Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», τα οποία αυτή την εβδομάδα μεταδίδονται από την Τετάρτη 7 έως και την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, στις 19:00.

Ο Νικόλας κλεισμένος σε κελί, το μυαλό του ξανά χαμένο. Η Φιλιώ σφίγγει τα δόντια, παλεύει να παίξει το ρόλο της σωστά. Το ίδιο και ο Μίμης, ο οποίος ανακοινώνει πως το παιδί βρέθηκε και ότι ο Νικόλας, πήγε να το κάψει. Η Φιόνα, οριακά, δεν πανηγυρίζει. Το ίδιο κι ο Νικήτας, που σφίγγει περιχαρής το χέρι του Διονύση και καλεί τον Μπόγρη, να ετοιμάσει τη νέα έφεση της Ηλέκτρας. Η διεύθυνση του Ναυπηγείου είναι, πλέον, στα χέρια του Πέτρου. Ο Νικόλας μεταφέρεται στην Αθήνα. Ο Χάρης στέκεται απέναντι στον Παύλο. «Στρατή Δανέζη… συλλαμβάνεσαι», του λέει. Ο χρόνος περνάει στην Αρσινόη και στην Αθήνα. Η Ηλέκτρα στη φυλακή γράφει το βιβλίο της, χωρίς να ξέρει πως ο Παύλος συλλαμβάνεται και βασανίζεται στα κρατητήρια της Ασφάλειας. O Νικόλας παραμένει έγκλειστος στο ψυχιατρείο. Είναι πραγματικά διαταραγμένος ή όχι; Η Τιτίκα δεν μπορεί να το διαχειριστεί, ούτε αυτό, ούτε και την ανακάλυψη ότι τόσο καιρό ο γιος της έπαιρνε λάθος χάπια. Η έφεση της Ηλέκτρας γίνεται δεκτή. Η Νεφέλη φέρνει στον κόσμο ένα κοριτσάκι. Το κρατάει στην αγκαλιά της. Λίγο μετά ο κόσμος της γυρίζει ανάποδα… τα τραγικά νέα θα τη διαλύσουν για μια ακόμη φορά.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 58ο. Ο Νικόλας κλεισμένος σε κελί, το μυαλό του ξανά χαμένο. Η Φιλιώ σφίγγει τα δόντια, παλεύει να παίξει τον ρόλο της σωστά. Το ίδιο και ο Μίμης, ο οποίος ανακοινώνει πως το παιδί βρέθηκε και ότι ο Νικόλας, πήγε να το κάψει. Εκείνος τα χάνει. «Κλείστε με στο ψυχιατρείο», ψελλίζει. Η Φιόνα, οριακά, δεν πανηγυρίζει. Το ίδιο κι ο Νικήτας, που σφίγγει περιχαρής το χέρι του Διονύση και καλεί τον Μπόγρη, να ετοιμάσει τη νέα έφεση της Ηλέκτρας. Λίγο αργότερα, όμως, εκείνη του ξεκαθαρίζει: δε θέλει καμία σχέση μαζί του. Η διεύθυνση του Ναυπηγείου είναι, πλέον, στα χέρια του Πέτρου, η Φιόνα καμαρώνει στο πλάι του. Εκείνος, όμως, της λέει: «κέρδισες με τον Νικόλα, έχασες τον γιο σου». Και το εννοεί. Η Δόμνα και η Ουρανία έχουν μια συζήτηση για τον Βασίλη και τη ζήλεια του, μόνο που η Δόμνα αντί να ησυχάσει αναστατώνεται περισσότερο. Η Αιμιλία γιατί βρίσκεται κατάχαμα στο δρόμο; Γιατί επιμένει ο Νικήτας, να πάνε στο νοσοκομείο; Ο Νικόλας μεταφέρεται στην Αθήνα. Η Τιτίκα απελπισμένη, η Δανάη αμήχανη, η Νεφέλη εριστική. Ο Χάρης στέκεται απέναντι στον Παύλο. «Στρατή Δανέζη… συλλαμβάνεσαι», του λέει.

