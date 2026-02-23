Η Δόμνα είναι ακόμα εξαφανισμένη και ο Στέργιος και ο Βασίλης είναι καταρρακωμένοι. Ενώ ο Βασίλης και η Ουρανία ετοιμάζονται για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους, η Φιλιώ δίνει τελεσίγραφο στον Πέτρο: πρέπει να διώξει την ξαδέρφη του από το ναυπηγείο.

Ημερομηνία μετάδοσης: Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 89ο. Με τη Δόμνα ακόμα εξαφανισμένη, ο Στέργιος και ο Βασίλης είναι καταρρακωμένοι. Μοναδικό στήριγμα του Βασίλη, η Ουρανία. «Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα παιδάκι», της λέει. Κι ενώ ο Βασίλης και η Ουρανία ετοιμάζονται για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους, η Φιλιώ δίνει τελεσίγραφο στον Πέτρο: πρέπει να διώξει την ξαδέρφη του από το ναυπηγείο. Στο μεταξύ, η Δόμνα δεν είναι η μοναδική που αναζητούν στην Αρσινόη: η Φιόνα ψάχνει τη Ναταλί, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα με τον Νικόλα. Η Τιτίκα φοβάται για τα χειρότερα. Έχει δίκιο; Κι αν ναι, από πού θα έρθουν; Από τα σχέδια του Νικόλα για εκδίκηση… από την επιθυμία της Φιόνας να ξεκάνει τον Βρεττό… ή από το γράμμα του Νικήτα που πιέζει τον Νικόλα να πληρώσει για τις ανομίες του; Ο Βρεττός αποφασίζει να δώσει ένα τέλος στο παιχνίδι της γάτας και του ποντικιού με την Καρτάλη και ζητεί από τον Χάρη ένα περίστροφο. Τι σκοπούς έχει; Κι ενώ η Ηλέκτρα με τις κόρες της και τους γαμπρούς της συνεχίζουν να αναζητούν τα ίχνη του μωρού της Νεφέλης, ο Φάνης εμφανίζεται ξανά στην Αρσινόη. Τι ζητάει και τι έχει μέσα η τσάντα που φέρνει μαζί του;

Ημερομηνία μετάδοσης: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 90ό. Η Φιόνα πιέζει τη Ναταλί να μην ξαναδεί τον Νικόλα. «Εμένα θέλει να χτυπήσει… σε χρησιμοποιεί Ναταλί…» της λέει, αλλά εκείνη δεν πείθεται. Παράλληλα, η Τιτίκα πιέζει τον Νικόλα να μην ξαναδεί τον Νικήτα, ο οποίος βρίσκεται παντού. Αυτός θα πείσει τον Φάνη να επανορθώσει, για τη στημένη συνέντευξη της Ηλέκτρας. Μόνο που εκείνη, δεν θα δεχτεί τη συγγνώμη του, αν δεν τη βοηθήσει να δώσει μια νέα συνέντευξη, για να πλασάρει, προσεκτικά, το θέμα με τη χαμένη εγγονή της. Η έντασή της είναι μεγάλη, όπως και η ένταση της Φιόνας που καταστρώνει ένα σχέδιο, χρησιμοποιώντας τον Κωνσταντή. Η Ναταλί πρέπει να μισήσει τον Νικόλα. Όμως, η Φιόνα δεν γνωρίζει πως ο Νικόλας θέλει να χειραγωγήσει την κόρη της για να τη σκοτώσει… Μέσα σ’ όλα αυτά, προβάλλεται η νέα συνέντευξη της Ηλέκτρας. Που μιλά για την κλοπή ενός βρέφους. Και η πληροφορία φτάνει έως το ζευγάρι που έχει το μωρό… Πώς θα αντιδράσουν όταν καταλάβουν ότι τους έχουν ανακαλύψει;

