείο για να πάρει τα λεφτά της Φιόνας.

Ημερομηνία μετάδοσης: Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 83ο. Τον βαθύ τους πόνο, μαζί και τα αναπάντητα ερωτήματα, πνίγουν στο ποτό ο Πέτρος και η Ναταλί, ενώ η Φιόνα, παλεύει να τους διαλύσει την αμφιβολία, που έσπειρε ο Νικόλας. Την ίδια ώρα, ο Τάκης εξαφανίζεται από το πόστο του αφήνοντας τη Φιόνα στα καρφιά. Ο Πέτρος, αγανακτισμένος, ψάχνει τη Φιλιώ, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να την κρατήσει κοντά του. Η Φιλιώ όμως πλέον γνωρίζει όλη την αλήθεια για το παρελθόν του άντρα της με την Ουρανία. Στο ναυπηγείο, ο Βρεττός παλεύει να βρει έναν τρόπο για να κλείσει στη φυλακή την Καρτάλη και προς έκπληξή του, ανακαλύπτει μια αλήθεια, που, μέχρι πρότινος, είχε μπροστά στα μάτια του. Αποφασισμένος λέει στην Τιτίκα: «Εμείς θα νικήσουμε, Τιτίκα… όχι αυτή! Εμείς!». Ένας ακόμη πόλεμος δίνεται έξω από ένα σπίτι στην Αθήνα από τον Μπόγρη και τον Μίμη, που ψάχνουν αγωνιωδώς το μωρό του Παύλου και της Νεφέλης, όσο η Ηλέκτρα, με την υποστήριξη του Νικήτα, προσπαθεί να βρει τη Δόμνα, που έχει χαθεί από προσώπου γης. Ο Νικόλας προσδοκά σε μια ομολογία, λίγο πριν φέξει η αυγή… «Δεν θα χτυπήσω το όπλο, αλλά το μυαλό που το όπλισε» υπόσχεται.

Η ιστορία…

Νήσος Αρσινόη. Σεπτέμβρης 1973. Ο Σωτήρης νεκρός. Έγκλημα πάθους ή μια καλοστημένη παγίδα; Δολοφονία ή σάλτο μορτάλε;

Το χώμα που σκεπάζει τον δήμαρχο είναι ακόμα νωπό. Το μοιρολόι αντηχεί σε όλη την Αρσινόη. Η Ηλέκτρα, ο Παύλος και η Νεφέλη δεν είναι στην κηδεία. Το τέλος του Σωτήρη μοιάζει να γράφεται ερήμην τους, στην πραγματικότητα, όμως, είναι τ’ άβουλα πιόνια σε μια σκακιέρα, που έχει ήδη στηθεί.

Οι παίκτες, στο μικρό νησί, πολλοί. Οι κινήσεις λιγοστές. Ποιος θα κινηθεί πιο σωστά; Ποιος θα πάρει την παρτίδα; Ο Πέτρος Βρεττός junior, που έρχεται στην Αρσινόη για να κληρονομήσει με τη βοήθεια της μητέρας του, Φιόνας, την αυτοκρατορία; Πώς θα αντιδράσει σε αυτή του τη φιλοδοξία ο Νικόλας, ο πιο απρόβλεπτος παίκτης πάνω στη σκακιέρα; Ο μυστηριώδης άντρας που εμφανίζεται στη ζωή της Ηλέκτρας τι ρόλο παίζει και πώς θα την επηρεάσει; Ο Παύλος τι στάση θα κρατήσει απέναντι στον άντρα που της υπόσχεται όλα όσα ο ίδιος δεν μπόρεσε να της δώσει; Η Νεφέλη θα βάλει το χέρι της στο ευαγγέλιο και θα ορκιστεί ότι είδε τη μητέρα της να σκοτώνει τον Σωτήρη. Λέει αλήθεια;

Τα κομμάτια στη σκακιέρα λιγοστεύουν, το παιχνίδι τελειώνει.. Όλοι, τελικά, χορεύουν στον ρυθμό που ο δήμαρχος ενορχήστρωσε, μπλεγμένοι σ’ έναν αξεδιάλυτο ιστό από μυστικά, πάθη και ψέματα. Η αλήθεια, όμως, είναι απλή, όπως τα βήματα του βαλς, δυο μπρος, ένα πίσω… Κι αυτό ο Σωτήρης το ήξερε, όταν έστηνε την παγίδα του. Τα πιο απλά πράγματα είναι τελικά και τα πιο δύσκολα…

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας).

Ο μυστήριος νευρολόγος Νικήτας Γιαννάτος (Ιωσήφ Πολυζωίδης) θα μπει στη ζωή της Ηλέκτρας ξαφνικά και θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει να μην καταδικαστεί. Ένα παιδί με άσχημο παρελθόν και πολλά τραύματα, που όμως, κατάφερε να γίνει ένας γοητευτικός άντρας, που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, τα παιχνίδια που μπορεί να παίξει το μυαλό. Στα μάτια της Ηλέκτρας θα βρει μια γυναίκα από το παρελθόν που σήμαινε πολλά για εκείνον: την πρώην γυναίκα του.

Ο Νικήτας είναι αποφασισμένος να βγάλει την αλήθεια στο φως, μόνο που ξέρει καλά, πως αυτή έχει πολλές όψεις. Ποια είναι τελικά η δική του σκοτεινή αλήθεια και τι μυστικά κουβαλάει αυτός ο άντρας; Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που προσπαθεί να βάλει, προκειμένου να κρατηθεί μακριά από το χάος που θεριεύει μέσα του…; Θα καταφέρει να το ανακαλύψει η Ηλέκτρα, πριν να είναι αργά, ή θα βρεθεί, για ακόμη μία φορά, σε ένα χρυσό κλουβί;

Ο Πέτρος Βρεττός Junior (Δημήτρης Σέρφας) καταφτάνει στην Αρσινόη έπειτα από εντολή της μητέρας του, της Φιόνας. Γοητευτικός, έξυπνος και με τις κατάλληλες σπουδές στο εξωτερικό, μοιάζει ιδανικά πλασμένος για τη θέση του διευθυντή στο ναυπηγείο. Ως γνήσιο τέκνο του Βρεττού, είναι θερμοκέφαλος, επίμονος, αψύς αλλά και λάτρης του ποδόγυρου. Η επανάσταση που δεν κατάφερε να κάνει ποτέ, σιγοβράζει μέσα του, και η ανάγκη του να χαράξει τον δικό του δρόμο θα σταθεί εμπόδιο στις φιλοδοξίες της μητέρας του. Κι ενώ ο ίδιος δεν έχει ιδέα για το ποιος είναι ο πραγματικός του πατέρας και γιατί η εμπλοκή του με το ναυπηγείο είναι τόσο σημαντική, η Φιόνα είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει σε κανέναν Βρεττό να της χαλάσει τα σχέδια… ούτε καν στον ίδιο της τον γιο.

Πηγή: ΕΡΤ