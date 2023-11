Ο ανερχόμενος ταλαντούχος πιανίστας Βασίλης Γάββαρης παρουσιάζει τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 στις 20:30 ένα προσωπικό ρεσιτάλ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος (Πρώην Πολυχώρος) του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», σε ένα πρόγραμμα μεγάλων τεχνικών απαιτήσεων και συναισθηματικών φορτίσεων.

Μια μουσική διαδρομή μέσα από μεγάλα έργα που άλλαξαν την εξέλιξη του πιανιστικού ρεπερτορίου. Από την εγκράτεια και την επιβλητική μεγαλοπρέπεια της Σονάτας Νο. 12 Οp. 26 του Beethoven, αφιερωμένη «στον θάνατο ενός ήρωα», καθώς και τη μνημειώδους σημασίας για την εξέλιξη του οργάνου αντιστικτικής γραφής του Bach στο «Καλώς Συγκερασμένο Κλειδοκύμβαλο», στο θυελλώδες, δραματικό Scherzo Νο. 1 Οp. 20 του Chopin, μια «κραυγή αγωνίας» για την πατρίδα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η παλέτα του προγράμματος εμπλουτίζεται με δείγματα του βαθιά εκφραστικού Ρωσικού ρομαντισμού, με την γεμάτη ένταση και πάθος πολύπλοκη Sonata No. 1 Op. 1 του Prokofiev, ένα πρώιμο έργο του συνθέτη που έμελλε να προαναγγείλει την δημιουργική του έκρηξη, καθώς και την θυελλώδη σπουδή Op. 8 No. 2 του Scriabin, μια ακροβασία μεταξύ εγκράτειας και πάθους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δείγματα λιγότερο εξερευνημένων μουσικά κόσμων, όπως το έργο Vers La Vie Nouvelle, της κορυφαίας γυναικείας μορφής της μουσικής του εικοστού αιώνα, της συνθέτου και παιδαγωγού Nadia Boulanger, ένα ποίημα στη συνέχιση της ζωής μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά και ένα ακόμα έργο με πολεμική χροιά, τη δωρική, γεμάτη ελληνικότητα, Κρητικής έμπνευσης, Μικρή Σουίτα του Μίκη Θεοδωράκη. Μια διαδρομή σε μουσικούς κόσμους συνδεδεμένους με κοινές αξίες. Μια κοινή ηρωική διαδρομή από το σκοτάδι στο φως, από τον αγώνα στην λύτρωση, με ηρωισμό και πάθος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Έργα:

J.S. Bach: Prelude and Fugue No. 6, in D minor, BWV 875

L.v. Beethoven: Piano Sonata No. 12 Op. 26, in A-flat major (1800-1801)

F. Chopin: Scherzo No.1 Op. 20, in B minor, Presto con fuoco (1831)

S. Prokofiev: Piano Sonata No. 1 Op. 1, in F minor, Allegro (1907/1909)

S. Scriabin: Etude in F-sharp minor, Op. 8 No. 2 (1894)

N. Boulanger: Vers La Vie Nouvelle (1918)

M. Theodorakis: Petite Suite pour Piano (1948/1954)

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Βασίλειος Γάββαρης είναι πιανίστας Ελληνοκυπριακής καταγωγής. Είναι απόφοιτος του προγράμματος Β.Α. in Music Performance του Μουσικού Τμήματος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος – Deree College με την ύψιστη βαθμολογία Summa Cum Laude – First Class Honours, καθώς και Διπλωματούχος Πιανίστας, με την διάκριση Άριστα Παμψηφεί και 1ο Βραβείο από το Παναρμόνιο Ωδείο Αθηνών, φοιτώντας υπό την καθοδήγηση της Δρ. Τατιάνας Παπαγεωργίου. Κατά την διάρκεια των σπουδών του έλαβε τις υποτροφίες Frances RichScholarship και Music Scholarship από την Σχολή Καλών και Παραστατικών Τεχνών του Αμερικανικού Κολλεγίου, βάσει της ακαδημαϊκής και καλλιτεχνικής του επίδοσης.

Ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε ηλικία δεκατριών ετών με καθηγήτρια την Μαρία Βελμάχου στο Εθνικό Ωδείο Σπάρτης. Κατά την διάρκεια των σπουδών του έχει λάβει βραβεία σε αρκετούς διαγωνισμούς πιάνου, όπως το 1ο βραβείο στο Μουσικό Διαγωνισμό «Γεώργιος Φελούρης», 2ο και 3ο βραβείο στους Διαγωνισμούς του Πνευματικού Κέντρου «Φίλωνας», το 2ο Βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου «Μαρία Χαιρογιώργου-Σιγάρα» αλλά και Τιμητικούς Επαίνους στο Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου “Montecatini International Piano Competition” και στον Διαγωνισμό Πιάνου της «Unesco ΤΛΕΕ». Ακόμα, έχει τιμηθεί από το Σαϊνοπούλειο Ίδρυμα με το «Βραβείο Επιμέλειας και Ήθους», καθώς και από το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος με τις διακρίσεις “Outstanding Graduating Student Award in Music Performance”, “Outstanding Member Award” και “Community Service Award”, για την ακαδημαϊκή του επίδοση και την συνεισφορά του στην κοινότητα ως ενεργός μέλος του μουσικού τμήματος του κολλεγίου, διατελώντας πρόεδρος της Φοιτητικής Κοινότητας.

Έχει λάβει μέρος κατόπιν ακροάσεων στα Διεθνή Θερινά Σεμινάρια Πιάνου και Μουσικής Δωματίου του Βασιλικού Κολλεγίου της Μουσικής στη Στοκχόλμη και της Μουσικής Ακαδημίας “Karol Szymanowski” στο Katowice της Πολωνίας, ενώ έχει παρακολουθήσει ενεργά σεμινάρια πιάνου και μουσικής δωματίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό από διακεκριμένους πιανίστες και παιδαγωγούς. Μεταξύ αυτών οι Dr. Tamás Ungár, Peter Nagy, Andrzej Jasiński, Staffan Scheja, Jean-Louis Steuerman, Piotr Oczkowski, Δημήτρης Τουφεξής, Γιάννης Βακαρέλης, Δρ. Λορέντα Ράμου, Πρόδρομος Συμεωνίδης, Dr. Christine Tokatlian, Έλενα Μουζάλα και Έλενα Χριστοδούλου. Έχει εμφανιστεί σε πλήθος μουσικών διοργανώσεων σε χώρους όπως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, ο Φ.Σ. Παρνασσός, η Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη», η Ακρόπολη της Αρχαίας Σπάρτης, το Βασιλικό Κολέγιο της Μουσικής στη Στοκχόλμη, κ.α. Έχει συμμετάσχει στα Μουσικά Φεστιβάλ “Piano City Athens” και στο “15ο Φεστιβάλ Gina Bachauer”, το “Akademifestivalen Stockholm” στο Βασιλικό Κολλέγιο της Μουσικής στη Στοκχόλμη, καθώς και στο Annual Research andCreative Arts Symposium και το President’s Cycle του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος.

Έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με τα παραδοσιακά κρουστά όργανα, συμμετέχοντας σε συναυλίες σε σημαντικούς χώρους, όπως το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ενώ είναι πτυχιούχος Αρμονίας από το Εθνικό Ωδείο. Ακόμα, διετέλεσε πιανίστας της χορωδίας του Αμερικανικού Κολλεγίου, ενώ ασχολείται ενεργά με τη μουσική δωματίου, τη συνοδεία και τη διδασκαλία. Παράλληλα, είναι τελειόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, διενεργώντας πτυχιακή εργασία σε ζητήματα φύλου και μουσικής εκτέλεσης, ενώ βρίσκεται σε διαδικασίες ακροάσεων για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στο πιάνο σε μουσικά ιδρύματα του Εξωτερικού.

Το ρεσιτάλ τελεί υπό την αιγίδα της Σχολής Καλών και Παραστατικών Τεχνών του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος [Frances Rich School of Fine and Performing Arts/ Deree College – The American College of Greece] και των εορτασμών του Αμερικανικού Κολλεγίου για τα 100 χρόνια στην Ελλάδα – ACG 100.

** Φωτογραφία Ορεστης Σπυριδάκης

Γενική Είσοδος 5 ευρώ

Προπώληση viva.gr

Εισιτήρια Εδώ