Η νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Disclosure Day» (Ημέρα Αποκάλυψης) αναμένεται να έχει διάρκεια περίπου 145 λεπτά, σύμφωνα με τους λογαριασμούς Cryptic HD QUALITY και EmpireCity Box Office στο Χ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το φιλμ ενδέχεται να ξεπερνά οριακά σε διάρκεια το πολυαναμενόμενο «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν του οποίου η πρόσφατη δοκιμαστική προβολή διήρκησε 140 λεπτά.

Παράλληλα, το Screen Rant αποκάλυψε μια νέα εικόνα από την ταινία, στην οποία απεικονίζεται μια αλλόκοτη ύπαρξη.

Η αινιγματική σύνοψη αναφέρει: «Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε φόβιζε; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε στην… Ημέρα της Αποκάλυψης».

Σύμφωνα με το World of Reel, ο Ντέιβιντ Κόεπ υπογράφει το σενάριο βασισμένο σε μια ιστορία του θρυλικού δημιουργού.

Το εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει τους Τζος Ο’Κόνορ, Έμιλι Μπλαντ, Κόλιν Φερθ, Κόλμαν Ντομίνγκο, Ιβ Χιούσον, Γουάιατ Ράσελ, Χένρι Λόιντ-Χιούζ και Μάικλ Γκαστόν.

Το πολυαναμενόμενο sci-fi θρίλερ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 11 Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