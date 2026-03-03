Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, το Θέατρο Αγγέλων Βήμα ανοίγει τις πόρτες του και αφιερώνει ένα τριήμερο με έντονο κοινωνικό και καλλιτεχνικό αποτύπωμα, τιμώντας τη γυναικεία δύναμη και αναδεικνύοντας τη σύγχρονη αυστραλιανή δημιουργία.

Την Παρασκευή και το Σάββατο, παρουσιάζεται η παράσταση «Το Δέντρο που Ματώνει», ένα συγκλονιστικό έργο που αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας και των κοριτσιών της, εγκλωβισμένων στη σκιά ενός κακοποιητικού συζύγου και πατέρα.

Μέσα από μια βαθιά ανθρώπινη και ευαίσθητη σκηνική προσέγγιση, το έργο φωτίζει τη γυναικεία αντοχή, την αξιοπρέπεια και τη δύναμη της επιβίωσης.

Το Θέατρο αφιερώνει τις δύο αυτές παραστάσεις( Παρασκευή 6/3 στις 8μ.μ και Σάββατο 7/3 στις 6.μμ σε όλες τις γυναίκες και ορίζει ειδική τιμή 12 Ευρώ για 2 άτομα.

[Η προσφορά ισχύει μόνο για αυτές τις δύο ημέρες.

Την επόμενη ημέρα, στις 19:00, εγκαινιάζεται στη γκαλερί του Θεάτρου η έκθεση ζωγραφικής του Αυστραλιανού εικαστικού David W. Kaneen.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει το εικαστικό του σύμπαν και, στη συνέχεια, να απολαύσει την ίδια βραδιά την παράσταση «Έφυγες με το Πατρίς», με ελεύθερη είσοδο.( Κυριακή 8/3 στις 8 μ.μ). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η βραδιά αποτελεί αφιέρωμα στο Αυστραλιανό Θέατρο, στο οποίο το Θέατρο Αγγέλων Βήμα εστίασε το φετινό καλλιτεχνικό του πρόγραμμα, ενισχύοντας τους πολιτιστικούς διαλόγους και αναδεικνύοντας σύγχρονες διεθνείς φωνές.

Ένα τριήμερο τέχνης, μνήμης και εξωστρέφειας — αφιερωμένο στη γυναίκα και στη δύναμη της δημιουργίας.

Πληροφορίες & Κρατήσεις: 210 5242211, 210 5242213 και στο mail του θεάτρου:

Θέατρο Αγγέλων Βήμα Σατωβριάνδου 36 Ομόνοια (Κέντρο Αθήνας)