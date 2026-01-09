Στο μαιευτήριο, μια νεογέννητη ζωή χάνεται πριν προλάβει να ανασάνει. Η Νεφέλη νιώθει βαθιά την ευθύνη της, για αυτήν την απώλεια. Μόνο και μόνο για να ‘χει τον Παύλο δικό της. Στο ψυχιατρείο, ο Νικόλας παλεύει με τη θαμπάδα της σκέψης του. Κάθε πληροφορία για την Αγνή μοιάζει σωσίβιο. Κι η νοσοκόμα, προτίθεται να του το δώσει. Αρκεί να το πληρώσει ακριβά. Η Νεφέλη ζητά να δει το μωρό της. Να το ντύσει με τα χέρια της. Ο μαιευτήρας, όμως, της ανακοινώνει πως, έχει ήδη ταφεί. Έξω από το Εφετείο επικρατεί πανηγυρικό κλίμα για την αθώωση της Ηλέκτρας. Κι ενώ η Τιτίκα πιστεύει πως κινεί τα νήματα, η Φιόνα σχεδιάζει να βγάλει απ’ τη μέση τον Νικόλα, για να μη βρεθεί αντιμέτωπη μαζί του. Η χώρα αλλάζει σελίδα κι ένας αέρας ελευθερίας αρχίζει να πνέει. Κι ενώ η Ηλέκτρα βιώνει την προσωπική της απελευθέρωση, άλλοι παλεύουν με τα δεσμά τους, εσωτερικά και εξωτερικά. Ο Νικόλας βρίσκεται ακόμα έγκλειστος στο ίδρυμα, ενώ ο Νικήτας συνεχίζει να περιμένει και να ψάχνει απεγνωσμένα την Ηλέκτρα. Ώσπου εκείνη εμφανίζεται στην πόρτα του… Η απελευθέρωση φορτίζει ολόκληρη τη χώρα. Η Ηλέκτρα, ζαλισμένη από χαρά, ανακοινώνει στον Νικήτα, ότι το βιβλίο της θα εκδοθεί. Στο νησί της Αρσινόης οι πανηγυρισμοί δεν έλαβαν ακόμη τέλος. Ο Πέτρος ανακοινώνει τους γάμους του με την Φιλιώ και δέχεται ευχές από όλους. Η Νεφέλη πνίγεται στο ποτό και στην άγνοιά της για τον Παύλο, ενώ εκείνος ξαπλώνει στην αγκαλιά της μητέρας της. Ο Νικήτας βάζει σε εφαρμογή το νέο του σχέδιο: εκείνο που η Νεφέλη μένει με τον Παύλο, για να μπορέσει αυτός, να κατακτήσει την Ηλέκτρα ανενόχλητος. Η Ναταλί Καρτάλη (Ζαχαρένια Πίνη), η κόρη της Φιόνας, φτάνει στο νησί, και βρίσκεται, απευθείας, στην αγκαλιά του Τέλη. Στο νησί, φτάνει και ο δικηγόρος του Τζιοβάνι. Ο Κωνσταντής ανασηκώνει τα μανίκια και στέκει απέναντί του… Η Ηλέκτρα κι ο Παύλος ξυπνούν από την τελευταία βραδιά που μοιράστηκαν. Την τελευταία βραδιά της ζωής τους…

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», τα οποία μεταδίδονται από τη Δευτέρα 12 έως και την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, στις 19:00.

Ημερομηνία μετάδοσης: Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 61ο. Στο μαιευτήριο, μια νεογέννητη ζωή χάνεται πριν προλάβει να ανασάνει. Η Νεφέλη νιώθει βαθιά την ευθύνη της, για αυτήν την απώλεια. Μόνο και μόνο για να ‘χει τον Παύλο δικό της. Στη φυλακή, η Ηλέκτρα σκίζει με μανία τις σελίδες της. Νιώθει βαθιά την ευθύνη της για τα ψέματα που τάιζε τον εαυτό της. Τον Παύλο, τον αγαπά. Πάντα τον αγαπούσε. Στο ψυχιατρείο, ο Νικόλας παλεύει με τη θαμπάδα της σκέψης του. Κάθε πληροφορία για την Αγνή μοιάζει σωσίβιο. Κι η νοσοκόμα, προτίθεται να του το δώσει. Αρκεί να το πληρώσει ακριβά. Ο Βασίλης ξαναρωτά την Ουρανία, άμα του κρύβει κάτι και εκείνη το αρνείται. Η Νεφέλη ζητά να δει το μωρό της. Να το ντύσει με τα χέρια της. Ο μαιευτήρας, όμως, της ανακοινώνει πως, έχει ήδη ταφεί. Γιατί τόση βιασύνη; Η μαία γιατί του δίνει χρήματα; Στο ναυπηγείο, εμφανίζεται η Τιτίκα, μαζί με τον Αλεβιζάτο, ο οποίος ανακοινώνει ότι από εδώ και στο εξής, αυτός θα προασπίζεται τα συμφέροντά της. Κι η Φιόνα εξοργίζεται. Θα ‘ναι αυτή η τελευταία νύχτα της Ηλέκτρας στη φυλακή; Το πρωινό της απόφασης για την έφεση φτάνει. Όλοι περιμένουν αδημονώντας. Ανάμεσα τους, ο Νικήτας. Θα καταφέρει να κλείσει την Ηλέκτρα στην αγκαλιά του;

Ημερομηνία μετάδοσης: Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 62ο. Έξω από το Εφετείο επικρατεί πανηγυρικό κλίμα για την αθώωση της Ηλέκτρας, την ώρα που, στο μαιευτήριο, η Νεφέλη είναι μια ζωντανή-νεκρή. Πώς χάθηκε το μωρό της; Μήπως η περίεργη ένταση του γιατρού και της νοσοκόμας κρύβει κάτι; Ένταση όμως έχει και η Τιτίκα που απειλεί πως θα αποκαλύψει τα πάντα στον Νικόλα για την πλεκτάνη με τα χάπια. Θα το κάνει; Από την άλλη, αυτός το μόνο που θέλει είναι να ξαναβρεί την Αγνή, την μόνη, που μπορεί να τον κάνει καλά. Στο παιχνίδι αυτό μπαίνει και μια νοσοκόμα του ψυχιατρείου που χρηματίζεται από την Τιτίκα. Μόνο που εκείνη έχει διαφορετικά σχέδια από τον γιο της για την τύχη της Αγνής. Κι ενώ η Τιτίκα πιστεύει πως κινεί τα νήματα, η Φιόνα σχεδιάζει να βγάλει απ’ τη μέση τον Νικόλα, για να μη βρεθεί αντιμέτωπη μαζί του. Την ίδια ώρα, η Ηλέκτρα αποχαιρετά τη Μαλάμω κι αποφυλακίζεται. Η Δόμνα είναι σίγουρη πως η κόρη της δε θα γυρίσει στο νησί, αλλά θα εξαφανιστεί. Έχει δίκιο άραγε; «Αν θελήσω θα έρθω εγώ να σε βρω», λέει η Ηλέκτρα στον απογοητευμένο Νικήτα. Και φεύγει, μακριά από όλους…

Ημερομηνία μετάδοσης: Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 63ο. Η χώρα αλλάζει σελίδα κι ένας αέρας ελευθερίας αρχίζει να πνέει. Κι ενώ η Ηλέκτρα βιώνει την προσωπική της απελευθέρωση, άλλοι παλεύουν με τα δεσμά τους, εσωτερικά και εξωτερικά: η Νεφέλη αρχίζει να έρχεται κοντά με τον Μίμη, όσο η Ουρανία με τον Βασίλη απομακρύνονται όλο και περισσότερο. Ο Νικόλας βρίσκεται ακόμα έγκλειστος στο ίδρυμα, ενώ ο Νικήτας συνεχίζει να περιμένει και να ψάχνει απεγνωσμένα την Ηλέκτρα. Ώσπου εκείνη εμφανίζεται στην πόρτα του… Στο μεταξύ, ένα ερώτημα βασανίζει την οικογένεια των Σαγιάδων: τι θα γίνει αν ο Παύλος επιστρέψει; Και το βασικότερο… θα επιστρέψει; Κι ενώ όλοι προσπαθούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, μονάχα μία παραμένει πιστή στους στόχους της: η Φιόνα, που δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη. Με τον Νικόλα έγκλειστο και πιο ευάλωτο από ποτέ, ήρθε η στιγμή να τελειώσει μια και καλή μαζί του. Θα τα καταφέρει;

Ημερομηνία μετάδοσης: Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 64ο. Η απελευθέρωση φορτίζει ολόκληρη τη χώρα. Η Ηλέκτρα, ζαλισμένη από χαρά, ανακοινώνει στον Νικήτα, ότι το βιβλίο της θα εκδοθεί. Αυτή τη φορά έγραψε τη δική της αλήθεια, όπως την έζησε, τη βίωσε… Θέλει, αυτό το βιβλίο, να σηματοδοτήσει την νέα της αρχή, μαζί με τις κόρες της. Στο νησί της Αρσινόης οι πανηγυρισμοί δεν έλαβαν ακόμη τέλος. Ο Πέτρος ανακοινώνει τους γάμους του με την Φιλιώ και δέχεται ευχές από όλους. Ο Βασίλης είναι έτοιμος για καβγά και η συμπεριφορά του γεμίζει καχυποψία τη Δόμνα. «Πρέπει να καταλάβουμε τι είναι αλήθεια και τι υπερβολές του γιου μας» λέει στον Στέργιο. Στο ναυπηγείο η Φιόνα μαθαίνει τα νέα για τον Νικόλα, όμως δεν προλαβαίνει να τα χαρεί, καθώς μια νέα ενημέρωση για την κατάσταση του τη γεμίζει οργή. Ο Αλεβιζάτος είναι αποφασισμένος να κάνει πίσω. Η Φιόνα όμως αρνείται να το δεχτεί. Τι είναι αυτό που έχει αποφασίσει να αποκαλύψει ο Κωνσταντής στον Χάρη; Απρόσμενες και καθοριστικές συναντήσεις στο νησί, αλλά και στην Αθήνα. Μια πόρτα που ανοίγει η Ηλέκτρα. Απέναντι της στέκεται κάποιος που δεν ήξερε αν θα δει ξανά: ο Παύλος.

Ημερομηνία μετάδοσης: Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 65ο. Ο Παύλος, απέναντι από την Ηλέκτρα. Δεν μπορούν να σταματήσουν να κοιτάζονται. Και δίπλα τους, ο Νικήτας, δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που βλέπει. Στο ψυχιατρείο, η Τιτίκα αποστρέφει το βλέμμα από τις πληγές του Νικόλα. Είναι σίγουρη πως, δεν τις έκανε ο γιος της. Ότι κάποιος προσπάθησε να τον δολοφονήσει. Ή μάλλον, κάποια. Την ίδια ώρα, ο Κωνσταντής προσφέρει τη συνεργασία του στον Χάρη. Θα τη δεχτεί ο διοικητής, μόλις μάθει όλες τις αλήθειες; Η Ουρανία, φτάνει στα όρια της και διώχνει τον Βασίλη από το σπίτι, ενώ ο Πέτρος είναι έτοιμος να ανοίξει το δικό του με τη Φιλιώ. Η Νεφέλη πνίγεται στο ποτό και στην άγνοιά της για τον Παύλο, ενώ εκείνος ξαπλώνει στην αγκαλιά της μητέρας της. Ο Νικήτας βάζει σε εφαρμογή το νέο του σχέδιο: εκείνο που η Νεφέλη μένει με τον Παύλο, για να μπορέσει αυτός, να κατακτήσει την Ηλέκτρα ανενόχλητος. Η Ναταλί, η κόρη της Φιόνας, φτάνει στο νησί, και βρίσκεται, απευθείας, στην αγκαλιά του Τέλη. Η Σοφία, που μόλις έχει επιστρέψει, παρακολουθεί τη σκηνή, άναυδη. Στο νησί, φτάνει και ο δικηγόρος του Τζιοβάνι. Ο Κωνσταντής ανασηκώνει τα μανίκια και στέκει απέναντί του, κρατώντας μια πένσα… Η Ηλέκτρα κι ο Παύλος ξυπνούν από την τελευταία βραδιά που μοιράστηκαν. Την τελευταία βραδιά της ζωής τους…

Η ιστορία…

Νήσος Αρσινόη. Σεπτέμβρης 1973. Ο Σωτήρης νεκρός. Έγκλημα πάθους ή μια καλοστημένη παγίδα; Δολοφονία ή σάλτο μορτάλε;

Το χώμα που σκεπάζει τον δήμαρχο είναι ακόμα νωπό. Το μοιρολόι αντηχεί σε όλη την Αρσινόη. Η Ηλέκτρα, ο Παύλος και η Νεφέλη δεν είναι στην κηδεία. Το τέλος του Σωτήρη μοιάζει να γράφεται ερήμην τους, στην πραγματικότητα, όμως, είναι τ’ άβουλα πιόνια σε μια σκακιέρα, που έχει ήδη στηθεί.

Οι παίκτες, στο μικρό νησί, πολλοί. Οι κινήσεις λιγοστές. Ποιος θα κινηθεί πιο σωστά; Ποιος θα πάρει την παρτίδα; Ο Πέτρος Βρεττός junior, που έρχεται στην Αρσινόη για να κληρονομήσει με τη βοήθεια της μητέρας του, Φιόνας, την αυτοκρατορία; Πώς θα αντιδράσει σε αυτή του τη φιλοδοξία ο Νικόλας, ο πιο απρόβλεπτος παίκτης πάνω στη σκακιέρα; Ο μυστηριώδης άντρας που εμφανίζεται στη ζωή της Ηλέκτρας τι ρόλο παίζει και πώς θα την επηρεάσει; Ο Παύλος τι στάση θα κρατήσει απέναντι στον άντρα που της υπόσχεται όλα όσα ο ίδιος δεν μπόρεσε να της δώσει; Η Νεφέλη θα βάλει το χέρι της στο ευαγγέλιο και θα ορκιστεί ότι είδε τη μητέρα της να σκοτώνει τον Σωτήρη. Λέει αλήθεια;

Τα κομμάτια στη σκακιέρα λιγοστεύουν, το παιχνίδι τελειώνει.. Όλοι, τελικά, χορεύουν στον ρυθμό που ο δήμαρχος ενορχήστρωσε, μπλεγμένοι σ’ έναν αξεδιάλυτο ιστό από μυστικά, πάθη και ψέματα. Η αλήθεια, όμως, είναι απλή, όπως τα βήματα του βαλς, δυο μπρος, ένα πίσω… Κι αυτό ο Σωτήρης το ήξερε, όταν έστηνε την παγίδα του. Τα πιο απλά πράγματα είναι τελικά και τα πιο δύσκολα…

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας)

Ο μυστήριος νευρολόγος Νικήτας Γιαννάτος (Ιωσήφ Πολυζωίδης) θα μπει στη ζωή της Ηλέκτρας ξαφνικά και θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει να μην καταδικαστεί. Ένα παιδί με άσχημο παρελθόν και πολλά τραύματα, που όμως, κατάφερε να γίνει ένας γοητευτικός άντρας, που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, τα παιχνίδια που μπορεί να παίξει το μυαλό. Στα μάτια της Ηλέκτρας θα βρει μια γυναίκα από το παρελθόν που σήμαινε πολλά για εκείνον: την πρώην γυναίκα του.

Ο Νικήτας είναι αποφασισμένος να βγάλει την αλήθεια στο φως, μόνο που ξέρει καλά, πως αυτή έχει πολλές όψεις. Ποια είναι τελικά η δική του σκοτεινή αλήθεια και τι μυστικά κουβαλάει αυτός ο άντρας; Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που προσπαθεί να βάλει, προκειμένου να κρατηθεί μακριά από το χάος που θεριεύει μέσα του…; Θα καταφέρει να το ανακαλύψει η Ηλέκτρα, πριν να είναι αργά, ή θα βρεθεί, για ακόμη μία φορά, σε ένα χρυσό κλουβί;

Ο Πέτρος Βρεττός Junior (Δημήτρης Σέρφας) καταφτάνει στην Αρσινόη έπειτα από εντολή της μητέρας του, της Φιόνας. Γοητευτικός, έξυπνος και με τις κατάλληλες σπουδές στο εξωτερικό, μοιάζει ιδανικά πλασμένος για τη θέση του διευθυντή στο ναυπηγείο. Ως γνήσιο τέκνο του Βρεττού, είναι θερμοκέφαλος, επίμονος, αψύς αλλά και λάτρης του ποδόγυρου. Η επανάσταση που δεν κατάφερε να κάνει ποτέ, σιγοβράζει μέσα του, και η ανάγκη του να χαράξει τον δικό του δρόμο θα σταθεί εμπόδιο στις φιλοδοξίες της μητέρας του. Κι ενώ ο ίδιος δεν έχει ιδέα για το ποιος είναι ο πραγματικός του πατέρας και γιατί η εμπλοκή του με το ναυπηγείο είναι τόσο σημαντική, η Φιόνα είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει σε κανέναν Βρεττό να της χαλάσει τα σχέδια… ούτε καν στον ίδιο της τον γιο.