Ο Τζιοβάνι ζητά από τον Νικόλα την αλήθεια για το θάνατο της Αγνής, ενώ εκείνος του ζητά να τον στείλει στο θάνατο. Ο Τζιοβάνι όμως θέλει κάτι ακόμα. Η Ναταλί παραμένει άφαντη και ο διοικητής πρέπει να πει στη Φιόνα για το πτώμα που ξεβράστηκε. Ο Στέργιος χάνει τις ελπίδες του να βρεθεί η Δόμνα και στρέφεται στη Μάρω για στήριξη. Κάτω από το μακάβριο σεντόνι του νεκροτομείου, η νεαρή κοπέλα δεν αποκαλύπτει ακόμη την ταυτότητά της και η Φιόνα δεν αντέχει στην ιδέα ότι μπορεί να αντικρίζει την Ναταλί νεκρή. Η Ηλέκτρα εμπιστεύεται το ένστικτό της και αποφασίζει να κάνει κάτι δραστικό, για να φέρει πίσω την εγγονή της. Θα καταφέρει άραγε να πείσει τον Μάρκαρη να επιστρέψει το μωρό στη Νεφέλη; Στο ναυπηγείο, τα νέα για την νεκρή κοπέλα απλώνονται βαριά, ενώ η Φιόνα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της. Λίγο αργότερα, θα βρεθεί στα σκοτάδια και απέναντί της, το όπλο του Τζιοβάνι. Η Δανάη απαιτεί από τον Μπόγρη διαζύγιο κι η Νεφέλη παρακαλά τον Μίμη να πάνε μαζί στην Αθήνα. Ο Νικόλας απέναντι από τη Φιόνα, μαζί με τον Τζιοβάνι, πατά το play σε ένα κασετοφωνάκι. Στριγκλιές γεμίζουν τον χώρο. Η Φιόνα καταλήγει με ένα πιστόλι στα χέρια της και ένας πυροβολισμός σχίζει ξανά, το βαθύ σκοτάδι της Αρσινόης. Όλοι περιμένουν τα αποτελέσματα του ιατροδικαστή για το πτώμα που ξεβράστηκε, ενώ η Τιτίκα στέκεται απέναντι στον Νικόλα. Στο σπίτι την περιμένει μια έκπληξη που θα κάνει τα πράματα να εκτροχιαστούν περισσότερο. Κι η Δανάη βρίσκει έτοιμα τα χαρτιά για την αίτηση διαζυγίου. Ο Χάρης συλλαμβάνει τον Νικόλα για τον φόνο της Ναταλίας Καρτάλη.

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», τα οποία μεταδίδονται από τη Δευτέρα 9 έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, στις 19:00.

Ημερομηνία μετάδοσης: Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 98ο. Ο Τζιοβάνι ζητά από τον Νικόλα την αλήθεια για το θάνατο της Αγνής, ενώ εκείνος του ζητά να τον στείλει στο θάνατο. Ο Τζιοβάνι όμως θέλει κάτι ακόμα. Η Ναταλί παραμένει άφαντη και ο διοικητής πρέπει να πει στη Φιόνα για το πτώμα που ξεβράστηκε. Η Νεφέλη τους φέρνει όλους στα όρια τους με το παιχνίδι της, ενώ ο Νικήτας προτείνει στην Ηλέκτρα έναν τρόπο για να απομακρύνουν τον Παύλο από τη ζωή της κόρης της μόλις βρούνε το παιδί. Ο Τέλης μαθαίνει πως θα αποκτήσει αδερφάκι, αλλά η Ζωή μοιάζει να βρίσκεται σε αδιέξοδο. Ο Στέργιος χάνει τις ελπίδες του να βρεθεί η Δόμνα και στρέφεται στη Μάρω για στήριξη. Η σύγκρουση της Δανάης με τον Μπόγρη κορυφώνεται. Σύντομα θα πρέπει να παρθεί μια δύσκολη απόφαση, καθώς κανείς τους δε θέλει να κάνει πίσω. Η Φιόνα στέκεται μπροστά από ένα άψυχο σώμα. Τι θα αντικρίσει;

Ημερομηνία μετάδοσης: Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 99ο. Κάτω από το μακάβριο σεντόνι του νεκροτομείου, η νεαρή κοπέλα δεν αποκαλύπτει ακόμη την ταυτότητά της και η Φιόνα δεν αντέχει στην ιδέα ότι μπορεί να αντικρίζει την Ναταλί νεκρή. Οι μνήμες για τα λάθη του παρελθόντος ζωντανεύουν και οι αθώοι πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα. Ο Παύλος, κυριευμένος από το μίσος του για τον Νικήτα, στρέφεται με βία στην Νεφέλη, την ώρα που εκείνη του ζητά να φύγει απ’ τη ζωή της. Υπάρχει όμως κι ακόμη ένας που ζητά το ίδιο πράγμα. Η Ηλέκτρα εμπιστεύεται το ένστικτό της και αποφασίζει να κάνει κάτι δραστικό, για να φέρει πίσω την εγγονή της. Θα καταφέρει άραγε να πείσει τον Μάρκαρη να επιστρέψει το μωρό στην Νεφέλη; Στο ναυπηγείο, τα νέα για την νεκρή κοπέλα απλώνονται βαριά, ενώ η Φιόνα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της. Με ένα μαχαίρι ορμά στο σπίτι της Τιτίκας και ζητάει δικαίωση. Δικαίωση ζητάνε και ο Τζιοβάνι με τον Νικόλα. Ποιος θα γλιτώσει από τα κρίματα του και ποιος θα πληρώσει για αυτά;

Ημερομηνία μετάδοσης: Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 100ό. Πρόσωπα εξαφανισμένα και εγκλωβισμένα. Η Φιόνα σα χαμένη τριγυρνά στα στενά της Αρσινόης και στα αυτιά της ηχούν τα λόγια της Ναταλί. Θα ξαναδεί ποτέ το παιδί της; Λίγο αργότερα, θα βρεθεί στα σκοτάδια και απέναντί της, το όπλο του Τζιοβάνι. Η Δανάη απαιτεί από τον Μπόγρη διαζύγιο κι η Νεφέλη παρακαλά τον Μίμη να πάνε μαζί στην Αθήνα. Ο Πέτρος, απελπισμένος, αναζητά τη μάνα του και την αδελφή του. Η Τιτίκα αναζητά τον γιο της, ενώ ο Βρεττός σιωπά τσακισμένος. Το νιώθει πως ο Νικόλας έχει αίμα στα χέρια του, για ακόμη μια φορά. Οι ρόδες ενός καροτσιού, διασχίζουν το πλακόστρωτο και το κλάμα ενός μωρού αντηχεί. Την ίδια ώρα η Ζωή, παίρνει απόφαση να πιει το βότανο που της έχει δώσει η μαμή. Ο Μπόγρης ετοιμάζει τη βαλίτσα του κι αποχαιρετά τη Δανάη. Η Νεφέλη ξαπλώνει σε ένα κρεβάτι, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, γυμνή. Ο Παναγιώτης χτυπά την πόρτα της Ηλέκτρας. Ο Νικόλας απέναντι από τη Φιόνα, μαζί με τον Τζιοβάνι, πατά το play σε ένα κασετοφωνάκι. Στριγκλιές γεμίζουν τον χώρο. Η Φιόνα καταλήγει με ένα πιστόλι στα χέρια της και ένας πυροβολισμός σχίζει ξανά, το βαθύ σκοτάδι της Αρσινόης.

Ημερομηνία μετάδοσης: Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 101ο. Η σύλληψη του Τζιοβάνι και ο θάνατος της Καρτάλη φέρνουν αναταραχή στην Αρσινόη. Κι ενώ ο Κωνσταντής υπόσχεται στη Ζωή στο εξής να έχουν μόνο χαρές, εκείνη έχει πάρει αποφάσεις που μπορεί να τους διαλύσουν. Ο Πέτρος ζητά απαντήσεις. Όλοι περιμένουν τα αποτελέσματα του ιατροδικαστή για το πτώμα που ξεβράστηκε, ενώ η Τιτίκα στέκεται απέναντι στον Νικόλα. Ο Μίμης συγκρούεται με τη Νεφέλη, που, για μια ακόμη φορά, μοιάζει να βρίσκεται εκτός ελέγχου. Στο σπίτι την περιμένει μια έκπληξη που θα κάνει τα πράματα να εκτροχιαστούν περισσότερο. Ο Παναγιώτης βρίσκει δυο βαλίτσες να τον περιμένουν όταν επιστρέφει χωρίς το μωρό. Κι η Δανάη βρίσκει έτοιμα τα χαρτιά για την αίτηση διαζυγίου. Η Νεφέλη αντικρίζει την κόρη της για πρώτη φορά. Την ίδια ώρα, μια άλλη μάνα αναγκάζεται να προδώσει το παιδί της. Ο Χάρης συλλαμβάνει τον Νικόλα για τον φόνο της Ναταλίας Καρτάλη.

Ημερομηνία μετάδοσης: Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 102ο. Ένοχοι κλεισμένοι σε ένα κελί, ανταλλάσσουν υποσχέσεις. Ο ένας θα φορτωθεί όλα τα κρίματα στις πλάτες του κι ο άλλος θα φύγει ελεύθερος. Με ποια υπόσχεση θα «εξαγοράσει» ο Νικόλας την ελευθερία του; Το τελευταίο αντίο στη Φιόνα δίνεται μόνο από λίγους. Ο Πέτρος ακούει αλήθειες, που δεν βαστάει να πιστέψει. Και δίνει έναν όρκο: «από μένα θα το βρει… κι ας είναι το τελευταίο που θα κάνω…» Ποιος θα είναι ο αποδέκτης της οργής του; Στο σπίτι της Ηλέκτρας, η παρουσία του μωρού δεν συγκινεί καθόλου τη Νεφέλη και ο Νικήτας έρχεται με σκοπό να τη συνεφέρει. Ο Παύλος είναι ανένδοτος δεν υποχωρεί, όσο κι αν η Ηλέκτρα επιμένει να φύγει. Ο Μπόγρης και η Δανάη δέχονται μια επίσκεψη από τον Μάρκαρη. Τι θα καταγγείλει στον εισαγγελέα και τι συμβουλή έχει να δώσει στη Δανάη; Στο αρχοντικό των Βρεττών η θλίψη απλώνεται βαριά, την ίδια ώρα που, κάπου στο νησί, μια γυναίκα σπαράζει για βοήθεια.

Η ιστορία…

Νήσος Αρσινόη. Σεπτέμβρης 1973. Ο Σωτήρης νεκρός. Έγκλημα πάθους ή μια καλοστημένη παγίδα; Δολοφονία ή σάλτο μορτάλε;

Το χώμα που σκεπάζει τον δήμαρχο είναι ακόμα νωπό. Το μοιρολόι αντηχεί σε όλη την Αρσινόη. Η Ηλέκτρα, ο Παύλος και η Νεφέλη δεν είναι στην κηδεία. Το τέλος του Σωτήρη μοιάζει να γράφεται ερήμην τους, στην πραγματικότητα, όμως, είναι τ’ άβουλα πιόνια σε μια σκακιέρα, που έχει ήδη στηθεί.

Οι παίκτες, στο μικρό νησί, πολλοί. Οι κινήσεις λιγοστές. Ποιος θα κινηθεί πιο σωστά; Ποιος θα πάρει την παρτίδα; Ο Πέτρος Βρεττός junior, που έρχεται στην Αρσινόη για να κληρονομήσει με τη βοήθεια της μητέρας του, Φιόνας, την αυτοκρατορία; Πώς θα αντιδράσει σε αυτή του τη φιλοδοξία ο Νικόλας, ο πιο απρόβλεπτος παίκτης πάνω στη σκακιέρα; Ο μυστηριώδης άντρας που εμφανίζεται στη ζωή της Ηλέκτρας τι ρόλο παίζει και πώς θα την επηρεάσει; Ο Παύλος τι στάση θα κρατήσει απέναντι στον άντρα που της υπόσχεται όλα όσα ο ίδιος δεν μπόρεσε να της δώσει; Η Νεφέλη θα βάλει το χέρι της στο ευαγγέλιο και θα ορκιστεί ότι είδε τη μητέρα της να σκοτώνει τον Σωτήρη. Λέει αλήθεια;

Τα κομμάτια στη σκακιέρα λιγοστεύουν, το παιχνίδι τελειώνει.. Όλοι, τελικά, χορεύουν στον ρυθμό που ο δήμαρχος ενορχήστρωσε, μπλεγμένοι σ’ έναν αξεδιάλυτο ιστό από μυστικά, πάθη και ψέματα. Η αλήθεια, όμως, είναι απλή, όπως τα βήματα του βαλς, δυο μπρος, ένα πίσω… Κι αυτό ο Σωτήρης το ήξερε, όταν έστηνε την παγίδα του. Τα πιο απλά πράγματα είναι τελικά και τα πιο δύσκολα…

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας)

Ο μυστήριος νευρολόγος Νικήτας Γιαννάτος (Ιωσήφ Πολυζωίδης) θα μπει στη ζωή της Ηλέκτρας ξαφνικά και θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει να μην καταδικαστεί. Ένα παιδί με άσχημο παρελθόν και πολλά τραύματα, που όμως, κατάφερε να γίνει ένας γοητευτικός άντρας, που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, τα παιχνίδια που μπορεί να παίξει το μυαλό. Στα μάτια της Ηλέκτρας θα βρει μια γυναίκα από το παρελθόν που σήμαινε πολλά για εκείνον: την πρώην γυναίκα του.

Ο Νικήτας είναι αποφασισμένος να βγάλει την αλήθεια στο φως, μόνο που ξέρει καλά, πως αυτή έχει πολλές όψεις. Ποια είναι τελικά η δική του σκοτεινή αλήθεια και τι μυστικά κουβαλάει αυτός ο άντρας; Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που προσπαθεί να βάλει, προκειμένου να κρατηθεί μακριά από το χάος που θεριεύει μέσα του…; Θα καταφέρει να το ανακαλύψει η Ηλέκτρα, πριν να είναι αργά, ή θα βρεθεί, για ακόμη μία φορά, σε ένα χρυσό κλουβί;

Ο Πέτρος Βρεττός Junior (Δημήτρης Σέρφας) καταφτάνει στην Αρσινόη έπειτα από εντολή της μητέρας του, της Φιόνας. Γοητευτικός, έξυπνος και με τις κατάλληλες σπουδές στο εξωτερικό, μοιάζει ιδανικά πλασμένος για τη θέση του διευθυντή στο ναυπηγείο. Ως γνήσιο τέκνο του Βρεττού, είναι θερμοκέφαλος, επίμονος, αψύς αλλά και λάτρης του ποδόγυρου. Η επανάσταση που δεν κατάφερε να κάνει ποτέ, σιγοβράζει μέσα του, και η ανάγκη του να χαράξει τον δικό του δρόμο θα σταθεί εμπόδιο στις φιλοδοξίες της μητέρας του. Κι ενώ ο ίδιος δεν έχει ιδέα για το ποιος είναι ο πραγματικός του πατέρας και γιατί η εμπλοκή του με το ναυπηγείο είναι τόσο σημαντική, η Φιόνα είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει σε κανέναν Βρεττό να της χαλάσει τα σχέδια… ούτε καν στον ίδιο της τον γιο.