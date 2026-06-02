Όλοι ανησυχούν για τη Δανάη. Εκείνη, τρομαγμένη προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον Άρη χωρίς να τη συλλάβουν, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο. Η Νεφέλη με τον Παύλο, μαζί, ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τη δίκη που έχουν μπροστά τους για την κόρη τους, ενώ η Ηλέκτρα λυγίζει κάτω από το βάρος όσων συμβαίνουν. Η απώλεια της Τιτίκας πέφτει σκιά βαριά πάνω σε όλους, περισσότερο πάνω στον Νικόλα. Στην Αθήνα, η Νεφέλη με τον Παύλο αγωνιούν για τη δικάσιμο που έρχεται και λένε αλήθειες που πονούν βαθιά. Ο Μπόγρης δεν μπορεί να ησυχάσει, με την Δανάη ακόμα εξαφανισμένη. Κάνει μια τελευταία προσπάθεια να την εντοπίσει, πηγαίνοντας στο παλιό της λημέρι. Ο Νικήτας ετοιμάζει ένα ρομαντικό δείπνο στην Ηλέκτρα και της ζητά να φορέσει το ωραιότερό της φόρεμα. Η Δανάη φτάνει με τον Μπόγρη σπίτι του, αλλά εκεί τους περιμένει η Κορίνα και η καρδιά της βουλιάζει. Ο Στέργιος παλεύει μαζί με τη Μάρω να συνεφέρουν τη Δόμνα. Εκείνη, όμως, μοιάζει να ‘χει χάσει τελείως τα λογικά της. Ο Νικόλας ζητά τη βοήθεια του Νικήτα. Εκείνος θα ανταποκριθεί, μα θα του ζητήσει ένα αντάλλαγμα: να βγάλει από τη μέση τον Παύλο. Στην Αρσινόη, η Ηλέκτρα αναπνέει ελεύθερα, τρέχοντας πάνω στο άλογό της, μέχρι που μια επίσκεψη στη Δόμνα την κάνει να σκοτεινιάσει ξανά. Ο Νικήτας το διαπιστώνει και την ρωτάει πάλι, αν θέλει να τον παντρευτεί. Η άφιξη του αμφιλεγόμενου παραγωγού Δάκη Καλογήρου (Θανάσης Ιατρίδης) φέρνει την Ουρανία σε αμηχανία. Η απόφαση του δικαστηρίου βγαίνει και η Νεφέλη είναι γεμάτη φόβο για το πώς θα διαχειριστεί τα πράματα. Η Ηλέκτρα είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στον γάμο της με τον Νικήτα. Ο Νικόλας παίρνει μια απρόσμενη απόφαση, ενώ ο Βασίλης πιέζεται να αναλάβει τα ηνία του ταρσανά. Ο Τέλης με τη Σοφία αποφασίζουν να βοηθήσουν τη Νεφέλη να τα ξαναβρεί με τον Μίμη. Ο Παύλος στέκεται απέναντι στον Νικήτα. «Νίκησες», του λέει. Η Ηλέκτρα μπροστά σε έναν καθρέφτη. Φορώντας νυφικό. Κι ο Παύλος τρελαμένος στο γραφείο του Μπόγρη, να μην μπορεί να δεχτεί την απόφασή της. Στην Αρσινόη, ο Μίμης διαβάζει το γράμμα που του άφησαν η Σοφία με τον Τέλη. Όλοι μαζί, βρίσκονται στο καινούργιο σπίτι της Νεφέλης.

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», τα οποία μεταδίδονται από τη Δευτέρα 1η έως και τη Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, στις 19:00.

Δευτέρα 1η Ιουνίου 2026 (Επεισόδιο 158ο)

Όλοι ανησυχούν για τη Δανάη. Ακόμα και ο Χάρης μετανιώνει για το χειρισμό της κατάστασης. Εκείνη, τρομαγμένη προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον Άρη χωρίς να τη συλλάβουν, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο. Η Νεφέλη με τον Παύλο, μαζί, ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τη δίκη που έχουν μπροστά τους για την κόρη τους, ενώ η Ηλέκτρα λυγίζει κάτω από το βάρος όσων συμβαίνουν. Μια έκπληξη όμως την περιμένει από τον Νικήτα.

Η Δόμνα χάνει τον έλεγχο και βρίσκεται σε μπελάδες. Θα τη βοηθήσει ο Στέργιος; Η Ουρανία λιποθυμά στα χέρια του Βασίλη και η Μερόπη χάνει τη γη κάτω απ’ τα πόδια της. Την ίδια ώρα, ο Τέλης και ο Κωνσταντής προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει η Ζωή και τους προγκάει όλους. Ο Νικόλας τρελαμένος προσπαθεί να βρει έναν τρόπο για να σώσει τη Δανάη και δεν αντιλαμβάνεται την αδύναμη Τιτίκα που παίρνει μια δύσκολη απόφαση. «Τώρα δεν θα μας χωρίσει κανείς…» λέει στον Βρεττό.

Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 (Επεισόδιο 159o)

Η απώλεια της Τιτίκας πέφτει σκιά βαριά πάνω σε όλους, περισσότερο πάνω στον Νικόλα. Συντετριμμένος, αλλά αδύναμος να θρηνήσει, βυθίζεται σε μια επικίνδυνη απάθεια. Η Μερόπη θυμώνει που δεν της επιτράπηκε να παραστεί στην κηδεία της φίλης της, αλλά, ταυτόχρονα, αγχώνεται για τη στιγμή που θα φύγει εκείνη. Στην Αθήνα, η Νεφέλη με τον Παύλο αγωνιούν για τη δικάσιμο που έρχεται. Και λένε αλήθειες που πονούν βαθιά. Ο Μπόγρης δεν μπορεί να ησυχάσει, με την Δανάη ακόμα εξαφανισμένη. Κάνει μια τελευταία προσπάθεια να την εντοπίσει, πηγαίνοντας στο παλιό της λημέρι. Ούτε ο ίδιος δεν το πιστεύει, όταν εκείνη κλείνεται κλαίγοντας στην αγκαλιά του. Θα καταφέρουν όμως, να γλιτώσουν την προφυλάκισή της;

Ο Νικήτας ετοιμάζει ένα ρομαντικό δείπνο στην Ηλέκτρα και της ζητά να φορέσει το ωραιότερό της φόρεμα. Τι άλλη έκπληξη της επιφυλάσσει; Ο Κωνσταντής φυλά κι αυτός μια έκπληξη για τη Ζωή: ένα ταξίδι. Εκείνη δέχεται, αλλά του φυλά το πιο σημαντικό για το τέλος: στο ταξίδι θέλει να πάει χωρίς εκείνον. Η Δανάη φτάνει με τον Μπόγρη σπίτι του, αλλά εκεί τους περιμένει η Κορίνα και η καρδιά της βουλιάζει. Ο Στέργιος παλεύει μαζί με τη Mάρω να συνεφέρουν τη Δόμνα. Εκείνη, όμως, μοιάζει να ‘χει χάσει τελείως τα λογικά της. Ο Νικόλας ζητά τη βοήθεια του Νικήτα. Εκείνος θα ανταποκριθεί, μα θα του ζητήσει ένα αντάλλαγμα: να βγάλει από τη μέση τον Παύλο.

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 (Επεισόδιο 160ό)

Η μέρα της δίκης φαίνεται ατέλειωτη, όταν μπροστά στα μάτια της καταρρακωμένης Νεφέλης εμφανίζεται το προσωπάκι της μικρής Ηλέκτρας και η καρδιά της ραγίζει. Προσπαθεί να την προσεγγίσει, όμως η κόρη της αρνείται να την δεχτεί. Αυτή τη φορά όμως έχει πλάι της τον Παύλο, που δείχνει αποφασισμένος να παλέψει μέχρι τέλους. Στην Αρσινόη, η Ηλέκτρα αναπνέει ελεύθερα, τρέχοντας πάνω στο άλογό της, μέχρι που μια επίσκεψη στη Δόμνα την κάνει να σκοτεινιάσει ξανά. Ο Νικήτας το διαπιστώνει και την ρωτάει πάλι, αν θέλει να τον παντρευτεί. Είναι έτοιμη η Ηλέκτρα να του πει το μεγάλο «ναι»;

Η άφιξη του αμφιλεγόμενου παραγωγού Δάκη Καλογήρου (Θανάσης Ιατρίδης) φέρνει την Ουρανία σε αμηχανία, ενώ ο Τέλης και η Σοφία χάνουν την ευκαιρία να επιστρέψουν στις οθόνες. Τα λόγια του Καλογήρου για τον Γιαννάτο ταράζουν την Ηλέκτρα, που αρνείται να πιστεύει όσα ακούει. Όταν ο Νικόλας της αποκαλύψει τα σχέδια του Νικήτα για τον Παύλο, θα συνεχίσει άραγε να κρατάει την ίδια στάση;

Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 (Επεισόδιο 161ο)

Η απόφαση του δικαστηρίου βγαίνει και η Νεφέλη είναι γεμάτη φόβο για το πώς θα διαχειριστεί τα πράματα. Ο Παύλος όμως της κάνει ένα απρόσμενο δώρο. Η Ηλέκτρα είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στον γάμο της με τον Νικήτα. Όλοι την παρακαλάνε να μην το κάνει, αλλά εκείνη είναι ανένδοτη. Σε μια τελευταία προσπάθεια, ο Παύλος της δίνει την κάρτα του ντετέκτιβ. Θα επικοινωνήσει άραγε μαζί του; Η Δανάη φέρνει για άλλη μια φορά τον Μπόγρη στα όρια του, καθώς του γνωρίζει τον Άρη.

Ο Νικόλας παίρνει μια απρόσμενη απόφαση, ενώ ο Βασίλης πιέζεται να αναλάβει τα ηνία του ταρσανά. Η Ζωή είναι μόνη στην Αθήνα, την ώρα που ο Κωνσταντής «τρώγεται με τα ρούχα» του μέχρι που δέχεται ένα ξαφνικό τηλεφώνημα. Ο Τέλης με τη Σοφία αποφασίζουν να βοηθήσουν τη Νεφέλη να τα ξαναβρεί με τον Μίμη και στήνουν ένα σχέδιο. Ο Χάρης έχει νέα για τον Πασχάλη, αλλά η Δόμνα αρνείται να τα δεχτεί και καταρρακώνεται. Ο Νικόλας κρατά ένα αναμμένο σπίρτο. Ο Παύλος στέκεται απέναντι στον Νικήτα. «Νίκησες», του λέει.

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 (Επεισόδιο 162ο)

Η Ηλέκτρα μπροστά σε έναν καθρέφτη. Φορώντας νυφικό. Κι ο Παύλος τρελαμένος στο γραφείο του Μπόγρη, να μην μπορεί να δεχτεί την απόφασή της. Το ότι την κέρδισε ο Νικήτας. Ποιον, όμως, καλεί στο τηλέφωνο η Ηλέκτρα και με ποιον συναντιέται; Στην Αρσινόη, ο Μίμης διαβάζει το γράμμα που του άφησαν η Σοφία με τον Τέλη. Όλοι μαζί, βρίσκονται στο καινούργιο σπίτι της Νεφέλης. Εκεί, κάνοντας δουλειές, φαίνεται πως το κλίμα μεταξύ τους, αναθερμαίνεται.

Η Μερόπη, είναι ανάστατη για τη φωτιά και σίγουρη πως την έχει βάλει ο Νικόλας. Προσπαθεί να πείσει τον Νικήτα, να τον κλείσει στο ψυχιατρείο. Ο Νικήτας, όμως, τον χρειάζεται, για τα δικά του σχέδια. Η Δανάη περνά τη νύχτα της με τον Άρη κι είναι αποφασισμένη να μπει στην οργάνωσή του. Το νέο ότι ο Πασχάλης είναι στο νησί, ταράζει τη Δόμνα. Θα ταραζόταν, όμως, περισσότερο, αν ήξερε πώς περνά στα χέρια της θείας του. Η Ηλέκτρα περιμένει σε ένα παγκάκι, αλλά δεν ξέρουμε ποιον. Ένα γαντοφορεμένο χέρι, της κλείνει το στόμα. Δεν ξέρουμε γιατί.

Ταυτότητα της σειράς & συντελεστές

Guest Εμφανίσεις: Στο ρόλο του Άρη Μπαρτζώκα ο Γιάννης Σύριος, της Νανάς Στεργιανούδη η Ιλιάδα Λαμπρίδου, του Σάκη ο Γιώργος Μπανταδάκης και του Δάκη Καλογήρου ο Θανάσης Ιατρίδης.

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου | Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | Παραγωγή: ΕΡΤ

Πρωταγωνιστούν

Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου), Ιωσήφ Πολυζωίδης (Νικήτας Γιαννάτος), Δημήτρης Σέρφας (Πέτρος Βρεττός Junior).

Εμφανίζονται επίσης

Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας).