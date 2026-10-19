Τα βιβλία του Ιωάννη Κυριαζόγλου ανοίγουν έναν πολυδιάστατο διάλογο ανάμεσα στον άνθρωπο, την κοινωνία, την τεχνολογία και τις διαχρονικές αξίες της ζωής. Με θεματολογία που εκτείνεται από την προσωπική ανάπτυξη και την εσωτερική ισορροπία έως τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη δύναμη της ποιητικής έκφρασης, το συγγραφικό του έργο προσεγγίζει ουσιαστικά ερωτήματα της σύγχρονης πραγματικότητας.

Κοινός άξονας των έργων του είναι η αναζήτηση της γνώσης και η αξιοποίησή της για μια ζωή με περισσότερη αρμονία, υπευθυνότητα και ουσιαστικό νόημα. Από τις πανανθρώπινες αρετές και τις ανθρώπινες σχέσεις μέχρι την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας και τη συνάντηση της ποίησης με τη σοφία, ο συγγραφέας αναδεικνύει τη σημασία της αυτογνωσίας, της ηθικής σκέψης και της διαρκούς προσωπικής εξέλιξης.

Κάθε βιβλίο προσεγγίζει αυτή την αναζήτηση από διαφορετική αφετηρία. Το «Ζήσε πιο ευτυχισμένα και αρμονικά» εστιάζει στις αξίες και στις επιλογές που μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα. Το «Ο άνθρωπος στην Ηλεκτρονική Εποχή» εξετάζει τη σχέση του ανθρώπου με τον ψηφιακό κόσμο και τις προκλήσεις που αυτός δημιουργεί. Το «Τεχνητή Νοημοσύνη – Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων με κανόνες ηθικής» αναδεικνύει την ανάγκη για υπεύθυνη και μεθοδική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Τέλος, οι «Μελίρρυτες σκέψεις ζωής» συνδυάζουν ποιήματα, γνωμικά και «χρυσούς κανόνες», προσφέροντας αφορμές για περισυλλογή, έμπνευση και εσωτερική αναζήτηση.

Απευθυνόμενα σε αναγνώστες με διαφορετικά ενδιαφέροντα, τα βιβλία του Ιωάννη Κυριαζόγλου συνδέουν την πρακτική γνώση με τον προβληματισμό και τη διαχρονική σοφία με τις απαιτήσεις του σήμερα. Προσκαλούν τον αναγνώστη να ανακαλύψει νέες οπτικές, να επανεξετάσει καθημερινές συνήθειες και αντιλήψεις και να αναζητήσει τη δική του διαδρομή προς μια ζωή με περισσότερη ισορροπία, συνειδητότητα και ουσία.

«Ζήσε πιο ευτυχισμένα και αρμονικά» – Ιωάννης Κυριαζόγλου

Το βιβλίο «Ζήσε πιο ευτυχισμένα και αρμονικά» διερευνά τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί μια πιο ευτυχισμένη, αρμονική και ισορροπημένη ζωή σε προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο, μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες, τις δυσκολίες και τους τρόπους ζωής του 21ου αιώνα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οκτώ πανανθρώπινες αρετές: η Φιλία, η Αγάπη, η Αρμονία, η Πίστη, η Καλοκαγαθία, η Μετριοφροσύνη, η Δικαιοσύνη και το Θάρρος. Παράλληλα, παρουσιάζεται ένα μοντέλο διαβίωσης που στηρίζεται σε τέσσερις έννοιες — «Πιστεύω, Δένομαι, Ανήκω, Ευεργετώ» — ως βάση για την προσωπική εξέλιξη, την ευεξία και τη βελτίωση της καθημερινής ζωής.

Πρόκειται για ένα βιβλίο σκέψης και αυτοβελτίωσης που συνδυάζει διαχρονικές αξίες με σύγχρονους προβληματισμούς γύρω από την ανθρώπινη ευτυχία, την αυτογνωσία και την ισορροπημένη ζωή.

Έκδοση 1η

Έτος έκδοσης 2025

Αριθμός σελίδων 272

Διαθέσιμη μορφή Έντυπο βιβλίο και ebook

Κατηγορία Ευ ζην, self-help, αυτοεξέλιξη & ελεύθερος χρόνος

Τεχνικά χαρακτηριστικά Πολυτελής ασπρόμαυρη έκδοση με μαλακό εξώφυλλο, τυπωμένη σε chamois χαρτί.

Σελίδα βιβλίου: https://fylatos.com/shop/ευτυχισμένα-και-αρμονικά/

«Ο άνθρωπος στην Ηλεκτρονική Εποχή» – Ιωάννης Κυριαζόγλου

Το βιβλίο «Ο άνθρωπος στην Ηλεκτρονική Εποχή» εξετάζει τις συνθήκες ζωής στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο και τις επιπτώσεις που έχει η Ηλεκτρονική Εποχή τόσο στο άτομο όσο και στην κοινωνία. Παράλληλα, παρουσιάζει τρόπους καλύτερης διαχείρισης των προκλήσεων που δημιουργούν η συνεχής συνδεσιμότητα, το διαδίκτυο και ο ψηφιακός πολιτισμός.

Η ύλη αναπτύσσεται σε δέκα κεφάλαια και δέκα παραρτήματα και περιλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης επτά βημάτων, περισσότερα από 650 γνωμικά αρχαίων Ελλήνων οργανωμένα σε 21 θεματικές κατηγορίες, καθώς και 35 ποιήματα. Παρουσιάζονται επίσης περίπου 31 πρακτικές ενέργειες που μπορούν να συμβάλουν σε μια περισσότερο ισορροπημένη και αρμονική καθημερινότητα, στην ενίσχυση της ψυχικής ευεξίας και στην καλύτερη διαχείριση της ψηφιακής παρουσίας και της τεχνολογίας.

