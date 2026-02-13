Η αναζήτηση της Δόμνας δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα στην Αρσινόη: η αναζήτηση του μωρού της Νεφέλης φαίνεται πως έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Ο Παύλος, όμως, είναι αποφασισμένος να το φτάσει μέχρι εκεί που δεν πάει. Κι ενώ ο Νικήτας δέχεται ένα πολυπόθητο νέο, ο Στέργιος και η Ηλέκτρα βρίσκουν το πρώτο στοιχείο που καταδεικνύει τη μοίρα της Δόμνας… Ο Βρεττός μετακομίζει στο σπίτι της Φιόνας. Η Ναταλί, όμως, λείπει. Δεν ξέρει ούτε αυτός, ούτε η μητέρα της, πως είναι με τον Νικόλα και πως τη σημαδεύει με το όπλο του. Ο Στέργιος, δεν αφήνει το φουστάνι από τα χέρια του. Η Μάρω δίπλα του, δεν ξέρει πώς να τον βοηθήσει. Η ρήξη στο γάμο του Πέτρου και της Φιλιώς, μοιάζει οριστική. Την ίδια ώρα, ο Νικόλας είναι πλέον βέβαιος ότι η Αγνή δολοφονήθηκε με εντολή της Φιόνας. Ο Βρεττός προχωρά στην οριστικοποίηση της διαθήκης του, ορίζοντας διάδοχο του τον Πέτρο. Κι ενώ η Δόμνα παραμένει άφαντη, η Ηλέκτρα αποφασίζει να δώσει μια συνέντευξη για να βοηθήσει τη Νεφέλη να βρει την κόρη της. Ο Βρεττός παραθέτει κι εκείνος ένα δείπνο χωρίς κανείς να γνωρίζει τι ακριβώς ετοιμάζει. Ο Νικόλας θα εμφανιστεί έχοντας μαζί το όπλο του. Το γεύμα, που έχει οργανώσει ο Βρεττός στο ναυπηγείο, γίνεται η αφορμή για να βγάλει ο Νικόλας όλη την οργή του απέναντι στην ηθική αυτουργό της δολοφονίας της Αγνής. Οι μνήμες δεν τον αφήνουν να ηρεμήσει, κι έτσι ζητάει εκδίκηση με ένα όπλο στραμμένο στην Φιόνα. Τα όσα αποκαλύπτουν η Βασιλική και η Ισμήνη στην Ηλέκτρα, την αφήνουν εμβρόντητη … Το σχέδιο του Βρεττού προχωράει, ενώ οι μέρες που περνάνε κάνουν τον Στέργιο να παραλύει από τον φόβο, πως η Δόμνα είναι νεκρή. Ο Νικήτας εγκαταλείπει την Αρσινόη αφήνοντας πίσω του γράμματα, τόσο στην Ηλέκτρα, όσο και στον Νικόλα.

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», τα οποία μεταδίδονται από τη Δευτέρα 16 έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00.

Ημερομηνία μετάδοσης: Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 84ο. Με τη Δόμνα εξαφανισμένη, όλο το νησί βρίσκεται επί ποδός πολέμου. Όμως, η αναζήτηση της Δόμνας δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα στην Αρσινόη: η αναζήτηση του μωρού της Νεφέλης φαίνεται πως έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Ο Παύλος, όμως, είναι αποφασισμένος να το φτάσει μέχρι εκεί που δεν πάει: δίνει διορία στον Μπόγρη να σκεφτεί κάποια λύση. Μετά, αναλαμβάνει εκείνος… Κι όποιος θέλει, ακολουθεί. Τι σκοπεύει να κάνει; Παράλληλα, το σχέδιο του Βρεττού προχωρά και η Φιόνα του προτείνει να τον φιλοξενήσει στο σπίτι της. Σ’ αυτήν την παρτίδα για δυνατούς λύτες, ποιος θα προλάβει να αφοπλίσει πρώτος τον άλλον; Στο μεταξύ, η Τιτίκα βρίσκεται σε αναμμένα κάρβουνα. Καταλαβαίνει πως κάτι συμβαίνει με τον Νικόλα… όμως δεν μπορεί να μάθει τι. Κι εκείνος, δεν λέει λέξη. Το μόνο που τριβελίζει επίμονα το μυαλό του, είναι οι ήχοι φτυαρίσματος… Τι έχει κάνει; Κι ενώ ο Νικήτας δέχεται ένα πολυπόθητο νέο, ο Στέργιος και η Ηλέκτρα βρίσκουν το πρώτο στοιχείο που καταδεικνύει τη μοίρα της Δόμνας…

Ημερομηνία μετάδοσης: Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 85ο. Πού είναι η Δόμνα; Το φουστάνι της, βρεγμένο, στα χέρια του Στέργιου. Εκείνη, όμως, άφαντη. Ο Χάρης, κάνει άλλη μια γύρα με το καΐκι. Θα την εντοπίσουν στα κρύα νερά; Ο Βρεττός μετακομίζει στο σπίτι της Φιόνας. Η Ναταλί, όμως, λείπει. Δεν ξέρει ούτε αυτός ούτε η μητέρα της, πως είναι με τον Νικόλα και πως τη σημαδεύει με το όπλο του. Κι αυτή τη φορά, δεν σκοπεύει να αστοχήσει. Ο ένας μετά τον άλλον, μαθαίνουν για την εξαφάνιση. Ο Στέργιος, δεν αφήνει το φουστάνι από τα χέρια του. Η Μάρω δίπλα του, δεν ξέρει πώς να τον βοηθήσει. Ο Νικήτας συναντά την Ηλέκτρα και εκείνη, τον διώχνει, ουρλιάζοντας. Ο Παύλος αισθάνεται ένα τσίμπημα ζήλιας και δεν είναι για την Ηλέκτρα. Είναι για τη Νεφέλη. Και για το πώς μιλάει στον Μίμη. Η Τιτίκα αναθέτει στον Κυριάκο να παρακολουθεί ανελλιπώς στο αρχοντικό της Καρτάλη, τον Βρεττό, ο οποίος, λίγο αργότερα, υποδέχεται τον συμβολαιογράφο του για να συντάξει τη νέα αλλαγή της διαθήκης του. Η Φιόνα χαμογελά, αδημονώντας. Ο Πέτρος συναντά τη Φιλιώ, η οποία δεν αδημονούσε διόλου, γι’ αυτήν τη συζήτηση. Η ρήξη στον γάμο τους, μοιάζει οριστική. Ο Νικήτας ανεβαίνει στην Αθήνα, στο ιατρείο του και ετοιμάζει μία σύριγγα. Αμέσως μετά, η πόρτα ανοίγει. Και κάποια που αναζητούνταν καιρό, εμφανίζεται, τρέμοντας, μπροστά του.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 86ο. Ο Νικήτας επιστρέφει στην Αρσινόη και κανονίζει ένα τελευταίο γεύμα με καλεσμένες την Ηλέκτρα, την Ισμήνη και τη Βασιλική. Την ίδια ώρα, ο Νικόλας είναι πλέον βέβαιος ότι η Αγνή δολοφονήθηκε με εντολή της Φιόνας και ζητά βοήθεια από τον Νικήτα για να μπορέσει να πάρει την εκδίκηση του. «Θα φυτέψω μια σφαίρα στο γιο της…» του λέει, ενώ εκείνος τον παρακαλεί να περιμένει να βρούνε μια λύση μαζί. Ο Βρεττός προχωρά στην οριστικοποίηση της διαθήκης του, ορίζοντας διάδοχό του τον Πέτρο, κάτι που δίνει μεγάλη χαρά στη Φιόνα. Κι ενώ η Δόμνα παραμένει άφαντη, η Ηλέκτρα αποφασίζει να δώσει μια συνέντευξη για να βοηθήσει τη Νεφέλη να βρει την κόρη της. Ο Βρεττός παραθέτει κι εκείνος ένα δείπνο χωρίς κανείς να γνωρίζει τι ακριβώς ετοιμάζει. Ο Νικόλας θα εμφανιστεί έχοντας μαζί το όπλο του. Θα το χρησιμοποιήσει άραγε; Κι αν ναι… ποιος θα είναι ο στόχος του αυτή τη φορά;

Ημερομηνία μετάδοσης: Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 87ο. Το γεύμα, που έχει οργανώσει ο Βρεττός στο ναυπηγείο, γίνεται η αφορμή για να βγάλει ο Νικόλας όλη την οργή του απέναντι στην ηθική αυτουργό της δολοφονίας της Αγνής. Οι μνήμες δεν τον αφήνουν να ηρεμήσει, κι έτσι ζητάει εκδίκηση με ένα όπλο στραμμένο στην Φιόνα. Τα όσα αποκαλύπτουν η Βασιλική και η Ισμήνη στην Ηλέκτρα, την αφήνουν εμβρόντητη και με υποδόρια ενοχή, για τα όσα έχει προσάψει στον Νικήτα. Το σχέδιο του Βρεττού προχωράει, ενώ οι μέρες που περνάνε κάνουν τον Στέργιο να παραλύει από τον φόβο, πως η Δόμνα είναι νεκρή. Μια μεγάλη εξομολόγηση έρχεται από την Νεφέλη προς τον Παύλο, που του εκμυστηρεύεται τα πάντα για την ημέρα της εξαφάνισής της. «Δεν θα ξαναγίνω εκείνο το κορίτσι… θα μείνω για πάντα σκοτεινή… σαν την Odil του παραμυθιού…» Και οι δυο τους υποπτεύονται τον Νικήτα, για την απαγωγή της και ο Παύλος ενημερώνει τον Μπόγρη, για να προστατεύσουν την Ηλέκτρα. Κανείς δεν είναι ασφαλής. Ειδικά τώρα, που ο Νικόλας βρήκε τον τρόπο για να χτυπήσει…

Ημερομηνία μετάδοσης: Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 88ο. Ποιος φεύγει και ποιος λείπει από καιρό; Ο Νικήτας εγκαταλείπει την Αρσινόη αφήνοντας πίσω του γράμματα. Τόσο στην Ηλέκτρα. Όσο και στον Νικόλα. Το γράμμα του όμως, το διαβάζει η Τιτίκα, η οποία ταράζεται. Ο Νικόλας έχει παρασύρει την Ναταλί, σε μια πορεία εκδίκησης κι αυτοκαταστροφής. Μαζί θα πάνε στο δάσος, θα σταθούν πάνω από δυο τάφους. Μαζί θα πάνε στο Αρχοντικό, προσπερνώντας την τρομοκρατημένη Τιτίκα. Μαζί θα φτάσουν και στην Αθήνα. Η Νεφέλη αποφασίζει να περάσει από το καμαράκι, να μιλήσει στη μητέρα της. Μόλις φτάνει όμως, βλέπει μέσα την Ηλέκτρα και τον Παύλο. Ενώ η Φιλιώ, όταν φτάνει στο ναυπηγείο, βλέπει τον Πέτρο και την Ουρανία, δίπλα-δίπλα. Κι η Ουρανία, φεύγει τρέχοντας. Η Ζωή καλεί στο σπίτι τη μαμή, για να βγάλει άκρη με την εγκυμοσύνη. Η σχέση του Βρεττού με τον Πέτρο, μοιάζει να ομαλοποιείται κι η Φιόνα του δείχνει το νοιάξιμό της προτείνοντάς του καινούργια χάπια για την καρδιά του. Ο Βρεττός συμφωνεί. Κι η Νεφέλη, μετά τα όσα άκουσε στο καμαράκι, αποφασίζει: θέλει το παιδί της να επιστρέψει στα χέρια της.

Η ιστορία…

Νήσος Αρσινόη. Σεπτέμβρης 1973. Ο Σωτήρης νεκρός. Έγκλημα πάθους ή μια καλοστημένη παγίδα; Δολοφονία ή σάλτο μορτάλε;

Το χώμα που σκεπάζει τον δήμαρχο είναι ακόμα νωπό. Το μοιρολόι αντηχεί σε όλη την Αρσινόη. Η Ηλέκτρα, ο Παύλος και η Νεφέλη δεν είναι στην κηδεία. Το τέλος του Σωτήρη μοιάζει να γράφεται ερήμην τους, στην πραγματικότητα, όμως, είναι τ’ άβουλα πιόνια σε μια σκακιέρα, που έχει ήδη στηθεί.

Οι παίκτες, στο μικρό νησί, πολλοί. Οι κινήσεις λιγοστές. Ποιος θα κινηθεί πιο σωστά; Ποιος θα πάρει την παρτίδα; Ο Πέτρος Βρεττός junior, που έρχεται στην Αρσινόη για να κληρονομήσει με τη βοήθεια της μητέρας του, Φιόνας, την αυτοκρατορία; Πώς θα αντιδράσει σε αυτή του τη φιλοδοξία ο Νικόλας, ο πιο απρόβλεπτος παίκτης πάνω στη σκακιέρα; Ο μυστηριώδης άντρας που εμφανίζεται στη ζωή της Ηλέκτρας τι ρόλο παίζει και πώς θα την επηρεάσει; Ο Παύλος τι στάση θα κρατήσει απέναντι στον άντρα που της υπόσχεται όλα όσα ο ίδιος δεν μπόρεσε να της δώσει; Η Νεφέλη θα βάλει το χέρι της στο ευαγγέλιο και θα ορκιστεί ότι είδε τη μητέρα της να σκοτώνει τον Σωτήρη. Λέει αλήθεια;

