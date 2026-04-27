Η Νεφέλη με τη βοήθεια της Δανάης αρχίζει να βρίσκει τον εαυτό της. ενώ η Δανάη προσπαθεί να βγάλει τον Μπόγρη από το μυαλό της. Η Ουρανία ρίχνει τα μούτρα της και κυνηγάει τον Βασίλη. Η Μερόπη πιο ήσυχη για την κόρη της ανησυχεί για το μάτι της που χειροτερεύει, ενώ σκέφτεται τη δημαρχία. Η κατάσταση στο ναυπηγείο είναι δύσκολη, ο Νικόλας με τον Μπόγρη παλεύουν κρατώντας τον Βρεττό στα σκοτάδια αλλά ο Αλεβιζάτος βγάζει έναν καινούργιο άσσο από το μανίκι του. Η παρουσία του επιθεωρητή Μελετίου της κοινωνικής υπηρεσίας της πρόνοιας φέρνει μεγάλη ένταση σε όλους. Η Ηλέκτρα συναντιέται με τη Δόμνα και αποκαλύπτει ένα τρομερό μυστικό που έκρυβε μια ζωή. Ο Αλεβιζάτος συναντιέται με τον Ρένο και τον πατέρα του και βρίσκεται σε σφιχτό κλοιό. Ο Αλεβιζάτος είναι νεκρός, φαινομενικά, από καρδιακή προσβολή. Στην πραγματικότητα, τον δολοφόνησε ο Ιγνατιάδης κι ο Ρένος. Οι κατηγορίες για κακομεταχείριση της μικρής Ηλέκτρας απειλούν να αφαιρέσουν την επιμέλεια από τη Νεφέλη κι εκείνη καταρρέει. Έτοιμη να καταρρεύσει είναι και η Ηλέκτρα, υπό τον φόβο της αποκάλυψης στον Στέργιο, ότι η Δόμνα ζει. Ο Νικόλας παλεύει να βρει μια άκρη με το ναυπηγείο. Ο Ιάσονας έχει πλέον στα χέρια του τα πειστήρια της απάτης της Μπέτυς και ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις διαδικασίες, όταν η μικρή Ηλέκτρα ζητάει να του μιλήσει… Η Ηλέκτρα παλεύει με τη μεγάλη εξομολόγηση της Δόμνας και ο Νικήτας της προσφέρει χάπια για να την ηρεμήσει. Η Μάρκαρη και η Αλέκα βρίσκονται στα χέρια της δικαιοσύνης αλλά η Νεφέλη πρέπει να αντιμετωπίσει τις αμφιβολίες του επιθεωρητή Μελετίου. Ο Μπόγρης ανακοινώνει στη Δανάη πως φεύγει οριστικά, ενώ ο Παύλος βιάζεται να επιστρέψει. Ο Στέργιος μαζεύει τα παιδιά του και τους ανακοινώνει το γάμο του με τη Μάρω.

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», τα οποία μεταδίδονται από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και τη Παρασκευή 1η Μαΐου 2026, στις 19:00.

Στον ρόλο του Ιάσονα Μελετίου ο Αλέξιος Κοτσώρης.

Ημερομηνία μετάδοσης: Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 131ο. Η Νεφέλη με τη βοήθεια της Δανάης αρχίζει να βρίσκει τον εαυτό της. Ο Μίμης δίπλα της δεν τολμά να της πει τι νιώθει. Θα ακολουθήσει επιτέλους τις εντολές του διοικητή του να της ανοιχτεί; Η Δανάη προσπαθεί να βγάλει τον Μπόγρη από το μυαλό της αλλά δεν την αφήνουν. Η Αλέκα δεν είναι σίγουρη για την κατάθεση στην αστυνομία παρά τον ενθουσιασμό της Μπέτυ. Ο κύβος όμως ερρίφθη και ο επιθεωρητής Μελετίου είναι στο δρόμο για την Αρσινόη. Η Ουρανία ρίχνει τα μούτρα της και κυνηγάει τον Βασίλη που τώρα έχει το καρπούζι έχει και το μαχαίρι. Η Μερόπη πιο ήσυχη για την κόρη της ανησυχεί για το μάτι της που χειροτερεύει, ενώ σκέφτεται τη δημαρχία αλλά ο Κυριάκος δεν την παίρνει σοβαρά. Η κατάσταση στο ναυπηγείο είναι δύσκολη, ο Νικόλας με τον Μπόγρη παλεύουν κρατώντας τον Βρεττό στα σκοτάδια αλλά ο Αλεβιζάτος βγάζει έναν καινούργιο άσσο από το μανίκι του. Ο Νικήτας εκτός εαυτού επισκέπτεται τη Δόμνα. Η κατάσταση με την Ηλέκτρα τον εξωθεί στα άκρα κάτι που τρομάζει την Ηλέκτρα αλλά δεν τολμά να μιλήσει. Τι σκοπεύει να κάνει ο γιατρός για να την εκδικηθεί;

Ημερομηνία μετάδοσης: Τρίτη 28 Απριλίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 132ο. Η παρουσία του επιθεωρητή της κοινωνικής υπηρεσίας της πρόνοιας φέρνει μεγάλη ένταση σε όλους. Η επιθετική και αρνητική στάση της Νεφέλης, απέναντί του, σε συνδυασμό με την εμπλοκή του Μίμη και του Μπόγρη, θα τον επηρεάσουν; Επίσης, η ψευδής κατάθεση της μικρής, τι θα τον κάνει ν’ αποφασίσει τελικά; Από την άλλη η Ηλέκτρα έχει χάσει τον κόσμο. Η συνάντηση με τη Δόμνα αποκαλύπτει ένα τρομερό μυστικό που έκρυβε μια ζωή. Ο Στέργιος που δεν γνωρίζει τίποτε απ’ όλα αυτά, λέει στην Ηλέκτρα πως έκανε πρόταση γάμου στη Μάρω. Η Ηλέκτρα διαλύεται περισσότερο, αλλά και ο Νικόλας είναι σε δεινή θέση. Με την θηλιά στον λαιμό. Γιατί όλοι οι προμηθευτές σφραγίζουν τις επιταγές τους. Ο Αλεβιζάτος συναντιέται με τον Ρένο και τον πατέρα του και βρίσκεται σε σφιχτό κλοιό. Μέσα σ’ αυτό το ζοφερό κλίμα, ο Νικόλας αποφασίζει να ξυπνήσει το τέρας της Αρσινόης.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 133ο. Νύχτα στο ναυπηγείο και το τηλέφωνο που χτυπά, φέρνει μια είδηση, που είναι ταυτόχρονα και προειδοποιητικό μήνυμα: ο Αλεβιζάτος είναι νεκρός, φαινομενικά, από καρδιακή προσβολή. Στην πραγματικότητα, τον δολοφόνησε ο Ιγνατιάδης κι ο Ρένος, ενημερώνει, χαμογελαστός, πως, αν δεν συμμορφωθούν, ο Βρεττός θα ‘ναι ο επόμενος. Οι κατηγορίες για κακομεταχείριση της μικρής Ηλέκτρας απειλούν να αφαιρέσουν την επιμέλεια από τη Νεφέλη κι εκείνη καταρρέει. Έτοιμη να καταρρεύσει είναι και η Ηλέκτρα, υπό τον φόβο της αποκάλυψης στον Στέργιο, ότι η Δόμνα ζει. Ο Νικήτας της προτείνει ένα χάπι, εκείνη, απελπισμένη, υποχωρεί και το παίρνει. Ο εφιάλτης που θα δει στον ύπνο της, μοιάζει σαν αφετηρία, καινούργιας τραγωδίας. Η Ναταλί αποφασίζει να εγκαταλείψει τον Νικόλα, αφού εκείνος δεν εγκαταλείπει το ναυπηγείο. Την ίδια στιγμή, ένας κλητήρας παραδίδει ένα έγγραφο στα γραφεία. Ένα έγγραφο κατάσχεσης. Φίλοι και σύμμαχοι, προσπαθούν να πείσουν τον επιθεωρητή πως πίσω από την καταγγελία για παραμέληση της μικρής Ηλέκτρας κρύβεται η πλεκτάνη της Μάρκαρη. Αποδείξεις, όμως, δεν υπάρχουν. Ο Μίμης παραμονεύει και βλέπει την Αλέκα να φτάνει στο σπίτι της Μπέτυ. Θα καταφέρουν οι κινήσεις του, να αποκαλύψουν την αλήθεια; Κι ενώ η εγγονή της κινδυνεύει, η Ηλέκτρα, πηγαίνει να βρει τη μητέρα της. Χτυπά και ξαναχτυπά μανιασμένη. Η Δόμνα, όμως, είναι άφαντη.

Ημερομηνία μετάδοσης: Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 134ο. Τα μεγάλα κύματα και οι φουρτούνες χτυπάνε, αυτή τη φορά, αδυσώπητα το ναυπηγείο. Ο Νικόλας παλεύει να βρει μια άκρη και ψάχνει τον εαυτό του πάνω από το μνήμα της Αγνής. Ο Βασίλης δεν καταθέτει εύκολα τα όπλα, ενώ ο Κωνσταντής με την Ουρανία δεν ξέρουν τι να κάνουν για να βοηθήσουν. Ο Ιάσονας έχει πλέον στα χέρια του τα πειστήρια της απάτης της Μπέτυς και ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις διαδικασίες, όταν η μικρή Ηλέκτρα ζητάει να του μιλήσει, για να του πει κάτι που δεν θέλει να το αναφέρει σε κανέναν άλλο. Κι όσο περιμένουν την άφιξη του Ιάσονα στο σπίτι τους, η Νεφέλη αγωνιά ακόμη περισσότερο για την έκβαση, καθώς, για πρώτη φορά, η Ηλέκτρα την είπε «μαμά». Η Ηλέκτρα παλεύει με τη μεγάλη εξομολόγηση της Δόμνας και ο Νικήτας της προσφέρει χάπια για να την ηρεμήσει. Η Μάρω όμως, νιώθει ζωντανή ξανά και τρέχει στον Στέργιο για να του αποκαλύψει την δική της αλήθεια. Θα καταφέρουν οι δυο τους να είναι μαζί; Και, ποιος είναι άραγε ο μυστηριώδης άντρας, που δέχεται μια σφαίρα στον μηρό;

Ημερομηνία μετάδοσης: Παρασκευή 1η Μαΐου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 135ο. Ο Νικόλας είναι αποφασισμένος να μην αφήσει τίποτα στο ναυπηγείο για τις τράπεζες. Μαζί με τον Κωνσταντή και τον Κυριάκο βάζουν μπρος ένα παράτολμο σχέδιο παρά τις αντιρρήσεις του Μπόγρη. Τι θα γίνει αν το μάθει ο Βρεττός; Η Μάρκαρη και η Αλέκα βρίσκονται στα χέρια της δικαιοσύνης αλλά η Νεφέλη πρέπει να αντιμετωπίσει τις αμφιβολίες του επιθεωρητή Μελετίου. Ο Μίμης της συμπαραστέκεται αλλά η εξομολόγηση της Νεφέλης τον αναγκάζει να πάρει μια δύσκολη απόφαση. Ο Μπόγρης ανακοινώνει στη Δανάη πως φεύγει οριστικά, ενώ ο Παύλος βιάζεται να επιστρέψει. Ο Στέργιος μαζεύει τα παιδιά του και τους ανακοινώνει το γάμο του με τη Μάρω. Τι θα κάνει η Ηλέκτρα; Θα μιλήσει; Η Δόμνα στο μεταξύ προσπαθεί μάταια να δει τον Πασχάλη στο ίδρυμα, ενώ κινδυνεύει να αποκαλυφθεί η αλήθεια από τον τραυματισμένο Αναστάση.

Η ιστορία…

Νήσος Αρσινόη. Σεπτέμβρης 1973. Ο Σωτήρης νεκρός. Έγκλημα πάθους ή μια καλοστημένη παγίδα; Δολοφονία ή σάλτο μορτάλε;

Το χώμα που σκεπάζει τον δήμαρχο είναι ακόμα νωπό. Το μοιρολόι αντηχεί σε όλη την Αρσινόη. Η Ηλέκτρα, ο Παύλος και η Νεφέλη δεν είναι στην κηδεία. Το τέλος του Σωτήρη μοιάζει να γράφεται ερήμην τους, στην πραγματικότητα, όμως, είναι τ’ άβουλα πιόνια σε μια σκακιέρα, που έχει ήδη στηθεί.

Οι παίκτες, στο μικρό νησί, πολλοί. Οι κινήσεις λιγοστές. Ποιος θα κινηθεί πιο σωστά; Ποιος θα πάρει την παρτίδα; Ο Πέτρος Βρεττός junior, που έρχεται στην Αρσινόη για να κληρονομήσει με τη βοήθεια της μητέρας του, Φιόνας, την αυτοκρατορία; Πώς θα αντιδράσει σε αυτή του τη φιλοδοξία ο Νικόλας, ο πιο απρόβλεπτος παίκτης πάνω στη σκακιέρα; Ο μυστηριώδης άντρας που εμφανίζεται στη ζωή της Ηλέκτρας τι ρόλο παίζει και πώς θα την επηρεάσει; Ο Παύλος τι στάση θα κρατήσει απέναντι στον άντρα που της υπόσχεται όλα όσα ο ίδιος δεν μπόρεσε να της δώσει; Η Νεφέλη θα βάλει το χέρι της στο ευαγγέλιο και θα ορκιστεί ότι είδε τη μητέρα της να σκοτώνει τον Σωτήρη. Λέει αλήθεια;

Τα κομμάτια στη σκακιέρα λιγοστεύουν, το παιχνίδι τελειώνει.. Όλοι, τελικά, χορεύουν στον ρυθμό που ο δήμαρχος ενορχήστρωσε, μπλεγμένοι σ’ έναν αξεδιάλυτο ιστό από μυστικά, πάθη και ψέματα. Η αλήθεια, όμως, είναι απλή, όπως τα βήματα του βαλς, δυο μπρος, ένα πίσω… Κι αυτό ο Σωτήρης το ήξερε, όταν έστηνε την παγίδα του. Τα πιο απλά πράγματα είναι τελικά και τα πιο δύσκολα…

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας).

Ο μυστήριος νευρολόγος Νικήτας Γιαννάτος (Ιωσήφ Πολυζωίδης) θα μπει στη ζωή της Ηλέκτρας ξαφνικά και θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει να μην καταδικαστεί. Ένα παιδί με άσχημο παρελθόν και πολλά τραύματα, που όμως, κατάφερε να γίνει ένας γοητευτικός άντρας, που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, τα παιχνίδια που μπορεί να παίξει το μυαλό. Στα μάτια της Ηλέκτρας θα βρει μια γυναίκα από το παρελθόν που σήμαινε πολλά για εκείνον: την πρώην γυναίκα του.

Ο Νικήτας είναι αποφασισμένος να βγάλει την αλήθεια στο φως, μόνο που ξέρει καλά, πως αυτή έχει πολλές όψεις. Ποια είναι τελικά η δική του σκοτεινή αλήθεια και τι μυστικά κουβαλάει αυτός ο άντρας; Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που προσπαθεί να βάλει, προκειμένου να κρατηθεί μακριά από το χάος που θεριεύει μέσα του…; Θα καταφέρει να το ανακαλύψει η Ηλέκτρα, πριν να είναι αργά, ή θα βρεθεί, για ακόμη μία φορά, σε ένα χρυσό κλουβί;

Ο Πέτρος Βρεττός Junior (Δημήτρης Σέρφας) καταφτάνει στην Αρσινόη έπειτα από εντολή της μητέρας του, της Φιόνας. Γοητευτικός, έξυπνος και με τις κατάλληλες σπουδές στο εξωτερικό, μοιάζει ιδανικά πλασμένος για τη θέση του διευθυντή στο ναυπηγείο. Ως γνήσιο τέκνο του Βρεττού, είναι θερμοκέφαλος, επίμονος, αψύς αλλά και λάτρης του ποδόγυρου. Η επανάσταση που δεν κατάφερε να κάνει ποτέ, σιγοβράζει μέσα του, και η ανάγκη του να χαράξει τον δικό του δρόμο θα σταθεί εμπόδιο στις φιλοδοξίες της μητέρας του. Κι ενώ ο ίδιος δεν έχει ιδέα για το ποιος είναι ο πραγματικός του πατέρας και γιατί η εμπλοκή του με το ναυπηγείο είναι τόσο σημαντική, η Φιόνα είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει σε κανέναν Βρεττό να της χαλάσει τα σχέδια… ούτε καν στον ίδιο της τον γιο.