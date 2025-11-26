Η «Ηλέκτρα», η σειρά που κέρδισε την αγάπη του τηλεοπτικού κοινού, επεκτείνει την παρουσία της στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1. Από την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν νέα επεισόδια της σειράς πέντε ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 19:00.

Με έντονο συναισθηματικό φορτίο, καθηλωτική αφήγηση και ερμηνείες που έχουν αγγίξει τους τηλεθεατές, η «Ηλέκτρα» επιστρέφει κάθε μέρα στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1, με νέες εξελίξεις που υπόσχονται να συναρπάσουν.

Η Ηλέκτρα παλεύει να συμβιβαστεί με τη σκληρή πραγματικότητα της φυλακής, την ώρα που ο Νικήτας είναι αποφασισμένος να μην ηρεμήσει ώσπου να τη δει ελεύθερη. Ο επόμενος στόχος τους γίνεται ο ένορκος Πανόπουλος, ενώ μέσα στη φυλακή η Μαλάμω προσπαθεί να πείσει την Ηλέκτρα να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον Νικήτα. Οι εξελίξεις κορυφώνονται και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα ακολουθήσει.

