Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», η οποία μεταδίδεται από τη Δευτέρα 10 έως και την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, στις 19:00.

Ημερομηνία μετάδοσης: Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Eπεισόδιο 31ο. Η Σοφία και ο Τέλης φτάνουν στην Αθήνα κρυφά και συναντιούνται με την άλλη φυγά του νησιού, τη Δανάη. Τη συγκίνηση της επανένωσης όμως, σκιάζουν τα γεγονότα της Αρσινόης και όσα έχουν συμβεί με την Ηλέκτρα και την Νεφέλη. Ήρθε η στιγμή η Δανάη να μάθει την αλήθεια που τόσο επιμελώς της έχει κρύψει η Καίτη; Κι αυτή δεν είναι η μοναδική αλήθεια που κινδυνεύει να έρθει στην επιφάνεια: η Αιμιλία αποφασίζει να αντιμετωπίσει τον Νικήτα και να του ζητήσει εξηγήσεις. Ευσταθούν οι φήμες; Πράγματι εκείνος ευθύνεται για την εξαφάνιση της γυναίκας του; Ο Νικήτας βρίσκεται παγιδευμένος σε έναν λαβύρινθο. Θα παλέψει να σώσει τον εαυτό του και τον γάμο του, ή την Ηλέκτρα; Στο μεταξύ, ο Κυριάκος παρακολουθεί την Τιτίκα για χάρη του Βρεττού. Μία, όχι και τόσο, τυχαία συνάντησή της με τον Αλεβιζάτο όμως, επικυρώνει τις υποψίες τους. Η Φιόνα νιώθει το θρίαμβό της να πλησιάζει. Ο Χάρης όμως εξακολουθεί να την θεωρεί το κλειδί για τη λύση των φονικών του νησιού. «Κάτι μου λέει πως έρχονται πολύ άγριες μέρες στο νησί μας!», λέει στον Μίμη. Θα επιβεβαιωθούν οι φόβοι του; Ειδικά τώρα που ο Τζιοβάνι έχει επιστρέψει στην Αρσινόη ζητώντας εκδίκηση… Μια αναζήτηση, που θα τον φέρει σε απόσταση αναπνοής από την Νεφέλη…

Ημερομηνία μετάδοσης: Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Eπεισόδιο 32ο. Μια νυχτερινή παραβίαση φέρνει την Νεφέλη σε πανικό. Ο Παύλος ξυπνά και σπεύδει να την προστατεύσει. Ένα κυνηγητό μέσα στο σκοτάδι. Τα σοκάκια της Αρσινόης φιλοξενούν ποδοβολητά. «Buonasera, signora» ψελλίζει ο Τζιοβάνι στη Φιόνα. Οι δυο τους λογομαχούν πάνω από δεσμίδες χαρτονομίσματα, χρυσαφικά, και ένα γεμάτο όπλο. Το όπλο που κρατάει ο Τζιοβάνι. Ένα γράμμα από κάποιον άγνωστο, περνάει τα κάγκελα της φυλακής. «Η δική σου αλήθεια αξίζει ν’ ακουστεί. Μην τη φέρνεις στα μέτρα των άλλων. Μην τη λερώνεις.» Η σφαίρα θα βρει τον στόχο της και οι παλιές διχόνοιες θα μαλακώσουν πάνω απ’ τις ανοιχτές πληγές. Ο Τέλης, η Σοφία, και η Δανάη, φυγάδες όλοι τους, θα συναντηθούν με τις αδυναμίες τους, όσο ο Μπόγρης σχεδιάζει τρόπους για να φέρει την Δανάη ξανά κοντά του. Από ποιον ζητάει βοήθεια για το σχέδιό του; Μπροστά και πίσω από τα κάγκελα, γνώριμοι και μη, οι άγνωστοι αποκαλύπτονται, και οι γνωστοί ξαναζούν τα ίδια τραύματα.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Επεισόδιο 33ο. Λόγια που αποδεικνύονται ψεύτικα και αλήθειες που δεν τολμούν να ειπωθούν, περιπλέκουν ακόμα περισσότερο τις ζωές των ηρώων. Ο Χάρης με τον Παύλο παλεύουν να πείσουν την Νεφέλη να αναγνωρίσει τον Τζιοβάνι, ώστε να μπορέσουν να τον προφυλακίσουν. Ο Νικήτας προσπαθεί να πείσει την Ηλέκτρα να τον ακούσει, και ο Αλεβιζάτος έχει ένα καλά κρυμμένο μυστικό να αποκαλύψει στην Τιτίκα. Που είναι η αλήθεια και που το ψέμα και πόσο συχνά αυτά τα δύο συμπλέκονται; Στο μεταξύ, ο Βασίλης ακούει τον Πέτρο να λέει στην Ουρανία πως έπραξε το θέλημά της και διάλυσε τον αρραβώνα του. Τι σημαίνει αυτό; Και το κυριότερο, πώς θα το πάρει ο Βασίλης; Κι ενώ η Σοφία με τον Τέλη ζούνε τον έρωτα και την επανάσταση μαζί με τους φοιτητές της Αθήνας, η Δανάη δέχεται ένα κρυπτικό μήνυμα μέσω του Κάπτεν Μπίλι. Το δόλωμα έχει μπει… το ερώτημα είναι, αν εκείνη θα τσιμπήσει.

Ημερομηνία μετάδοσης: Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Επεισόδιο 34o. Εκεί, στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, η Τιτίκα έρχεται αντιμέτωπη με την πιο σκληρή αλήθεια. Μια αλήθεια που δεν πίστευε ότι θα ακούσει ποτέ. Η Ηλέκτρα, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να μιλήσει στη Νεφέλη, φέρνει τον εαυτό της διαλυμένο στο κελί, με την Μαλάμω να ανοίγει ακόμη περισσότερο τη στοργική αγκαλιά της. Ένα φιλί δεν είναι το ίδιο για όλους… Ποιοι προσβλήθηκαν; Ποιοι το λαχταρούσαν; Σε ποιους ξύπνησε μαύρες μνήμες; Μια θερμή αγκαλιά έκανε τον Βασίλη να αναπολήσει: «η ψυχή μου είναι τυλιγμένη εκεί μέσα… και τώρα την κρατάς εσύ στα χέρια σου… κανείς δεν θα μου την πάρει… από κανέναν δεν κινδυνεύω…» Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, πίσω από κλειδωμένες πόρτες. Ο μόνος κίνδυνος, βρίσκεται δραπέτης. Στο προοίμιο μιας εξέγερσης, κάποιοι τα παίζουν όλα για όλα. Μένει μονάχα να δουν ποιος θα μοιράσει την τράπουλα.

Η ιστορία…

Νήσος Αρσινόη. Σεπτέμβρης 1973. Ο Σωτήρης νεκρός. Έγκλημα πάθους ή μια καλοστημένη παγίδα; Δολοφονία ή σάλτο μορτάλε;

Το χώμα που σκεπάζει τον δήμαρχο είναι ακόμα νωπό. Το μοιρολόι αντηχεί σε όλη την Αρσινόη. Η Ηλέκτρα, ο Παύλος και η Νεφέλη δεν είναι στην κηδεία. Το τέλος του Σωτήρη μοιάζει να γράφεται ερήμην τους, στην πραγματικότητα, όμως, είναι τ’ άβουλα πιόνια σε μια σκακιέρα, που έχει ήδη στηθεί.

Οι παίκτες, στο μικρό νησί, πολλοί. Οι κινήσεις λιγοστές. Ποιος θα κινηθεί πιο σωστά; Ποιος θα πάρει την παρτίδα; Ο Πέτρος Βρεττός junior, που έρχεται στην Αρσινόη για να κληρονομήσει με τη βοήθεια της μητέρας του, Φιόνας, την αυτοκρατορία; Πώς θα αντιδράσει σε αυτή του τη φιλοδοξία ο Νικόλας, ο πιο απρόβλεπτος παίκτης πάνω στη σκακιέρα; Ο μυστηριώδης άντρας που εμφανίζεται στη ζωή της Ηλέκτρας τι ρόλο παίζει και πώς θα την επηρεάσει; Ο Παύλος τι στάση θα κρατήσει απέναντι στον άντρα που της υπόσχεται όλα όσα ο ίδιος δεν μπόρεσε να της δώσει; Η Νεφέλη θα βάλει το χέρι της στο ευαγγέλιο και θα ορκιστεί ότι είδε τη μητέρα της να σκοτώνει τον Σωτήρη. Λέει αλήθεια;

Τα κομμάτια στη σκακιέρα λιγοστεύουν, το παιχνίδι τελειώνει.. Όλοι, τελικά, χορεύουν στον ρυθμό που ο δήμαρχος ενορχήστρωσε, μπλεγμένοι σ’ έναν αξεδιάλυτο ιστό από μυστικά, πάθη και ψέματα. Η αλήθεια, όμως, είναι απλή, όπως τα βήματα του βαλς, δυο μπρος, ένα πίσω… Κι αυτό ο Σωτήρης το ήξερε, όταν έστηνε την παγίδα του. Τα πιο απλά πράγματα είναι τελικά και τα πιο δύσκολα…

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας)

Οι νέοι χαρακτήρες που έρχονται στη σειρά

Ο μυστήριος νευρολόγος Νικήτας Γιαννάτος (Ιωσήφ Πολυζωίδης) θα μπει στη ζωή της Ηλέκτρας ξαφνικά και θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει να μην καταδικαστεί. Ένα παιδί με άσχημο παρελθόν και πολλά τραύματα, που όμως, κατάφερε να γίνει ένας γοητευτικός άντρας, που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, τα παιχνίδια που μπορεί να παίξει το μυαλό. Στα μάτια της Ηλέκτρας θα βρει μια γυναίκα από το παρελθόν που σήμαινε πολλά για εκείνον: την πρώην γυναίκα του.

Ο Νικήτας είναι αποφασισμένος να βγάλει την αλήθεια στο φως, μόνο που ξέρει καλά, πως αυτή έχει πολλές όψεις. Ποια είναι τελικά η δική του σκοτεινή αλήθεια και τι μυστικά κουβαλάει αυτός ο άντρας; Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που προσπαθεί να βάλει, προκειμένου να κρατηθεί μακριά από το χάος που θεριεύει μέσα του…; Θα καταφέρει να το ανακαλύψει η Ηλέκτρα, πριν να είναι αργά, ή θα βρεθεί, για ακόμη μία φορά, σε ένα χρυσό κλουβί;

Ο Πέτρος Βρεττός Junior (Δημήτρης Σέρφας) καταφτάνει στην Αρσινόη έπειτα από εντολή της μητέρας του, της Φιόνας. Γοητευτικός, έξυπνος και με τις κατάλληλες σπουδές στο εξωτερικό, μοιάζει ιδανικά πλασμένος για τη θέση του διευθυντή στο ναυπηγείο. Ως γνήσιο τέκνο του Βρεττού, είναι θερμοκέφαλος, επίμονος, αψύς αλλά και λάτρης του ποδόγυρου. Η επανάσταση που δεν κατάφερε να κάνει ποτέ, σιγοβράζει μέσα του, και η ανάγκη του να χαράξει τον δικό του δρόμο θα σταθεί εμπόδιο στις φιλοδοξίες της μητέρας του. Κι ενώ ο ίδιος δεν έχει ιδέα για το ποιος είναι ο πραγματικός του πατέρας και γιατί η εμπλοκή του με το ναυπηγείο είναι τόσο σημαντική, η Φιόνα είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει σε κανέναν Βρεττό να της χαλάσει τα σχέδια… ούτε καν στον ίδιο της τον γιο.

