Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», η οποία μεταδίδεται από τη Δευτέρα 15 έως και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00.

Ο Γιαννάτος είναι αποφασισμένος να κερδίσει την έφεση, με κάθε τρόπο και γι’ αυτό είναι πρόθυμος να μπει σε σκοτεινά μονοπάτια για να πιέσει τον Εισαγγελέα… Η Νεφέλη μαθαίνει ότι ο Παύλος σκόπευε να παραδοθεί για να σώσει τη μάνα της και αποφασίζει να μιλήσει στον Μίμη. Κι ενώ ο Νικόλας ετοιμάζεται να αποκαλύψει στον Πέτρο το παρελθόν της μητέρας του με τον Βρεττό, η Τιτίκα γυρίζει στο σπίτι και βρίσκει τη Φιλιώ χτυπημένη. Η Φιλιώ, κρύβει τα σημάδια της –τα ψεύτικα σημάδια της- ρίχνοντας πάνω της μια ζακέτα. Στην τσέπη της, ένα κουτί χάπια. Τα δίνει στην Τιτίκα. Για να βοηθήσουν τον Νικόλα. Η Φιόνα υπογραμμίζει στον Πέτρο ότι η Φιλιώ, ίσως να είναι ακόμα ερωτευμένη με τον Νικόλα. Ο Νικόλας υπό την επήρεια των χαπιών και χωρίς πλήρη συνείδηση ανακοινώνει στη Δανάη ότι θα παντρευτεί τη Φιλιώ. Τον ακούει, κατά τύχη, ο Πέτρος και χάνει τον κόσμο. Η ταραχή του τον φέρνει πιο κοντά στην Ουρανία. Θα βγουν τελικά οι φόβοι του Βασίλη αληθινοί; Από την άλλη, η μόνιμη αγωνία του Παύλου είναι η τύχη της Ηλέκτρας. Έχει σκεφτεί ένα σχέδιο για να τη σώσει και επικοινωνεί με τον Νικήτα για να συνεργαστούνε. «Βγαίνεις με ειδική άδεια» λέει στην έκπληκτη Ηλέκτρα ο φρουρός. Κι ενώ η Φιόνα ετοιμάζει μια παγίδα για τη Φιλιώ, που θα την οδηγήσει στην αγκαλιά του Νικόλα και μακριά από τον γιο της, ο Νότης φτάνει ξανά στο νησί. Η Φιλιώ αναγκάζεται να εξομολογηθεί στον Πέτρο τα πάντα για το σχέδιο της Φιόνας. Στο μεταξύ, ο Μίμης, έχει αναγνωρίσει τον Νότη και αποφασίζει να τον ακολουθήσει μόνος του στις ερημιές. Η ανίερη συμμαχία Παύλου και Γιαννάτου καλά κρατεί, παρά τους ενδοιασμούς του Μπόγρη. Ο Νικήτας αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα για την έφεση: ήρθε η στιγμή, να τα πει κατ’ ιδίαν με τον Βερέμη! Ο Νικήτας «απολαμβάνει» την παρέα του Διονύση, ο οποίος βρίσκεται μαζί του, παρά τη θέλησή του. Αποκαλύπτεται ακόμη ένα μυστικό, που του δίνει ένα νέο πλεονέκτημα, στη μάχη του, για να σώσει την Ηλέκτρα. Μια γυναικεία συμμαχία πλέκεται όμως πίσω απ’ την πλάτη του.

Ημερομηνία μετάδοσης: Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Επεισόδιο 53ο. Ενώ η Δόμνα και ο Στέργιος ζητάνε εξηγήσεις από τον Νικήτα για τα πραγματικά κίνητρά του, ο Παύλος και ο Μπόγρης συνειδητοποιούν ότι κακώς έχουν αφήσει τον Γιαννάτο να αλωνίζει απρόσκοπτα της ζωές της. Πρέπει να μάθουν περισσότερα για εκείνον… Η Μαλάμω έρχεται στην Ηλέκτρα με περισσότερες πληροφορίες για την Βασιλική, εκείνη της φαίνεται σχεδόν αμετακίνητη στη θέση της. Η Μαλάμω της προτείνει να ρωτήσει τον Νικήτα ευθέως για το παρελθόν του… Θα το κάνει άραγε η Ηλέκτρα; Κι αν ναι, ποια θα είναι η αντίδραση του Νικήτα; Στο μεταξύ, ο Γιαννάτος είναι αποφασισμένος να κερδίσει την έφεση, με κάθε τρόπο. Και γι’ αυτό είναι πρόθυμος να μπει σε σκοτεινά μονοπάτια για να πιέσει τον Εισαγγελέα… Η Νεφέλη μαθαίνει ότι ο Παύλος σκόπευε να παραδοθεί για να σώσει τη μάνα της και αποφασίζει να μιλήσει στον Μίμη. Τι σκοπεύει να του πει; Κι ενώ ο Νικόλας ετοιμάζεται να αποκαλύψει στον Πέτρο το παρελθόν της μητέρας του με τον Βρεττό, η Τιτίκα γυρίζει στο σπίτι και βρίσκει την Φιλιώ χτυπημένη. Ποιος θα προλάβει να δώσει την χαριστική βολή στον άλλον; Και ποιος θα βγει ζωντανός απ’ αυτήν την αγκαλιά θανάτου; Ο Νικόλας ή η Καρτάλη;

Ημερομηνία μετάδοσης: Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Επεισόδιο 54ο. Μια νύχτα των υπονοούμενων και των αποκαλύψεων. Της αλήθειας και του ψέματος. Προς τα πού θα γείρει η ζυγαριά; Η Φιλιώ, κρύβει τα σημάδια της –τα ψεύτικα σημάδια της- ρίχνοντας πάνω της μια ζακέτα. Στην τσέπη της, ένα κουτί χάπια. Τα δίνει στην Τιτίκα. Για να βοηθήσουν τον Νικόλα. Εκείνος λέει στο γιο του ένα παραμύθι, για μια γριά μάγισσα που έχει έναν γιο. Με τον πατέρα του. Η Φιλιώ τον κοιτά εμβρόντητη. «Ο Πέτρος, δεν είναι Ρούσσος. Σε τραβούν οι Βρεττοί». Ο Μίμης ζητά να ξαναδεί τη Νεφέλη κι η Δανάη ξεσπά: τι τους κρύβουν; Εκείνος αποκαλύπτει, μόνο στη Νεφέλη, ότι κατάφερε να συλλέξει αποτυπώματα από το μέρος που την κρατούσαν δεμένη. Και της κρατά τα χέρια. Ο Νικήτας κρατά τα χέρια της Ηλέκτρας. Πιστεύει κι εκείνη πως σκότωσε τη Βασιλική; Η Φιόνα υπογραμμίζει στον Πέτρο ότι η Φιλιώ, ίσως να είναι ακόμα ερωτευμένη με τον Νικόλα. Εκείνος σκοτεινιάζει. Ο Βασίλης καβγαδίζει πιωμένος με την Ουρανία και φεύγει από το σπίτι. Αυτός ο γάμος ήταν ένα λάθος, θα πει. Ας το κλείσουμε τέτοιο σπίτι, θα πει εκείνη. Η Τιτίκα δίνει τα χάπια στον Νικόλα και η πραγματικότητα γίνεται ολοένα και πιο θολή.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Επεισόδιο 55ο. Ο Νικόλας υπό την επήρεια των χαπιών και χωρίς πλήρη συνείδηση ανακοινώνει στη Δανάη ότι θα παντρευτεί τη Φιλιώ. Τον ακούει, κατά τύχη, ο Πέτρος και χάνει τον κόσμο. Η ταραχή του τον φέρνει πιο κοντά στην Ουρανία. Θα βγουν τελικά οι φόβοι του Βασίλη αληθινοί; Ο Κυριάκος αγωνιά μήπως ο γαμπρός του έχει δίκιο να ζηλεύει. Από την άλλη, η μόνιμη αγωνία του Παύλου είναι η τύχη της Ηλέκτρας. Έχει σκεφτεί ένα σχέδιο για να την σώσει και επικοινωνεί με τον Νικήτα για να συνεργαστούνε. Αλλά ο Νικήτας το μόνο που σκέφτεται, τώρα, είναι να βρεθεί μόνος μαζί της. «Βγαίνεις με ειδική άδεια» λέει στην έκπληκτη Ηλέκτρα ο φρουρός. Έχει δίκιο άραγε η Μαλάμω που ανησυχεί τόσο πολύ για τον Γιαννάτο; Κι ενώ η Φιόνα ετοιμάζει μια παγίδα για την Φιλιώ, που θα την οδηγήσει στην αγκαλιά του Νικόλα και μακριά από τον γιο της, ο Νότης φτάνει ξανά στο νησί. Τι θα κάνει ο Μίμης όταν τον δει μπροστά του…;

Ημερομηνία μετάδοσης: Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Επεισόδιο 56ο. Η παρέμβαση του Πέτρου γλιτώνει την Φιλιώ από τα χειρότερα, όμως η ιστορία τους είναι ακόμα μακριά από το αίσιο τέλος. Μέσα στην ταραχή της, η Φιλιώ αναγκάζεται να του εξομολογηθεί τα πάντα για το σχέδιο της Φιόνας. Μάνα και γιος έχουν να κάνουν μια πολύ δύσκολη συζήτηση… Στο μεταξύ, ο Μίμης, έχει αναγνωρίσει τον Νότη και αποφασίζει να τον ακολουθήσει μόνος του στις ερημιές. Η αντίδραση του Νότη όμως θα είναι απρόσμενη και επικίνδυνη. Ένας νέος κύκλος αίματος ανοίγει στην Αρσινόη; Και πόσο εύκολη θα ‘ναι η δουλειά του Νικήτα στο εξής; Η ανίερη συμμαχία Παύλου και Γιαννάτου καλά κρατεί, παρά τους ενδοιασμούς του Μπόγρη. Ο Νικήτας αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα για την έφεση: ήρθε η στιγμή, να τα πει κατ’ ιδίαν με τον Βερέμη! Κι ενώ όλοι προσπαθούν να ζυγίσουν την επόμενη κίνησή τους, ο Νικόλας αρχίζει και φοβάται ότι χάνει όλο και περισσότερο την επαφή με την πραγματικότητα. Έντρομος αντικρίζει την κούνια του μωρού. «Τι έκανα;» ψελλίζει.

Ημερομηνία μετάδοσης: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Επεισόδιο 57ο. Πού βρίσκεται η αλήθεια; Πού το ψέμα; Ο Νικόλας πέφτει στη μέγγενη του μυαλού του ή ενός σατανικού σχεδίου, καταστρωμένου εις βάρος του; Ο Νικήτας «απολαμβάνει» την παρέα του Διονύση, ο οποίος βρίσκεται μαζί του, παρά τη θέλησή του. Αποκαλύπτεται ακόμη ένα μυστικό, που του δίνει ένα νέο πλεονέκτημα, στη μάχη του, για να σώσει την Ηλέκτρα. Μια γυναικεία συμμαχία πλέκεται όμως πίσω απ’ την πλάτη του. Η Σουλελέ είναι ελεύθερη και βρίσκει τα σωστά άτομα, για να της δώσουν τα κατάλληλα στοιχεία. Την ίδια ώρα, η Σοφία με τον Τέλη, αψηφούν για μια ακόμα φορά τους δικούς τους. Η Τιτίκα διαπιστώνει ανήσυχη ότι ο Νικόλας λείπει, ενώ η Δόμνα ψάχνει να βρει την κρυφή σύνδεση της Ουρανίας και του Πέτρου. Η Φιλιώ ετοιμάζεται να δώσει την πιο σημαντική παράσταση της ζωής της, αλλά σπρώχνει μακριά της τον Πέτρο, που έχει πλέον αμφιβολίες για τον γάμο τους. Η Αιμιλία επισκέπτεται την Ηλέκτρα, και της αποκαλύπτει κάτι για τον Νικήτα. Πώς θα αντιδράσει εκείνη όταν μάθει πόσο σημαντικό είναι να ξεκόψει μια για πάντα μαζί του;

Η ιστορία…

Νήσος Αρσινόη. Σεπτέμβρης 1973. Ο Σωτήρης νεκρός. Έγκλημα πάθους ή μια καλοστημένη παγίδα; Δολοφονία ή σάλτο μορτάλε;

Το χώμα που σκεπάζει τον δήμαρχο είναι ακόμα νωπό. Το μοιρολόι αντηχεί σε όλη την Αρσινόη. Η Ηλέκτρα, ο Παύλος και η Νεφέλη δεν είναι στην κηδεία. Το τέλος του Σωτήρη μοιάζει να γράφεται ερήμην τους, στην πραγματικότητα, όμως, είναι τ’ άβουλα πιόνια σε μια σκακιέρα, που έχει ήδη στηθεί.

Οι παίκτες, στο μικρό νησί, πολλοί. Οι κινήσεις λιγοστές. Ποιος θα κινηθεί πιο σωστά; Ποιος θα πάρει την παρτίδα; Ο Πέτρος Βρεττός junior, που έρχεται στην Αρσινόη για να κληρονομήσει με τη βοήθεια της μητέρας του, Φιόνας, την αυτοκρατορία; Πώς θα αντιδράσει σε αυτή του τη φιλοδοξία ο Νικόλας, ο πιο απρόβλεπτος παίκτης πάνω στη σκακιέρα; Ο μυστηριώδης άντρας που εμφανίζεται στη ζωή της Ηλέκτρας τι ρόλο παίζει και πώς θα την επηρεάσει; Ο Παύλος τι στάση θα κρατήσει απέναντι στον άντρα που της υπόσχεται όλα όσα ο ίδιος δεν μπόρεσε να της δώσει; Η Νεφέλη θα βάλει το χέρι της στο ευαγγέλιο και θα ορκιστεί ότι είδε τη μητέρα της να σκοτώνει τον Σωτήρη. Λέει αλήθεια;

Τα κομμάτια στη σκακιέρα λιγοστεύουν, το παιχνίδι τελειώνει.. Όλοι, τελικά, χορεύουν στον ρυθμό που ο δήμαρχος ενορχήστρωσε, μπλεγμένοι σ’ έναν αξεδιάλυτο ιστό από μυστικά, πάθη και ψέματα. Η αλήθεια, όμως, είναι απλή, όπως τα βήματα του βαλς, δυο μπρος, ένα πίσω… Κι αυτό ο Σωτήρης το ήξερε, όταν έστηνε την παγίδα του. Τα πιο απλά πράγματα είναι τελικά και τα πιο δύσκολα…

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας).

Ο μυστήριος νευρολόγος Νικήτας Γιαννάτος (Ιωσήφ Πολυζωίδης) θα μπει στη ζωή της Ηλέκτρας ξαφνικά και θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει να μην καταδικαστεί. Ένα παιδί με άσχημο παρελθόν και πολλά τραύματα, που όμως, κατάφερε να γίνει ένας γοητευτικός άντρας, που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, τα παιχνίδια που μπορεί να παίξει το μυαλό. Στα μάτια της Ηλέκτρας θα βρει μια γυναίκα από το παρελθόν που σήμαινε πολλά για εκείνον: την πρώην γυναίκα του.

Ο Νικήτας είναι αποφασισμένος να βγάλει την αλήθεια στο φως, μόνο που ξέρει καλά, πως αυτή έχει πολλές όψεις. Ποια είναι τελικά η δική του σκοτεινή αλήθεια και τι μυστικά κουβαλάει αυτός ο άντρας; Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που προσπαθεί να βάλει, προκειμένου να κρατηθεί μακριά από το χάος που θεριεύει μέσα του…; Θα καταφέρει να το ανακαλύψει η Ηλέκτρα, πριν να είναι αργά, ή θα βρεθεί, για ακόμη μία φορά, σε ένα χρυσό κλουβί;

Ο Πέτρος Βρεττός Junior (Δημήτρης Σέρφας) καταφτάνει στην Αρσινόη έπειτα από εντολή της μητέρας του, της Φιόνας. Γοητευτικός, έξυπνος και με τις κατάλληλες σπουδές στο εξωτερικό, μοιάζει ιδανικά πλασμένος για τη θέση του διευθυντή στο ναυπηγείο. Ως γνήσιο τέκνο του Βρεττού, είναι θερμοκέφαλος, επίμονος, αψύς αλλά και λάτρης του ποδόγυρου. Η επανάσταση που δεν κατάφερε να κάνει ποτέ, σιγοβράζει μέσα του, και η ανάγκη του να χαράξει τον δικό του δρόμο θα σταθεί εμπόδιο στις φιλοδοξίες της μητέρας του. Κι ενώ ο ίδιος δεν έχει ιδέα για το ποιος είναι ο πραγματικός του πατέρας και γιατί η εμπλοκή του με το ναυπηγείο είναι τόσο σημαντική, η Φιόνα είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει σε κανέναν Βρεττό να της χαλάσει τα σχέδια… ούτε καν στον ίδιο της τον γιο.