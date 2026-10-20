Ομαδική εικαστική έκθεση αφιερωμένη στη συμπλήρωση 250 ετών από τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια (1776-2026) με τη συμμετοχή 31 καλλιτεχνών, διοργανώνει η Εικαστική Κερκυραϊκή Ένωση (ΕΙΚΕ).

Η έκθεση φιλοξενείται στην Πινακοθήκη Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και επιχειρεί να προσεγγίσει τη μορφή του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας μέσα από σύγχρονες εικαστικές αναζητήσεις και διαφορετικές καλλιτεχνικές οπτικές.

Τα έργα της έκθεσης επικεντρώνονται στη διερεύνηση της μορφής και της προσωπικότητάς του.

Το πρόσωπο, η στάση του σώματος και το βλέμμα λειτουργούν ως αφετηρίες για μια σύγχρονη εικαστική συνομιλία με την ιστορία, με στόχο να αναδειχθεί τόσο η δημόσια εικόνα του Καποδίστρια όσο και η ανθρώπινη διάσταση της προσωπικότητάς του.

Η έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων που αναδεικνύουν τη σύνδεση της τέχνης με την ιστορική μνήμη, δίνοντας στους καλλιτέχνες τη δυνατότητα να προσεγγίσουν μια σημαντική μορφή της ελληνικής ιστορίας μέσα από τη δική τους δημιουργική ματιά.

Η Εικαστική Κερκυραϊκή Ένωση

Η Εικαστική Κερκυραϊκή Ένωση ιδρύθηκε το 1991 από ομάδα εικαστικών και φίλων της τέχνης και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός φορέας. Βασικοί στόχοι της είναι η ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, η προβολή των εικαστικών τεχνών στην Κέρκυρα, καθώς και η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ των καλλιτεχνών.

Παράλληλα, επιδιώκει την ανταλλαγή απόψεων και τη συλλογική δραστηριοποίηση των δημιουργών γύρω από ζητήματα που απασχολούν τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 19:00, στην Πινακοθήκη Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.