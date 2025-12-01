Η Ηλέκτρα στη φυλακή προσπαθεί να αποδεχθεί την πραγματικότητα. Ο Νικήτας, όμως, μοιάζει πως δε θα σταματήσει, αν δεν καταφέρει να την απελευθερώσει. Το επόμενο θύμα τους είναι ο ένορκος Πανόπουλος. Ο αρραβώνας του Πέτρου και της Κορίνας έγινε για να αποκαλύψει πως όλα ήταν ένα ψέμα. Η Φιόνα, έξαλλη, απαιτεί να φύγει ο Πέτρος από το νησί. Εκείνος, όμως, πηγαίνει και συναντά τη Φιλιώ. Ένας άλλος Πέτρος, όμως, ετοιμάζεται να φύγει. Ο Βρεττός και η Τιτίκα υπογράφουν το διαζύγιό τους. Ο Τέλης και η Σοφία, πίσω στο νησί, έρχονται αντιμέτωποι με κάτι που δεν ανέμεναν: η Σοφία έχει καθυστέρηση. Κι ενώ ο Χάρης προσπαθεί να προσεγγίσει τη Φιόνα για να μάθει πληροφορίες για τον Ρετσέτι, η Νεφέλη φτάνει έξω από το σπίτι της Δόμνας ζητώντας να μάθει την αλήθεια: σκότωσε πράγματι τον Μίχο; Ο Νικόλας απειλεί τον Πέτρο να μείνει μακριά από τη Φιλιώ και το παιδί τους. Λίγο αργότερα, όμως, η Φιλιώ του ανακοινώνει πως θα παντρευτούν. Στην Αρσινόη, η ζωή της Νεφέλης κινδυνεύει. Ο Βρεττός συναντά τρεις ανθρώπους: τον Κυριάκο, τον Μπόγρη και τον Στέργιο. Έπειτα, χάνεται μες τη νύχτα. Μες τη νύχτα, η Νεφέλη δεμένη και φιμωμένη. Μες τη νύχτα, η Ηλέκτρα, ανεβαίνει σε μια καρέκλα. Και περνά το κεφάλι της σε μια θηλιά… Ο Μπόγρης επιφυλάσσει εκπλήξεις στο ναυπηγείο, κατά παραγγελία Βρεττού. Οι ομολογίες διαδέχονται η μία την άλλη. Μια γυναίκα, από το παρελθόν του Νικήτα, επιστρέφει και μοιάζει να κρατά το κλειδί για όλα τα σκοτεινά μυστικά του. Η Ηλέκτρα επιστρέφει στη φυλακή, μετά την απόπειρα αυτοκτονίας της, με τη Μαλάμω να την υποδέχεται τρελαμένη από αγωνία και γεμάτη αμφιβολίες για τις προθέσεις του Νικήτα. Η Νεφέλη πάλι, φαίνεται αποφασισμένη, να παίξει τον ρόλο της μέχρι τέλους, και προσπαθεί να πείσει τη Δανάη να μείνει κοντά της.

Από την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, η συναρπαστική σειρά «Ηλέκτρα» θα μεταδίδεται πέντε ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 19:00.

Μη χάσετε ακόμα περισσότερα επεισόδια με τις συγκλονιστικές εξελίξεις της ερωτικής δραματικής σειράς εποχής που κέρδισε την αγάπη του τηλεοπτικού κοινού.

Ημερομηνία μετάδοσης: Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Επεισόδιο 43ο. Η σιωπή βαραίνει τα σπίτια και τα κελιά. Η Δανάη, στην Αρσινόη, στέκει βουβή έξω από την πόρτα της κρεβατοκάμαρας. Εκεί όπου βρήκαν τον Σωτήρη αιμόφυρτο. Η Ηλέκτρα στη φυλακή προσπαθεί να αποδεχθεί την πραγματικότητα. Ο Νικήτας, όμως, μοιάζει πως δεν θα σταματήσει, αν δεν καταφέρει να την απελευθερώσει. Το επόμενο θύμα τους είναι ο ένορκος Πανόπουλος. Ο αρραβώνας του Πέτρου και της Κορίνας έγινε για να αποκαλύψει πως όλα ήταν ένα ψέμα. Η Φιόνα, έξαλλη, απαιτεί να φύγει ο Πέτρος από το νησί. Εκείνος, όμως, πηγαίνει και συναντά τη Φιλιώ. Ένας άλλος Πέτρος, όμως, ετοιμάζεται να φύγει. Ο Βρεττός και η Τιτίκα υπογράφουν το διαζύγιό τους. Κι εκείνος της λέει, ότι σκοπεύει να εγκαταλείψει την Αρσινόη. Ο Τέλης και η Σοφία, πίσω στο νησί, έρχονται αντιμέτωποι με κάτι που δεν ανέμεναν: η Σοφία έχει καθυστέρηση. Στη φυλακή, η Μαλάμω προσπαθεί να πείσει την Ηλέκτρα να δώσει μια ευκαιρία στον Νικήτα. Για να τη βοηθήσει να αποφυλακιστεί. Αυτό που μαθαίνει, όμως, για εκείνον, της παγώνει το αίμα. Και δεν ξέρει καν πως ο επόμενος στόχος του νευρολόγου είναι μια γυναίκα: η Νεφέλη.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Επεισόδιο 44ο. Ακόμα μία επίσκεψη του Νικήτα στη φυλακή, βάζει την Ηλέκτρα σε σκέψεις. Οι αλήθειες που έρχονται στην επιφάνεια θα την οδηγήσουν να αναθεωρήσει πολλά. Για καλό ή για κακό, όμως, παραμένει άγνωστο. Το σίγουρο είναι πως όταν ένα κομμάτι σχοινί θα βρεθεί στα χέρια της, θα μείνει να το κοιτάζει σε δίλημμα. Τι σκοπεύει να κάνει; Δεν βρίσκεται, όμως, μόνο η Ηλέκτρα σε δίλημμα: η Δανάη καλείται να αποφασίσει ποιος θα αναλάβει την κηδεμονία της, ο Νικόλας ή ο Μπόγρης. Ποιον θα επιλέξει; Στο μεταξύ, η σχέση της Νεφέλης και του Παύλου οδηγείται στα άκρα, και δεν είναι η μόνη: η κόντρα ανάμεσα στον Νικόλα και στον Πέτρο απειλεί να τραβήξει στη δίνη της, τον Μίμη, τη Φιλιώ, και κυρίως το παιδί της. Μέχρι που είναι ικανός να φτάσει ο Νικόλας; Κι ενώ ο Χάρης προσπαθεί να προσεγγίσει τη Φιόνα για να μάθει πληροφορίες για τον Ρετσέτι, η Νεφέλη φτάνει έξω από το σπίτι της Δόμνας, ζητώντας να μάθει την αλήθεια: σκότωσε πράγματι τον Μίχο;

Ημερομηνία μετάδοσης: Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου2025, ώρα 19:00

Επεισόδιο 45ο. Γάμοι που τελειώνουν, γάμοι που ματαιώνονται, γάμοι που αποφασίζονται. Η Τιτίκα κοιτά το διαζύγιό της θλιμμένη, ενώ ο Βρεττός κάτι σχεδιάζει, πριν από την αναχώρησή του. Ο Νικόλας απειλεί τον Πέτρο να μείνει μακριά από τη Φιλιώ και το παιδί τους. Λίγο αργότερα, όμως, η Φιλιώ του ανακοινώνει πως θα παντρευτούν. Η Αιμιλία, κλαίγοντας και φορώντας το νυφικό της, προσπαθεί να καταλάβει γιατί ο Νικήτας τη διώχνει από τη ζωή του. Παγώνει σαν συνειδητοποιεί ότι, ίσως, να της χαρίζει τη ζωή. Στην Αρσινόη, η ζωή της Νεφέλης κινδυνεύει. Έπειτα από μια τρομερή σύγκρουση με τη Δόμνα, κάποιος τη ρίχνει αναίσθητη στο έδαφος. Λίγο αργότερα ο Μίμης, θα βρει το μαντήλι της πεσμένο κάτω. Η Ηλέκτρα, γιατί κρύβει ένα σκοινί κάτω από το στρώμα της; Και η Δανάη γιατί καταστρέφει, μαζί με τον Παύλο, την κρεβατοκάμαρα της μητέρας της και του Σωτήρη; Ο Βρεττός συναντά τρεις ανθρώπους: τον Κυριάκο, τον Μπόγρη και τον Στέργιο. Έπειτα, χάνεται μες στη νύχτα. Μες τη νύχτα, η Νεφέλη δεμένη και φιμωμένη. Μες στη νύχτα, η Ηλέκτρα, ανεβαίνει σε μια καρέκλα. Και περνά το κεφάλι της σε μια θηλιά…

Ημερομηνία μετάδοσης: Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Επεισόδιο 46ο. Ζαλισμένη από το παραμύθι της λίμνης των κύκνων, η Νεφέλη προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε πραγματικότητα και φαντασία. Ποιες είναι οι μύχιες σκέψεις της; Τι είναι συνειδητά δικό της και τι φερμένο απ’ τη βαθιά, κατακερματισμένη ψυχή της; Όσο ο Παύλος και ο Μπόγρης παλεύουν πάνω από σωρούς με απομεινάρια του παρελθόντος, ο Νικόλας διαπραγματεύεται το παρόν και το μέλλον. Η Τιτίκα προσπαθεί να πείσει τη Μάρω ότι είναι σύμμαχός της, ενώ η Φιλιώ είναι εξαφανισμένη με τον Πέτρο, και δεν γνωρίζει τι πλέκεται εναντίον της στο νησί. Ο Μπόγρης επιφυλάσσει εκπλήξεις στο ναυπηγείο, κατά παραγγελία Βρεττού. Οι ομολογίες διαδέχονται η μία την άλλη. Η Ηλέκτρα διαβάζει την ψυχή της Δόμνας και η Νεφέλη εξηγεί στον Παύλο τον λόγο της απουσίας της. Ένα παραμύθι, γεμάτο αλήθειες, μεταδίδεται στα ραδιόφωνα όλης της χώρας: «Ονομάζομαι Νεφέλη Φιλίππου. Είμαι η κόρη του Σωτήρη και της Ηλέκτρας Βρεττού…». Τι συνέπειες θα έχει, άραγε, για τους ήρωες μας;

Ημερομηνία μετάδοσης: Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Επεισόδιο 47ο. Μια γυναίκα, από το παρελθόν του Νικήτα, επιστρέφει και μοιάζει να κρατά το κλειδί για όλα τα σκοτεινά μυστικά του. Γιατί είναι τόσο δυσαρεστημένη όμως; Η Ηλέκτρα επιστρέφει στη φυλακή, μετά την απόπειρα αυτοκτονίας της, με τη Μαλάμω να την υποδέχεται τρελαμένη από αγωνία και γεμάτη αμφιβολίες για τις προθέσεις του Νικήτα. Η Νεφέλη πάλι, φαίνεται αποφασισμένη, να παίξει τον ρόλο της μέχρι τέλους, και προσπαθεί να πείσει τη Δανάη να μείνει κοντά της. Ένταση επικρατεί ανάμεσα στις δύο αδερφές, αλλά ένταση επικρατεί και στο ναυπηγείο, όπου ο Μπόγρης ανακοινώνει ότι η διεύθυνση θα μοιραστεί ανάμεσα στον Πέτρο και στον Νικόλα. Κι ενώ ο Πέτρος βρίσκεται στην Αθήνα, με τη Φιλιώ, στην Αρσινόη, ο Μίμης προσπαθεί να βρει ράμματα για τη γούνα του. Οι φωνές για την αθώωση της Ηλέκτρας πληθαίνουν, την ώρα που ο Νικόλας ανακαλύπτει το άλλο πρόσωπο του Νικήτα… «Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα», του λέει, αποφασισμένος να συνεχίσει να κινεί όλα τα νήματα για την αθώωση της Ηλέκτρας. Θα τα καταφέρει τελικά;

Η ιστορία…

Νήσος Αρσινόη. Σεπτέμβρης 1973. Ο Σωτήρης νεκρός. Έγκλημα πάθους ή μια καλοστημένη παγίδα; Δολοφονία ή σάλτο μορτάλε;

Το χώμα που σκεπάζει τον δήμαρχο είναι ακόμα νωπό. Το μοιρολόι αντηχεί σε όλη την Αρσινόη. Η Ηλέκτρα, ο Παύλος και η Νεφέλη δεν είναι στην κηδεία. Το τέλος του Σωτήρη μοιάζει να γράφεται ερήμην τους, στην πραγματικότητα, όμως, είναι τ’ άβουλα πιόνια σε μια σκακιέρα, που έχει ήδη στηθεί.