Τα κομμάτια στη σκακιέρα λιγοστεύουν, το παιχνίδι τελειώνει.. Όλοι, τελικά, χορεύουν στον ρυθμό που ο δήμαρχος ενορχήστρωσε, μπλεγμένοι σ’ έναν αξεδιάλυτο ιστό από μυστικά, πάθη και ψέματα. Η αλήθεια, όμως, είναι απλή, όπως τα βήματα του βαλς, δυο μπρος, ένα πίσω… Κι αυτό ο Σωτήρης το ήξερε, όταν έστηνε την παγίδα του. Τα πιο απλά πράγματα είναι τελικά και τα πιο δύσκολα…

Οι παίκτες, στο μικρό νησί, πολλοί. Οι κινήσεις λιγοστές. Ποιος θα κινηθεί πιο σωστά; Ποιος θα πάρει την παρτίδα; Ο Πέτρος Βρεττός junior, που έρχεται στην Αρσινόη για να κληρονομήσει με τη βοήθεια της μητέρας του, Φιόνας, την αυτοκρατορία; Πώς θα αντιδράσει σε αυτή του τη φιλοδοξία ο Νικόλας, ο πιο απρόβλεπτος παίκτης πάνω στη σκακιέρα; Ο μυστηριώδης άντρας που εμφανίζεται στη ζωή της Ηλέκτρας τι ρόλο παίζει και πώς θα την επηρεάσει; Ο Παύλος τι στάση θα κρατήσει απέναντι στον άντρα που της υπόσχεται όλα όσα ο ίδιος δεν μπόρεσε να της δώσει; Η Νεφέλη θα βάλει το χέρι της στο ευαγγέλιο και θα ορκιστεί ότι είδε τη μητέρα της να σκοτώνει τον Σωτήρη. Λέει αλήθεια;

Τα κομμάτια στη σκακιέρα λιγοστεύουν, το παιχνίδι τελειώνει.. Όλοι, τελικά, χορεύουν στον ρυθμό που ο δήμαρχος ενορχήστρωσε, μπλεγμένοι σ’ έναν αξεδιάλυτο ιστό από μυστικά, πάθη και ψέματα. Η αλήθεια, όμως, είναι απλή, όπως τα βήματα του βαλς, δυο μπρος, ένα πίσω… Κι αυτό ο Σωτήρης το ήξερε, όταν έστηνε την παγίδα του. Τα πιο απλά πράγματα είναι τελικά και τα πιο δύσκολα…

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας).

Ο μυστήριος νευρολόγος Νικήτας Γιαννάτος (Ιωσήφ Πολυζωίδης) θα μπει στη ζωή της Ηλέκτρας ξαφνικά και θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει να μην καταδικαστεί. Ένα παιδί με άσχημο παρελθόν και πολλά τραύματα, που όμως, κατάφερε να γίνει ένας γοητευτικός άντρας, που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, τα παιχνίδια που μπορεί να παίξει το μυαλό. Στα μάτια της Ηλέκτρας θα βρει μια γυναίκα από το παρελθόν που σήμαινε πολλά για εκείνον: την πρώην γυναίκα του.

Ο Νικήτας είναι αποφασισμένος να βγάλει την αλήθεια στο φως, μόνο που ξέρει καλά, πως αυτή έχει πολλές όψεις. Ποια είναι τελικά η δική του σκοτεινή αλήθεια και τι μυστικά κουβαλάει αυτός ο άντρας; Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που προσπαθεί να βάλει, προκειμένου να κρατηθεί μακριά από το χάος που θεριεύει μέσα του…; Θα καταφέρει να το ανακαλύψει η Ηλέκτρα, πριν να είναι αργά, ή θα βρεθεί, για ακόμη μία φορά, σε ένα χρυσό κλουβί;

Ο Πέτρος Βρεττός Junior (Δημήτρης Σέρφας) καταφτάνει στην Αρσινόη έπειτα από εντολή της μητέρας του, της Φιόνας. Γοητευτικός, έξυπνος και με τις κατάλληλες σπουδές στο εξωτερικό, μοιάζει ιδανικά πλασμένος για τη θέση του διευθυντή στο ναυπηγείο. Ως γνήσιο τέκνο του Βρεττού, είναι θερμοκέφαλος, επίμονος, αψύς αλλά και λάτρης του ποδόγυρου. Η επανάσταση που δεν κατάφερε να κάνει ποτέ, σιγοβράζει μέσα του, και η ανάγκη του να χαράξει τον δικό του δρόμο θα σταθεί εμπόδιο στις φιλοδοξίες της μητέρας του. Κι ενώ ο ίδιος δεν έχει ιδέα για το ποιος είναι ο πραγματικός του πατέρας και γιατί η εμπλοκή του με το ναυπηγείο είναι τόσο σημαντική, η Φιόνα είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει σε κανέναν Βρεττό να της χαλάσει τα σχέδια… ούτε καν στον ίδιο της τον γιο.

Πηγή: ΕΡΤ