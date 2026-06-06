Η Ηλέκτρα ετοιμάζει βιαστικά τον γάμο της με τον Νικήτα και αυτό τον γεμίζει χαρά, αλλά και απορία. Η Δανάη δεν συμφωνεί με την ειρηνική δράση της ομάδας του Άρη, κι εκείνος όμως, μοιάζει σαν έτοιμος από καιρό να τραβήξει τα πράγματα στα άκρα. Η Νεφέλη ετοιμάζει το νέο της σπίτι, για να υποδεχτεί την κόρη της και έρχεται πιο κοντά με τον Μίμη. Ο Νικόλας είναι κρυμμένος στο εγκαταλελειμμένο, μαζί με έναν περίεργο άνδρα. Το alter ego του, του λέει, πως δεν έκλεισε ακόμη τους λογαριασμούς του. Ο Κωνσταντής είναι σε απελπισία μετά τις αποκαλύψεις και τη φυγή της Ζωής. Οι τίτλοι τέλους για τον Νικήτα και την Ηλέκτρα γράφονται μπροστά στην εκκλησία. Η Ηλέκτρα ξέρει πια όλη την αλήθεια για το παρελθόν του και αποφασίζει, με τον πιο οριστικό τρόπο, να κλείσει αυτό το κεφάλαιο στη ζωή της. Η απουσία της Ζωής έχει διαλύσει τον Κωνσταντή, ενώ ο Νικόλας έχει να αντιμετωπίσει έναν απρόσκλητο επισκέπτη. Ο Χάρης υποψιάζεται πως η Κούλα βασανίζει τον Πασχάλη. Ο Πασχάλης βρίσκεται επιτέλους στην αγκαλιά της Δόμνας. Η Δανάη με τον Άρη φεύγουν από το σημείο της επίθεσης, μα τα αποτυπώματα της Δανάης έχουν μείνει στο γραφείο του πρύτανη. Ο φόβος να τους ανακαλύψουν είναι μεγάλος. Ο Πασχάλης, πιστεύοντας πως σκότωσε την Κούλα, ψάχνει προστασία κοντά στην Δόμνα και δημιουργείται μεγάλη ένταση. Το alter ego του Νικόλα του ζητά να σκοτώσει τον Βασίλη. Τι θα συμβεί στην επικείμενη επαγγελματική συνάντηση, Νικόλα και Βασίλη, στο ναυπηγείο; Μέσα σε αυτό το ζοφερό κλίμα, το μόνο θετικό είναι ότι η μικρή Ηλέκτρα ξαναμιλάει στη Νεφέλη. Αυτό τους γεμίζει όλους χαρά και ειδικά την γιαγιά της. Όμως η χαρά της σκιάζεται από ένα περίεργο προαίσθημα. Τι να ‘ναι αυτό; Την απάντηση θα την πάρει μόλις επιστρέψει στο σπίτι της. Εκεί βρίσκει κάποιον που δεν περιμένει. Τον Νικήτα με βλέμμα απόκοσμο που την κάνει να παγώσει.

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», τα οποία μεταδίδονται από τη Δευτέρα 8 έως και τη Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, στις 19:00.

Ημερομηνία μετάδοσης: Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 163ο. Η Ηλέκτρα ετοιμάζει βιαστικά τον γάμο της με τον Νικήτα και αυτό τον γεμίζει χαρά, αλλά και απορία. Υπάρχει κάτι που του κρύβει; Η Δανάη δεν συμφωνεί με την ειρηνική δράση της ομάδας του Άρη, κι εκείνος όμως, μοιάζει σαν έτοιμος από καιρό να τραβήξει τα πράγματα στα άκρα. Τι θα συμβεί όμως από ‘δω και πέρα; Η Νεφέλη ετοιμάζει το νέο της σπίτι, για να υποδεχτεί την κόρη της και έρχεται πιο κοντά με τον Μίμη. Η μικρή Ηλέκτρα όμως είναι ψυχρή και απόμακρη με όλους. Ο Νικόλας είναι κρυμμένος στο εγκαταλελειμμένο, μαζί με έναν περίεργο άνδρα. Το alter ego του, του λέει, πως δεν έκλεισε ακόμη τους λογαριασμούς του. Τι άλλο πρόκειται να κάνει; Ο Κωνσταντής είναι σε απελπισία μετά τις αποκαλύψεις και τη φυγή της Ζωής. Η Κούλα κρατάει τη Δόμνα μακριά απ’ τον Πασχάλη κι εκείνος μοιάζει έτοιμος να εκραγεί. Ο Νικήτας περιμένει έξω απ’ την εκκλησία, ντυμένος γαμπρός, την Ηλέκτρα. Αυτή φτάνει, μαζί με πρόσωπα από το παρελθόν, που τον κάνουν να παγώσει.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 164o. Οι τίτλοι τέλους για τον Νικήτα και την Ηλέκτρα γράφονται μπροστά στην εκκλησία, λίγο πριν από τον γάμο τους. Η Ηλέκτρα ξέρει πια όλη την αλήθεια για το παρελθόν του και αποφασίζει, με τον πιο οριστικό τρόπο, να κλείσει αυτό το κεφάλαιο στη ζωή της. Θα την αφήσει άραγε ο Νικήτας να φύγει; Κλεισμένη στο δωμάτιό της, βλέπει μπροστά στα μάτια της να περνάνε τα ίδια λάθη. Ό,τι ακριβώς προσπαθεί να αποφύγει η Νεφέλη με τον ερχομό της μικρής Ηλέκτρας στο νέο τους σπίτι. Για σύμμαχό της θα βρει για μία ακόμη φορά τον Μίμη. Η απουσία της Ζωής έχει διαλύσει τον Κωνσταντή, που έρχεται κι αυτός αντιμέτωπος με τα σφάλματά του, ενώ ο Νικόλας έχει να αντιμετωπίσει έναν απρόσκλητο επισκέπτη. Έναν άντρα με διαπεραστικά μάτια, που τον ξέρει καλύτερα από τον καθένα και είναι αποφασισμένος να τον βοηθήσει να λυτρώσει και να λυτρωθεί από τον πόνο.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 165ο. Η Ηλέκτρα παίρνει αποφάσεις για τη ζωή της και τις βάζει σε εφαρμογή. Η Νεφέλη με τον Μίμη κάνουν ό,τι μπορούν για να τους μιλήσει η μικρή Ηλέκτρα, ενώ ο Παύλος δεν σταματά να φοβάται τον Νικήτα που έχει βουλιάξει στα σκοτάδια του. Θα τους εκδικηθεί; Η Μερόπη παλεύει με την αρρώστια της που χειροτερεύει, ενώ η Σοφία συζητάει το μέλλον της με τον Τέλη. Ο Βασίλης με τον Κυριάκο και τον Κωνσταντή προσπαθούν να κλείσουν δουλειές για το ναυπηγείο. Όμως χρειάζονται κάτι από τον Νικόλα που είναι σε κακή κατάσταση. Θα μπορέσει να συγκρατηθεί ή θα ξανακυλήσει στην τρέλα του; Ο Χάρης υποψιάζεται πως η Κούλα βασανίζει τον Πασχάλη. Θα προλάβει να επέμβει πριν συμβεί κάποιο κακό; Η Δανάη με τον Άρη βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην κατάληψη. Θα παραδοθεί η Δανάη ή θα το πάει μέχρι τέλους; Ο Πασχάλης βρίσκεται επιτέλους στην αγκαλιά της Δόμνας. Αλλά τι έχει κάνει για να καταφέρει να φτάσει κοντά της;

Ημερομηνία μετάδοσης: Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 166ο. Η Δανάη με τον Άρη φεύγουν από το σημείο της επίθεσης, μα τα αποτυπώματα της Δανάης έχουν μείνει στο γραφείο του πρύτανη. Ο φόβος να τους ανακαλύψουν είναι μεγάλος. Τι θα συμβεί; Ο Πασχάλης, πιστεύοντας πως σκότωσε την Κούλα, ψάχνει προστασία κοντά στην Δόμνα και δημιουργείται μεγάλη ένταση. Τότε παρεμβαίνει ο Χάρης. Τι λύση μπορεί να δώσει; Το alter ego του Νικόλα του ζητά να σκοτώσει τον Βασίλη. Τι θα συμβεί στην επικείμενη επαγγελματική συνάντηση, Νικόλα και Βασίλη, στο ναυπηγείο; Μέσα σε αυτό το ζοφερό κλίμα, το μόνο θετικό είναι ότι η μικρή Ηλέκτρα ξαναμιλάει στην Νεφέλη. Αυτό τους γεμίζει όλους χαρά και ειδικά την γιαγιά της. Όμως η χαρά της σκιάζεται από ένα περίεργο προαίσθημα. Τι να ‘ναι αυτό; Την απάντηση θα την πάρει μόλις επιστρέψει στο σπίτι της. Εκεί βρίσκει κάποιον που δεν περιμένει. Τον Νικήτα με βλέμμα απόκοσμο που την κάνει να παγώσει.

Ημερομηνία μετάδοσης: Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 167ο. Οι μεγάλες αλήθειες δεν εκβιάζονται για να ειπωθούν. Η ζωή τις φέρνει όλες μπροστά στα μάτια και στα αυτιά αυτών που δεν θέλουν να κωφεύσουν ή να σταθούν τυφλοί. Είτε με στιλέτο είτε με πιστόλι, η αλήθεια στο τέλος θα δικαιώσει. Η Ηλέκτρα αποφασισμένη και δυνατή αντιμετωπίζει τον σκοτεινό Νικήτα. Αυτή τη φορά δεν κρύβεται κανείς πίσω απ’ το βλέμμα του. Την αλήθεια στον εαυτό του ζητάει και ο Νικόλας, μέσα σε μια δίνη παραφροσύνης. Με δυο μάτια απέναντί του που δεν τον αφήνουν να ηρεμήσει. Μια φωνή, μια παρουσία που του τρελαίνει το μυαλό και του ψελλίζει συνέχεια: «Κουράστηκα να υπάρχω»… Κι αμέσως μετά το αίμα ποτάμι. Άραγε, σκοτώνει το καλό ή το κακό; Κι όταν η αλήθεια κουβαλάει πιστόλι, η κάννη θα στραφεί σ’ αυτόν που μπορεί να αντέξει τη σφαίρα. Ο Νικήτας θα πυροβολήσει…

Στο ρόλο του Άρη Μπαρτζώκα ο Γιάννης Σύριος, της Νανάς Στεργιανούδη η Ιλιάδα Λαμπρίδου, του Σάκη ο Γιώργος Μπανταδάκης και του Δάκη Καλογήρου ο Θανάσης Ιατρίδης.

Η ιστορία…

Νήσος Αρσινόη. Σεπτέμβρης 1973. Ο Σωτήρης νεκρός. Έγκλημα πάθους ή μια καλοστημένη παγίδα; Δολοφονία ή σάλτο μορτάλε;

Το χώμα που σκεπάζει τον δήμαρχο είναι ακόμα νωπό. Το μοιρολόι αντηχεί σε όλη την Αρσινόη. Η Ηλέκτρα, ο Παύλος και η Νεφέλη δεν είναι στην κηδεία. Το τέλος του Σωτήρη μοιάζει να γράφεται ερήμην τους, στην πραγματικότητα, όμως, είναι τ’ άβουλα πιόνια σε μια σκακιέρα, που έχει ήδη στηθεί.

Οι παίκτες, στο μικρό νησί, πολλοί. Οι κινήσεις λιγοστές. Ποιος θα κινηθεί πιο σωστά; Ποιος θα πάρει την παρτίδα; Ο Πέτρος Βρεττός junior, που έρχεται στην Αρσινόη για να κληρονομήσει με τη βοήθεια της μητέρας του, Φιόνας, την αυτοκρατορία; Πώς θα αντιδράσει σε αυτή του τη φιλοδοξία ο Νικόλας, ο πιο απρόβλεπτος παίκτης πάνω στη σκακιέρα; Ο μυστηριώδης άντρας που εμφανίζεται στη ζωή της Ηλέκτρας τι ρόλο παίζει και πώς θα την επηρεάσει; Ο Παύλος τι στάση θα κρατήσει απέναντι στον άντρα που της υπόσχεται όλα όσα ο ίδιος δεν μπόρεσε να της δώσει; Η Νεφέλη θα βάλει το χέρι της στο ευαγγέλιο και θα ορκιστεί ότι είδε τη μητέρα της να σκοτώνει τον Σωτήρη. Λέει αλήθεια;

Τα κομμάτια στη σκακιέρα λιγοστεύουν, το παιχνίδι τελειώνει.. Όλοι, τελικά, χορεύουν στον ρυθμό που ο δήμαρχος ενορχήστρωσε, μπλεγμένοι σ’ έναν αξεδιάλυτο ιστό από μυστικά, πάθη και ψέματα. Η αλήθεια, όμως, είναι απλή, όπως τα βήματα του βαλς, δυο μπρος, ένα πίσω… Κι αυτό ο Σωτήρης το ήξερε, όταν έστηνε την παγίδα του. Τα πιο απλά πράγματα είναι τελικά και τα πιο δύσκολα…

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας)

Ο μυστήριος νευρολόγος Νικήτας Γιαννάτος (Ιωσήφ Πολυζωίδης) θα μπει στη ζωή της Ηλέκτρας ξαφνικά και θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει να μην καταδικαστεί. Ένα παιδί με άσχημο παρελθόν και πολλά τραύματα, που όμως, κατάφερε να γίνει ένας γοητευτικός άντρας, που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, τα παιχνίδια που μπορεί να παίξει το μυαλό. Στα μάτια της Ηλέκτρας θα βρει μια γυναίκα από το παρελθόν που σήμαινε πολλά για εκείνον: την πρώην γυναίκα του.

Ο Νικήτας είναι αποφασισμένος να βγάλει την αλήθεια στο φως, μόνο που ξέρει καλά, πως αυτή έχει πολλές όψεις. Ποια είναι τελικά η δική του σκοτεινή αλήθεια και τι μυστικά κουβαλάει αυτός ο άντρας; Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που προσπαθεί να βάλει, προκειμένου να κρατηθεί μακριά από το χάος που θεριεύει μέσα του…; Θα καταφέρει να το ανακαλύψει η Ηλέκτρα, πριν να είναι αργά, ή θα βρεθεί, για ακόμη μία φορά, σε ένα χρυσό κλουβί;

Ο Πέτρος Βρεττός Junior (Δημήτρης Σέρφας) καταφτάνει στην Αρσινόη έπειτα από εντολή της μητέρας του, της Φιόνας. Γοητευτικός, έξυπνος και με τις κατάλληλες σπουδές στο εξωτερικό, μοιάζει ιδανικά πλασμένος για τη θέση του διευθυντή στο ναυπηγείο. Ως γνήσιο τέκνο του Βρεττού, είναι θερμοκέφαλος, επίμονος, αψύς αλλά και λάτρης του ποδόγυρου. Η επανάσταση που δεν κατάφερε να κάνει ποτέ, σιγοβράζει μέσα του, και η ανάγκη του να χαράξει τον δικό του δρόμο θα σταθεί εμπόδιο στις φιλοδοξίες της μητέρας του. Κι ενώ ο ίδιος δεν έχει ιδέα για το ποιος είναι ο πραγματικός του πατέρας και γιατί η εμπλοκή του με το ναυπηγείο είναι τόσο σημαντική, η Φιόνα είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει σε κανέναν Βρεττό να της χαλάσει τα σχέδια… ούτε καν στον ίδιο της τον γιο.