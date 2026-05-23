Στα επόμενα επεισόδια της Ηλέκτρας, οι ισορροπίες στην Αρσινόη ανατρέπονται βίαια, καθώς αποκαλύψεις, προδοσίες και παλιές αμαρτίες έρχονται στην επιφάνεια. Η πόλη βρίσκεται σε αναβρασμό, ενώ πρόσωπα που πίστευαν ότι έχουν τον έλεγχο αρχίζουν να χάνουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Μέσα σε ένα κλίμα έντασης και ανατροπών, κάθε απόφαση φέρνει τους ήρωες ένα βήμα πιο κοντά στο σημείο χωρίς επιστροφή.

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», τα οποία μεταδίδονται από τη Δευτέρα 25 έως και τη Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, στις 19:00.

Ημερομηνία μετάδοσης: Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 153ο. Ο Στράτος αναγνωρίζει τη Νεφέλη, από τη φωτογραφία των αστυνομικών. Η αρχή του τέλους είναι κοντά και το ένταλμα σύλληψης φτάνει στην Αρσινόη. Ο Χάρης με τον Μίμη προσπαθούν να προετοιμάσουν το έδαφος, με τη Δόμνα να ακούει, πίσω από τα κάγκελα, τα νέα για την εγγονή της. Η Ηλέκτρα σπεύδει στον Νικήτα και ζητεί τη βοήθειά του. Ο Μίμης στέκεται απέναντι στη Νεφέλη και αδυνατεί να της πει ψέματα. Η αλήθεια τη διαλύει. Και ο Μίμης διαλύεται μαζί της, παρόλο που προσπαθεί να το κρύψει. Κι ενώ η Νεφέλη βρίσκεται όλο και πιο κοντά στη φυλακή, ο Χάρης αφήνει τη Δόμνα ελεύθερη. Την ίδια ώρα, ο Βασίλης κάνει σχέδια για το μέλλον του στην Αρσινόη. Ο Κωνσταντής παλεύει ακόμη για τη σχέση του με τη Ζωή, όμως το μεταξύ τους μοιάζει όλο και πιο μάταιο. Η Ηλέκτρα φτάνει στην Αθήνα, αποφασισμένη να συναντήσει δύο άνδρες, που ελπίζει πως θα τη βοηθήσουν να σώσει την κόρη της. Ο Παύλος, όμως, δεν θα την αφήσει μόνη της. Και το κουβάρι αρχίζει να ξετυλίγεται.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τρίτη 26 Μαΐου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 154o. Η Ηλέκτρα παλεύει να πείσει τον Στράτο να αλλάξει την κατάθεσή του παίζοντας τα όλα για όλα, αλλά εκείνος δεν φαίνεται να συγκινείται από τα λόγια της. Ο Μίμης αποκαλύπτει στη Νεφέλη την αλήθεια και την καταρρακώνει. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη σύλληψή της. Ο Νικόλας στο μεταξύ στέκεται απέναντι στη Ναταλί και τον εραστή της. Κι ενώ εκείνη περιμένει να γίνει μακελειό, εκείνος την αποχαιρετάει για πάντα, ξεκαθαρίζοντας μια και καλή το μεταξύ τους. Η Δανάη περιμένει τον Μπόγρη στο γραφείο του, αλλά εκείνος επιστρέφει αγκαλιά με την Κορίνα. Το επόμενο πρωί η Δανάη ξυπνάει στο ίδιο κρεβάτι με τον Ρένο. Την ίδια ώρα, η Μερόπη στριμώχνει τον Τέλη για να μάθει τι τρέχει με τη Σοφία, ενώ ο Κωνσταντής επιμένει πως τα χρήματα στο ταμείο της Ζωής είναι πλαστά. Κι ενώ τον Κωνσταντή δεν τον πιστεύει κανείς, ο διευθυντής της τράπεζας της Αρσινόης εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα. «Κάποιος μπήκε στην τράπεζα και παραβίασε το χρηματοκιβώτιο!» λέει στον Μίμη και στον Χάρη που τον κοιτάνε άναυδοι.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 155ο. Ο Νικόλας επιστρέφει στην Αρσινόη νικητής. Το ναυπηγείο είναι ξανά στα χέρια των Βρεττών. Στο πάτωμα του γραφείου του, όμως, θα βρει πεσμένο ένα πλαστό χαρτονόμισμα. Κι ενώ τα ποτήρια υψώνονται και κορδέλες κόβονται, η ληστεία της τράπεζας ρίχνει τη σκιά της πάνω στη νέα αρχή. Η Δανάη στην Αθήνα, μοιάζει να ξεκόβει οριστικά από τον Ρένο. Μετά την ορκωμοσία της, γιορτάζει με τους φίλους και έναν γοητευτικό τύπο, τον Άρη Μπαρτζώκα (Γιάννης Σύριος), αριστερό, γνωστό για τους αγώνες του, ο οποίος συνεχίζει να αγωνίζεται κι ίσως είναι μπλεγμένος σε περίεργες οργανώσεις. Την ίδια στιγμή η Νεφέλη, αγγίζει την ελπίδα για μια άλλη ζωή. Οι αντιξοότητες μεγάλες: να παλέψει για την κόρη της, να διώξει μακριά τον Παύλο, καθώς και να βοηθήσει τη μητέρα της να απαγκιστρωθεί από τον Νικήτα. Η Δόμνα, έξαλλη, μπαίνει στο σπίτι του Στέργιου και καταρρέει στην αγκαλιά του. Η Μάρω τους παρακολουθεί πικραμένη. Ο Παύλος έχει βάλει σκοπό να αποκαλύψει το πραγματικό πρόσωπο του Νικήτα. Γι’ αυτόν τον λόγο, καλεί στο νησί μια μυστηριώδη γυναίκα, τη Νανά Στεργιανούδη (Ιλιάς Λαμπρίδου), η οποία χτυπά το βράδυ την πόρτα της Ηλέκτρας. «Καλησπέρα… είμαι η μάνα του Νικήτα», της λέει.

