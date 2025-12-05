Ο Νικόλας φεύγει για Γερμανία και επιστρέφει με καταστροφικές διαθέσεις. Το 1974 θα φέρει στην Ηλέκτρα ένα απρόσμενο επισκεπτήριο που θα την ταράξει πολύ… Ο Νικόλας παίρνει την επιμέλεια του παιδιού από τη Φιλιώ, ελπίζοντας να βάλει ένα ακόμα εμπόδιο στον Πέτρο. Κι ενώ η Τιτίκα παλεύει να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση, η Φιόνα έχει διαφορετική άποψη. Ο Νικήτας πιέζει τον Παύλο να πάρει πάνω του τον φόνο του Σωτήρη. Ποιο χρέος θα αποφασίσει ο Παύλος πως τον βαραίνει περισσότερο; Απέναντι στην Ηλέκτρα ή απέναντι στην Νεφέλη και το αγέννητο παιδί τους; Ο Νικήτας σφίγγει τα δόντια να μην ουρλιάξει από χαρά. Το νέο που ‘χει ακούσει από το τηλέφωνο, του επιβεβαιώνει ότι θα καταφέρει να βγάλει την Ηλέκτρα από τη φυλακή. Λίγο μετά, όμως, θα συνειδητοποιήσει αυτό που η Ηλέκτρα δεν τολμά να παραδεχτεί στον εαυτό της: ότι η καρδιά της είναι, ακόμα, δοσμένη στον Παύλο. Η Σοφία ανακουφίζεται βλέποντας ότι δεν είναι έγκυος. Ο Νικόλας, πηγαίνει στο σπίτι της Φιλιώς απαιτώντας να παντρευτούν και να μεγαλώσουν μαζί τον γιο τους. Σοκαρισμένοι ακούν ο Χάρης με τον Μίμη, τον Παύλο να τους ανακοινώνει: «Εγώ είμαι ο δολοφόνος του Σωτήρη Βρεττού». Ο Παύλος ξημερώνει στο κρατητήριο, με τη Νεφέλη να περνά στιγμές αγωνίας, όταν ξυπνά και δεν τον βρίσκει δίπλα της. Τελικά, αποφυλακίζεται. Η Ηλέκτρα συνειδητοποιεί πως η χειρότερη φυλακή είναι εκείνη στην οποία δεν υπάρχουν κάγκελα. Η Μαλάμω στέκεται πάντα κοντά της, φύλακας και άγγελός της. Ο Παύλος διώχνει τον Μίμη που επιμένει να ζητά απαντήσεις για τη νύχτα που εξαφανίστηκε η Νεφέλη. Την ίδια ώρα, εκείνη, έρχεται αντιμέτωπη, για μια ακόμα φορά, με τα κρυμμένα μυστικά, μέχρι που, λίγο αίμα στο πόδι της, γίνεται αιτία για να νιώσει ξανά τον τρόμο…

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», η οποία μεταδίδεται από τη Δευτέρα 8 έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00.

Ημερομηνία μετάδοσης: Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Επεισόδιο 48ο. Στοίβες από γράμματα συμπαράστασης καταφθάνουν για την Ηλέκτρα. Ιστορίες γυναικών που ταυτίζονται με το δράμα της και λυγίζουν ακόμη και τη Μαλάμω. Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς του ’74 πλησιάζει. Ο Μπόγρης με τη Δανάη μένουν μόνοι σ’ ένα δωμάτιο και έρχονται κοντά. Ο Παύλος με τη Νεφέλη προσπαθούν να σταθούν πλάι-πλάι για το καλό του παιδιού τους, που έρχεται. Άραγε, είναι αυτό το μοναδικό που τους ενώνει; Ο Νικόλας φεύγει για Γερμανία και επιστρέφει με καταστρεπτικές διαθέσεις. Κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει. Ο Πέτρος παλεύει να κερδίσει ένα ακόμη χαμόγελο της Φιλιώς. Μία ακόμη μέρα μαζί της. Η Πρωτοχρονιά είναι προ των πυλών. Κάποιοι βάζουν βέρες, ενώ άλλοι τρέμουν για τα στέφανά τους. Το 1974 θα φέρει στην Ηλέκτρα ένα απρόσμενο επισκεπτήριο που θα την ταράξει πολύ. Αλλά ο Νικήτας δεν σταματά να είναι κοντά της και δεν αφήνει τίποτα στην τύχη…

