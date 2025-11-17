Η δίκη της Ηλέκτρας συνεχίζεται με την επανεξέταση της Νεφέλης. Κανείς μέσα στην αίθουσα δε γνωρίζει, ότι πρόεδρος κι εισαγγελέας, έχουν έναν κοινό στόχο: να ανακαλέσει την κατάθεσή της. Ο Βρεττός ξυπνά και το μαξιλάρι δίπλα του είναι άδειο. Η Τιτίκα έχει περάσει τη νύχτα της μακριά του. Ο Μπόγρης αποκαλύπτει τον πρώτο μάρτυρα υπεράσπισης: τον Παύλο Φιλίππου. Η δικαστική αίθουσα παγώνει. Ο Μπόγρης αδυνατεί να εντοπίσει τη Δανάη, η οποία βρίσκεται μπλεγμένη σε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Ο Βρεττός προσπαθεί να πείσει την Τιτίκα να τον συγχωρήσει, το μόνο που θα καταφέρει όμως θα είναι να κάνει τα πράγματα χειρότερα. Ο Νικόλας δίνει τελεσίγραφο στην Καρτάλη: ή θα του παραδώσει τον Τζιοβάνι και την Αγνή στο πιάτο ή θα γνωρίσει από πρώτο χέρι τον κακό Νικόλα… εκείνον που είναι ικανός για τα πάντα. Ο Νικήτας, αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για την Ηλέκτρα χτυπά την πόρτα ενός ακόμα σπιτιού, στην Αρσινόη: αυτού της Δόμνας. Ο Πέτρος συναντά την Ουρανία και δεν καταφέρνει να της βγάλει λέξη. Με τη Φιλιώ, όμως, είναι λαλίστατος. Η Τιτίκα ανεβαίνει τα σκαλιά προς το γραφείο του Βρεττού, για να υπογράψει τα χαρτιά του διαζυγίου της. Στην Αθήνα, η Σοφία αγωνιά για τη Δανάη, που βρίσκεται στο Πολυτεχνείο, η Ζωή για τον Τέλη, αλλά και για εκείνη, που γυρνούν μέσα σε μια ξένη πόλη. Η ώρα της εξέγερσης, μοιάζει να πλησιάζει…

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», η οποία μεταδίδεται από τη Δευτέρα 17 έως και την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, στις 19:00.

Ημερομηνία μετάδοσης: Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Επεισόδιο 35ο. Η δίκη της Ηλέκτρας συνεχίζεται με την επανεξέταση της Νεφέλης. Κανείς μέσα στην αίθουσα δε γνωρίζει, ότι πρόεδρος κι εισαγγελέας, έχουν έναν κοινό στόχο: να ανακαλέσει την κατάθεσή της. Ο Βρεττός ξυπνά και το μαξιλάρι δίπλα του είναι άδειο. Η Τιτίκα έχει περάσει τη νύχτα της μακριά του. Αλλά ενώ ο Αλεβιζάτος, της ετοιμάζει πρωινό, εκείνη βρίσκεται στο σπίτι της Φιόνας. Η απόδραση του Τζιοβάνι απογοητεύει πλήρως τον Βασίλη, που, επιστρέφοντας στο καμαράκι, βγάζει από μια κρυψώνα, ένα μπουκάλι. Ο Μπόγρης αποκαλύπτει τον πρώτο μάρτυρα υπεράσπισης: τον Παύλο Φιλίππου. Η δικαστική αίθουσα παγώνει. Τι γράφει το σημείωμα που δίνει στην Ηλέκτρα ο Νικήτας; Ο Νικόλας τρέχει να συναντήσει την Φιλιώ, τη βρίσκει όμως, μαζί με τον Πέτρο, ο οποίος του ανακοινώνει πως ο αρραβώνας του με την Κορίνα, διαλύθηκε. Και πως με τη Φιλιώ, παντρεύονται. Δε θα ‘ναι το μόνο νέο, που θα τον αφήσει άναυδο. Από τα χείλη της μητέρας του μαθαίνει, ότι έχει έναν ακόμα αδερφό: τον Πέτρο. Αληθεύει ότι τη βραδιά της δολοφονίας, ήσασταν μαζί με την κατηγορουμένη, ρωτά ο Μπόγρης τον Παύλο. Η Ηλέκτρα κρατά την ανάσα της. Ο Παύλος, όμως, τι απαντά;

Ημερομηνία μετάδοσης: Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Επεισόδιο 36ο. Η Αθήνα είναι ένα καζάνι που βράζει και η εξέγερση βρίσκεται προ των πυλών. Ο Μπόγρης αδυνατεί να εντοπίσει την Δανάη, η οποία βρίσκεται μπλεγμένη σε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Ο Βρεττός προσπαθεί να πείσει την Τιτίκα να τον συγχωρήσει, το μόνο που θα καταφέρει όμως θα είναι να κάνει τα πράγματα χειρότερα. Ο Νικόλας δίνει τελεσίγραφο στην Καρτάλη: ή θα του παραδώσει τον Τζιοβάνι και την Αγνή στο πιάτο, ή θα γνωρίσει από πρώτο χέρι τον κακό Νικόλα… εκείνον που είναι ικανός για τα πάντα. Μέχρι που μπορεί να φτάσει για να πάρει την εκδίκησή του; Κι ενώ η Ηλέκτρα βρίσκεται κλειδωμένη στο κελί της, με μία Μαλάμω της οποίας η συμπεριφορά γίνεται όλο και πιο περίεργη, ο Παύλος παλεύει να πείσει την Νεφέλη ότι δεν ήταν μαζί με τη μάνα της την ώρα του φόνου και ότι το μόνο που επιθυμεί, είναι μια ζωή μαζί της, με το παιδί τους. Ένα τσαλακωμένο γράμμα όμως απειλεί να τα τινάξει όλα στον αέρα και να βγάλει ξανά την Νεφέλη στην επίθεση. Στο μεταξύ, ο Νικήτας εμφανίζεται απρόσμενα στη Χωροφυλακή της Αρσινόης. «Υπάρχει ένα στοιχείο», λέει στον Χάρη, «που δεν ερευνήθηκε… και αυτό, μπορεί να αλλάξει τα πάντα». Τι έχει εντοπίσει;

Ημερομηνία μετάδοσης: Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Επεισόδιο 37ο. Η Νεφέλη στέκεται πάνω από τον Παύλο, εκείνος κοιμισμένος, το σημείωμά του στο πάτωμα δίπλα της. Μόλις ο Παύλος συνέλθει, εκείνη θα του πει να περάσουν τη μέρα τους χώρια. Στο αστυνομικό τμήμα, ο Νικήτας προσπαθεί να πείσει τον Χάρη να κινηθεί άμεσα, για να σώσουν την Ηλέκτρα. Ο Χάρης δεν σταματά να τον περιεργάζεται, σίγουρος ότι από κάπου τον ξέρει. Ο Βρεττός συναντά τον Πέτρο στο ναυπηγείο. «Αναρωτιέμαι για ποιον λόγο γεννήθηκες», του λέει μέσα από τα δόντια. Λίγο αργότερα, στο ίδιο γραφείο, ο Νικόλας θα επιτεθεί με μανία στη Φιόνα, έτοιμος να την κατασπαράξει. Η Μαλάμω προσεγγίζει ξανά την Ηλέκτρα, αποφασισμένη να της αλλάξει γνώμη και φαίνεται πως, αυτή τη φορά, κάτι καταφέρνει. Ο Νικήτας, αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για την Ηλέκτρα χτυπά την πόρτα ενός ακόμα σπιτιού, στην Αρσινόη: αυτού της Δόμνας. Ο Πέτρος συναντά την Ουρανία και δεν καταφέρνει να της βγάλει λέξη. Με τη Φιλιώ, όμως, είναι λαλίστατος. Η Τιτίκα ανεβαίνει τα σκαλιά προς το γραφείο του Βρεττού, για να υπογράψει τα χαρτιά του διαζυγίου της. Ο Αλεβιζάτος στο κυλικείο, τρίβει τα χέρια του. Όλα πήγαν, όπως τα είχαν σχεδιάσει. Στην Αθήνα, η Σοφία αγωνιά για τη Δανάη, που βρίσκεται στο Πολυτεχνείο, η Ζωή για τον Τέλη, αλλά και για εκείνη, που γυρνούν μέσα σε μια ξένη πόλη. Η ώρα της εξέγερσης, μοιάζει να πλησιάζει…

Ημερομηνία μετάδοσης: Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Επεισόδιο 38ο. Ο Παύλος ετοιμάζει ένα γράμμα για την Ηλέκτρα, κρυφά απ’ τη Νεφέλη. Είναι αποφασισμένος να της το δώσει, έστω και μέσω του Βασίλη. Ένα άλλο γράμμα, με όρους διαζυγίου, ανάμεσα στον Βρεττό και στην Τιτίκα, σκίζεται ενώπιον δικηγόρου. Τι είναι αυτό που μετάνιωσε η Τιτίκα; Σ’ ένα τρίτο χαρτί, γράφεται και σβήνεται μια απολογία. «Ανέβα πάνω, άνοιξε το στόμα σου, και μίλα απ’ την καρδιά σου.» Η Μαλάμω παίρνει ζωή και προσπαθεί να βοηθήσει την Ηλέκτρα, ενώ οι γονείς της, παλεύουν με το ηθικό, το δίκαιο, την πίστη, και το αδιέξοδο. Οι μέρες του δικαστηρίου κυλούν και ο φόβος της καταδίκης στέκει ως δαμόκλειος σπάθη, πάνω απ’ τα κεφάλια, όσων θέλουν την Ηλέκτρα ελεύθερη. Οι προσπάθειες, για να πειστούν οι ένορκοι, εντείνονται. Μια εξέγερση ετοιμάζεται. Η φυλακή δεν είναι ίδια για όλους. Και αν υπάρχει κάτι απ’ τα πολλά, που δεν φοβάται η Δόμνα, τότε αυτά είναι τα κάγκελα της φυλακής.

Η ιστορία…

Νήσος Αρσινόη. Σεπτέμβρης 1973. Ο Σωτήρης νεκρός. Έγκλημα πάθους ή μια καλοστημένη παγίδα; Δολοφονία ή σάλτο μορτάλε;

Το χώμα που σκεπάζει τον δήμαρχο είναι ακόμα νωπό. Το μοιρολόι αντηχεί σε όλη την Αρσινόη. Η Ηλέκτρα, ο Παύλος και η Νεφέλη δεν είναι στην κηδεία. Το τέλος του Σωτήρη μοιάζει να γράφεται ερήμην τους, στην πραγματικότητα, όμως, είναι τ’ άβουλα πιόνια σε μια σκακιέρα, που έχει ήδη στηθεί.

Οι παίκτες, στο μικρό νησί, πολλοί. Οι κινήσεις λιγοστές. Ποιος θα κινηθεί πιο σωστά; Ποιος θα πάρει την παρτίδα; Ο Πέτρος Βρεττός junior, που έρχεται στην Αρσινόη για να κληρονομήσει με τη βοήθεια της μητέρας του, Φιόνας, την αυτοκρατορία; Πώς θα αντιδράσει σε αυτή του τη φιλοδοξία ο Νικόλας, ο πιο απρόβλεπτος παίκτης πάνω στη σκακιέρα; Ο μυστηριώδης άντρας που εμφανίζεται στη ζωή της Ηλέκτρας τι ρόλο παίζει και πώς θα την επηρεάσει; Ο Παύλος τι στάση θα κρατήσει απέναντι στον άντρα που της υπόσχεται όλα όσα ο ίδιος δεν μπόρεσε να της δώσει; Η Νεφέλη θα βάλει το χέρι της στο ευαγγέλιο και θα ορκιστεί ότι είδε τη μητέρα της να σκοτώνει τον Σωτήρη. Λέει αλήθεια;

Τα κομμάτια στη σκακιέρα λιγοστεύουν, το παιχνίδι τελειώνει.. Όλοι, τελικά, χορεύουν στον ρυθμό που ο δήμαρχος ενορχήστρωσε, μπλεγμένοι σ’ έναν αξεδιάλυτο ιστό από μυστικά, πάθη και ψέματα. Η αλήθεια, όμως, είναι απλή, όπως τα βήματα του βαλς, δυο μπρος, ένα πίσω… Κι αυτό ο Σωτήρης το ήξερε, όταν έστηνε την παγίδα του. Τα πιο απλά πράγματα είναι τελικά και τα πιο δύσκολα…

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας).

Οι νέοι χαρακτήρες που έρχονται στη σειρά

Ο μυστήριος νευρολόγος Νικήτας Γιαννάτος (Ιωσήφ Πολυζωίδης) θα μπει στη ζωή της Ηλέκτρας ξαφνικά και θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει να μην καταδικαστεί. Ένα παιδί με άσχημο παρελθόν και πολλά τραύματα, που όμως, κατάφερε να γίνει ένας γοητευτικός άντρας, που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, τα παιχνίδια που μπορεί να παίξει το μυαλό. Στα μάτια της Ηλέκτρας θα βρει μια γυναίκα από το παρελθόν που σήμαινε πολλά για εκείνον: την πρώην γυναίκα του.

Ο Νικήτας είναι αποφασισμένος να βγάλει την αλήθεια στο φως, μόνο που ξέρει καλά, πως αυτή έχει πολλές όψεις. Ποια είναι τελικά η δική του σκοτεινή αλήθεια και τι μυστικά κουβαλάει αυτός ο άντρας; Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που προσπαθεί να βάλει, προκειμένου να κρατηθεί μακριά από το χάος που θεριεύει μέσα του…; Θα καταφέρει να το ανακαλύψει η Ηλέκτρα, πριν να είναι αργά, ή θα βρεθεί, για ακόμη μία φορά, σε ένα χρυσό κλουβί;

Ο Πέτρος Βρεττός Junior (Δημήτρης Σέρφας) καταφτάνει στην Αρσινόη έπειτα από εντολή της μητέρας του, της Φιόνας. Γοητευτικός, έξυπνος και με τις κατάλληλες σπουδές στο εξωτερικό, μοιάζει ιδανικά πλασμένος για τη θέση του διευθυντή στο ναυπηγείο. Ως γνήσιο τέκνο του Βρεττού, είναι θερμοκέφαλος, επίμονος, αψύς αλλά και λάτρης του ποδόγυρου. Η επανάσταση που δεν κατάφερε να κάνει ποτέ, σιγοβράζει μέσα του, και η ανάγκη του να χαράξει τον δικό του δρόμο θα σταθεί εμπόδιο στις φιλοδοξίες της μητέρας του. Κι ενώ ο ίδιος δεν έχει ιδέα για το ποιος είναι ο πραγματικός του πατέρας και γιατί η εμπλοκή του με το ναυπηγείο είναι τόσο σημαντική, η Φιόνα είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει σε κανέναν Βρεττό να της χαλάσει τα σχέδια… ούτε καν στον ίδιο της τον γιο.