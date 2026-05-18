Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παύλο και τον Νικήτα θα ‘ναι σκληρή. Ο Παύλος του ξεκαθαρίζει: αν δεν αποκαλύψει στην Ηλέκτρα, ότι εξαιτίας του, η εγγονή της κατέληξε στο ίδρυμα, θα το κάνει ο ίδιος. H Δόμνα επιστρέφει σα φάντασμα, θαρρείς για να στοιχειώσει τον γάμο του με τη Μάρω. Η Ηλέκτρα δηλώνει απερίφραστα στον Παύλο πως ο Νικήτας είναι ο άντρας που έχει επιλέξει, ο άνθρωπός της. Η επιστροφή του Βασίλη από τα καράβια γίνεται η αφορμή για μια νέα σειρά αποκαλύψεων… Η Δανάη με τον Ρένο προχωράνε το σχέδιο τους για τη ληστεία της τράπεζας. Μια απρόσμενη περιπολία ενός χωροφύλακα όμως θα τους αναγκάσει να αλλάξουν πλάνα. Στο μεταξύ, όλοι έχουν ανησυχήσει με την εξαφάνισή της Δανάης. Ο Νικόλας με τον Μπόγρη, προσπαθούν να μάθουν τι έγινε, αλλά το μυστηριώδες τηλεφώνημα της Νεφέλης στην Ηλέκτρα τους μπερδεύει περισσότερο. Η Νεφέλη σε πανικό, μέσα στα αίματα, ζητά από τη μητέρα της να τη βοηθήσει. Ο Βασίλης διαλυμένος μετά τη συνάντηση με τη Δόμνα, προσπαθεί να πείσει τη Μάρω να μην παρατήσει τον πατέρα του. Η Ηλέκτρα καλείται να βρει λύσεις και να σώσει την κόρη της. Η πόρτα στο ξενοδοχείο χτυπά, η Ηλέκτρα από πίσω, η Νεφέλη κλεισμένη στο μπάνιο. Οι αστυνομικοί απ’ έξω, φωνάζουν να τους ανοίξουν. Έχουν βρει το ματωμένο σκουλαρίκι της Νεφέλης στα χέρια του Στράτου. Στην Αρσινόη, η Δόμνα βρίσκει τον Νικήτα και τον απειλεί. Η Δανάη ετοιμάζεται να φύγει για Αθήνα. Αφήνοντας πίσω την Τιτίκα, η οποία φαίνεται πως έχει αποφασίσει, να φύγει από τη ζωή. Στο νησί επιστρέφουν η Σοφία με τον Τέλη φέρνοντας νέα από τα κινηματογραφικά πλατό. Τη μεγαλύτερη αναστάτωση τη φέρνει η Δόμνα όμως, που εμφανίζεται μπροστά σε όλους…

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», τα οποία μεταδίδονται από τη Δευτέρα 18 έως και τη Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, στις 19:00.

Ημερομηνία μετάδοσης: Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 148ο. Η Ηλέκτρα ανοίγει τα μάτια της, γυρνά στο πλάι. Δεν συναντά, όμως, το βλέμμα του Νικήτα, γιατί, την ίδια στιγμή, εκείνος αντικρίζει τον Παύλο. Η αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο άντρες, θα ‘ναι σκληρή. Ο Παύλος του ξεκαθαρίζει: αν δεν αποκαλύψει στην Ηλέκτρα, ότι εξαιτίας του, η εγγονή της κατέληξε στο ίδρυμα, θα το κάνει ο ίδιος. Στο σπίτι του Στέργιου, η Δόμνα επιστρέφει σα φάντασμα, θαρρείς για να στοιχειώσει τον γάμο του με τη Μάρω. Η Δανάη αρχίζει να καταστρώνει το σχέδιο της, αναζητώντας συμπαραστάτη στον Ρένο. Εκείνος αρνείται σθεναρά, μιας και το να ληστέψουν την τράπεζα της Αρσινόης του φαίνεται παράλογο. Η Δανάη, όμως, έχει τον τρόπο να πείθει. Ο Μίμης επισκέπτεται τη Νεφέλη και έχει μαζί του μια ζωγραφιά από την κόρη της. Αυτή, και τα λόγια του, θα κάνουν τη Νεφέλη να καταρρεύσει. Ο Παύλος συναντιέται με την Ηλέκτρα και ενώ άλλα περιμένει να ακούσει, εκείνη του δηλώνει απερίφραστα πως ο Νικήτας είναι ο άντρας που έχει επιλέξει, ο άνθρωπός της. Η Ηλέκτρα απαιτεί να μείνει μακριά τους και να μην τους ενοχλήσει ποτέ ξανά.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τρίτη 19 Μαΐου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 149o. Η επιστροφή του Βασίλη από τα καράβια γίνεται η αφορμή για μια νέα σειρά αποκαλύψεων, αφού και ο ίδιος διαπιστώνει ότι ο γάμος του Στέργιου με την Μάρω περνάει κρίση, χωρίς όμως ακόμη να γνωρίζει τον λόγο. Η Μάρω ζητάει τρελαμένη εξηγήσεις από την Ηλέκτρα, όσο ο Χάρης εξομολογείται στον Στέργιο τον λόγο που δεν του αποκάλυψε ότι η Δόμνα ζει. Στο μεταξύ, η Δανάη ετοιμάζεται για τη ληστεία της τράπεζας. Ο Κωνσταντής αδύναμος μπροστά στη Ζωή, αρνείται να δεχθεί ότι η σχέση τους δεν είναι όπως ήταν, την ώρα που ο Μπόγρης με τον Παύλο έρχονται σε επαφή με έναν ντετέκτιβ, ώστε να εντοπίσουν την Νεφέλη. Όμως ο Παύλος μοιάζει να έχει άλλες προτεραιότητες και δεν μπορεί με τίποτα να αφήσει στην άκρη το θέμα του Νικήτα. Όσο η Νεφέλη χάνεται στο ποτό, ο Βασίλης μαθαίνει τη σκληρή αλήθεια για τη μάνα του και πηγαίνει στο βουνό για να ζητήσει εξηγήσεις. Αυτό που θα συναντήσει, θα τον διαλύσει. Την ίδια ώρα, ο Ρένος φτάνει στην Αρσινόη αποφασισμένος. «Αν χρειαστεί να πέσουνε κορμιά, θα πέσουνε», λέει στη Δανάη που αρχίζει να ανησυχεί για το σχέδιο της.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 150ό. Η Δανάη με τον Ρένο προχωράνε το σχέδιο τους για τη ληστεία της τράπεζας. Μια απρόσμενη περιπολία ενός χωροφύλακα όμως θα τους αναγκάσει να αλλάξουν πλάνα. Στο μεταξύ, όλοι έχουν ανησυχήσει με την εξαφάνισή της Δανάης. Ο Νικόλας με τον Μπόγρη, προσπαθούν να μάθουν τι έγινε, αλλά το μυστηριώδες τηλεφώνημα της Νεφέλης στην Ηλέκτρα τους μπερδεύει περισσότερο. Η Ηλέκτρα φεύγει για την Αθήνα. Η Νεφέλη σε πανικό, μέσα στα αίματα, ζητά από τη μητέρα της να τη βοηθήσει. Πίσω στο νησί, ο Μίμης κρατά στο κρατητήριο τον συνεργό του Ρένου και της Δανάης. Ο Βασίλης διαλυμένος μετά τη συνάντηση με τη Δόμνα, προσπαθεί να πείσει τη Μάρω να μην παρατήσει τον πατέρα του. Ο αιφνίδιος ερχομός της Σοφίας γεμίζει χαρά τη Μερόπη. Γεμάτη χαρά είναι και η Ζωή, που βλέπει ξαφνικά τον Τέλη μπροστά της. Και οι δύο όμως συμπεριφέρονται περίεργα… τι έχει συμβεί και εμφανίστηκαν απροειδοποίητα, στην Αρσινόη; Τι δουλειά έχει η αστυνομία στην πόρτα της Νεφέλης; Η Ηλέκτρα καλείται να βρει λύσεις, αλλά αυτή τη φορά πρέπει να σώσει κάτι πιο σημαντικό κι από τον ίδιο της τον εαυτό: την κόρη της.

Ημερομηνία μετάδοσης: Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 151ο. Η πόρτα στο ξενοδοχείο χτυπά, η Ηλέκτρα από πίσω, η Νεφέλη κλεισμένη στο μπάνιο. Οι αστυνομικοί απ’ έξω, φωνάζουν να τους ανοίξουν. Έχουν βρει το ματωμένο σκουλαρίκι της Νεφέλης στα χέρια του Στράτου. Πώς θα καταφέρει η Ηλέκτρα να γλιτώσει την κόρη της; Την ίδια στιγμή, στην Αρσινόη, η Δόμνα χτυπά μια πόρτα και βρίσκει τον Νικήτα. «Εσένα ήθελα», λέει και του κολλά μια λεπίδα στον λαιμό. Η Δανάη ετοιμάζεται να φύγει για Αθήνα. Αφήνοντας πίσω την Τιτίκα, η οποία φαίνεται πως έχει αποφασίσει, να φύγει από τη ζωή. Στο νησί επιστρέφουν η Σοφία με τον Τέλη φέρνοντας νέα από τα κινηματογραφικά πλατό. Ένα νέο, θα αναστατώσει τον Χάρη: για την Τζίνα. Τη μεγαλύτερη αναστάτωση τη φέρνει η Δόμνα όμως, που εμφανίζεται μπροστά σε όλους. Η Δανάη ανοίγει έναν σάκο γεμάτο χρήματα. «Τον σώσαμε τον ταρσανά», λέει στον άφωνο Νικόλα. Ο Μπόγρης καταφθάνει στο ξενοδοχείο, σε μια ύστατη προσπάθεια της Ηλέκτρας να βοηθήσει τη Νεφέλη. Θα καταφέρει να κάνει το θαύμα του κι αυτή τη φορά;

Ημερομηνία μετάδοσης: Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 152ο. Η ζωή του Στράτου κρέμεται από μια κλωστή. Την ίδια ώρα, η Ηλέκτρα έχει πάρει την Νεφέλη στην Αρσινόη. Κι ενώ της υπόσχεται πως όλα θα πάνε καλά, μέσα της τρέμει για την τύχη της κόρης της. Ο Μπόγρης είναι έτοιμος να χρηματίσει τον Στράτο, αν επιζήσει, για να εξαγοράσει την σιωπή του. Η Δόμνα, μετά την εμφάνισή της, συλλαμβάνεται απ’ τον Χάρη. Η «ανάστασή» της, τους ταράζει όλους. Ο Στέργιος θέλει να συνεχίσει τη ζωή του σα να μην τρέχει τίποτα, αλλά η Μερόπη είναι αποφασισμένη να βγάλει τη Δόμνα από το κελί. Η Δανάη λέει ψέματα στον Νικόλα πως κέρδισε τα λεφτά στον τζόγο. Εκείνος πείθεται, αλλά πρέπει να βρει τρόπο να τα δικαιολογήσει. Όμως ένα πλαστό χαρτονόμισμα πέφτει στα χέρια του Κωνσταντή που αρχίζει να υποψιάζεται πως κάτι περίεργο συμβαίνει. Ο Μπόγρης φτάνει στο νοσοκομείο βιαστικός. Αλλά τον έχει προλάβει η αστυνομία. Ο Στράτος αναγνωρίζει την Νεφέλη. Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη της έχει μόλις αρχίσει…

Η ιστορία…

Νήσος Αρσινόη. Σεπτέμβρης 1973. Ο Σωτήρης νεκρός. Έγκλημα πάθους ή μια καλοστημένη παγίδα; Δολοφονία ή σάλτο μορτάλε;

Το χώμα που σκεπάζει τον δήμαρχο είναι ακόμα νωπό. Το μοιρολόι αντηχεί σε όλη την Αρσινόη. Η Ηλέκτρα, ο Παύλος και η Νεφέλη δεν είναι στην κηδεία. Το τέλος του Σωτήρη μοιάζει να γράφεται ερήμην τους, στην πραγματικότητα, όμως, είναι τ’ άβουλα πιόνια σε μια σκακιέρα, που έχει ήδη στηθεί.

Οι παίκτες, στο μικρό νησί, πολλοί. Οι κινήσεις λιγοστές. Ποιος θα κινηθεί πιο σωστά; Ποιος θα πάρει την παρτίδα; Ο Πέτρος Βρεττός junior, που έρχεται στην Αρσινόη για να κληρονομήσει με τη βοήθεια της μητέρας του, Φιόνας, την αυτοκρατορία; Πώς θα αντιδράσει σε αυτή του τη φιλοδοξία ο Νικόλας, ο πιο απρόβλεπτος παίκτης πάνω στη σκακιέρα; Ο μυστηριώδης άντρας που εμφανίζεται στη ζωή της Ηλέκτρας τι ρόλο παίζει και πώς θα την επηρεάσει; Ο Παύλος τι στάση θα κρατήσει απέναντι στον άντρα που της υπόσχεται όλα όσα ο ίδιος δεν μπόρεσε να της δώσει; Η Νεφέλη θα βάλει το χέρι της στο ευαγγέλιο και θα ορκιστεί ότι είδε τη μητέρα της να σκοτώνει τον Σωτήρη. Λέει αλήθεια;

Τα κομμάτια στη σκακιέρα λιγοστεύουν, το παιχνίδι τελειώνει.. Όλοι, τελικά, χορεύουν στον ρυθμό που ο δήμαρχος ενορχήστρωσε, μπλεγμένοι σ’ έναν αξεδιάλυτο ιστό από μυστικά, πάθη και ψέματα. Η αλήθεια, όμως, είναι απλή, όπως τα βήματα του βαλς, δυο μπρος, ένα πίσω… Κι αυτό ο Σωτήρης το ήξερε, όταν έστηνε την παγίδα του. Τα πιο απλά πράγματα είναι τελικά και τα πιο δύσκολα…

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας)

Ο μυστήριος νευρολόγος Νικήτας Γιαννάτος (Ιωσήφ Πολυζωίδης) θα μπει στη ζωή της Ηλέκτρας ξαφνικά και θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει να μην καταδικαστεί. Ένα παιδί με άσχημο παρελθόν και πολλά τραύματα, που όμως, κατάφερε να γίνει ένας γοητευτικός άντρας, που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, τα παιχνίδια που μπορεί να παίξει το μυαλό. Στα μάτια της Ηλέκτρας θα βρει μια γυναίκα από το παρελθόν που σήμαινε πολλά για εκείνον: την πρώην γυναίκα του.

Ο Νικήτας είναι αποφασισμένος να βγάλει την αλήθεια στο φως, μόνο που ξέρει καλά, πως αυτή έχει πολλές όψεις. Ποια είναι τελικά η δική του σκοτεινή αλήθεια και τι μυστικά κουβαλάει αυτός ο άντρας; Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που προσπαθεί να βάλει, προκειμένου να κρατηθεί μακριά από το χάος που θεριεύει μέσα του…; Θα καταφέρει να το ανακαλύψει η Ηλέκτρα, πριν να είναι αργά, ή θα βρεθεί, για ακόμη μία φορά, σε ένα χρυσό κλουβί;

Ο Πέτρος Βρεττός Junior (Δημήτρης Σέρφας) καταφτάνει στην Αρσινόη έπειτα από εντολή της μητέρας του, της Φιόνας. Γοητευτικός, έξυπνος και με τις κατάλληλες σπουδές στο εξωτερικό, μοιάζει ιδανικά πλασμένος για τη θέση του διευθυντή στο ναυπηγείο. Ως γνήσιο τέκνο του Βρεττού, είναι θερμοκέφαλος, επίμονος, αψύς αλλά και λάτρης του ποδόγυρου. Η επανάσταση που δεν κατάφερε να κάνει ποτέ, σιγοβράζει μέσα του, και η ανάγκη του να χαράξει τον δικό του δρόμο θα σταθεί εμπόδιο στις φιλοδοξίες της μητέρας του. Κι ενώ ο ίδιος δεν έχει ιδέα για το ποιος είναι ο πραγματικός του πατέρας και γιατί η εμπλοκή του με το ναυπηγείο είναι τόσο σημαντική, η Φιόνα είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει σε κανέναν Βρεττό να της χαλάσει τα σχέδια… ούτε καν στον ίδιο της τον γιο.