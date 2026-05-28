Αυτοψίες σε σημαντικά έργα αποκατάστασης και συντήρησης μνημείων στο Ηράκλειο πραγματοποίησε η Λίνα Μενδώνη, στο πλαίσιο της παρουσίας της στην Κρήτη για τις εορταστικές εκδηλώσεις που σηματοδοτούν την εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Κατά την επίσκεψή της ενημερώθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για την πορεία των εργασιών και την τήρηση των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Στα Ενετικά Τείχη, και ειδικότερα στο τμήμα Μπέμπο, Αγίου Φραγκίσκου και στη στοά της Πύλης Sabbionara, ενημερώθηκε από τον Διευθυντή Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Θεμιστοκλή Βλαχούλη για την εξέλιξη των παρεμβάσεων και τα επόμενα στάδια του έργου. Οι εργασίες στη Sabbionara έχουν ήδη ολοκληρωθεί και περιλάμβαναν αρμολογήματα, ενέματα και στερεώσεις λιθοδομών, ενώ το επόμενο διάστημα ξεκινά η πασαλόπηξη 21 στοιχείων για την ενίσχυση των τειχών, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο υπόλοιπο τμήμα των Ενετικών Τειχών, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της Κρήνης, προς την πλευρά της πόλης, ώστε ο χώρος να αποδοθεί εκ νέου στους πολίτες μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου είναι η μετατόπιση των γηπέδων που εφάπτονται στα Τείχη, αρμοδιότητα που ανήκει στον Δήμο Ηρακλείου. Παράλληλα, σημείωσε ότι η τάφρος των Ενετικών Τειχών πρέπει να αποδοθεί στην πόλη ως ελεύθερος δημόσιος χώρος και όχι ως χώρος στάθμευσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο έργο αποκατάστασης των Νεωρίων, για το οποίο έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, μέσα από τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με την Περιφέρεια Κρήτης.

Την Υπουργό συνόδευσαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο βουλευτής Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, η προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Κασσωτάκη, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΠΟ.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, όπου πραγματοποιούνται εργασίες από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Την υποδέχθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ενώ μετά την αυτοψία χαρακτήρισε τον Άγιο Μηνά «εμβληματικό τοπόσημο και ανεκτίμητο πνευματικό και πολιτιστικό μνημείο για το Ηράκλειο και ολόκληρη την Κρήτη».

Όπως ανέφερε, το έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2021-2027 και εξελίσσεται εντός χρονοδιαγράμματος, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι στιγμής. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ενίσχυση των θεμελιώσεων, καθαρισμούς και αποκαλύψεις στις εξωτερικές όψεις του ναού, ενώ στο εσωτερικό, κυρίως στον γυναικωνίτη, εντοπίστηκαν δομικά στοιχεία που απαιτούν εξυγίανση και στερέωση μετά την αποξήλωση των ξύλινων δαπέδων.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και στις ιστορικές δεξαμενές στο κατώτερο τμήμα του ναού, οι οποίες στο παρελθόν τροφοδοτούσαν με νερό την πόλη του Ηρακλείου και διατηρούνται σε εξαιρετική κατάσταση.

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη, όπου την Υπουργό και τον Περιφερειάρχη υποδέχθηκε η αδελφότητα της Μονής με επικεφαλής τον Ηγούμενο Διονύσιο. Η ιστορική μονή, που ιδρύθηκε κατά την Ενετοκρατία, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο τόσο στους αγώνες της Κρήτης κατά την Τουρκοκρατία όσο και στη Μάχη της Κρήτης το 1941.

Η Υπουργός ενημερώθηκε για τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του μοναστηριακού συγκροτήματος, αλλά και για τη συντήρηση των αμφίων της Μονής. Αναφορικά με το αίτημα για δημιουργία μουσείου, ζήτησε την επικαιροποίηση παλαιότερης μελέτης, ώστε να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση του έργου με κοινή χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Κρήτης.