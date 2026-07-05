Ιουλία Καραπατάκη & Άγης Παπαπαναγιώτου: Νέο Single «Μέσα μου»

Υπάρχουν τραγούδια που δεν ζητούν απλώς να τα ακούσεις, ζητούν να τα νιώσεις. Το «Μέσα μου (Του ονείρου η φωτιά)» είναι ένα από αυτά.

Η Ιουλία Καραπατάκη συναντά για ακόμα μια φορά δισκογραφικά τον Άγη Παπαπαναγιώτου σε μια βαθιά ανθρώπινη μουσική εξομολόγηση. Ένα τραγούδι που μιλά για τη φλόγα που επιμένει να καίει μέσα μας, για τα όνειρα που αντιστέκονται στον χρόνο και για όλα εκείνα που μας κρατούν ζωντανούς, ακόμη και στις πιο σιωπηλές μας στιγμές.

Το «Μέσα μου (Του ονείρου η φωτιά)» αναδεικνύει τη δύναμη της απλότητας και της αλήθειας. Χωρίς περιττούς εντυπωσιασμούς, αφήνει χώρο στον στίχο και στη μελωδία να αναπνεύσουν, δημιουργώντας ένα τραγούδι που αγγίζει βαθιά τον ακροατή και μένει μαζί του πολύ μετά την τελευταία του νότα. Το «Μέσα μου (Του ονείρου η φωτιά)», κυκλοφορεί από τη Novel Vox σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες, αποτελώντας μια υπενθύμιση πως, ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν να σβήνουν, υπάρχει πάντα μια φωτιά που συνεχίζει να φωτίζει τον δρόμο μας: εκείνη που καίει μέσα μας.

Δείτε το βίντεο κλιπ: