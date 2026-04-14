Στο σπίτι της Νεφέλης, η μικρή Ηλέκτρα, μοιάζει να καταφέρνει αυτό που τόσο καιρό επιθυμεί: να έρθει στο νησί εκείνη που αποκαλεί: αληθινή της μαμά. Η Ηλέκτρα διαισθάνεται, πως η άρνηση για φαγητό, οι λιποθυμίες της, ίσως είναι μέρος ενός σχεδίου, το οποίο η Μπέτυ, την έχει δασκαλέψει. Η Κορίνα αποκαλύπτει στη Δανάη την απιστία του Μπόγρη. Ο Πασχάλης στέκει, τραγική φιγούρα, πάνω από τον τάφο του πατέρα του. Μόνος, δίχως τη Δόμνα δίπλα του, μοιάζει έτοιμος να πέσει κι εκείνος μέσα. Ο Κωνσταντής μεταφέρει στον Βασίλη, ότι η παρακολούθησή τους, έχει θετικό αποτέλεσμα: η Ουρανία εκείνον επιλέγει, όχι τον ξάδερφό της. Το πόρισμα της πυροσβεστικής, για τη φωτιά στο ναυπηγείο, έχει βγει και αναφέρει εμπρησμό. Η Ουρανία μαθαίνει για το κόλπο που στήθηκε και ότι ο Βασίλης τα ξέρει όλα γι’ αυτήν και τον Πέτρο. Η Ηλέκτρα ξεσκεπάζει τη Μάρκαρη και το σχέδιο που έστησε για να κερδίσει την μικρή. Ο Μπόγρης απολογείται στη Δανάη για την απιστία του. Αυτή δεν δέχεται τίποτα και ξαναπέφτει στην αγκαλιά του Ρένου. Η σχέση Ηλέκτρας και Νικήτα βρίσκεται σε ένταση. Ο Νικόλας κλείνει συμφωνία για τη σωτηρία του ναυπηγείου κάτω απ’ τη μύτη της Κορίνας και του Ρένου που βρίσκονται μπροστά σε ολοκληρωτική καταστροφή. Η Φιλιώ είναι αποφασισμένη να φύγει για πάντα από το νησί, ενώ η Ουρανία κλαίει με μαύρο δάκρυ για τον χωρισμό της. Το θολωμένο μυαλό του Βασίλη παλεύουν να συνεφέρουν όσοι τον αγαπούν. Την ίδια παρηγοριά στο ποτό βρίσκει και η Νεφέλη, που μάταια παλεύει να κερδίσει το βλέμμα της μικρής Ηλέκτρας. Κι όσο η Δανάη προσπαθεί να το σκάσει με τον Ρένο, ο Μπόγρης βοηθά τον Νικόλα να αποκαλύψουν το μεγάλο μυστικό του Αλεβιζάτου στην Κορίνα, φέρνοντας στο ναυπηγείο έναν γνώριμο απ’ τα παλιά. Ο Νικήτας παρακολουθεί έκπληκτος, τη Δόμνα να περπατά δίπλα στον Πιλίδη και τους ακολουθεί. Η Νεφέλη βουλιάζει όλο και περισσότερο στο σκοτάδι, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια της την κόρη…

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», τα οποία μεταδίδονται από τη Δευτέρα του Πάσχα 13 έως και τη Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, στις 19:00.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τρίτη 14 Απριλίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 122ο. Ενώ το πόρισμα της πυροσβεστικής, για την φωτιά στο ναυπηγείο, έχει βγει και αναφέρει εμπρησμό, οι σχέσεις όλων είναι πιο εμπρηστικές. Η Ουρανία μαθαίνει για το κόλπο που στήθηκε και ότι ο Βασίλης τα ξέρει όλα γι’ αυτήν και τον Πέτρο. Οι σχέσεις των δύο ζευγαριών σε τεντωμένο σκοινί. Πώς θα αντιδράσουν; Η Ηλέκτρα ξεσκεπάζει τη Μάρκαρη και το σχέδιο που έστησε για να κερδίσει την μικρή. Η εξέλιξη αυτή θα την σταματήσει ή έχει κι άλλο σχέδιο; Ο Μπόγρης απολογείται στην Δανάη για την απιστία του. Αυτή δεν δέχεται τίποτα και ξαναπέφτει στην αγκαλιά του Ρένου. Η σχέση Ηλέκτρας και Νικήτα βρίσκεται σε ένταση. Ο Νικήτας έχει γίνει φορτικός. Θα της συμπεριφερθεί όπως και στη Βασιλική ή έχει αλλάξει; Σε ένταση κι ο Στέργιος. Δεν θέλει να εκθέτει τη Μάρω και της προτείνει γάμο. Τι θα απαντήσει; Απ’ την άλλη η Δόμνα που έχει μείνει μόνη με τον Πασχάλη δεν ξεχνά την οικογένειά της. Μέσα σ’ όλα αυτά η Ναταλί βρίσκει τον αχυράνθρωπο που θα αγοράσει τις μετοχές των Αλεβιζάτων. Θα είναι όμως όπως τον περιμένουν;

Ημερομηνία μετάδοσης: Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 123ο. Ο Νικόλας κλείνει συμφωνία για τη σωτηρία του ναυπηγείου κάτω απ’ τη μύτη της Κορίνας και του Ρένου που βρίσκονται μπροστά σε ολοκληρωτική καταστροφή. Θα πουλήσουν τις μετοχές; Ο Μπόγρης διαλυμένος από το λάθος του με την Κορίνα παίρνει το αίμα του πίσω, ενώ ο Ρένος επιστρέφει την καρφίτσα στη Δανάη έπειτα από μια νύχτα πάθους. Εκείνη προσπαθεί να την επιστρέψει χωρίς να την πάρει χαμπάρι η Τιτίκα. Ο Νικήτας είναι αποφασισμένος να παρατήσει την Ηλέκτρα. Θα τον αφήσει να φύγει; Η Μάρω πέφτει στην ανάγκη του Περλεπέ μετά τις προσβολές του Βασίλη που βρίσκει καταφύγιο στο πατρικό του. Η Φιλιώ είναι αποφασισμένη να φύγει για πάντα από το νησί, ενώ η Ουρανία κλαίει με μαύρο δάκρυ για τον χωρισμό της. Η Μερόπη αποφασίζει να αναλάβει δράση αλλά δεν την κρατάν τα πόδια της. Η Ζωή κάνει το χατίρι της Μπέτυ και πάει να δει την μικρή Ηλέκτρα αλλά την περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη.

Ημερομηνία μετάδοσης: Πέμπτη 16 Απριλίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 124ο. Το θολωμένο μυαλό του Βασίλη παλεύουν να συνεφέρουν όσοι τον αγαπούν. Η προδοσία όμως, που υπέστη, είναι πολύ βαριά για εκείνον. Την ίδια παρηγοριά στο ποτό βρίσκει και η Νεφέλη, που μάταια παλεύει να κερδίσει το βλέμμα της μικρής Ηλέκτρας. Αυτή η σχέση είναι δηλητηριασμένη από την Μπέτυ. Τι θα κάνει όμως η Ζωή για να τις βοηθήσει; Δυο τραυματισμένα παιδιά στο νησί της Αρσινόης. Το ένα βρέφος και το άλλο ενήλικο, παλεύει, μπροστά στη Δόμνα, με την επιληψία. Κι όσο η Δανάη προσπαθεί να το σκάσει με τον Ρένο, ο Μπόγρης βοηθά τον Νικόλα να αποκαλύψουν το μεγάλο μυστικό του Αλεβιζάτου στην Κορίνα, φέρνοντας στο ναυπηγείο έναν γνώριμο απ’ τα παλιά. Θα πειστεί άραγε ο μυστηριώδης συνεργάτης να βοηθήσει στο σχέδιο του Νικόλα; Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες. Όπως παλιά, στο ίδιο καμαράκι ο Παύλος και η Ηλέκτρα ξανασυναντιούνται κι ένα τσαλακωμένο σημείωμα, πεταμένο στο πάτωμα, θα γίνει η αφορμή για νέες εξομολογήσεις. Ακόμη κι αν αυτές δεν έχουν λόγια.

