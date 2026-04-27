Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, σε συνεργασία με τον Διαλεκτικό Όμιλο Αγίας Παρασκευής, διοργανώνουν σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 19:00, στο Αναγνωστήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, εκδήλωση με θέμα:

«Ιωάννης Καποδίστριας: το άγνωστο πρόσωπο ενός Κυβερνήτη».

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Λευτέρης Παπακώστας, φιλόλογος, ιστορικός και συγγραφέας.

Εισηγητές της εκδήλωσης είναι η Μαίρη Μαρούλη-Ζηλεμένου, Πρόεδρος Ευρωπαϊκών Σπουδών «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» και καθηγήτρια Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, καθώς και ο Αναστάσιος Βαρελάς, Πρέσβης επί τιμή του Υπουργείου Εξωτερικών Νέας Ζηλανδίας.

Κείμενα θα διαβάσει η Βιβή Πολίτη, καθηγήτρια φιλολογίας και μέλος του Διαλεκτικού Ομίλου, ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει η Βασιλική Ψαρουδάκη.

Οι ομιλητές θα αναφερθούν στη σκιαγράφηση της προσωπικότητας του Ιωάννη Καποδίστρια η οποία στηρίζεται σε σπάνιο αρχειακό υλικό από τις προσωπικές επιστολές με τις οποίες συνδέθηκε ο Καποδίστριας με πολλές προσωπικότητες από τη στιγμή της εμφάνισής του στο πολιτικό προσκήνιο.

Μέσα από το υλικό αυτό παρουσιάζεται ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο από εκείνο που η επίσημη ιστοριογραφία έχει αποτυπώσει για τον Καποδίστρια.

Από τις επιστολές, μέσα από προσωπικές εκμυστηρεύσεις, διαγράφεται η αγωνία του, αλλά και η πίστη του ότι παρά τις δυσκολίες θα κατορθώσει να ανορθώσει τον βασανισμένο Ελληνικό Λαό.

Ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ιστορικός και συγγραφέας Λευτέρης Παπακώστας θα παρουσιάσει, μετά από την επίμονη μελέτη του η οποία αποτυπώνεται στο πρόσφατο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε σε 370 σελίδες, το άγνωστο πρόσωπο του Καποδίστρια ως Κυβερνήτη μέσα από τις προσωπικές επιστολές του.

Πρόκειται για μια μεγάλη έρευνα του συγγραφέα Παπακώστα η οποία αναδεικνύει τον τρόπο που σκεφτόταν ο Καποδίστριας, τον τρόπο που έζησε, τη φιλοσοφική του συγκρότηση.

Τονίζοντας ότι δεν υπήρξε ανακόλουθος, αντίθετα παρουσιάζει εντυπωσιακή συνέπεια λόγων και έργων, ότι επιτέλεσε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα γιγάντιο έργο στην Ελλάδα ως Κυβερνήτης και ότι υπήρξε ένας μεγάλος οραματιστής και μάλιστα ασυμβίβαστος.

Αναζητούσε λύσεις ανάμεσα στη φιλοδοξία και στη δυνατότητα… και ισορρόπησε ανάμεσα στην ευαισθησία και την αποφασιστικότητα.