Το βιβλίο συμπληρώνεται από γλωσσάρι όρων Πληροφορικής και Διαδικτύου, ηθικά διδάγματα από 21 μύθους του Αισώπου και μια μεθοδολογία αξιοποίησης των γνωμικών και των ποιημάτων ως ερεθισμάτων προσωπικής σκέψης και βελτίωσης.

Έκδοση 1η

Έτος έκδοσης 2025

Αριθμός σελίδων 300

Διαθέσιμη μορφή Έντυπο βιβλίο και ebook

Κατηγορία Ευ ζην, self-help, αυτοεξέλιξη & ελεύθερος χρόνος

Τεχνικά χαρακτηριστικά Πολυτελής ασπρόμαυρη έκδοση με μαλακό εξώφυλλο, τυπωμένη σε chamois χαρτί.

Σελίδα βιβλίου: https://fylatos.com/shop/ο-άνθρωπος-στην-ηλεκτρονική-εποχή/

«Τεχνητή Νοημοσύνη – Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων με κανόνες ηθικής» – Ιωάννης Κυριαζόγλου

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί ήδη ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία τεχνολογικού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού. Το βιβλίο «Τεχνητή Νοημοσύνη – Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων με κανόνες ηθικής» επικεντρώνεται στο πώς η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά και ταυτόχρονα με υπευθυνότητα.

Προσφέρει έναν πρακτικό και εφαρμόσιμο οδηγό για οργανισμούς και επαγγελματίες που επιδιώκουν να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη. Μέσα από μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση παρουσιάζονται τα στάδια προετοιμασίας, σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιοποίησης λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης με στόχο τη δημιουργία πραγματικής αξίας.

Το βιβλίο απευθύνεται σε στελέχη διοίκησης, επαγγελματίες τεχνολογίας και οργανισμούς που επιθυμούν να αναπτύξουν μια σαφή στρατηγική ΤΝ, να ενσωματώσουν αρχές ηθικής και υπευθυνότητας στην καινοτομία, να εκπαιδεύσουν κατάλληλα τις ομάδες τους και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας, περιορίζοντας παράλληλα τους σχετικούς κινδύνους.

Έκδοση 1η

Έτος έκδοσης 2026

Αριθμός σελίδων 466

Διαθέσιμη μορφή Έντυπο βιβλίο και ebook

Κατηγορία Εφαρμοσμένες επιστήμες, πληροφορική & ιατρική

Τεχνικά χαρακτηριστικά Πολυτελής ασπρόμαυρη έκδοση με μαλακό εξώφυλλο.

Σελίδα βιβλίου: https://fylatos.com/shop/τεχνητή-νοημοσύνη/

Μελίρρυτες σκέψεις ζωής – Ποιήματα, γνωμικά και «χρυσοί κανόνες» για μια πιο μελίρρυτη ζωή – Ιωάννης Κυριαζόγλου

Τι χρειάζεται η ψυχή για να γαληνέψει; Ίσως μόνο μια στάλα μέλι.

Στις «Μελίρρυτες σκέψεις ζωής», η ποίηση συναντά τη σοφία και μετατρέπεται σε έναν ιδιαίτερο οδηγό ζωής. Ποιήματα, γνωμικά και «χρυσοί κανόνες» συνθέτουν ένα βιβλίο εσωτερικής αναζήτησης, όπου οι λέξεις λειτουργούν ως αφορμή για σκέψη, συναίσθημα και προσωπικό στοχασμό.

Η πίστη, η αγάπη, η φύση, οι ανθρώπινες σχέσεις και η αναζήτηση της εσωτερικής ισορροπίας αποτελούν μερικούς από τους βασικούς άξονες του έργου. Κάθε ποίημα και κάθε σκέψη φιλοδοξούν να δημιουργήσουν έναν μικρό χώρο ηρεμίας μέσα στον θόρυβο της σύγχρονης καθημερινότητας.

Ένα βιβλίο που συνδυάζει την ποιητική έκφραση με διαχρονικές ιδέες και αξίες, αναζητώντας εκείνες τις μικρές στάλες σοφίας που μπορούν να κάνουν τη ζωή λίγο πιο «μελίρρυτη».

Έκδοση 1η

Έτος έκδοσης 2026

Αριθμός σελίδων 344

Διαθέσιμη μορφή Έντυπο βιβλίο

Κατηγορία Λογοτεχνία & Δοκίμιο

Τεχνικά χαρακτηριστικά Πολυτελής ασπρόμαυρη έκδοση, εκτύπωση σε σαμουά χαρτί με έγχρωμο εξώφυλλο.

Σελίδα βιβλίου: https://fylatos.com/shop/μελίρρυτες-σκέψεις-ζωής/

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Ιωάννης Κυριαζόγλου είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πολυετή διεθνή εμπειρία σε έργα Πληροφορικής και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και συγγραφέας βιβλίων Πληροφορικής, Τεχνητής Νοημοσύνης και ευεξίας. Είναι πτυχιούχος Πληροφορικής (BA Hons) από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο στον Καναδά και πιστοποιημένος Ελεγκτής Εσωτερικών Μέτρων Επιχειρήσεων. Αγαπά το διάβασμα, την έρευνα, τους περιπάτους στην ακρογιαλιά και την ποίηση. Πηγή έμπνευσής του αποτελούν η οικογένειά του και η διαχρονική σοφία της αρχαίας Ελλάδας.