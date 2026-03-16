Στο σπίτι της Ηλέκτρας, όλα δείχνουν να ‘χουν αλλάξει. Η είδηση της ανακάλυψης του κυκλώματος των παράνομων υιοθεσιών φέρνει ανακούφιση. Η Δανάη, στο γραφείο του Μπόγρη, πανηγυρίζει. Γιατί, όμως, δεν υπογράφει την αίτηση διαζυγίου και προσπαθεί ξανά να τον παρασύρει; Ο Πέτρος καταλήγει χτυπημένος από τον Νικόλα. Ο Νικόλας, στο ημίφως, στρέφει ένα όπλο πάνω σε μια γυναίκα: τη Ναταλί και έπειτα από λίγο, όμως, της το δίνει. Την παρακαλεί να τον σκοτώσει και εκείνη το παίρνει. Η κατάσταση στην Αρσινόη, μετά τη σύλληψη του Ρετσέτι είναι τεταμένη. Ο Νικόλας είναι άφαντος και οι σχέσεις όλων οριακές. Κι ενώ κάποιες σχέσεις διαρρηγνύονται η Ηλέκτρα με τον Νικήτα έρχονται πολύ κοντά με ένα παθιασμένο φιλί. Όπως και η Δανάη θέλει στ’ αλήθεια να χωρίσει με τον Μπόγρη; Και η Ουρανία θέλει παιδί με τον Βασίλη; Στα πολλά ερωτήματα προστίθεται κι ένα καινούργιο. Ποιος ο ρόλος του Ανέστη Μπαϊράμη (Στρατής Πανούριος) του βοσκού και του γιου του Πασχάλη Μπαϊράμη (Ανανίας Μητσιόπουλος); Κι ενώ τα ερωτήματα πυκνώνουν η Μπέτυ φτάνει στο νησί κι από μια συγκυρία βρίσκεται μπροστά στο μωρό που κοιμάται στην κούνια του. Η επιστροφή της Ναταλί φέρνει χαρά και ανακούφιση στην Αρσινόη. Η Ηλέκτρα παλεύει με τα αισθήματά της, καθώς προσπαθεί να αφήσει πίσω τον έρωτά της για τον Παύλο. Ο Βασίλης νιώθει όλο και πιο έντονα την απειλή του Πέτρου, καθώς βλέπει τη συμπάθεια της Ουρανίας για εκείνον. Ο Μίμης παρακαλεί τον Χάρη να του δώσει μια ευκαιρία ακόμα, ενώ η Μάρω αποφασίζει να επισκεφτεί τον Ανέστη. Τι κρύβει πάνω στο βουνό; Ένας κύκλος ζωγραφισμένος από κιμωλία και μέσα σε αυτόν το μωρό της Νεφέλης. Η Μπέτυ το έχει αρπάξει και μπαίνει στο πρώτο καράβι, για να φύγει μακριά απ’ την Αρσινόη. Όταν γίνεται γνωστή η είδηση, όλο το νησί αναστατώνεται.

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», τα οποία μεταδίδονται από τη Δευτέρα 16 έως και την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, στις 19:00.

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου δεν θα μεταδοθεί επεισόδιο της σειράς, λόγω της απευθείας μετάδοσης από το Τορούν της Πολωνίας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου 2026.

Ημερομηνία μετάδοσης: Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 103ο. Ο Πέτρος μαθαίνει πως η αδελφή του, ίσως, ζει. Μέσα του όμως, βράζει, δεν πείθεται πως ο Νικόλας, την έχει λυπηθεί. Επιτίθεται στον Χάρη και, μανιασμένος, φτάνει έξω από το αρχοντικό των Βρεττών και ορμά μέσα. Στο σπίτι της Ηλέκτρας, όλα δείχνουν να ‘χουν αλλάξει. Η Νεφέλη γλυκαίνει με όλους. Ο Νικήτας, φαίνεται πως καταφέρνει να κινεί σωστά τα νήματα. Η είδηση της ανακάλυψης του κυκλώματος των παράνομων υιοθεσιών φέρνει ανακούφιση. Η Μπέτυ φτιάχνει τη βαλίτσα της. Η Δανάη, στο γραφείο του Μπόγρη, πανηγυρίζει. Γιατί, όμως, δεν υπογράφει την αίτηση διαζυγίου και προσπαθεί ξανά να τον παρασύρει; Ο Πέτρος καταλήγει χτυπημένος από τον Νικόλα. Κι ο Νικόλας άφαντος, για μια ακόμη φορά. Η Ουρανία τρέχει στον πλευρό του Πέτρου. Ο Βασίλης εξαγριώνεται και η Φιλιώ, βλέπει τον άντρα της, να μην μπορεί να αποχωριστεί την ξαδέλφη του. Ο Νικόλας, στο ημίφως, στρέφει ένα όπλο πάνω σε μια γυναίκα: τη Ναταλί και έπειτα από λίγο, όμως, της το δίνει. Την παρακαλεί να τον σκοτώσει και εκείνη το παίρνει. Και για ακόμα μια φορά, στο νησί της Αρσινόης, ένας πυροβολισμός κάνει τα πουλιά να σιγήσουν.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 104ο. Η κατάσταση στην Αρσινόη, μετά τη σύλληψη του Ρετσέτι είναι τεταμένη. Ο Νικόλας είναι άφαντος και οι σχέσεις όλων οριακές. Ο Χάρης διώχνει με άδεια τον Μίμη από την υπηρεσία, ενώ η Δανάη βάζει μπροστά το σχέδιο της ζήλειας με «μοχλό» τον Μίμη. Θα πέσει στην παγίδα της ο Παύλος; Αλλά και η Φιλιώ ζηλεύει ακόμη την Ουρανία γεγονός που επιβαρύνει την κατάσταση του Πέτρου. Κι ενώ κάποιες σχέσεις διαρρηγνύονται η Ηλέκτρα με τον Νικήτα έρχονται πολύ κοντά με ένα παθιασμένο φιλί. Το ήθελε όμως πραγματικά η Ηλέκτρα; Όπως και η Δανάη θέλει στ’ αλήθεια να χωρίσει με τον Μπόγρη; Και η Ουρανία θέλει παιδί με τον Βασίλη; Στα πολλά ερωτήματα προστίθεται κι ένα καινούργιο. Ποιος ο ρόλος του Ανέστη του βοσκού και του γιου του Πασχάλη; Κι ενώ τα ερωτήματα πυκνώνουν η Μπέτυ φτάνει στο νησί κι από μια συγκυρία βρίσκεται μπροστά στο μωρό που κοιμάται στην κούνια του.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 105ο. Η επιστροφή της Ναταλί φέρνει χαρά και ανακούφιση στην Αρσινόη. Όχι όμως στον Βρεττό και την Τιτίκα που πρέπει να πάρουν μια δύσκολη απόφαση. Η Νεφέλη δυσκολεύεται να τηρήσει τη συμφωνία της με τον Νικήτα. Το μωρό την τρομάζει και ο Παύλος παλεύει μόνος του. Μια απειλή όμως κάνει την εμφάνισή της. Και η Ηλέκτρα παλεύει με τα αισθήματά της, καθώς προσπαθεί να αφήσει πίσω τον έρωτά της για τον Παύλο. Ο Γιαννάτος την πολιορκεί λέγοντας της, «ένα πράμα σου ζητάω μόνο… μην με προδώσεις. Ποτέ.» Θα ενδώσει η Ηλέκτρα; Ο Βασίλης νιώθει όλο και πιο έντονα την απειλή του Πέτρου, καθώς βλέπει την συμπάθεια της Ουρανίας για εκείνον, ενώ η Μερόπη βάζει μπρος σχέδιο για να τους βοηθήσει να κάνουν κανένα παιδί, πριν χαλάσει ο γάμος τους. Την ίδια στιγμή, η Ζωή ανησυχεί αν το μαντζούνι κάνει δουλειά, καθώς δεν βλέπει αποτέλεσμα, παρά τις ενοχές που νιώθει. Ο Μίμης παρακαλεί τον Χάρη να του δώσει μια ευκαιρία ακόμα, ενώ η Μάρω αποφασίζει να επισκεφτεί τον Ανέστη. Τι κρύβει πάνω στο βουνό;

Ημερομηνία μετάδοσης: Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 106ο. Ένας κύκλος ζωγραφισμένος από κιμωλία και μέσα σε αυτόν το μωρό της Νεφέλης. Η Μπέτυ το έχει αρπάξει και μπαίνει στο πρώτο καράβι, για να φύγει μακριά απ’ την Αρσινόη. Όταν γίνεται γνωστή η είδηση, όλο το νησί αναστατώνεται. Η Νεφέλη χάνει τη γη κάτω απ’ τα πόδια της. Θα βρει άραγε καταφύγιο στην αγκαλιά της Ηλέκτρας; Την ίδια στιγμή η Μερόπη παρακαλάει τη Ζωή να μην κάνει έκτρωση, ενώ η Δόμνα γίνεται μάνα σ’ ένα παιδί, που έχει όψη ενήλικα. Ο Στέργιος παίρνει απόφαση να κλείσει τις πληγές του, να ξαναβρεί τον Θεό και τον εαυτό του, την ώρα που ο Νικόλας ζητάει από τον Χάρη να θάψουν την Αγνή. Στη μέρα που αργοσβήνει, ο Πέτρος παίρνει την απόφασή του: «εγώ τελείωσα με την Αρσινόη… θέλω να ξεχάσω και ότι υπάρχει». Ετοιμάζει τα πράγματά του και περιμένει τη Ναταλί να τον ακολουθήσει. Μια χούφτα χάπια όμως, θα αλλάξει τα σχέδιά του.

Η ιστορία…

Νήσος Αρσινόη. Σεπτέμβρης 1973. Ο Σωτήρης νεκρός. Έγκλημα πάθους ή μια καλοστημένη παγίδα; Δολοφονία ή σάλτο μορτάλε;

Το χώμα που σκεπάζει τον Δήμαρχο είναι ακόμα νωπό. Το μοιρολόι αντηχεί σε όλη την Αρσινόη. Η Ηλέκτρα, ο Παύλος και η Νεφέλη δεν είναι στην κηδεία. Το τέλος του Σωτήρη μοιάζει να γράφεται ερήμην τους, στην πραγματικότητα, όμως, είναι τ’ άβουλα πιόνια σε μια σκακιέρα, που έχει ήδη στηθεί.

Οι παίκτες, στο μικρό νησί, πολλοί. Οι κινήσεις λιγοστές. Ποιος θα κινηθεί πιο σωστά; Ποιος θα πάρει την παρτίδα; Ο Πέτρος Βρεττός junior, που έρχεται στην Αρσινόη για να κληρονομήσει με τη βοήθεια της μητέρας του, Φιόνας, την αυτοκρατορία; Πώς θα αντιδράσει σε αυτή του τη φιλοδοξία ο Νικόλας, ο πιο απρόβλεπτος παίκτης πάνω στη σκακιέρα; Ο μυστηριώδης άντρας που εμφανίζεται στη ζωή της Ηλέκτρας τι ρόλο παίζει και πώς θα την επηρεάσει; Ο Παύλος τι στάση θα κρατήσει απέναντι στον άντρα που της υπόσχεται όλα όσα ο ίδιος δεν μπόρεσε να της δώσει; Η Νεφέλη θα βάλει το χέρι της στο ευαγγέλιο και θα ορκιστεί ότι είδε τη μητέρα της να σκοτώνει τον Σωτήρη. Λέει αλήθεια;

Τα κομμάτια στη σκακιέρα λιγοστεύουν, το παιχνίδι τελειώνει.. Όλοι, τελικά, χορεύουν στον ρυθμό που ο Δήμαρχος ενορχήστρωσε, μπλεγμένοι σ’ έναν αξεδιάλυτο ιστό από μυστικά, πάθη και ψέματα. Η αλήθεια, όμως, είναι απλή, όπως τα βήματα του βαλς, δύο μπρος, ένα πίσω… Κι αυτό ο Σωτήρης το ήξερε, όταν έστηνε την παγίδα του. Τα πιο απλά πράγματα είναι τελικά και τα πιο δύσκολα…

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας).

Ο μυστήριος νευρολόγος Νικήτας Γιαννάτος (Ιωσήφ Πολυζωίδης) θα μπει στη ζωή της Ηλέκτρας ξαφνικά και θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει να μην καταδικαστεί. Ένα παιδί με άσχημο παρελθόν και πολλά τραύματα, που όμως, κατάφερε να γίνει ένας γοητευτικός άντρας, που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, τα παιχνίδια που μπορεί να παίξει το μυαλό. Στα μάτια της Ηλέκτρας θα βρει μια γυναίκα από το παρελθόν που σήμαινε πολλά για εκείνον: την πρώην γυναίκα του.

Ο Νικήτας είναι αποφασισμένος να βγάλει την αλήθεια στο φως, μόνο που ξέρει καλά, πως αυτή έχει πολλές όψεις. Ποια είναι τελικά η δική του σκοτεινή αλήθεια και τι μυστικά κουβαλάει αυτός ο άντρας; Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που προσπαθεί να βάλει, προκειμένου να κρατηθεί μακριά από το χάος που θεριεύει μέσα του…; Θα καταφέρει να το ανακαλύψει η Ηλέκτρα, πριν να είναι αργά, ή θα βρεθεί, για ακόμη μία φορά, σε ένα χρυσό κλουβί;

Ο Πέτρος Βρεττός Junior (Δημήτρης Σέρφας) καταφτάνει στην Αρσινόη έπειτα από εντολή της μητέρας του, της Φιόνας. Γοητευτικός, έξυπνος και με τις κατάλληλες σπουδές στο εξωτερικό, μοιάζει ιδανικά πλασμένος για τη θέση του Διευθυντή στο Ναυπηγείο. Ως γνήσιο τέκνο του Βρεττού, είναι θερμοκέφαλος, επίμονος, αψύς αλλά και λάτρης του ποδόγυρου. Η επανάσταση που δεν κατάφερε να κάνει ποτέ, σιγοβράζει μέσα του, και η ανάγκη του να χαράξει τον δικό του δρόμο θα σταθεί εμπόδιο στις φιλοδοξίες της μητέρας του. Κι ενώ ο ίδιος δεν έχει ιδέα για το ποιος είναι ο πραγματικός του πατέρας και γιατί η εμπλοκή του με το Ναυπηγείο είναι τόσο σημαντική, η Φιόνα είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει σε κανέναν Βρεττό να της χαλάσει τα σχέδια… ούτε καν στον ίδιο της τον γιο.