Ημερομηνία μετάδοσης: Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 125ο. Νύχτα στην Αρσινόη κι οι σκιές κινούνται με προφύλαξη, όμως το σκοτάδι δεν τις προστατεύει. Ο Νικήτας παρακολουθεί έκπληκτος, τη Δόμνα να περπατά δίπλα στον Πιλίδη και τους ακολουθεί. Ο καβγάς του Βασίλη με τον Πέτρο, ξεφεύγει. Ο Μίμης τους οδηγεί στο τμήμα κι ο Βασίλης, έξαλλος, προκαλεί να τον κλείσουν στη φυλακή. Ο Πέτρος αναλαμβάνει να το κάνει, υποβάλλοντας μήνυση. Η Φιλιώ, προσπαθεί να τον μεταπείσει. Θα το καταφέρει; Λίγο αργότερα, θα παραδεχτεί στον Μίμη, ότι μαζί του δεν τόλμησε. Τι θα γινόταν «αν» είχε παντρευτεί εκείνον και όχι τον Πέτρο; Η Νεφέλη βουλιάζει όλο και περισσότερο στο σκοτάδι, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια της την κόρη, ενώ ο Παύλος κι η Ηλέκτρα αναμετρώνται με το οριστικό τέλος του έρωτά τους. Η Δανάη βρίσκεται με τον Ρένο στην Αθήνα, έχοντας πει ψέματα σε όλους. Στο ναυπηγείο, η Κορίνα, ζητά τη συμμαχία του Νικόλα και του Μπόγρη, για να μάθει τις πραγματικές προθέσεις του πατέρα της. Θέλει μαζί, να σχεδιάσουν την απαγωγή της. Ο Νικήτας, αποφασισμένος να υποχρεώσει τη Δόμνα να φανερωθεί, της ανακοινώνει τη διάγνωσή τους για τον Πασχάλη. Ο Παύλος αποφασίζει να φύγει από το νησί, εφόσον η Νεφέλη δέχεται να προσλάβουν μια γυναίκα να τη βοηθά, ενώ η Μπέτυ, επιστρέφει, αποφασισμένη να μην αφήσει την κόρη της να κινδυνεύσει.

Η ιστορία…

Νήσος Αρσινόη. Σεπτέμβρης 1973. Ο Σωτήρης νεκρός. Έγκλημα πάθους ή μια καλοστημένη παγίδα; Δολοφονία ή σάλτο μορτάλε;

Το χώμα που σκεπάζει τον δήμαρχο είναι ακόμα νωπό. Το μοιρολόι αντηχεί σε όλη την Αρσινόη. Η Ηλέκτρα, ο Παύλος και η Νεφέλη δεν είναι στην κηδεία. Το τέλος του Σωτήρη μοιάζει να γράφεται ερήμην τους, στην πραγματικότητα, όμως, είναι τ’ άβουλα πιόνια σε μια σκακιέρα, που έχει ήδη στηθεί.

Οι παίκτες, στο μικρό νησί, πολλοί. Οι κινήσεις λιγοστές. Ποιος θα κινηθεί πιο σωστά; Ποιος θα πάρει την παρτίδα; Ο Πέτρος Βρεττός junior, που έρχεται στην Αρσινόη για να κληρονομήσει με τη βοήθεια της μητέρας του, Φιόνας, την αυτοκρατορία; Πώς θα αντιδράσει σε αυτή του τη φιλοδοξία ο Νικόλας, ο πιο απρόβλεπτος παίκτης πάνω στη σκακιέρα; Ο μυστηριώδης άντρας που εμφανίζεται στη ζωή της Ηλέκτρας τι ρόλο παίζει και πώς θα την επηρεάσει; Ο Παύλος τι στάση θα κρατήσει απέναντι στον άντρα που της υπόσχεται όλα όσα ο ίδιος δεν μπόρεσε να της δώσει; Η Νεφέλη θα βάλει το χέρι της στο ευαγγέλιο και θα ορκιστεί ότι είδε τη μητέρα της να σκοτώνει τον Σωτήρη. Λέει αλήθεια;

Τα κομμάτια στη σκακιέρα λιγοστεύουν, το παιχνίδι τελειώνει.. Όλοι, τελικά, χορεύουν στον ρυθμό που ο δήμαρχος ενορχήστρωσε, μπλεγμένοι σ’ έναν αξεδιάλυτο ιστό από μυστικά, πάθη και ψέματα. Η αλήθεια, όμως, είναι απλή, όπως τα βήματα του βαλς, δυο μπρος, ένα πίσω… Κι αυτό ο Σωτήρης το ήξερε, όταν έστηνε την παγίδα του. Τα πιο απλά πράγματα είναι τελικά και τα πιο δύσκολα…

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας).

Ο μυστήριος νευρολόγος Νικήτας Γιαννάτος (Ιωσήφ Πολυζωίδης) θα μπει στη ζωή της Ηλέκτρας ξαφνικά και θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει να μην καταδικαστεί. Ένα παιδί με άσχημο παρελθόν και πολλά τραύματα, που όμως, κατάφερε να γίνει ένας γοητευτικός άντρας, που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, τα παιχνίδια που μπορεί να παίξει το μυαλό. Στα μάτια της Ηλέκτρας θα βρει μια γυναίκα από το παρελθόν που σήμαινε πολλά για εκείνον: την πρώην γυναίκα του.

Ο Νικήτας είναι αποφασισμένος να βγάλει την αλήθεια στο φως, μόνο που ξέρει καλά, πως αυτή έχει πολλές όψεις. Ποια είναι τελικά η δική του σκοτεινή αλήθεια και τι μυστικά κουβαλάει αυτός ο άντρας; Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που προσπαθεί να βάλει, προκειμένου να κρατηθεί μακριά από το χάος που θεριεύει μέσα του…; Θα καταφέρει να το ανακαλύψει η Ηλέκτρα, πριν να είναι αργά, ή θα βρεθεί, για ακόμη μία φορά, σε ένα χρυσό κλουβί;

Ο Πέτρος Βρεττός Junior (Δημήτρης Σέρφας) καταφτάνει στην Αρσινόη έπειτα από εντολή της μητέρας του, της Φιόνας. Γοητευτικός, έξυπνος και με τις κατάλληλες σπουδές στο εξωτερικό, μοιάζει ιδανικά πλασμένος για τη θέση του διευθυντή στο ναυπηγείο. Ως γνήσιο τέκνο του Βρεττού, είναι θερμοκέφαλος, επίμονος, αψύς αλλά και λάτρης του ποδόγυρου. Η επανάσταση που δεν κατάφερε να κάνει ποτέ, σιγοβράζει μέσα του, και η ανάγκη του να χαράξει τον δικό του δρόμο θα σταθεί εμπόδιο στις φιλοδοξίες της μητέρας του. Κι ενώ ο ίδιος δεν έχει ιδέα για το ποιος είναι ο πραγματικός του πατέρας και γιατί η εμπλοκή του με το ναυπηγείο είναι τόσο σημαντική, η Φιόνα είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει σε κανέναν Βρεττό να της χαλάσει τα σχέδια… ούτε καν στον ίδιο της τον γιο.