Ημερομηνία μετάδοσης: Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Επεισόδιο 49ο. Ο Νικόλας παίρνει την επιμέλεια του παιδιού από τη Φιλιώ, ελπίζοντας να βάλει ένα ακόμα εμπόδιο στον Πέτρο. Όμως ανοίγει περισσότερα μέτωπα απ’ όσα σκόπευε. Κι ενώ η Τιτίκα παλεύει να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση, η Φιόνα έχει διαφορετική άποψη: αν βγάλουν τον Νικόλα ακατάλληλο για πατέρα, ίσως μπορέσουν να τον βγάλουν ακατάλληλο και για τη διοίκηση του ναυπηγείου. Θα συμφωνήσει ο Πέτρος με το σχέδιό της; Ο Νικήτας αποφασίζει να τα πει έξω από τα δόντια με τον Παύλο και να τον φέρει αντιμέτωπο με τις ευθύνες του: «Της υποσχέθηκες την ελευθερία της, και τελικά την έκλεισες στο μπουντρούμι», του λέει και τον πιέζει να πάρει πάνω του τον φόνο του Σωτήρη. Ποιο χρέος θα αποφασίσει ο Παύλος πως τον βαραίνει περισσότερο; Απέναντι στην Ηλέκτρα ή απέναντι στη Νεφέλη και το αγέννητο παιδί τους; Το τηλέφωνο του Νικήτα χτυπά… Ο Παύλος έχει να του κάνει μια ανακοίνωση.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου2025, ώρα 19:00

Επεισόδιο 50ό. Ο Νικήτας σφίγγει τα δόντια να μην ουρλιάξει από χαρά. Το νέο που έχει ακούσει από το τηλέφωνο, του επιβεβαιώνει ότι θα καταφέρει να βγάλει την Ηλέκτρα από τη φυλακή. Τη γυναίκα που έχει δώσει ξανά ορμή στη ζωή του. Λίγο μετά, όμως, σ’ ένα άλλο τηλεφώνημα, θα συνειδητοποιήσει αυτό που η Ηλέκτρα δεν τολμά να παραδεχτεί στον εαυτό της: ότι η καρδιά της είναι, ακόμα, δοσμένη στον Παύλο. Ο Νικόλας μιλάει στους εργάτες του ναυπηγείου, ζητώντας τους να τον βοηθήσουν για να μείνει η επιχείρηση στα χέρια των Βρεττών. Η Ουρανία έτοιμη να εκραγεί επιτίθεται στον Βασίλη, που στέκει στο πλάι του. Γιατί, όμως, τον χαστουκίζει; Γιατί στην Αθήνα, η Δανάη προκαλεί τον Μπόγρη να κάνει το ίδιο; Αντ’ αυτού εκείνος, πετά τα κλειδιά του σπιτιού του από το παράθυρο. Πώς θα βγουν από εκεί; Η Σοφία ανακουφίζεται βλέποντας ότι δεν είναι έγκυος. Ο Κυριάκος, όμως, της το ξεκαθαρίζει: θα παντρευτούν με τον Τέλη όπως και να ‘χει. Στης Ζωής, ο Βασίλης πίνει και θέλει να πιει και παραπάνω. Βγαίνει οργισμένος και πέφτει πάνω στον Πέτρο και στη Φιλιώ. Της εύχεται για τους αρραβώνες της, καλή τύχη. Το ίδιο βράδυ ο Νικόλας, θα ορμήσει στο σπίτι της Φιλιώς, ασθμαίνοντας: θέλει να παντρευτούν και να μεγαλώσουν μαζί τον γιο τους. Η Φιλιώ τον κοιτά σοκαρισμένη. Σοκαρισμένοι ακούν και ο Χάρης με τον Μίμη, τον Παύλο να τους ανακοινώνει: «Εγώ είμαι ο δολοφόνος του Σωτήρη Βρεττού».

Ημερομηνία μετάδοσης: Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Επεισόδιο 51ο. Ο Παύλος ξημερώνει στο κρατητήριο, με τη Νεφέλη να περνά στιγμές αγωνίας, όταν ξυπνά και δεν τον βρίσκει δίπλα της. Τελικά, αποφυλακίζεται. Παρ’ όλα αυτά, η κράτησή του προκαλεί μεγάλη ένταση στη Δόμνα και στον Στέργιο. Η Νεφέλη δεν πρέπει να μάθει τίποτα. Ο Παύλος, τελικά, γυρίζει σπίτι, χωρίς να έχει πετύχει τον σκοπό του. Να βγάλει, δηλαδή, την Ηλέκτρα από τη φυλακή. Το επόμενο κομμάτι της θεραπείας είναι ένα μαγνητόφωνο. Τι θα συμβεί μ’ αυτό; Όπως και με την πρόταση δωροδοκίας του Κωνσταντή από τη Φιόνα, για να προωθήσει τον Πέτρο; Θα τη δεχτεί ο παλιός εραστής της; Κι ενώ όλα αυτά συμβαίνουν πίσω από την πλάτη του, ο Πέτρος, ετοιμάζει τον γάμο του με τη Φιλιώ. Και η Δανάη συναντά την Καίτη. Όπως συναντά η Ηλέκτρα τις μνήμες της, μέσω της θεραπείας με το μαγνητόφωνο. Ο Παύλος δεν έχει φύγει στιγμή από το μυαλό της, όπως κι αυτή από το δικό του.

Ημερομηνία μετάδοσης: Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Επεισόδιο 52ο. Η Ηλέκτρα συνειδητοποιεί πως η χειρότερη φυλακή είναι εκείνη στην οποία δεν υπάρχουν κάγκελα. Η Μαλάμω στέκεται πάντα κοντά της, φύλακας και άγγελός της. Ο Παύλος διώχνει τον Μίμη που επιμένει να ζητεί απαντήσεις για τη νύχτα που εξαφανίστηκε η Νεφέλη. Την ίδια ώρα, εκείνη, έρχεται αντιμέτωπη, για μία ακόμα φορά, με τα κρυμμένα μυστικά, μέχρι που, λίγο αίμα στο πόδι της, γίνεται αιτία για να νιώσει ξανά τον τρόμο. Η Δανάη και η Ηλέκτρα προσπαθούν γιατρέψουν τα τραύματα και τις πληγές τους στο επισκεπτήριο της φυλακής. Στο αρχοντικό της, η Φιόνα στήνει το σχέδιο, με το οποίο θα εξοντώσει τον Νικόλα, ενώ ο Πέτρος αρνείται να παίξει βρώμικα. Ποια πόρτα θα χτυπήσει η Καρτάλη για να βρει συμμάχους; Οι προθέσεις του Νικήτα ανησυχούν τη Δόμνα και τον Στέργιο. Ο ίδιος, απτόητος, επιστρατεύει τον Νότη, για μια μετωπική σύγκρουση με κάποιον που μπορεί να αλλάξει την τύχη της Ηλέκτρας. «Αυτός είναι το κλειδί. Και η τελευταία μας ελπίδα…» του λέει ο Νικήτας.

Η ιστορία…

Νήσος Αρσινόη. Σεπτέμβρης 1973. Ο Σωτήρης νεκρός. Έγκλημα πάθους ή μια καλοστημένη παγίδα; Δολοφονία ή σάλτο μορτάλε;

Το χώμα που σκεπάζει τον δήμαρχο είναι ακόμα νωπό. Το μοιρολόι αντηχεί σε όλη την Αρσινόη. Η Ηλέκτρα, ο Παύλος και η Νεφέλη δεν είναι στην κηδεία. Το τέλος του Σωτήρη μοιάζει να γράφεται ερήμην τους, στην πραγματικότητα, όμως, είναι τ’ άβουλα πιόνια σε μια σκακιέρα, που έχει ήδη στηθεί.