Ημερομηνία μετάδοσης: Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 59ο. Ο χρόνος περνάει στην Αρσινόη και στην Αθήνα. Η Ηλέκτρα στη φυλακή γράφει το βιβλίο της, χωρίς να ξέρει πως ο Παύλος συλλαμβάνεται και βασανίζεται στα κρατητήρια της Ασφάλειας. Ποια θα είναι η τύχη του; Αυτό θέλει να μάθει και η Νεφέλη που κάνει μάταιες προσπάθειες για να τον δει, ενώ η εγκυμοσύνη της προχωρά. Παράλληλα, ο Νικόλας παραμένει έγκλειστος στο ψυχιατρείο. Είναι πραγματικά διαταραγμένος ή όχι; Η Τιτίκα δεν μπορεί να το διαχειριστεί, ούτε αυτό, ούτε και την ανακάλυψη ότι τόσο καιρό ο γιος της έπαιρνε λάθος χάπια. Ποιος έστησε αυτή την πλεκτάνη; Κι ενώ πολλά ερωτήματα συσσωρεύονται δίνεται και μια απάντηση. Η έφεση της Ηλέκτρας γίνεται δεκτή. Αυτή δέχεται τα νέα με συγκίνηση και χαρά, αλλά θα δεχτεί ξανά και τον Νικήτα; Η Νεφέλη θα μάθει τελικά για την τύχη του Παύλου; Το πείσμα της την οδηγεί, ετοιμόγεννη πια, ξανά στην Ασφάλεια. Πολλοί περιμένουν μια νέα ζωή, όμως δε θα έρθει για όλους…

Ημερομηνία μετάδοσης: Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 60ό. Η ώρα της Νεφέλης, να γίνει μητέρα, έφτασε. Στο κρεβάτι του μαιευτηρίου, οι πόνοι της είναι αβάσταχτοι, ενώ ακόμη δεν έχει μάθει κανένα νέο για τον Παύλο. Ο Μίμης την ψάχνει απεγνωσμένα. Στην Αρσινόη, η αγωνία για το Εφετείο της Ηλέκτρας κορυφώνεται. Ο Βασίλης επισκέπτεται τη Δανάη, για να μάθει περισσότερα, ενώ η Δόμνα ετοιμάζεται να φύγει στην Αθήνα, για να είναι δίπλα στην Ηλέκτρα. Τα μυστικά δεν μπορούν να μείνουν για πάντα κρυφά. Βρίσκονται άραγε τα κλειδιά στα σωστά χέρια; Ο τοκετός της Νεφέλης εξελίσσεται άσχημα. Ποια γνώριμη φωνή θα αρχίσει να ακούει ο Νικόλας; Ποια είναι η γυναίκα που του σιγοτραγουδάει; Πραγματικότητα και ψυχώσεις δεν έχουν ξεμπερδέψει στο μυαλό του. Ο Βασίλης όμως, ακούει καθαρά την παραδοχή του Πέτρου στην Ουρανία. Τώρα πια γνωρίζει πως η Καρτάλη κι ο γιος της έχουν λερώσει τα χέρια τους. Η Νεφέλη φέρνει στον κόσμο ένα κοριτσάκι. Το κρατάει στην αγκαλιά της. Λίγο μετά ο κόσμος της γυρίζει ανάποδα… τα τραγικά νέα θα τη διαλύσουν για μια ακόμη φορά.

Η ιστορία…

Νήσος Αρσινόη. Σεπτέμβρης 1973. Ο Σωτήρης νεκρός. Έγκλημα πάθους ή μια καλοστημένη παγίδα; Δολοφονία ή σάλτο μορτάλε;

Το χώμα που σκεπάζει τον δήμαρχο είναι ακόμα νωπό. Το μοιρολόι αντηχεί σε όλη την Αρσινόη. Η Ηλέκτρα, ο Παύλος και η Νεφέλη δεν είναι στην κηδεία. Το τέλος του Σωτήρη μοιάζει να γράφεται ερήμην τους, στην πραγματικότητα, όμως, είναι τ’ άβουλα πιόνια σε μια σκακιέρα, που έχει ήδη στηθεί.

