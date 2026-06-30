Η Ιουλία Καλλιμάνη, η πιο αυθεντική και επιδραστική καλλιτέχνιδα της νέας γενιάς, επιστρέφει δισκογραφικά με το ολοκαίνουργιο καλοκαιρινό single «Στα Καλύτερα Που Έλκονται», σε μουσική και παραγωγή του Μιχάλη Τουρατζίδη και στίχους της Ρενέ Στυλιαρά.

Μετά τις μεγάλες επιτυχίες «Με Ξόδεψες», «Εξαίρεση Εσύ» και «Σιωπή Στη Διαπασών», η Ιουλία συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία με ένα τραγούδι που συνδυάζει συναίσθημα, ρυθμό και καλοκαιρινή διάθεση. Όπως συνέβη και με όλες τις πρόσφατες επιτυχίες της, έτσι και το «Στα Καλύτερα Που Έλκονται» έγινε viral στα social media ήδη πριν από την επίσημη κυκλοφορία του, με χιλιάδες χρήστες να το χρησιμοποιούν και να το μοιράζονται, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη μοναδική σύνδεση της Ιουλίας με το κοινό της.

Το νέο single μάς μεταφέρει σε όλα εκείνα τα όμορφα της ζωής που εμφανίζονται απρόσμενα, την κατάλληλη στιγμή. Με στίχους που υμνούν το τυχαίο, το μοιραίο και τις στιγμές που μοιραζόμαστε «στην υγειά μας ρε παιδιά», η Ιουλία παρουσιάζει μια φωτεινή, ρυθμική ρούμπα γεμάτη εξωστρέφεια, συναίσθημα και θετική ενέργεια- στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη δημιουργική της περίοδο.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα ξεχωριστό κινηματογραφικής αισθητικής music video, σε σκηνοθεσία του Άλεξ Κωνσταντινίδη, το οποίο αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο τη θετική ενέργεια, την ανεμελιά και το καλοκαιρινό συναίσθημα του νέου single, ολοκληρώνοντας ιδανικά τη μουσική πρόταση της Ιουλίας Καλλιμάνη.

Με ώριμη αισθητική και ξεκάθαρη καλλιτεχνική ταυτότητα, το «Στα Καλύτερα Που Έλκονται» ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανοδική της πορεία και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια του φετινού καλοκαιριού.

Παράλληλα, η Ιουλία συνεχίζει την επιτυχημένη καλοκαιρινή της περιοδεία, όπου το κοινό την υποδέχεται με ενθουσιασμό και διαδοχικές sold-out εμφανίσεις, με σημαντικούς σταθμούς το Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη (1 Ιουλίου) και το Κατράκειο Θέατρο στην Αθήνα (15 Σεπτεμβρίου).

Το νέο hit single «Στα Καλύτερα Που Έλκονται» κυκλοφορεί από την Heaven Music.

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