Η παράσταση «In Motion», η οποία μεταμορφώνει το θέατρο σε ζωντανό μουσείο σύγχρονης τέχνης επιστρέφει για 3η χρονιά, αυτή τη φορά στο Γκάζι!

Από τη Νέα Υόρκη…στο Γκάζι!

Από το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης στο Θέατρο Εν Αθήναις: μια πρωτότυπη site-specific βιωματική θεατρική εμπειρία για παιδιά σε σκηνοθεσία της Δανάης Μέγα και παραγωγή Flux for Art – που αλλάζει τα δεδομένα του παιδικού θεάτρου.

Από το Μουσείο στο Θέατρο. Από το Θέατρο πίσω στο Μουσείο. Από τη Νέα Υόρκη στην ιστορία του Γκαζιού.

Από ένα γλυπτό…στην ιστορία του φωταερίου και του φωτισμού των δρόμων της Αθήνας.

Θέατρο, σύγχρονη τέχνη, ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά γίνονται μία ενιαία βιωματική εμπειρία.

Ένα γλυπτό που δραπετεύει από το διασημότερο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης.

Ένα κορίτσι που λατρεύει την τέχνη, γεμάτο φαντασία και τόλμη.

Μια απρόσμενη συνάντηση.

Και κάπου εκεί ξεκινά μια φανταστική περιπέτεια, όπου η ιστορία του Bien και της Σελίν συναντά την ιστορία του Γκαζιού, τη σύγχρονη τέχνη και το θέατρο.

Μια ιστορία για τη διαφορετικότητα, την αυτοδιάθεση, το δικαίωμα στη φωνή και το θάρρος να επιλέγουμε οι ίδιοι τον δικό μας δρόμο.

Η ιστορία

Το Bien, ένα γλυπτό που ζει στο διασημότερο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, εγκαταλείπει τη θέση του για να αναζητήσει τη δική του διαδρομή στον κόσμο. Στο απρόβλεπτο ταξίδι του προσγειώνεται ξαφνικά στο Θέατρο Εν Αθήναις, στην ιστορική περιοχή του Γκαζιού. Εκεί συναντά τη Σελίν, μια μικρή συλλέκτρια τέχνης γεμάτη φαντασία, περιέργεια και τόλμη.

Μαζί ξεκινούν μια συναρπαστική περιπέτεια γεμάτη χιούμορ, δράση, παιχνίδι και ανατροπές, αναζητώντας απαντήσεις σε ένα ερώτημα που αφορά όλους μας:«Ποια είναι η θέση μας στον κόσμο;»Το ερώτημα αυτό θα προκαλέσει τη σύγκρουσή τους, η οποία στο τέλος θα είναι απελευθερωτική.

Ένα θέατρο που γίνεται μουσείο

Καθώς η ιστορία εξελίσσεται, η θεατρική σκηνή μεταμορφώνεται σε ένα ονειρικό ζωντανό μουσείο σύγχρονης τέχνης, πλημμυρισμένο από μαγεία και πρωτότυπες εικαστικές εγκαταστάσεις.

Ταυτόχρονα, μέσα από την ιστορία του Bien και της Σελίν, τα παιδιά ανακαλύπτουν την ιστορία του Γκαζιού και του φωταερίου – την ιστορία που έφερε το φως στους δρόμους της Αθήνας μέσα από τα εκθέματα σύγχρονης τέχνης.

Το In Motion δημιουργεί έτσι έναν διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη τέχνη, το θέατρο, την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά.

Μια ιστορία για:

Η παράσταση μιλά στα παιδιά για την ελευθερία να ανακαλύπτουν ποιοι είναι, να αμφισβητούν τις ταμπέλες και τις προσδοκίες των άλλων και να διεκδικούν τη δική τους θέση στον κόσμο.Να τολμάμε να φανταζόμαστε έναν διαφορετικό κόσμο.

