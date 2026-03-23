Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», τα οποία μεταδίδονται από τη Δευτέρα 23 έως και την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, στις 19:00.

Ημερομηνία μετάδοσης: Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 107ο. Η Νεφέλη με την Ηλέκτρα βρίσκονται στην Αθήνα βγαίνουν στην τηλεόραση, εκλιπαρώντας για πληροφορίες, ώστε να βρεθεί το μωρό. Η Νεφέλη πνίγεται από τις ενοχές. «Αυτό το μωρό είναι η τιμωρία μου», της λέει, και η Ηλέκτρα, την κλείνει στην αγκαλιά της. Ο Πέτρος απαιτεί από τη Φιλιώ να φύγουν για την Αθήνα, εκείνη όμως, δεν συμφωνεί. Η Ναταλί δεν τους ακούει. Στο πάτωμα, δίπλα στο κρεβάτι της, το κουτί με τα χάπια που της έδωσε ο Νικήτας είναι άδειο. Λίγο αργότερα, βρίσκεται σ’ ένα φορείο, στο νοσοκομείο. Και ο Πέτρος την ακολουθεί τρομοκρατημένος. Ο Νικόλας, πάνω στον τάφο της Αγνής κλείνει τους τελευταίους του λογαριασμούς με το νησί. Και ο Βρεττός, καλεί τους πάντες στο ναυπηγείο για να τους ανακοινώσει την απόφασή του: θα το πουλήσει. Η Ουρανία πιέζει τον Βασίλη να αναλάβει τη διευθυντική θέση. Εκείνος, όμως, ανένδοτος, την κατακεραυνώνει: ούτε είναι ούτε και θέλει να είναι, ο Πέτρος. Το τηλέφωνο χτυπά στο σπίτι της Ηλέκτρας και η Νεφέλη το σηκώνει αγχωμένη. Τα μάτια της βουρκώνουν. Το μωρό της, βρέθηκε. Ο Παύλος στο πλάι της, ανακουφισμένος. Αργότερα, ζητεί από την Ηλέκτρα να απομακρύνει τον Νικήτα από κοντά τους, να τους επιτρέψει να γίνουν μια φυσιολογική οικογένεια. Μια σκιά μπαίνει στον θάλαμο του νοσοκομείου. Ο Νικόλας σκύβει πάνω από τη Ναταλί. Αυτό που της ψιθυρίζει, το ακούει μόνο εκείνη. Τα μάτια της παγωμένα από τον τρόμο.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 108ο. Η Νεφέλη δείχνει αποφασισμένη να αλλάξει και ο Παύλος της δείχνει εμπιστοσύνη. Ζητεί από τον Μίμη να τη συνοδέψει στην Αθήνα για να καταθέσει στην αστυνομία. Η Μπέτυ, όμως, αποδεικνύεται πως έχει σχέδιο για να πάρει πίσω το παιδί. Τι θα κάνει η Νεφέλη και ο Μπόγρης; Η Ηλέκτρα δίνει στον Νικήτα την πολυπόθητη απάντηση αλλά όταν ο Παύλος τη χρειάζεται εκείνη θα τρέξει δίπλα του. Η Φιλιώ αποχαιρετάει τη μητέρα της και φεύγει με τον Πέτρο και τη Νάταλι για Αθήνα. Εκεί, όμως, περιμένει ο Νικόλας. Τι σχεδιάζει; Ο Βρεττός δείχνει αποφασισμένος να πουλήσει το ναυπηγείο και κάνει ένα γλέντι-κηδεία με τους εργάτες. Η Τιτίκα όμως, δεν συμφωνεί. Η Ζωή δεν είναι σίγουρη για τις αποφάσεις της και έκπληκτη μαθαίνει πως ο Τέλης ετοιμάζεται να τους αφήσει. Ο Βασίλης συνεχίζει να πετά σπόντες στην Ουρανία για τον Πέτρο, φέρνοντας τα πράματα στα άκρα και η Μερόπη πρέπει να βρει τρόπο να τους συμφιλιώσει. Η Δόμνα μαθαίνει το μυστικό του Πασχάλη, ενώ ο Ανέστης φοβάται πως ο Χάρης τους έχει καταλάβει.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τετάρτη 25η Μαρτίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 109ο. Πάνω σ’ έναν παγκόσμιο χάρτη απλώνονται τα όνειρα του Βρεττού και της Τιτίκας, όσο κι αν γνωρίζουν οι δυο τους πως δεν θα μπορέσουν να τα πραγματοποιήσουν. Το ναυπηγείο είναι έτοιμο προς πώληση και ο Βρεττός σκοπεύει να βάλει την υπογραφή του. Θα καταφέρει, όμως, να το κάνει; Ενώ ο Κωνσταντής ετοιμάζει την κούνια του παιδιού του, η ζωή επιφυλάσσει εκπλήξεις και, δύο σταγόνες αίμα, τον τρομοκρατούν. Το μωρό της Νεφέλης αρρωσταίνει όλο και πιο βαριά, καθώς η μητέρα του παλεύει να το κρατήσει κοντά της, έχοντας στο πλευρό της τον Μπόγρη, που δεν νιώθει αισιόδοξος για την έκβαση της δίκης. Ο Παύλος καταρρακώνεται όταν ο παιδίατρος τού ανακοινώνει πως πρέπει να μεταφέρει το μωρό στο νοσοκομείο. Ο Νικήτας παλεύει με τους δαίμονες μέσα του, ώστε να μην κάνει ξανά τα ίδια λάθη, όπως με τη Βασιλική, την ώρα που η Ηλέκτρα τού χτίζει τοίχο. Και το πιο ισχυρό χτύπημα θα το δεχθεί ο Πέτρος από τον Νικόλα, σ’ ένα γεύμα, που οργάνωσε η Ναταλί.

Ημερομηνία μετάδοσης: Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 110ο. Έπειτα από δύο χρόνια στην Αρσινόη και στην Αθήνα πολλά έχουν αλλάξει. Εν’ αναμονή της δίκης για την υπόθεση Χατζάκη και την κηδεμονία της μικρής Ηλέκτρας, παρακολουθούμε τις ζωές όλων. Η Ηλέκτρα, βραβευμένη συγγραφέας πια και σε σχέση με τον Νικήτα, παρουσιάζει το νέο της βιβλίο. Ο Μπόγρης είναι ακόμη με τη Δανάη, όπως και ο Παύλος με τη Νεφέλη. Όμως, κρυφά μέσα του, δεν έχει ξεπεράσει την Ηλέκτρα. Αυτή τον ξεπέρασε; Ο Νικόλας παντρεμένος με τη Ναταλί και επιτυχημένος, νέος εφοπλιστής. Κι όμως, τα πράγματα δεν είναι τόσο ήρεμα. Το ναυπηγείο καταρρέει, όπως ο Βρεττός, που δέχεται απειλές. Τι θα συμβεί; Η μικρή Ηλέκτρα βρίσκεται μετέωρη ανάμεσα σε δύο μανάδες. Πού θα καταλήξει; Κι ενώ ο Στέργιος κάνει την εικονική κηδεία της Δόμνας ώστε να πάει παρακάτω με τη Μάρω, ο γιατρός Πιλίδης βρίσκεται στην καλύβα του άρρωστου Ανέστη. Μπροστά σ’ ένα πειστήριο παρουσίας της Δόμνας. Θα την ανακαλύψει;

Ημερομηνία μετάδοσης: Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 111ο. Μια κηδεία δίχως φέρετρο. Ο Στέργιος πασχίζει να κλείσει το παρελθόν μέσα στον άδειο τάφο της Δόμνας. Εκείνη, την ίδια ώρα, προσπαθεί να πείσει τον Ανέστη να πάει στο νοσοκομείο, δίχως να γνωρίζει ότι ο Πιλίδης που τον επισκέφθηκε, έχει προσέξει μες στο σπίτι τις παντόφλες της. Η Ηλέκτρα πλησιάζει τον Παύλο, η διάθεση μεταξύ τους, ερωτική. Ο Νικήτας που τους παρακολουθεί από την αυλή, μένει ενεός. Ο Τέλης μαθαίνει ότι η Σοφία θα έρθει στο νησί, για να γυρίσει την επόμενή της ταινία. Προσπαθεί να δείχνει άνετος, αλλά φαίνεται ο πανικός του. Ο Νικόλας έρχεται σε αντιπαράθεση με τον Πέτρο, ενώ και τους δυο τους περιμένει ο Βρεττός στην Αρσινόη, σε μια ύστατη απόπειρα να σωθεί το ναυπηγείο. Στο γραφείο του, όμως, βρίσκει να τον περιμένει, ένα μυστήριο κουτί. Κι ένα απειλητικό σημείωμα. Ο Μίμης παραδέχεται στον Χάρη ότι είναι ερωτευμένος με τη Νεφέλη. Μα, με μία Νεφέλη που δεν υπάρχει πια. Η Ουρανία προσπαθεί να πείσει τον Βασίλη, να κάνει εξετάσεις, να ελέγξουν το γιατί δεν έχει ακόμα μείνει έγκυος. Εκείνος δεν θέλει καν να το ακούσει. Και καταφεύγει σε έναν παλιό, κακό του, σύμβουλο: το κρασί. Η Δανάη, έχει επιστρέψει, επίσης, στα παλιά της λημέρια. Μέσα σ’ ένα καταγώγιο, παίζει χαρτιά, με τρεις άγνωστους. Και θα βρεθεί, με την πλάτη στον τοίχο. Πώς θα καταφέρει να τους ξεφύγει;

Η ιστορία…

Νήσος Αρσινόη. Σεπτέμβρης 1973. Ο Σωτήρης νεκρός. Έγκλημα πάθους ή μια καλοστημένη παγίδα; Δολοφονία ή σάλτο μορτάλε;

Το χώμα που σκεπάζει τον δήμαρχο είναι ακόμα νωπό. Το μοιρολόι αντηχεί σε όλη την Αρσινόη. Η Ηλέκτρα, ο Παύλος και η Νεφέλη δεν είναι στην κηδεία. Το τέλος του Σωτήρη μοιάζει να γράφεται ερήμην τους, στην πραγματικότητα, όμως, είναι τ’ άβουλα πιόνια σε μια σκακιέρα, που έχει ήδη στηθεί.

Οι παίκτες, στο μικρό νησί, πολλοί. Οι κινήσεις λιγοστές. Ποιος θα κινηθεί πιο σωστά; Ποιος θα πάρει την παρτίδα; Ο Πέτρος Βρεττός junior, που έρχεται στην Αρσινόη για να κληρονομήσει με τη βοήθεια της μητέρας του, Φιόνας, την αυτοκρατορία; Πώς θα αντιδράσει σε αυτή του τη φιλοδοξία ο Νικόλας, ο πιο απρόβλεπτος παίκτης πάνω στη σκακιέρα; Ο μυστηριώδης άντρας που εμφανίζεται στη ζωή της Ηλέκτρας τι ρόλο παίζει και πώς θα την επηρεάσει; Ο Παύλος τι στάση θα κρατήσει απέναντι στον άντρα που της υπόσχεται όλα όσα ο ίδιος δεν μπόρεσε να της δώσει; Η Νεφέλη θα βάλει το χέρι της στο ευαγγέλιο και θα ορκιστεί ότι είδε τη μητέρα της να σκοτώνει τον Σωτήρη. Λέει αλήθεια;

Τα κομμάτια στη σκακιέρα λιγοστεύουν, το παιχνίδι τελειώνει.. Όλοι, τελικά, χορεύουν στον ρυθμό που ο δήμαρχος ενορχήστρωσε, μπλεγμένοι σ’ έναν αξεδιάλυτο ιστό από μυστικά, πάθη και ψέματα. Η αλήθεια, όμως, είναι απλή, όπως τα βήματα του βαλς, δυο μπρος, ένα πίσω… Κι αυτό ο Σωτήρης το ήξερε, όταν έστηνε την παγίδα του. Τα πιο απλά πράγματα είναι τελικά και τα πιο δύσκολα…

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας).

Ο μυστήριος νευρολόγος Νικήτας Γιαννάτος (Ιωσήφ Πολυζωίδης) θα μπει στη ζωή της Ηλέκτρας ξαφνικά και θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει να μην καταδικαστεί. Ένα παιδί με άσχημο παρελθόν και πολλά τραύματα, που όμως, κατάφερε να γίνει ένας γοητευτικός άντρας, που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, τα παιχνίδια που μπορεί να παίξει το μυαλό. Στα μάτια της Ηλέκτρας θα βρει μια γυναίκα από το παρελθόν που σήμαινε πολλά για εκείνον: την πρώην γυναίκα του.

Ο Νικήτας είναι αποφασισμένος να βγάλει την αλήθεια στο φως, μόνο που ξέρει καλά, πως αυτή έχει πολλές όψεις. Ποια είναι τελικά η δική του σκοτεινή αλήθεια και τι μυστικά κουβαλάει αυτός ο άντρας; Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που προσπαθεί να βάλει, προκειμένου να κρατηθεί μακριά από το χάος που θεριεύει μέσα του…; Θα καταφέρει να το ανακαλύψει η Ηλέκτρα, πριν να είναι αργά, ή θα βρεθεί, για ακόμη μία φορά, σε ένα χρυσό κλουβί;

Ο Πέτρος Βρεττός Junior (Δημήτρης Σέρφας) καταφτάνει στην Αρσινόη έπειτα από εντολή της μητέρας του, της Φιόνας. Γοητευτικός, έξυπνος και με τις κατάλληλες σπουδές στο εξωτερικό, μοιάζει ιδανικά πλασμένος για τη θέση του διευθυντή στο ναυπηγείο. Ως γνήσιο τέκνο του Βρεττού, είναι θερμοκέφαλος, επίμονος, αψύς αλλά και λάτρης του ποδόγυρου. Η επανάσταση που δεν κατάφερε να κάνει ποτέ, σιγοβράζει μέσα του, και η ανάγκη του να χαράξει τον δικό του δρόμο θα σταθεί εμπόδιο στις φιλοδοξίες της μητέρας του. Κι ενώ ο ίδιος δεν έχει ιδέα για το ποιος είναι ο πραγματικός του πατέρας και γιατί η εμπλοκή του με το ναυπηγείο είναι τόσο σημαντική, η Φιόνα είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει σε κανέναν Βρεττό να της χαλάσει τα σχέδια… ούτε καν στον ίδιο της τον γιο.