Ημερομηνία μετάδοσης: Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 156ο. Η Νανά φτάνει στην Αρσινόη έτοιμη να ομολογήσει τον πραγματικό χαρακτήρα του Νικήτα στην Ηλέκτρα. Και όσα της πει θα την κάνουν να αναθεωρήσει πολλά. Ο Νικόλας διαπιστώνει με μεγάλη του λύπη, ότι η Δανάη κρύβεται πίσω από τη ληστεία, ενώ εκείνη κομπάζει για τα κατορθώματά της στον Άρη. Η Δόμνα ξυπνάει από τον χαμό που προκάλεσε και βρίσκει τον Στέργιο και τη Μάρω από πάνω της. Τι ζητάει άραγε από τον Στέργιο ως χάρη, πριν αποσυρθεί και πάλι στο βουνό; Η αναμέτρηση του Παύλου με τον Νικήτα κάνουν τον πρώτο να νιώθει νικητής, χωρίς να υπολογίσει τη μοχθηρία της Νανάς. Ποια συμφέροντα την οδηγούν; Ο Μπόγρης προσπαθεί μάταια να αλλάξει τα μυαλά της Δανάης, ενώ η ίδια είναι έτοιμη να τα βάλει με θεούς και δαίμονες. Μέχρι που ένα τηλεφώνημα στη Χωροφυλακή αλλάζει όλα τα χαρτιά στην τράπουλα. Τώρα πια κανείς δεν είναι βέβαιος ότι θα κερδίσει το παιχνίδι.

Ημερομηνία μετάδοσης: Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 157ο. Η αποκάλυψη ότι η Δανάη είναι μπλεγμένη με τη ληστεία της τράπεζας τους αναστατώνει όλους. Ο Χάρης δίνει σήμα να ξεχυθούν οι χωροφύλακες και να αποκλειστεί το λιμάνι, ενώ ο ίδιος και ο Μίμης πηγαίνουν στους δικούς της για να τη βρουν. Η Δανάη καταλαβαίνει πως κάτι συμβαίνει και το σκάει, την ώρα που ο Χάρης χτυπάει το κουδούνι στο αρχοντικό. Περιπλανιέται μόνη και κρύβεται. Για πόσο όμως; Κι ενώ η κόρη της προσπαθεί να κρυφτεί από την αστυνομία, η Ηλέκτρα δεν μπορεί να κρύβεται άλλο από τον εαυτό της. Είναι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με τον Παύλο. Απελπισμένα ερωτευμένοι και οι δύο. Μα δεν μπορούν να είναι μαζί. Ο Παύλος της ζητεί μια τελευταία χάρη. Αυτή με δυσκολία συμφωνεί. Αλλά τι χάρη είναι αυτή; Ο Νικόλας, με τον Νικήτα φτάνουν έξω από το ξενοδοχείο ζητώντας τη. Την ίδια ώρα, η Δόμνα φτάνει με την καραμπίνα στην ψυχιατρική κλινική. Απαιτεί να μάθει πού είναι ο Πασχάλης, αλλιώς θα τραβήξει τη σκανδάλη. Ο Ρένος συλλαμβάνεται. Λίγο μετά φτάνει έξω από το σπίτι του η Δανάη. Ένας αστυνομικός της ζητεί να παραδοθεί. Ένα όπλο βρίσκεται στραμμένο πάνω της. Και η παρτίδα μοιάζει χαμένη για τα καλά.

Η ιστορία…

Νήσος Αρσινόη. Σεπτέμβρης 1973. Ο Σωτήρης νεκρός. Έγκλημα πάθους ή μια καλοστημένη παγίδα; Δολοφονία ή σάλτο μορτάλε;

Το χώμα που σκεπάζει τον δήμαρχο είναι ακόμα νωπό. Το μοιρολόι αντηχεί σε όλη την Αρσινόη. Η Ηλέκτρα, ο Παύλος και η Νεφέλη δεν είναι στην κηδεία. Το τέλος του Σωτήρη μοιάζει να γράφεται ερήμην τους, στην πραγματικότητα, όμως, είναι τ’ άβουλα πιόνια σε μια σκακιέρα, που έχει ήδη στηθεί.

Οι παίκτες, στο μικρό νησί, πολλοί. Οι κινήσεις λιγοστές. Ποιος θα κινηθεί πιο σωστά; Ποιος θα πάρει την παρτίδα; Ο Πέτρος Βρεττός junior, που έρχεται στην Αρσινόη για να κληρονομήσει με τη βοήθεια της μητέρας του, Φιόνας, την αυτοκρατορία; Πώς θα αντιδράσει σε αυτή του τη φιλοδοξία ο Νικόλας, ο πιο απρόβλεπτος παίκτης πάνω στη σκακιέρα; Ο μυστηριώδης άντρας που εμφανίζεται στη ζωή της Ηλέκτρας τι ρόλο παίζει και πώς θα την επηρεάσει; Ο Παύλος τι στάση θα κρατήσει απέναντι στον άντρα που της υπόσχεται όλα όσα ο ίδιος δεν μπόρεσε να της δώσει; Η Νεφέλη θα βάλει το χέρι της στο ευαγγέλιο και θα ορκιστεί ότι είδε τη μητέρα της να σκοτώνει τον Σωτήρη. Λέει αλήθεια;

Τα κομμάτια στη σκακιέρα λιγοστεύουν, το παιχνίδι τελειώνει.. Όλοι, τελικά, χορεύουν στον ρυθμό που ο δήμαρχος ενορχήστρωσε, μπλεγμένοι σ’ έναν αξεδιάλυτο ιστό από μυστικά, πάθη και ψέματα. Η αλήθεια, όμως, είναι απλή, όπως τα βήματα του βαλς, δυο μπρος, ένα πίσω… Κι αυτό ο Σωτήρης το ήξερε, όταν έστηνε την παγίδα του. Τα πιο απλά πράγματα είναι τελικά και τα πιο δύσκολα…

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας).

Ο μυστήριος νευρολόγος Νικήτας Γιαννάτος (Ιωσήφ Πολυζωίδης) θα μπει στη ζωή της Ηλέκτρας ξαφνικά και θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει να μην καταδικαστεί. Ένα παιδί με άσχημο παρελθόν και πολλά τραύματα, που όμως, κατάφερε να γίνει ένας γοητευτικός άντρας, που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, τα παιχνίδια που μπορεί να παίξει το μυαλό. Στα μάτια της Ηλέκτρας θα βρει μια γυναίκα από το παρελθόν που σήμαινε πολλά για εκείνον: την πρώην γυναίκα του.

Ο Νικήτας είναι αποφασισμένος να βγάλει την αλήθεια στο φως, μόνο που ξέρει καλά, πως αυτή έχει πολλές όψεις. Ποια είναι τελικά η δική του σκοτεινή αλήθεια και τι μυστικά κουβαλάει αυτός ο άντρας; Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που προσπαθεί να βάλει, προκειμένου να κρατηθεί μακριά από το χάος που θεριεύει μέσα του…; Θα καταφέρει να το ανακαλύψει η Ηλέκτρα, πριν να είναι αργά, ή θα βρεθεί, για ακόμη μία φορά, σε ένα χρυσό κλουβί;

Ο Πέτρος Βρεττός Junior (Δημήτρης Σέρφας) καταφτάνει στην Αρσινόη έπειτα από εντολή της μητέρας του, της Φιόνας. Γοητευτικός, έξυπνος και με τις κατάλληλες σπουδές στο εξωτερικό, μοιάζει ιδανικά πλασμένος για τη θέση του διευθυντή στο ναυπηγείο. Ως γνήσιο τέκνο του Βρεττού, είναι θερμοκέφαλος, επίμονος, αψύς αλλά και λάτρης του ποδόγυρου. Η επανάσταση που δεν κατάφερε να κάνει ποτέ, σιγοβράζει μέσα του, και η ανάγκη του να χαράξει τον δικό του δρόμο θα σταθεί εμπόδιο στις φιλοδοξίες της μητέρας του. Κι ενώ ο ίδιος δεν έχει ιδέα για το ποιος είναι ο πραγματικός του πατέρας και γιατί η εμπλοκή του με το ναυπηγείο είναι τόσο σημαντική, η Φιόνα είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει σε κανέναν Βρεττό να της χαλάσει τα σχέδια… ούτε καν στον ίδιο της τον γιο.