Οι παίκτες, στο μικρό νησί, πολλοί. Οι κινήσεις λιγοστές. Ποιος θα κινηθεί πιο σωστά; Ποιος θα πάρει την παρτίδα; Ο Πέτρος Βρεττός junior, που έρχεται στην Αρσινόη για να κληρονομήσει με τη βοήθεια της μητέρας του, Φιόνας, την αυτοκρατορία; Πώς θα αντιδράσει σε αυτή του τη φιλοδοξία ο Νικόλας, ο πιο απρόβλεπτος παίκτης πάνω στη σκακιέρα; Ο μυστηριώδης άντρας που εμφανίζεται στη ζωή της Ηλέκτρας τι ρόλο παίζει και πώς θα την επηρεάσει; Ο Παύλος τι στάση θα κρατήσει απέναντι στον άντρα που της υπόσχεται όλα όσα ο ίδιος δεν μπόρεσε να της δώσει; Η Νεφέλη θα βάλει το χέρι της στο ευαγγέλιο και θα ορκιστεί ότι είδε τη μητέρα της να σκοτώνει τον Σωτήρη. Λέει αλήθεια;

Τα κομμάτια στη σκακιέρα λιγοστεύουν, το παιχνίδι τελειώνει.. Όλοι, τελικά, χορεύουν στον ρυθμό που ο δήμαρχος ενορχήστρωσε, μπλεγμένοι σ’ έναν αξεδιάλυτο ιστό από μυστικά, πάθη και ψέματα. Η αλήθεια, όμως, είναι απλή, όπως τα βήματα του βαλς, δυο μπρος, ένα πίσω… Κι αυτό ο Σωτήρης το ήξερε, όταν έστηνε την παγίδα του. Τα πιο απλά πράγματα είναι τελικά και τα πιο δύσκολα…

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας)

Ο μυστήριος νευρολόγος Νικήτας Γιαννάτος (Ιωσήφ Πολυζωίδης) θα μπει στη ζωή της Ηλέκτρας ξαφνικά και θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει να μην καταδικαστεί. Ένα παιδί με άσχημο παρελθόν και πολλά τραύματα, που όμως, κατάφερε να γίνει ένας γοητευτικός άντρας, που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, τα παιχνίδια που μπορεί να παίξει το μυαλό. Στα μάτια της Ηλέκτρας θα βρει μια γυναίκα από το παρελθόν που σήμαινε πολλά για εκείνον: την πρώην γυναίκα του.

Ο Νικήτας είναι αποφασισμένος να βγάλει την αλήθεια στο φως, μόνο που ξέρει καλά, πως αυτή έχει πολλές όψεις. Ποια είναι τελικά η δική του σκοτεινή αλήθεια και τι μυστικά κουβαλάει αυτός ο άντρας; Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που προσπαθεί να βάλει, προκειμένου να κρατηθεί μακριά από το χάος που θεριεύει μέσα του…; Θα καταφέρει να το ανακαλύψει η Ηλέκτρα, πριν να είναι αργά, ή θα βρεθεί, για ακόμη μία φορά, σε ένα χρυσό κλουβί;

Ο Πέτρος Βρεττός Junior (Δημήτρης Σέρφας) καταφτάνει στην Αρσινόη έπειτα από εντολή της μητέρας του, της Φιόνας. Γοητευτικός, έξυπνος και με τις κατάλληλες σπουδές στο εξωτερικό, μοιάζει ιδανικά πλασμένος για τη θέση του διευθυντή στο ναυπηγείο. Ως γνήσιο τέκνο του Βρεττού, είναι θερμοκέφαλος, επίμονος, αψύς αλλά και λάτρης του ποδόγυρου. Η επανάσταση που δεν κατάφερε να κάνει ποτέ, σιγοβράζει μέσα του, και η ανάγκη του να χαράξει τον δικό του δρόμο θα σταθεί εμπόδιο στις φιλοδοξίες της μητέρας του. Κι ενώ ο ίδιος δεν έχει ιδέα για το ποιος είναι ο πραγματικός του πατέρας και γιατί η εμπλοκή του με το ναυπηγείο είναι τόσο σημαντική, η Φιόνα είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει σε κανέναν Βρεττό να της χαλάσει τα σχέδια… ούτε καν στον ίδιο της τον γιο.