Οι παίκτες, στο μικρό νησί, πολλοί. Οι κινήσεις λιγοστές. Ποιος θα κινηθεί πιο σωστά; Ποιος θα πάρει την παρτίδα; Ο Πέτρος Βρεττός junior, που έρχεται στην Αρσινόη για να κληρονομήσει με τη βοήθεια της μητέρας του, Φιόνας, την αυτοκρατορία; Πώς θα αντιδράσει σε αυτή του τη φιλοδοξία ο Νικόλας, ο πιο απρόβλεπτος παίκτης πάνω στη σκακιέρα; Ο μυστηριώδης άντρας που εμφανίζεται στη ζωή της Ηλέκτρας τι ρόλο παίζει και πώς θα την επηρεάσει; Ο Παύλος τι στάση θα κρατήσει απέναντι στον άντρα που της υπόσχεται όλα όσα ο ίδιος δεν μπόρεσε να της δώσει; Η Νεφέλη θα βάλει το χέρι της στο ευαγγέλιο και θα ορκιστεί ότι είδε τη μητέρα της να σκοτώνει τον Σωτήρη. Λέει αλήθεια;

Τα κομμάτια στη σκακιέρα λιγοστεύουν, το παιχνίδι τελειώνει.. Όλοι, τελικά, χορεύουν στον ρυθμό που ο δήμαρχος ενορχήστρωσε, μπλεγμένοι σ’ έναν αξεδιάλυτο ιστό από μυστικά, πάθη και ψέματα. Η αλήθεια, όμως, είναι απλή, όπως τα βήματα του βαλς, δυο μπρος, ένα πίσω… Κι αυτό ο Σωτήρης το ήξερε, όταν έστηνε την παγίδα του. Τα πιο απλά πράγματα είναι τελικά και τα πιο δύσκολα…

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας)

Ο μυστήριος νευρολόγος Νικήτας Γιαννάτος (Ιωσήφ Πολυζωίδης) θα μπει στη ζωή της Ηλέκτρας ξαφνικά και θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει να μην καταδικαστεί. Ένα παιδί με άσχημο παρελθόν και πολλά τραύματα, που όμως, κατάφερε να γίνει ένας γοητευτικός άντρας, που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, τα παιχνίδια που μπορεί να παίξει το μυαλό. Στα μάτια της Ηλέκτρας θα βρει μια γυναίκα από το παρελθόν που σήμαινε πολλά για εκείνον: την πρώην γυναίκα του.

Ο Νικήτας είναι αποφασισμένος να βγάλει την αλήθεια στο φως, μόνο που ξέρει καλά, πως αυτή έχει πολλές όψεις. Ποια είναι τελικά η δική του σκοτεινή αλήθεια και τι μυστικά κουβαλάει αυτός ο άντρας; Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που προσπαθεί να βάλει, προκειμένου να κρατηθεί μακριά από το χάος που θεριεύει μέσα του…; Θα καταφέρει να το ανακαλύψει η Ηλέκτρα, πριν να είναι αργά, ή θα βρεθεί, για ακόμη μία φορά, σε ένα χρυσό κλουβί;

Ο Πέτρος Βρεττός Junior (Δημήτρης Σέρφας) καταφτάνει στην Αρσινόη έπειτα από εντολή της μητέρας του, της Φιόνας. Γοητευτικός, έξυπνος και με τις κατάλληλες σπουδές στο εξωτερικό, μοιάζει ιδανικά πλασμένος για τη θέση του διευθυντή στο ναυπηγείο. Ως γνήσιο τέκνο του Βρεττού, είναι θερμοκέφαλος, επίμονος, αψύς αλλά και λάτρης του ποδόγυρου. Η επανάσταση που δεν κατάφερε να κάνει ποτέ, σιγοβράζει μέσα του, και η ανάγκη του να χαράξει τον δικό του δρόμο θα σταθεί εμπόδιο στις φιλοδοξίες της μητέρας του. Κι ενώ ο ίδιος δεν έχει ιδέα για το ποιος είναι ο πραγματικός του πατέρας και γιατί η εμπλοκή του με το ναυπηγείο είναι τόσο σημαντική, η Φιόνα είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει σε κανέναν Βρεττό να της χαλάσει τα σχέδια… ούτε καν στον ίδιο της τον γιο.