Μια μοναδική βιωματική θεατρική εμπειρία, όπου η φαντασία δεν έχει όρια και τα όνειρα γίνονται ασπίδα για το αύριο. Μια ιστορία που προσκαλεί τα παιδιά να φανταστούν, να συμμετάσχουν και να ανακαλύψουν τη δύναμη του εαυτού τους και το φως που έχουμε όλοι μέσα μας.

Σε μια εποχή που συνεχώς όλα αλλάζουν και οι εκρήξεις αληθινές ή πλασματικές – είναι ασταμάτητες – σε αυτή την παράσταση οι τέχνες γίνονται ασπίδα για να μας οδηγήσουν εκεί που όλα είναι αλλιώς και το κάθε τι είναι μοναδικό και έτσι δημιουργείται αυτό που λέμε «όλο».

Τι θα ζήσουν τα παιδιά στο «In Motion»:

Θα μπουν σε ένα θέατρο που μεταμορφώνεται σε ζωντανό μουσείο σύγχρονης τέχνης.Θα ανακαλύψουν αληθινά πρωτότυπα έργα τέχνης και εικαστικές εγκαταστάσεις.Θα συμμετάσχουν ενεργά στην ιστορία. Θα ανακαλύψουν την ιστορία του Γκαζιού και του φωταερίου, που έφερε το φως στους δρόμους της Αθήνας.

Μετά την παράσταση μπορείτε να:

Περιηγηθείτε στη gallery – το θέατρο παραμένει ανοιχτό ως χώρος σύγχρονης τέχνης.

Επισκεφθείτε το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και γνωρίσετε από κοντά την ιστορία του εργοστασίου.

Εξερευνήσετε το ιστορικό Γκάζι, σε μια βόλτα που συνδέει την τέχνη, την ιστορία και την πόλη.

Μια παράσταση γεμάτη τέχνη, μαγεία και συγκίνηση για παιδιά, γονείς και σχολεία.

Συντελεστές της παράστασης:

Σύλληψη – Σκηνοθεσία – Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Δανάη Μέγα

Πρωτότυπο Κείμενο: Δανάη Μέγα, Στρατής Νταλαγιώργος

Επιμέλεια Δραματουργίας: Δανάη Μέγα

Παίζουν: Νέδη Αγαπίου, Στρατής Νταλαγιώργος

Voice Over-Ηχητική Αφήγηση: Bασίλης Μαγουλιώτης

Σκηνογραφία -Εικαστικά Εκθέματα & Κοστούμια: Νικόλ Οικονομίδου

Κίνηση: Άρτεμις Λαμπίρη

Σχεδιασμός Φωτισμών: Ιωάννα Ζέρβα

Πρωτότυπη Μουσική: Μικές Γλύκας

Γραφιστικός Σχεδιασμός &VideoAnimation: Μαύρα Γίδια

Φωτογραφίες &Trailer: Χρήστος Συμεωνίδης

Ειδικές Κατασκευές Σκηνικού: 45 Technical Company

Επικοινωνία στα Μ.Μ.Ε: Νατάσα Παππά

Εκτέλεση Παραγωγής & Social Media: Flux for Art Productions

Πληροφορίες παράστασης:

Χώρος: Θέατρο Εν Αθήναις, Ιάκχου 19, Γκάζι (σταθμός μετρό «Κεραμεικός»)

Τηλέφωνο: 21 3035 6472

Πρεμιέρα: Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026

Ημέρα & ώρα: Κυριακή στις 11:00 π.μ.|Καθημερινές για σχολεία

Διάρκεια: 70’

Για παιδιά από 4-12 ετών

Μια παραγωγή της Flux for Art Productions

Κρατήσεις Σχολείων:

Θάλεια Καλογεροπούλου: 6975 86 56 93

fluxforart.kids@gmail.com

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό: 12€ | ΑμεΑ& Ομαδικό (από 12 άτομα και πάνω): 10€

Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/womendirectors/inmotion/

& στα ταμεία του θεάτρου Εν Αθήναις