Ημερομηνία μετάδοσης: Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 91ο. Η Ηλέκτρα, δίνει τη συνέντευξη, που θα βοηθήσει στην εύρεση της εγγονής της. Πώς θα αντιδράσει το ζευγάρι που έχει στα χέρια του το μωρό της Νεφέλης όμως; Μια μεγάλη αποκάλυψη έρχεται στο ναυπηγείο, όταν ο Νικόλας παραδέχεται στον Κωνσταντή τα πραγματικά του συναισθήματα για τη Ναταλί, αγνοώντας πως εκείνη βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής και ακούει κάθε του λέξη. Όπως ακριβώς ακούει η Νεφέλη όλη την αλήθεια για τον Πέτρο και την Ουρανία. «Νομίζεις πως ξέρεις ποιος είναι ο διπλανός σου, θείε, και η μόνη σκάρτη είμαι εγώ;» ρωτάει τον Βασίλη, έτοιμη να του ξεφουρνίσει τα πάντα. Όσο η Ζωή με τη Μερόπη σκαρφίζονται ένα κόλπο για να φύγουν στην Αθήνα, ο Κυριάκος μαθαίνει πληροφορίες για τον μυστηριώδη παραγωγό ταινιών. Την ίδια ώρα, ο Στέργιος μαθαίνει πως η Δόμνα άφησε πίσω τη βέρα της και χάνει γη και ουρανό. Η Ηλέκτρα, διαλυμένη από ένα απρόσμενα άσχημο νέο, βρίσκεται ξανά στην αγκαλιά του Νικήτα. Αυτή τη φορά, είναι πάνω από τις δυνάμεις της. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Τζιοβάνι μπαίνει σ’ ένα αυτοκίνητο και γκαζώνει. Ο προορισμός του άγνωστος.

Ημερομηνία μετάδοσης: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 92ο. Ο Νικόλας δεν παίρνει το βλέμμα του από τη Ναταλί. Το νιώθει, όμως, ότι εκείνη μακραίνει και φοβάται ότι θα μιλήσει για όλα στη Φιόνα. Τι είναι διατεθειμένος να κάνει, για να της κλείσει το στόμα; Την ίδια μέρα, θα βρεθεί πίσω από τα κάγκελα. Ο Μάρκαρης συναντιέται με τον μαιευτήρα κι εκείνος του ξεκαθαρίζει: ή θα σωθούν όλοι ή κανείς. Λίγο μετά, το τηλέφωνο χτυπά στο σπίτι της Νεφέλης και ένα ραντεβού κανονίζεται: μεταξύ του Περικλή Χατζάκη και του Μπόγρη. Η συνέντευξη της Ηλέκτρας μοιάζει να λειτούργησε και ίσως βρίσκονται λίγο πιο κοντά στο μωρό. Ο Παύλος δηλώνει ότι θα πάει και εκείνος. Ο Μίμης το ίδιο και η Νεφέλη, ταραγμένη, του ζητεί να προσέχει. Η Ζωή ανεβαίνει με τη Μερόπη στην Αθήνα, για να επισκεφθεί τον γιατρό. Ο Βρεττός ζητεί από την Τιτίκα να τον αφήσει να γυρίσει κοντά της και εκείνη το δέχεται, αρκεί να μην προχωρήσει το σχέδιό του με τη Φιόνα. Η Ηλέκτρα αποχαιρετά τον Νικήτα. Του ζητεί για ακόμα μια φορά συγγνώμη που τον αδίκησε. Εκείνος, της ζητεί μια απάντηση: θα μπορούσε να τον δει, σαν κάτι παραπάνω από φίλο; Το ίδιο βράδυ η Ηλέκτρα επιστρέφει στην Αρσινόη. Μαζί με τον Νικήτα.

Η ιστορία…

Νήσος Αρσινόη. Σεπτέμβρης 1973. Ο Σωτήρης νεκρός. Έγκλημα πάθους ή μια καλοστημένη παγίδα; Δολοφονία ή σάλτο μορτάλε;

Το χώμα που σκεπάζει τον δήμαρχο είναι ακόμα νωπό. Το μοιρολόι αντηχεί σε όλη την Αρσινόη. Η Ηλέκτρα, ο Παύλος και η Νεφέλη δεν είναι στην κηδεία. Το τέλος του Σωτήρη μοιάζει να γράφεται ερήμην τους, στην πραγματικότητα, όμως, είναι τ’ άβουλα πιόνια σε μια σκακιέρα, που έχει ήδη στηθεί.

Οι παίκτες, στο μικρό νησί, πολλοί. Οι κινήσεις λιγοστές. Ποιος θα κινηθεί πιο σωστά; Ποιος θα πάρει την παρτίδα; Ο Πέτρος Βρεττός junior, που έρχεται στην Αρσινόη για να κληρονομήσει με τη βοήθεια της μητέρας του, Φιόνας, την αυτοκρατορία; Πώς θα αντιδράσει σε αυτή του τη φιλοδοξία ο Νικόλας, ο πιο απρόβλεπτος παίκτης πάνω στη σκακιέρα; Ο μυστηριώδης άντρας που εμφανίζεται στη ζωή της Ηλέκτρας τι ρόλο παίζει και πώς θα την επηρεάσει; Ο Παύλος τι στάση θα κρατήσει απέναντι στον άντρα που της υπόσχεται όλα όσα ο ίδιος δεν μπόρεσε να της δώσει; Η Νεφέλη θα βάλει το χέρι της στο ευαγγέλιο και θα ορκιστεί ότι είδε τη μητέρα της να σκοτώνει τον Σωτήρη. Λέει αλήθεια;

Τα κομμάτια στη σκακιέρα λιγοστεύουν, το παιχνίδι τελειώνει.. Όλοι, τελικά, χορεύουν στον ρυθμό που ο δήμαρχος ενορχήστρωσε, μπλεγμένοι σ’ έναν αξεδιάλυτο ιστό από μυστικά, πάθη και ψέματα. Η αλήθεια, όμως, είναι απλή, όπως τα βήματα του βαλς, δυο μπρος, ένα πίσω… Κι αυτό ο Σωτήρης το ήξερε, όταν έστηνε την παγίδα του. Τα πιο απλά πράγματα είναι τελικά και τα πιο δύσκολα…

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας).

Ο μυστήριος νευρολόγος Νικήτας Γιαννάτος (Ιωσήφ Πολυζωίδης) θα μπει στη ζωή της Ηλέκτρας ξαφνικά και θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει να μην καταδικαστεί. Ένα παιδί με άσχημο παρελθόν και πολλά τραύματα, που όμως, κατάφερε να γίνει ένας γοητευτικός άντρας, που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, τα παιχνίδια που μπορεί να παίξει το μυαλό. Στα μάτια της Ηλέκτρας θα βρει μια γυναίκα από το παρελθόν που σήμαινε πολλά για εκείνον: την πρώην γυναίκα του.

Ο Νικήτας είναι αποφασισμένος να βγάλει την αλήθεια στο φως, μόνο που ξέρει καλά, πως αυτή έχει πολλές όψεις. Ποια είναι τελικά η δική του σκοτεινή αλήθεια και τι μυστικά κουβαλάει αυτός ο άντρας; Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που προσπαθεί να βάλει, προκειμένου να κρατηθεί μακριά από το χάος που θεριεύει μέσα του…; Θα καταφέρει να το ανακαλύψει η Ηλέκτρα, πριν να είναι αργά, ή θα βρεθεί, για ακόμη μία φορά, σε ένα χρυσό κλουβί;

Ο Πέτρος Βρεττός Junior (Δημήτρης Σέρφας) καταφτάνει στην Αρσινόη έπειτα από εντολή της μητέρας του, της Φιόνας. Γοητευτικός, έξυπνος και με τις κατάλληλες σπουδές στο εξωτερικό, μοιάζει ιδανικά πλασμένος για τη θέση του διευθυντή στο ναυπηγείο. Ως γνήσιο τέκνο του Βρεττού, είναι θερμοκέφαλος, επίμονος, αψύς αλλά και λάτρης του ποδόγυρου. Η επανάσταση που δεν κατάφερε να κάνει ποτέ, σιγοβράζει μέσα του, και η ανάγκη του να χαράξει τον δικό του δρόμο θα σταθεί εμπόδιο στις φιλοδοξίες της μητέρας του. Κι ενώ ο ίδιος δεν έχει ιδέα για το ποιος είναι ο πραγματικός του πατέρας και γιατί η εμπλοκή του με το ναυπηγείο είναι τόσο σημαντική, η Φιόνα είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει σε κανέναν Βρεττό να της χαλάσει τα σχέδια… ούτε καν στον ίδιο της τον γιο.