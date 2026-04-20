Έπειτα από 2 χρόνια συνεχόμενων Sold Out στην Αθήνα και μια επιτυχημένη περιοδεία στην Πάτρα, ο «Ιππόκαμπος» αλλάζει στέκι κι έρχεται ανανεωμένος τόσο σε πρόσωπα όσο και αναμνήσεις.

Ο ιππόκαμπος του εγκεφάλου ονομάστηκε έτσι επειδή το σχήμα του μοιάζει αόριστα με τον αντίστοιχο θαλάσσιο οργανισμό. Είναι υπεύθυνος για την κωδικοποίηση της μακροπρόθεσμης μνήμης του ανθρώπου.

Ο ιππόκαμπος είναι αυτός που βοηθά τον άνθρωπο να «πλοηγείται» στο χώρο. Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα φυλογενετικά τμήματα του εγκεφάλου και αποτελεί μέρος του μεταιχμιακού συστήματος. Ελέγχει το κέντρο της μνήμης.

Μεταφέρει πληροφορίες όσο μακρινές κι αν είναι. Αλλά και κοντινές. Άνθρωποι με εκτεταμένες βλάβες στον εγκέφαλο δεν συγκρατούν μνήμες.

Ο Δημήτρης και η Βερόνικα χώρισαν. Και από κοινού αποφάσισαν να διαγράψουν κάθε κοινή τους μνήμη. Ένας αστροναύτης που… βρίσκεται στον δρόμο τους βοηθά να ανακαλύψουν κάτι πολύ βαθύ και κρυμμένο από καιρό.

Εμείς αφηγούμαστε μια ιστορία για τον Δημήτρη, τη Βερόνικα, τις αναμνήσεις τους και τον Ιππόκαμπο. Μια ιστορία τόσο παλιά, όσο ο και ο κόσμος.

Η παράσταση βασίζεται στο μεγαλύτερο μέρος της στον αυτοσχεδιασμό.

Σημείωμα των σκηνοθετών

Συνεχίζοντας στη λογική που χτίσαμε και την παράσταση το «Σπίτι με τα Κόκκινα Γιασεμιά», μέσω δηλαδή του αυτοσχεδιασμού πάνω σε ελεύθερα θέματα, καταλήξαμε να ασχολούμαστε αυτή τη φορά με τον έρωτα.

Τι θα γινόταν αν από τον πολύ πόνο αποφάσιζες να διαγράψεις τον άλλο για πάντα από την μνήμη σου ώστε να μην πονάς πια; Με αυτό ασχοληθήκαμε και μαζεύοντας κομμάτια από ταινίες, βιβλία και τη φαντασία μας, δημιουργήσαμε έναν κόσμο |μέσα στο κεφάλι των χαρακτήρων» όπου οι δυο τους θα βιώσουν τη λήθη από επιλογή, συνειδητοποιώντας όμως στην πορεία πως κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τις επιλογές και τη ζωή του. Οι επιλογές μας αυτές θα εμφανιστούν ξανά μπροστά μας, ίσως με άλλη μορφή, ίσως καλύτερη, ίσως χειρότερη και μένει σε εμάς να την διαχειριστούμε και να ζήσουμε μ’ αυτήν μαθαίνοντας από τα λάθη μας.

Ο κόσμος της παράστασης θα μπορούσε να είναι ένας σουρεαλιστικός, διαστημικός κόσμος, όπως και η σχέση μας με το σύμπαν, είμαστε όπως λέει και ο Moby«όλοι φτιαγμένοι από αστέρια» και μέσα στο μυαλό μας είναι σίγουρο πως υπάρχουν μαύρες τρύπες αλλά και φωτεινοί γαλαξίες.

Συντελεστές:

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Θύμιος Διαμάντης, Κώστας Κουτρούλης

Μουσική Επιμέλεια: Βασίλης Ράλλης, Χρήστος Βέργος

Μουσικός επί σκηνής/Αστροναύτης: Χρήστος Βέργος

Επιμέλεια Κίνησης: Εύη Τσακλάνου

Φωτογραφίες/VideoTeaser: Άκης Χρήστου

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | ArtEnsemble

Γραφιστικά αφίσας: Κωνσταντίνα Αγγελοπούλου

Παίζουν: Βερόνικα Μπακόλα, Δημήτρης Μπούρας

Ευχαριστούμε: Ράνια Αντύπα, Πέπη Γιαννιώτη, Γιώργο Γκοδόση, Βασιλική Δρόσου, Αναστασία Ιθακησίου, Κατερίνα Ιθακησίου, Αντώνη Καραστεργίου, Αγαθή Κούτρα, Τζίνα Κώτση, Βάσω Μπούρα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Ευμολπιδών 13, Αθήνα

Πρεμιέρα: Παρασκευή 27 Μαρτίου, στις 21.00

Κάθε Παρασκευή, στις 21.00 | Για 10 παραστάσεις

