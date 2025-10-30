Σε νέα ώρα, στις 19:00, μας δίνει ραντεβού πλέον η «Ηλέκτρα». Μη χάσετε τις συγκλονιστικές εξελίξεις της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής από τη Δευτέρα 3 έως και την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025.

Η δήλωση ενοχής της Ηλέκτρας παγώνει το ακροατήριο και στριμώχνει τον Μπόγρη, ο οποίος αναγκάζεται να καταφύγει στα άκρα για να τη σώσει. Στο μεταξύ, πίσω στην Αρσινόη, ο Βρεττός είναι πολύ απορροφημένος με τη δίκη και τη δικαίωση του Σωτήρη για να αντιληφθεί την παγίδα που στήνεται γύρω του. Τα σχέδια της Φιόνας προχωρούν κανονικά και κανείς δε φαίνεται να θορυβείται. Η Ηλέκτρα περνά, ξέπνοη, την πύλη της φυλακής. Στην Αρσινόη γιορτάζουν τη συνεργασία του Αλεβιζάτου με το ναυπηγείο. Κανείς από τους δύο Πέτρους δε θέλει να βρίσκεται σε αυτό το γεύμα: ούτε ο Βρεττός, που έχει το νου στη δίκη, ούτε ο γιος της Φιόνας, που βλέπει τη μητέρα του έκδηλα να προσπαθεί να τον φέρει κοντά με την Κορίνα (Αντιγόνη Μυλωνοπούλου).

Ο Αλεβιζάτος συνεχίζει να φλερτάρει έντονα την Τιτίκα. Το σχέδιό τους με τη Φιόνα προχωρά. Η κατάθεση της Νεφέλης πλησιάζει, ο Παύλος όμως δεν έχει καταφέρει ακόμα να την πείσει να πάρει πίσω την καταγγελία της. Εξίσου αμετάπειστη παραμένει και η Ηλέκτρα, θέλοντας να αναλάβει όλη την ευθύνη και να δώσει τέλος στον εφιάλτη. Η αίθουσα του δικαστηρίου άδεια. Μόνο η Ηλέκτρα, σκυφτή στην καρέκλα της και ο φρουρός δίπλα της. Η Νεφέλη σε ένα γραφείο, προσπαθεί να συνέλθει από την κατάρρευσή της. Θα συνεχιστεί η εξέτασή της; Ο Εισαγγελέας προτείνει να μείνουν στην έγγραφη κατάθεσή της. Στην Αρσινόη, ο Βρεττός δεν ξέρει πού να σταθεί: από τη μία η δίκη, από την άλλη η απιστία της Τιτίκας με τον Αλεβιζάτο. Το σχέδιο του πλοιοκτήτη με τη Φιόνα, μοιάζει να προχωρά και στις δύο του κατευθύνσεις, με επιτυχία: ο Πέτρος κάνει πρόταση γάμου στην Κορίνα.

Ημερομηνία μετάδοσης: Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Επεισόδιο 27ο. Η δήλωση ενοχής της Ηλέκτρας παγώνει το ακροατήριο και στριμώχνει τον Μπόγρη, ο οποίος αναγκάζεται να καταφύγει στα άκρα για να την σώσει. Κι ενώ ο Νικήτας προσπαθεί να βγάλει άκρη, ο Μπόγρης απασφαλίζει και αρχίζει να πυροβολεί με αλήθειες που πονάνε. Όταν όμως θα αναφέρει την ΚΥΠ στο δικαστήριο, η υπόθεση θα πάρει μια τροπή που κανένας δεν περίμενε. Και το χειρότερο, ο Βασίλης και ο Νικόλας είναι βέβαιοι πως αυτή η αναφορά θα τους μπλέξει ακόμα πιο βαθιά. Θα επιβεβαιωθούν οι φόβοι τους; Στο μεταξύ, πίσω στην Αρσινόη, ο Βρεττός είναι πολύ απορροφημένος με την δίκη και την δικαίωση του Σωτήρη για να αντιληφθεί την παγίδα που στήνεται γύρω του. Τα σχέδια της Φιόνας προχωρούν κανονικά και κανείς δε φαίνεται να θορυβείται. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρει επιτέλους την παρτίδα;

Ημερομηνία μετάδοσης: Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Επεισόδιο 28ο. Η Ηλέκτρα περνά, ξέπνοη, την πύλη της φυλακής. Πριν την απόφαση του δικαστηρίου, όμως, θα δικαστεί κι από το νόμο της φυλακής. Ο Μπόγρης, μετά τις αποκαλύψεις του για την εμπλοκή της ΚΥΠ, δέχεται τις νουθετήσεις του εισαγγελέα και του προέδρου. Του ξεκαθαρίζουν πως, αν συνεχίσει έτσι, θα τον πετάξουν από την υπόθεση. Στην Αρσινόη γιορτάζουν τη συνεργασία του Αλεβιζάτου με το ναυπηγείο. Κανείς από τους δυο Πέτρους δε θέλει να βρίσκεται σε αυτό το γεύμα: ούτε ο Βρεττός, που έχει το νου στη δίκη, ούτε ο γιος της Φιόνας, που βλέπει τη μητέρα του έκδηλα να προσπαθεί να τον φέρει κοντά με την Κορίνα (Αντιγόνη Μυλωνοπούλου). Η δίκη θα συνεχιστεί με την κατάθεση της Νεφέλης, η οποία φαίνεται ανυποχώρητη στην ενοχή της μητέρας της. «Τότε, ίσως δεν πρέπει να καταθέσει», λέει ο Μπόγρης στον Παύλο. Εκείνος παγώνει. Ο Βρεττός συναντά για πρώτη φορά τον εγγονό του, όταν η Φιλιώ τους επισκέπτεται. Έπειτα από καιρό τα μάτια του γελούν. Κι ενώ ο Μίμης αγωνιά για το αν πρέπει να τη συναντήσει, ένα αυτοκίνητο κατευθύνεται με φόρα πάνω στη Φιλιώ και το καρότσι. Ο Αλεβιζάτος συνεχίζει να φλερτάρει έντονα την Τιτίκα. Το σχέδιο τους με την Φιόνα προχωρά. Αλλά, τι κρύβει εκείνη, μέσα στην κρεβατοκάμαρα του Βρεττού;

Ημερομηνία μετάδοσης: Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Επεισόδιο 29ο. Η κατάθεση της Νεφέλης πλησιάζει, ο Παύλος όμως δεν έχει καταφέρει ακόμα να την πείσει να πάρει πίσω την καταγγελία της. Εξίσου αμετάπειστη παραμένει και η Ηλέκτρα, θέλοντας να αναλάβει όλη την ευθύνη και να δώσει τέλος στον εφιάλτη. Όταν η Μαλάμω της σφίγγει ένα ξυραφάκι στο χέρι, της δίνει την επιλογή να «φύγει» με τους δικούς της όρους, χωρίς να περιμένει το απόσπασμα. Πόσο αποφασισμένη είναι να εξιλεωθεί; Ζόφος επικρατεί στο μικρό νησί της Αρσινόης, που επηρεάζει τους πάντες και τα πάντα: η σχέση του Στέργιου και της Δόμνας βρίσκεται πια στα άκρα και ο Βασίλης με την Ουρανία δε φαίνεται να τα πηγαίνουν καλύτερα. Ακόμα και ο Βρεττός αρχίζει να υποψιάζεται και να ζηλεύει την Τιτίκα, κι ένα κόσμημα που θα πέσει στα χέρια του, θα δημιουργήσει την πρώτη μεγάλη ρωγμή στη σχέση τους. Ρωγμή από την οποία θα καταφέρει να τρυπώσει η Φιόνα για να συνεχίσει να κινεί τα νήματα. Η μόνη αχτίδα φωτός είναι ότι ο Μπόγρης καταφέρνει να βρει τα ίχνη της Δανάης… Όμως εκείνη, έχει αρχίσει ήδη να απομακρύνεται από όλους και όλα, και ο δρόμος της επιστροφής απομακρύνεται όλο και περισσότερο.

Ημερομηνία μετάδοσης: Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Επεισόδιο 30ό. Η αίθουσα του δικαστηρίου άδεια. Μόνο η Ηλέκτρα, σκυφτή στην καρέκλα της και ο φρουρός δίπλα της. Η Νεφέλη σε ένα γραφείο, προσπαθεί να συνέλθει από την κατάρρευσή της. Θα συνεχιστεί η εξέτασή της; Ο Εισαγγελέας προτείνει να μείνουν στην έγγραφη κατάθεσή της. Ο Μπόγρης μανιάζει. Στην Αρσινόη, ο Βρεττός δεν ξέρει πού να σταθεί: από τη μία η δίκη, από την άλλη η απιστία της Τιτίκας με τον Αλεβιζάτο. Το σχέδιο του πλοιοκτήτη με τη Φιόνα, μοιάζει να προχωρά και στις δύο του κατευθύνσεις, με επιτυχία: ο Πέτρος κάνει πρόταση γάμου στην Κορίνα. Η Ουρανία γιατί νευριάζει; Ο Μίμης παίρνει απόφαση, να συναντήσει τη Φιλιώ. Η ανάσα του κόβεται όταν την ξαναβλέπει. Αλλά κι όταν, λίγο μετά, μπαίνει στο σπίτι ο Νικόλας. Με το αίτημα να δει το παιδί του. Και το παιδί του να μην ξαναφύγει από την Αρσινόη. Στη δικαστική αίθουσα η ένταση ανεβαίνει. Ο Μπόγρης πιέζει τη Νεφέλη ξανά, ενώ η Ηλέκτρα τού ουρλιάζει να σταματήσει. Έχει ομολογήσει, ας αφήσουν την κόρη της ήσυχη. Η Νεφέλη πιάνει την κοιλιά της, όλα στο κεφάλι της κουβάρι: ο πυροβολισμός, τα λόγια της Δόμνας, τα λόγια όλων, τα μάτια της μάνας της, η προδοσία, ο θάνατος του πατέρα της, το αίμα. Η κραυγή της παγώνει την αίθουσα.

Η ιστορία…

Νήσος Αρσινόη. Σεπτέμβρης 1973. Ο Σωτήρης νεκρός. Έγκλημα πάθους ή μια καλοστημένη παγίδα; Δολοφονία ή σάλτο μορτάλε;

Το χώμα που σκεπάζει τον δήμαρχο είναι ακόμα νωπό. Το μοιρολόι αντηχεί σε όλη την Αρσινόη. Η Ηλέκτρα, ο Παύλος και η Νεφέλη δεν είναι στην κηδεία. Το τέλος του Σωτήρη μοιάζει να γράφεται ερήμην τους, στην πραγματικότητα, όμως, είναι τ’ άβουλα πιόνια σε μια σκακιέρα, που έχει ήδη στηθεί.

Οι παίκτες, στο μικρό νησί, πολλοί. Οι κινήσεις λιγοστές. Ποιος θα κινηθεί πιο σωστά; Ποιος θα πάρει την παρτίδα; Ο Πέτρος Βρεττός junior, που έρχεται στην Αρσινόη για να κληρονομήσει με τη βοήθεια της μητέρας του, Φιόνας, την αυτοκρατορία; Πώς θα αντιδράσει σε αυτή του τη φιλοδοξία ο Νικόλας, ο πιο απρόβλεπτος παίκτης πάνω στη σκακιέρα; Ο μυστηριώδης άντρας που εμφανίζεται στη ζωή της Ηλέκτρας τι ρόλο παίζει και πώς θα την επηρεάσει; Ο Παύλος τι στάση θα κρατήσει απέναντι στον άντρα που της υπόσχεται όλα όσα ο ίδιος δεν μπόρεσε να της δώσει; Η Νεφέλη θα βάλει το χέρι της στο ευαγγέλιο και θα ορκιστεί ότι είδε τη μητέρα της να σκοτώνει τον Σωτήρη. Λέει αλήθεια;

Τα κομμάτια στη σκακιέρα λιγοστεύουν, το παιχνίδι τελειώνει.. Όλοι, τελικά, χορεύουν στον ρυθμό που ο δήμαρχος ενορχήστρωσε, μπλεγμένοι σ’ έναν αξεδιάλυτο ιστό από μυστικά, πάθη και ψέματα. Η αλήθεια, όμως, είναι απλή, όπως τα βήματα του βαλς, δυο μπρος, ένα πίσω… Κι αυτό ο Σωτήρης το ήξερε, όταν έστηνε την παγίδα του. Τα πιο απλά πράγματα είναι τελικά και τα πιο δύσκολα…

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας).

Οι νέοι χαρακτήρες της σειράς: Ο νευρολόγος Νικήτας Γιαννάτος (Ιωσήφ Πολυζωίδης), Πέτρος Βρεττός Junior (Δημήτρης Σέρφας).

Πηγή: ΕΡΤ

Επιμέλεια: Σ.Κ.