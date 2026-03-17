Εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη και το έργο της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ πραγματοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος της ευρύτερης περιοχής Ουάσινγκτον «Προμηθέας».

Η εκδήλωση, που έλαβε χώρα διαδικτυακά στο Ελληνικό Κέντρο, είχε ως κεντρική ομιλήτρια τη βυζαντινολόγο και καθηγήτρια Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σοφία Μεργιαλή-Σαχά. Το θέμα της ομιλίας ήταν «Μια καρδιά ελληνική που χτυπά στην οικουμένη – Η αλήθεια μέσα από τα λόγια της».

Η Δρ. Μεργιαλή-Σαχά, η οποία πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορική διατριβή στη Σορβόννη υπό την καθοδήγηση της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, αναφέρθηκε στην προσωπική της εμπειρία από τη συνεργασία με την εκλιπούσα καθηγήτρια. Όπως σημείωσε, η Αρβελέρ αναδεικνύεται μέσα από τον ρόλο της δασκάλας, ενώ τα ίδια της τα λόγια «λειτουργούν ως γέφυρα γνώσης, πολιτισμού και έμπνευσης».

Ακολούθησε συζήτηση με τη συμμετοχή του κοινού, κατά την οποία τέθηκαν ερωτήματα που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη διάκριση μεταξύ «Ρωμιοσύνης και Ελληνοσύνης», καθώς και την πιθανή επιρροή των ιδεών της Αρβελέρ στις δημοκρατικές αντιλήψεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα από τη Γαλλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