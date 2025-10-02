Ο Νικόλας παλεύει να πείσει τη Νεφέλη να πάρει πίσω την καταγγελία, ενώ η Δόμνα έρχεται στην εγγονή της με μια μεγαλύτερη απαίτηση: πρέπει να ρίξει το παιδί. Τι θα κάνει η Νεφέλη, με όλη την οικογένεια στραμμένη εναντίον της; Ο Βρεττός είναι αποφασισμένος να τα παίξει όλα για όλα, με σκοπό να δικαιώσει τον Σωτήρη και να οδηγήσει τον δολοφόνο του ενώπιον της δικαιοσύνης.

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», η οποία μεταδίδεται από τη Δευτέρα 6 έως και την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, στις 20:30.

Ημερομηνία μετάδοσης: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, ώρα 20:30

Eπεισόδιο 13ο. Ο Χάρης επισκέπτεται τη Φιόνα και ο Πέτρος, που τους ακούει, μένει προβληματισμένος από την κουβέντα τους. Την ίδια ώρα, η Μερόπη επισκέπτεται την Τιτίκα θεωρώντας χρέος της να την ενημερώσει για τη συμπεριφορά του Βρεττού σε σχέση με την Καρτάλη. Κι ενώ ο Νικόλας παλεύει να πείσει την Νεφέλη να πάρει πίσω την καταγγελία, η Δόμνα έρχεται στην εγγονή της με μια μεγαλύτερη απαίτηση: πρέπει να ρίξει το παιδί. Τι θα κάνει η Νεφέλη, με όλη την οικογένεια στραμμένη εναντίον της; Ο Βρεττός είναι αποφασισμένος να τα παίξει όλα για όλα, με σκοπό να δικαιώσει τον Σωτήρη και να οδηγήσει τον δολοφόνο του ενώπιον της δικαιοσύνης. Η Ηλέκτρα και ο Παύλος εξακολουθούν να προσπαθούν να γλιτώσουν, όμως πλέον, εκτός από κυνηγημένοι, βρίσκονται και επικηρυγμένοι. Ο κλοιός γύρω από τους φυγάδες αρχίζει να στενεύει επικίνδυνα και η Ηλέκτρα πρέπει να πάρει μια δύσκολη απόφαση… Θα συνεχίσει μέχρι τέλους; Ή θα αφήσει τον Παύλο να παραδοθεί και να τα πάρει όλα πάνω του;

Ημερομηνία μετάδοσης: Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, ώρα 20:30

Eπεισόδιο 14ο. Οι επικηρύξεις του Παύλου και της Ηλέκτρας, διανέμονται σε όλη την Ελλάδα, ενώ εκείνοι βρίσκονται στον δρόμο για το νέο τους καταφύγιο. Ένα περιπολικό ανάβει πίσω τους τον φάρο. Θα καταφέρουν να του ξεφύγουν; Η μάχη της Δόμνας με την εγγονή της, δε λέει να κοπάσει. Πικρές κουβέντες ακούγονται κι από των δύο το στόμα. Για μανάδες που δεν αγαπούν. Για παιδιά που δεν πρέπει να γεννηθούν. Τέσσερις άντρες που δεν περίμενε να δει κανείς ενωμένους, βρίσκονται μέσα στο ίδιο αυτοκίνητο: ο Νικόλας, ο Βασίλης, ο Μπόγρης και ο Κωνσταντής. Αγωνιούν, το σχέδιό τους να αποδώσει καρπούς, για τη Δανάη. Ο Μπόγρης, όμως, θα πιαστεί στα χέρια με τον Βασίλη. Κι ο Κωνσταντής, θα καταλήξει στο νοσοκομείο. Η Μερόπη, ανύποπτη για την πλεκτάνη της Φιόνας, κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη στην Τιτίκα: ο άντρας της κυνηγάει την Καρτάλη. Ο Βρεττός, συνοφρυωμένος ετοιμάζεται να ακούσει τις προτάσεις του Πέτρου για το ναυπηγείο όταν μπαίνει στο γραφείο του η Τιτίκα. Ο Χάρης προσφέρει στη Φιόνα, ένα μπουκέτο λουλούδια. Κι ο Διονύσης βρίσκει τη Νεφέλη έξω από το σπίτι της και της προσφέρει μια πολύτιμη πληροφορία: ο άντρας της είναι καλά. Αλλά εκείνη, πρέπει να πάρει πίσω την καταγγελία της.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, ώρα 20:30

Eπεισόδιο 15ο. Ο Διονύσης, έξαλλος με το Βρεττέικο πιέζει την Νεφέλη να πάρει την καταγγελία της πίσω. Εκείνη, όμως, όχι μόνο δε θα υποκύψει, αλλά θα αποδείξει στον Διονύση πως αποτελεί υπολογίσιμη αντίπαλο. Το πρόβλημα είναι πως ο Διονύσης είναι αποφασισμένος να κερδίσει το παιχνίδι και δε χρειάζεται καινούργιους αντιπάλους και νέες προκλήσεις… Δεν είναι όμως μόνο το πείσμα της Νεφέλης ανυποχώρητο: ο Βρεττός επιμένει με την επικήρυξη, όσο κι αν οι υπόλοιποι πασχίζουν να τον μεταπείσουν. Κι ενώ εκείνος είναι απασχολημένος να βρει τον Φιλίππου, η Τιτίκα μαθαίνει για το παρελθόν του άντρα της με την Φιόνα. Πώς θα αντιδράσει; Ο Μπόγρης καταφέρνει να βρει μια διέξοδο για την Δανάη… χωρίς εκείνος να το ξέρει, όμως, τα κορίτσια ετοιμάζονται να το σκάσουν από το αναμορφωτήριο. Η απόδραση ωστόσο, δεν θα πάει όπως υπολόγιζαν και σύντομα θα βρεθούν σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Κι ενώ η Νεφέλη δεν έχει πει την τελευταία της λέξη, ένα ατύχημα της Ηλέκτρας μπορεί να γίνει η αρχή του τέλους για τους φυγάδες…

Ημερομηνία μετάδοσης: Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, ώρα 20:30

Eπεισόδιο 16ο. Η Νεφέλη είναι αποφασισμένη: ο άντρας της κι η μητέρα της θα πληρώσουν. Για αυτό το λόγο, ένας δημοσιογράφος φτάνει στην Αρσινόη. Και του παραδίδει το ημερολόγιο της Ηλέκτρας. Η Ηλέκτρα, ανύποπτη για όλα αυτά, μοιάζει όλο και περισσότερο να παραδίδεται, ξανά, στον Παύλο. Μακριά από όλα, μόνοι οι δυο τους, γιατί να μην πιστέψουν από την αρχή, στο όνειρο; Ο Μπόγρης τρέχει ενθουσιασμένος στο αναμορφωτήριο για να απελευθερώσει τη Δανάη. Μαθαίνει, όμως, ότι απέδρασε το προηγούμενο βράδυ και κινδυνεύει περισσότερο από ποτέ. Απελπίζεται. Η Δανάη βγαίνει χαρούμενη από την εκκλησία, μετά το γάμο της Ματούλας. Κι αρχίζει να κυκλοφορεί στην Αθήνα, παρέα με την Καίτη. Μια καινούργια ζωή μοιάζει να ξεκινά. Παράνομη. Το σχέδιο της Μερόπης για την Τιτίκα μπαίνει σε εφαρμογή και ζητά από τη Φιόνα να συνδράμει. Ο Πέτρος μαθαίνει πράγματα, για τα οποία δεν είχε ιδέα. Τα πρώτα από τη μητέρα του. Τα επόμενα, από τον Νικόλα. Για τη μητέρα του. Η Νεφέλη τραβά τον Βλάση στην αγκαλιά της. Ο Παύλος την Ηλέκτρα. Και το τηλέφωνο χτυπά στο νέο αρχοντικό, «τηλεφωνώ για αυτό το ζευγάρι… που ψάχνετε». Τα μάτια του Βρεττού ανοίγουν διάπλατα…

Η ιστορία…

Νήσος Αρσινόη. Σεπτέμβρης 1973. Ο Σωτήρης νεκρός. Έγκλημα πάθους ή μια καλοστημένη παγίδα; Δολοφονία ή σάλτο μορτάλε;

Το χώμα που σκεπάζει τον δήμαρχο είναι ακόμα νωπό. Το μοιρολόι αντηχεί σε όλη την Αρσινόη. Η Ηλέκτρα, ο Παύλος και η Νεφέλη δεν είναι στην κηδεία. Το τέλος του Σωτήρη μοιάζει να γράφεται ερήμην τους, στην πραγματικότητα, όμως, είναι τ’ άβουλα πιόνια σε μια σκακιέρα, που έχει ήδη στηθεί.

Οι παίκτες, στο μικρό νησί, πολλοί. Οι κινήσεις λιγοστές. Ποιος θα κινηθεί πιο σωστά; Ποιος θα πάρει την παρτίδα; Ο Πέτρος Βρεττός junior, που έρχεται στην Αρσινόη για να κληρονομήσει με τη βοήθεια της μητέρας του, Φιόνας, την αυτοκρατορία; Πώς θα αντιδράσει σε αυτή του τη φιλοδοξία ο Νικόλας, ο πιο απρόβλεπτος παίκτης πάνω στη σκακιέρα; Ο μυστηριώδης άντρας που εμφανίζεται στη ζωή της Ηλέκτρας τι ρόλο παίζει και πώς θα την επηρεάσει; Ο Παύλος τι στάση θα κρατήσει απέναντι στον άντρα που της υπόσχεται όλα όσα ο ίδιος δεν μπόρεσε να της δώσει; Η Νεφέλη θα βάλει το χέρι της στο ευαγγέλιο και θα ορκιστεί ότι είδε τη μητέρα της να σκοτώνει τον Σωτήρη. Λέει αλήθεια;

Τα κομμάτια στη σκακιέρα λιγοστεύουν, το παιχνίδι τελειώνει.. Όλοι, τελικά, χορεύουν στον ρυθμό που ο δήμαρχος ενορχήστρωσε, μπλεγμένοι σ’ έναν αξεδιάλυτο ιστό από μυστικά, πάθη και ψέματα. Η αλήθεια, όμως, είναι απλή, όπως τα βήματα του βαλς, δυο μπρος, ένα πίσω… Κι αυτό ο Σωτήρης το ήξερε, όταν έστηνε την παγίδα του. Τα πιο απλά πράγματα είναι τελικά και τα πιο δύσκολα…

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας).

Οι νέοι χαρακτήρες που έρχονται στη σειρά

Ο μυστήριος νευρολόγος Νικήτας Γιαννάτος (Ιωσήφ Πολυζωίδης) θα μπει στη ζωή της Ηλέκτρας ξαφνικά και θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει να μην καταδικαστεί. Ένα παιδί με άσχημο παρελθόν και πολλά τραύματα, που όμως, κατάφερε να γίνει ένας γοητευτικός άντρας, που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, τα παιχνίδια που μπορεί να παίξει το μυαλό. Στα μάτια της Ηλέκτρας θα βρει μια γυναίκα από το παρελθόν που σήμαινε πολλά για εκείνον: την πρώην γυναίκα του.

Ο Νικήτας είναι αποφασισμένος να βγάλει την αλήθεια στο φως, μόνο που ξέρει καλά, πως αυτή έχει πολλές όψεις. Ποια είναι τελικά η δική του σκοτεινή αλήθεια και τι μυστικά κουβαλάει αυτός ο άντρας; Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που προσπαθεί να βάλει, προκειμένου να κρατηθεί μακριά από το χάος που θεριεύει μέσα του…; Θα καταφέρει να το ανακαλύψει η Ηλέκτρα, πριν να είναι αργά, ή θα βρεθεί, για ακόμη μία φορά, σε ένα χρυσό κλουβί;

Ο Πέτρος Βρεττός Junior (Δημήτρης Σέρφας) καταφτάνει στην Αρσινόη έπειτα από εντολή της μητέρας του, της Φιόνας. Γοητευτικός, έξυπνος και με τις κατάλληλες σπουδές στο εξωτερικό, μοιάζει ιδανικά πλασμένος για τη θέση του διευθυντή στο ναυπηγείο. Ως γνήσιο τέκνο του Βρεττού, είναι θερμοκέφαλος, επίμονος, αψύς αλλά και λάτρης του ποδόγυρου. Η επανάσταση που δεν κατάφερε να κάνει ποτέ, σιγοβράζει μέσα του, και η ανάγκη του να χαράξει τον δικό του δρόμο θα σταθεί εμπόδιο στις φιλοδοξίες της μητέρας του. Κι ενώ ο ίδιος δεν έχει ιδέα για το ποιος είναι ο πραγματικός του πατέρας και γιατί η εμπλοκή του με το ναυπηγείο είναι τόσο σημαντική, η Φιόνα είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει σε κανέναν Βρεττό να της χαλάσει τα σχέδια… ούτε καν στον ίδιο της τον γιο.