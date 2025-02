Η υποψήφια για Όσκαρ, ρομαντική κωμωδία «Anora» του Σον Μπέικερ κέρδισε τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Σκηνοθέτη και Καλύτερης Ηθοποιού για την ερμηνεία της πρωταγωνίστριας, Μάικι Μάντισον στην 40η τελετή απονομής των Independent Spirit Awards.

Ο Κίραν Κάλκιν κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Β’ Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «A Real Pain» που χάρισε επίσης στον Τζέσι Άιζενμπεργκ, συμπρωταγωνιστή του, σκηνοθέτη και σεναριογράφο, το βραβείο για το Καλύτερο Σενάριο.

Ο Σον Γουάνγκ κέρδισε με το «Didi» τα βραβεία Καλύτερης Πρώτης Ταινίας και Καλύτερου Πρώτου Σεναρίου.

Το «No Other Land» βραβεύθηκε στην κατηγορία Καλύτερου Ντοκιμαντέρ και το animation φιλμ «Flow» στην κατηγορία Καλύτερης Ξένης Ταινίας.

Το «Shogun» αναδείχθηκε Καλύτερη Σειρά με Σενάριο και οι συμπρωταγωνιστές του «Baby Reindeer» Ρίτσαρντ Γκαντ και Νάβα Μάου κέρδισαν τα βραβεία Καλύτερου Α’ Ρόλου και Β΄ Ρόλου σε Νέα Σειρά.

Το βραβείο Καλύτερου Συνολικού Καστ σε Νέα Σειρά με Σενάριο απονεμήθηκε στους ηθοποιούς του «How to Die Alone».

