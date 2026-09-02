Το φετινό καλοκαίρι η Ηλιάννα Ζέρβα βρίσκεται σε έντονο ρυθμό εμφανίσεων, συνεχίζοντας το summer live tour σε Ελλάδα και Κύπρο. Από άκρη σε άκρη της Ελλάδας, αλλά και στην Κύπρο, εδώ και τρεις μήνες, η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια έχει ήδη εμφανιστεί σε δεκάδες προορισμούς, με τις live εμφανίσεις της να σημειώνουν sold out και το κοινό να την ακολουθεί σταθερά σε κάθε της εμφάνιση.

Η ίδια, διαθέτοντας ένα πλούσιο ρεπερτόριο, βρίσκεται στη σκηνή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, τραγουδώντας ακόμη και για δύο συνεχόμενες ώρες, σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τις προσωπικές της επιτυχίες με αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου. Ο κόσμος συμμετέχει ενεργά, τραγουδώντας και χορεύοντας μαζί της, με αρκετές από τις βραδιές να συνεχίζονται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η Ηλιάννα Ζέρβα έχει τα τελευταία χρόνια διαμορφώσει τη δική της παρουσία στη σύγχρονη λαϊκή σκηνή, με τραγούδια όπως το «Μην Ανάβεις το Φως», το «Δε Φρενάρω», το «Ε Και Λοιπόν;» και το πρόσφατο «Τρέξτε», με την υπογραφή του Θέμη Αδαμαντίδη, να έχουν ξεχωρίσει και μέσα από τα social media.

Μάλιστα, μέσα από ένα πρόσφατο βίντεο που ανάρτησε στα social media, η ερμηνεύτρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις της σε δεκάδες μέρη της Ελλάδας και της Κύπρου. Στα πλάνα, ο κόσμος διασκεδάζει και συμμετέχει στο πρόγραμμα, ενώ η ίδια θέλησε να τον ευχαριστήσει δημόσια για την αγάπη και τη στήριξη που της δείχνει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ilianna Zerva (@ilianna_zerva)

Το summer live tour συνεχίζεται, με την Ηλιάννα Ζέρβα να παραμένει σταθερά κοντά στο κοινό της και να επιβεβαιώνει, μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις της, τη σχέση της με το λαϊκό τραγούδι, και ότι καθιερώνεται σε μία από τις πολλά υποσχόμενες ερμηνεύτριες της νέας μουσικής γενιάς.

Aναφορικά, αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στο Metropolis στην Πάτρα, όπου ο σπουδαίος καλλιτέχνης Αντύπας, την ξεχώρισε και την επέλεξε να είναι στο πλευρό του!