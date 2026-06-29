Το έργο «Ίων» του Ευριπίδη παρουσιάζεται σε μια νέα σκηνική εκδοχή από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και το 8ο Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ», στην πρώτη τους συμπαραγωγή, σε διασκευή του συγγραφέα Μηνά Βιντιάδη.

Η πανελλήνια πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026, στο Θέατρο Φρύνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, στον τόπο όπου εκτυλίσσεται η δράση του έργου: στο ιερό του Απόλλωνα, στους Δελφούς, κάτω από τις Φαιδριάδες Πέτρες και στους πρόποδες του Παρνασσού.

Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το δελφικό τοπίο δεν αποτελεί απλώς το σκηνικό της παράστασης, αλλά τον ίδιο τον πυρήνα της αφήγησης. Ο «Ίων» είναι, άλλωστε, το μοναδικό σωζόμενο έργο της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας που εκτυλίσσεται εξ ολοκλήρου στους Δελφούς.

Μετά την πρεμιέρα, η παράσταση θα περιοδεύσει το καλοκαίρι σε επιλεγμένα φεστιβάλ και πολιτιστικές διοργανώσεις της Αθήνας και της περιφέρειας, με πρώτο σταθμό το Κάστρο της Λαμίας, στις 7 και 8 Ιουλίου.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται, με αλφαβητική σειρά, η Ευγενία Δημητροπούλου, ο Γιάννης Εγγλέζος και ο Μάξιμος Μουμούρης.

Ο «Ίων» αποτελεί ένα από τα πιο σύνθετα έργα του Ευριπίδη, καθώς, αν και τραγωδία, ενσωματώνει κωμικά και ρομαντικά στοιχεία, παρουσιάζοντας ήρωες βαθιά ανθρώπινους, με αντιφάσεις και εσωτερικές συγκρούσεις.