Οι παίκτες, στο μικρό νησί, πολλοί. Οι κινήσεις λιγοστές. Ποιος θα κινηθεί πιο σωστά; Ποιος θα πάρει την παρτίδα; Ο Πέτρος Βρεττός junior, που έρχεται στην Αρσινόη για να κληρονομήσει με τη βοήθεια της μητέρας του, Φιόνας, την αυτοκρατορία; Πώς θα αντιδράσει σε αυτή του τη φιλοδοξία ο Νικόλας, ο πιο απρόβλεπτος παίκτης πάνω στη σκακιέρα; Ο μυστηριώδης άντρας που εμφανίζεται στη ζωή της Ηλέκτρας τι ρόλο παίζει και πώς θα την επηρεάσει; Ο Παύλος τι στάση θα κρατήσει απέναντι στον άντρα που της υπόσχεται όλα όσα ο ίδιος δεν μπόρεσε να της δώσει; Η Νεφέλη θα βάλει το χέρι της στο ευαγγέλιο και θα ορκιστεί ότι είδε τη μητέρα της να σκοτώνει τον Σωτήρη. Λέει αλήθεια;

Τα κομμάτια στη σκακιέρα λιγοστεύουν, το παιχνίδι τελειώνει.. Όλοι, τελικά, χορεύουν στον ρυθμό που ο δήμαρχος ενορχήστρωσε, μπλεγμένοι σ’ έναν αξεδιάλυτο ιστό από μυστικά, πάθη και ψέματα. Η αλήθεια, όμως, είναι απλή, όπως τα βήματα του βαλς, δυο μπρος, ένα πίσω… Κι αυτό ο Σωτήρης το ήξερε, όταν έστηνε την παγίδα του. Τα πιο απλά πράγματα είναι τελικά και τα πιο δύσκολα…

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας).

Ο μυστήριος νευρολόγος Νικήτας Γιαννάτος (Ιωσήφ Πολυζωίδης) θα μπει στη ζωή της Ηλέκτρας ξαφνικά και θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει να μην καταδικαστεί. Ένα παιδί με άσχημο παρελθόν και πολλά τραύματα, που όμως, κατάφερε να γίνει ένας γοητευτικός άντρας, που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, τα παιχνίδια που μπορεί να παίξει το μυαλό. Στα μάτια της Ηλέκτρας θα βρει μια γυναίκα από το παρελθόν που σήμαινε πολλά για εκείνον: την πρώην γυναίκα του.

Ο Νικήτας είναι αποφασισμένος να βγάλει την αλήθεια στο φως, μόνο που ξέρει καλά, πως αυτή έχει πολλές όψεις. Ποια είναι τελικά η δική του σκοτεινή αλήθεια και τι μυστικά κουβαλάει αυτός ο άντρας; Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που προσπαθεί να βάλει, προκειμένου να κρατηθεί μακριά από το χάος που θεριεύει μέσα του…; Θα καταφέρει να το ανακαλύψει η Ηλέκτρα, πριν να είναι αργά, ή θα βρεθεί, για ακόμη μία φορά, σε ένα χρυσό κλουβί;

Ο Πέτρος Βρεττός Junior (Δημήτρης Σέρφας) καταφτάνει στην Αρσινόη έπειτα από εντολή της μητέρας του, της Φιόνας. Γοητευτικός, έξυπνος και με τις κατάλληλες σπουδές στο εξωτερικό, μοιάζει ιδανικά πλασμένος για τη θέση του διευθυντή στο ναυπηγείο. Ως γνήσιο τέκνο του Βρεττού, είναι θερμοκέφαλος, επίμονος, αψύς αλλά και λάτρης του ποδόγυρου. Η επανάσταση που δεν κατάφερε να κάνει ποτέ, σιγοβράζει μέσα του, και η ανάγκη του να χαράξει τον δικό του δρόμο θα σταθεί εμπόδιο στις φιλοδοξίες της μητέρας του. Κι ενώ ο ίδιος δεν έχει ιδέα για το ποιος είναι ο πραγματικός του πατέρας και γιατί η εμπλοκή του με το ναυπηγείο είναι τόσο σημαντική, η Φιόνα είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει σε κανέναν Βρεττό να της χαλάσει τα σχέδια… ούτε καν στον ίδιο της τον γιο.

Πηγή: ΕΡΤ