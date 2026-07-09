Απρόοπτη τροπή πήρε η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» το βράδυ της Τετάρτης (8/7) στο Κιλκίς, όταν μια ακρίδα έκανε ξαφνικά την εμφάνισή της στη σκηνή, προκαλώντας γέλια σε κοινό και ηθοποιούς. Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με τις απολαυστικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της παράστασης, περιγράφοντας το έντομο ως έναν… απρόσμενο «guest star».

Ο Τάσος Ιορδανίδης αντιμετώπισε το απρόοπτο με χιούμορ, απευθυνόμενος στην ακρίδα σαν να ήταν συμπρωταγωνίστριά του:

«Αφού χοροπηδάς, θα χοροπηδήσω κι εγώ. Για να δούμε ποιος θα πάει πιο μακριά», είπε, προσπαθώντας να συνεχίσει την παράσταση.

Η Θάλεια Ματίκα, ωστόσο, δεν έκρυψε τον φόβο της, με τον ηθοποιό να αστειεύεται λέγοντας προς το έντομο: «Φύγε, γιατί η κυρία είναι ευαίσθητη. Έρχεται από το αστικό κέντρο».

Η «ατίθαση» ακρίδα και η επιστράτευση… όλου του Κιλκίς

Η ακρίδα δεν φάνηκε να πτοείται και έκανε νέο άλμα, με τον Τάσο Ιορδανίδη να σχολιάζει γελώντας: «Μην το κάνεις αυτό… Πού εξαφανίστηκε τώρα; Είναι ατίθαση! Εδώ παίζω μόνος μου». Όταν η Θάλεια Ματίκα τον ρώτησε πού βρίσκεται, εκείνος απάντησε χαριτολογώντας πως μάλλον θα χρειαστεί να κινητοποιηθεί… όλο το Κιλκίς για να τη βρουν.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο ξεκαρδιστική όταν κάποιος θεατής φώναξε πως η ακρίδα βρισκόταν δίπλα στην ηθοποιό. Εκείνη πετάχτηκε έντρομη από τη θέση της, ενώ παρά τον φόβο της ζήτησε από τον σύζυγό της να μην πειράξει το έντομο.

Στην προσπάθειά του να την παγιδεύσει χρησιμοποιώντας ένα ποτήρι από τα σκηνικά, ο Τάσος Ιορδανίδης κατάφερε τελικά να λερώσει τον καναπέ της παράστασης, προκαλώντας ακόμη περισσότερα γέλια. Η Θάλεια Ματίκα δεν έχασε την ευκαιρία να τον πειράξει για την… επιχείρηση διάσωσης.

Ο ίδιος απάντησε με αυτοσαρκασμό, λέγοντας πως μπορεί να μην ήταν ιδιαίτερα επιδέξιος, αλλά τουλάχιστον ήταν αποτελεσματικός, ενώ πρόσθεσε αστειευόμενος ότι έγιναν «ρεζίλι σε όλη την Κεντρική Μακεδονία».

Το ευτράπελο ολοκληρώθηκε με τη Θάλεια Ματίκα να τον συγχαίρει ειρωνικά για τη «μάχη με το τέρας», με τον Τάσο Ιορδανίδη να ανταπαντά ότι όλα θα μπορούσαν να θεωρηθούν μέρος της παράστασης ή ακόμη και δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης. Το κοινό απόλαυσε κάθε στιγμή του απρόοπτου, ξεσπώντας συνεχώς σε γέλια και χειροκροτήματα.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο: