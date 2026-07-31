Ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας ήταν μέλος του ιουδαϊκού συνεδρίου της Ιερουσαλήμ (βουλευτής), φίλος και κρυφός μαθητής του Ιησού Χριστού ο οποίος καταγόταν από την Αριμαθαία, μια μικρή πόλη ΒΔ΄ της Ιερουσαλήμ.

Ο Ιωσήφ πήγε στον Πιλάτο και του ζήτησε να αποκαθηλώσει το νεκρό σώμα του Κυρίου από τον Σταυρό και να το θάψει στον δικό του λαξευτό τάφο.

Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ο Ιωσήφ μετέβη στη Μεγάλη Βρετανία για να εγκαθιδρύσει τον Χριστιανισμό, έχοντας μαζί του το Ιερό Δισκοπότηρο (Holy Grail ή Graal), που χρησιμοποιήθηκε από τον Ιησού στον Μυστικό Δείπνο και σ’ αυτό συγκεντρώθηκαν σταγόνες από το αίμα και τον ιδρώτα Του, την ώρα που τον κατέβαζε ο Ιωσήφ από τον Σταυρό.

Ο Ιωσήφ έκρυψε το Γκράαλ στο Γκλάστονμπερι (εκεί που χρόνια τώρα γίνεται το περίφημο ροκ φεστιβάλ) και η αναζήτηση του θείου σκεύους αποτέλεσε δημοφιλές θέμα του Αρθουριανού μύθου, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα (Monty Python, Κώδικας Ντα Βίντσι κ.ά.). Πάντως, η ιστορική έρευνα έχει αρκετούς λόγους να αμφιβάλλει ακόμα και για το αν πάτησε το πόδι του στη Βρετανία ο Ιωσήφ.

Η μνήμη του Ιωσήφ του από Αριμαθαίας τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Μαρτίου από τις Δυτικές Χριστιανικές Εκκλησίες και στις 31 Ιουλίου από την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία.