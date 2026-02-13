Το ERTFLIX γιορτάζει την Ημέρα των Ερωτευμένων και από σήμερα Παρασκευή 13 έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, εμπλουτίζεται με ξεχωριστές κινηματογραφικές προτάσεις και την ειδική κατηγορία με τίτλο «Ιστορίες Αγάπης».

Περισσότερες από 20 ταινίες με θέμα τον έρωτα, από μεγάλους σκηνοθέτες και με εκπληκτικές ερμηνείες, έρχονται για να σας κρατήσουν συντροφιά, στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ.

«Τα Χρόνια της Αθωότητας» (1993)

(The Age of Innocence)

Στο αυστηρό περιβάλλον των παλαιότερων και πλουσιότερων οικογενειών της Νέας Υόρκης της δεκαετίας του 1870, οι γάμοι μοιάζουν με συνθήκες μεταξύ εθνών, με σκοπό όχι να εδραιώσουν το ειδύλλιο ή να δημιουργήσουν παιδιά, αλλά να εξασφαλίσουν την ομαλή μεταβίβαση του πλούτου μεταξύ των γενεών.

Μέσα σ’ αυτό το σκηνικό συναντάμε τον γόνο της τοπικής κοινωνίας Νιούλαντ Άρτσερ, ο οποίος είναι αρραβωνιασμένος με την όμορφη αλλά συμβατική Μέι Γουέλαντ. Όμως, η καλά οργανωμένη ζωή του ανατρέπεται, όταν γνωρίζει την ξαδέλφη της Μέι, την ανεξάρτητη κόμισσα Ολένσκα.

Με όλες τις δυνάμεις της μεγάλης κοινωνίας της Νέας Υόρκης να συνωμοτούν για να ματαιώσουν τον έρωτά τους, ο Νιούλαντ και η κόμισσα με δυσκολία συγκρατούν το πάθος τους, καθώς παλεύουν να πιστέψουν ότι η αγάπη μπορεί πραγματικά να νικήσει τα πάντα.

Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορσέζε

Πρωταγωνιστούν: Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, Μισέλ Φάιφερ, Γουινόνα Ράιντερ, Μίριαμ Μάργκελις, Ρόμπερτ Σον Λέοναρντ

«Λογική και Ευαισθησία» (1995)

(Sense and Sensibility)

Όταν ο πατέρας πεθαίνει απρόσμενα, η περιουσία του περνά διά νόμου στον γιο του από τον πρώτο του γάμο, αφήνοντας τη σύζυγό του, κυρία Ντάσγουντ, και τις κόρες τους χωρίς σπίτι και με ελάχιστα χρήματα. Καθώς η Έλινορ και η Μαριάν προσπαθούν να βρουν την ευτυχία σε μια κοινωνία που δίνει έμφαση στην οικονομική και κοινωνική θέση, η πρώτη ερωτεύεται τον ντροπαλό και γοητευτικό Έντουαρντ, ενώ η δεύτερη διχάζεται ανάμεσα στον παθιασμένο Γουίλομπι και τον αινιγματικό συνταγματάρχη Μπράντον.

Οι αδελφές πρέπει να μάθουν να ισορροπούν ανάμεσα στη λογική και στην ευαισθησία, τόσο στις σχέσεις τους όσο και απέναντι στο χρήμα και στην αγάπη.

Σκηνοθεσία: Ανγκ Λι

Πρωταγωνιστούν: Έμα Τόμσον, Κέιτ Γουίνσλετ, Χιου Γκραντ, Άλαν Ρίκμαν, Γκρεγκ Γουάιζ, Τζέμα Τζόουνς, Χάριετ Γουόλτερ, Ιμέλντα Στόντον

«Στη Ρώμη με Αγάπη» (2012)

(To Rome with Love)

Τέσσερις αυτοτελείς ιστορίες εκτυλίσσονται στην Αιώνια Πόλη, με ήρωες έναν νεαρό φοιτητή, που ερωτεύεται τη φίλη της συντρόφου του, έναν συνταξιούχο σκηνοθέτη όπερας, που βλέπει στο πρόσωπο του νεκροθάφτη συμπέθερού του αυτόν που θα αναπτερώσει τη σκουριασμένη καριέρα του, ένα ζευγάρι που θα δοκιμαστεί από τους πειρασμούς της ιταλικής πρωτεύουσας και τέλος, έναν απλό, καθημερινό άνθρωπο, που μετατρέπεται σε τηλεοπτικό αστέρι.

Σκηνοθεσία: Γούντι Άλεν

Πρωταγωνιστούν: Γούντι Άλεν, Πενέλοπε Κρουζ, Τζέσι Άιζενμπεργκ, Άλεκ Μπάλντουιν, Ρομπέρτο Μπενίνι, Έλεν Πέιτζ, Γκρέτα Γκέργουιγκ, Τζούντι Ντέιβις, Φλάβιο Παρέντι, Άλισον Πιλ, Φάμπιο Αρμιλιάτο, Αλεσάντρο Τιμπέρι, Αλεσάντρα Μαστρονάρντι, Αντόνιο Αλμπανέζε, Ορνέλα Μούτι, Ρικάρντο Σκαμάρτσιο, Τζουλιάνο Τζέμα

«Αγάπη, ξανά» (2023)

(Love Again)

Τι θα συνέβαινε αν ένα τυχαίο μήνυμα οδηγούσε στον έρωτα της ζωής σας;

Η Μίρα Ρέι, προσπαθώντας να διαχειριστεί την απώλεια του αρραβωνιαστικού της, στέλνει ρομαντικά μηνύματα στον παλιό αριθμό του, χωρίς να γνωρίζει ότι πλέον ανήκει στον Ρομπ Μπερνς, έναν δημοσιογράφο. Ο Ρομπ συγκινείται από την ειλικρίνειά της και, με τη βοήθεια της Σελίν Ντιόν, προσπαθεί να τη γνωρίσει από κοντά.

Μια σύγχρονη ρομαντική ιστορία για τη δεύτερη ευκαιρία στην αγάπη.

Σκηνοθεσία: Τζιμ Στράους

Πρωταγωνιστούν: Σαμ Χιούαν, Πριγιάνκα Τσόπρα, Σελίν Ντιόν, Νικ Τζόνας, Σοφία Μπάρκλεϊ, Ράσελ Τόβεϊ, Αρίνζε Κένε

«Long Weekend» (2021)

Μια τυχαία συνάντηση φέρνει τον Μπαρτ αντιμέτωπο με τη μυστηριώδη Βιένα και τους οδηγεί σε ένα θυελλώδες Σαββατοκύριακο που περνούν μαζί.

Ανάμεσα σε έντονα συναισθήματα και έναν κεραυνοβόλο έρωτα, οι δυο τους αφήνονται σε μια σχέση που μοιάζει καταλυτική. Πίσω από τη γοητεία και την οικειότητα, όμως, και οι δύο κρύβουν μυστικά ικανά να τους διαλύσουν ή να τους προσφέρουν την ευκαιρία για μια νέα αρχή και μια ζωή διαφορετική από ό,τι γνώριζαν μέχρι τότε.

Σκηνοθεσία: Στίφεν Μπασιλόνε

Πρωταγωνιστούν: Ζόι Τσάο, Φιν Γουίτροκ, Ντέιμον Ουέγιανς, Κέισι Γουίλσον,Τζιμ Ρας, Στίφεν Μπασιλόνε

«Μαγεία στο Σεληνόφως» (2014) – από 14/2

(Magic in the Moonlight)

Ο Στάνλεϊ Κρόφορντ, ένας διάσημος μάγος της δεκαετίας του 1920 που παρουσιάζεται ως ο «Γουέι Λινγκ Σου», ταξιδεύει στην Κυανή Ακτή για να ξεσκεπάσει τη νεαρή μέντιουμ Σόφι, την οποία θεωρεί απατεώνισσα. Αλαζονικός και λογικός, πιστεύει ότι όλα έχουν εξήγηση. Όμως, οι εμπειρίες του στην έπαυλη της οικογένειας Κάτλετζ τον κλονίζουν, καθώς η Σόφι αποδεικνύεται πιο αινιγματική από όσο φανταζόταν. Μήπως τελικά η μαγεία υπάρχει στ’ αλήθεια;

Σκηνοθεσία: Γούντι Άλεν

Πρωταγωνιστούν: Κόλιν Φερθ, Έμα Στόουν, Μάρσα Γκέι Χάρντεν, Τζάκι Γουίβερ, Άλιν Άτκινς, Χάμις Λινκλέιτερ

«Μια Βροχερή Μέρα στη Νέα Υόρκη» (2019)

(A Rainy Day in New York)

Ο Γκάτσμπι και η Άσλεϊ ετοιμάζονται να περάσουν ένα ρομαντικό Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη, όμως, τα σχέδιά τους θα ανατραπούν όταν η Άσλεϊ αναλαμβάνει να πάρει συνέντευξη από τον σκηνοθέτη Ρόλαντ Πόλαρντ. Οι δυο τους αναγκάζονται να πάρουν διαφορετικούς δρόμους, ο καθένας γνωρίζει καινούργια πρόσωπα και ζει απίστευτες περιπέτειες.

Κι όλα αυτά, ενώ η ηλιοφάνεια δίνει τη θέση της στις ψιχάλες της βροχής!

Σκηνοθεσία: Γούντι Άλεν

Πρωταγωνιστούν: Ελ Φάνινγκ, Λιβ Σράιμπερ, Ντιέγκο Λούνα, Ρεμπέκα Χολ, Σελένα Γκόμεζ, Τζουντ Λο, Τιμοτέ Σαλαμέ

«Η Μυστηριώδης Κυρία με τα Μαύρα» (1962) – από 14/2

(The Notorious Landlady)

Όταν ο νεαρός Γουίλιαμ Γκρίντλεī, φτάνει στο Λονδίνο για να εργαστεί υπό τον διπλωμάτη Φράνκλιν Αμπρούστερ στην Αμερικανική Πρεσβεία, νοικιάζει ένα διαμέρισμα από την όμορφη Κάρλι Χάρντγουικ, – αγνοώντας ότι πολλοί άνθρωποι, η αστυνομία αλλά και το αφεντικό του-, υποπτεύονται ότι δηλητηρίασε τον σύζυγό της.

Η Σκότλαντ Γιαρντ εκμεταλλεύεται το γεγονός της συγκατοίκησης του Μπιλ με την κα Χάρντγουικ και του ζητεί να την παρακολουθεί, παρόλο που ο Μπιλ είναι πεπεισμένος για την αθωότητά της και κατά βάθος ερωτευμένος μαζί της.

Όταν ο χαμένος από καιρό σύζυγος της κυρίας Χάρντγουικ εμφανίζεται μυστηριωδώς και στη συνέχεια δολοφονείται στην πραγματικότητα, αρχίζουν οι κωμικές περιπλοκές.

Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Κουάιν

Πρωταγωνιστούν: Κιμ Νόβακ, Τζακ Λέμον, Φρεντ Αστέρ, Λάιονελ Τζέφρις, Εστέλ Γουίνγουντ

«Παράλογος Άνθρωπος» (2015) – από 18/2

(Irrational Man)

Ένας νέος καθηγητής Φιλοσοφίας, ο Έιμπ Λούκας, φτάνει στην πανεπιστημιούπολη μιας μικρής πόλης κοντά στο Νιούπορτ του Ρόουντ Άιλαντ. Η φήμη του είναι κακή. Ο Έιμπ λέγεται ότι είναι γυναικάς και αλκοολικός. Αλλά αυτό που δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι είναι ότι είναι ένας απογοητευμένος ιδεαλιστής. Από τότε που συνειδητοποίησε την αδυναμία του να αλλάξει τον κόσμο, ζει σε μια κατάσταση μηδενισμού και αλαζονικής απελπισίας. Παρ’ όλα αυτά, τον ελκύει μία από τις μαθήτριές του, η όμορφη και έξυπνη Τζιλ Πόλαρντ, με τους δύο να μπαίνουν σε μια πλατωνική σχέση. Η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, ώσπου, μια μέρα, σ’ ένα εστιατόριο, ο Έιμπ και η Τζιλ αιφνιδιάζονται από μια συζήτηση που θα αλλάξει δραματικά την πορεία της ζωής τους.

Σκηνοθεσία: Γούντι Άλεν

Πρωταγωνιστούν: Χοακίν Φίνιξ, Έμα Στόουν, Τζέιμι Μπλάκλεϊ, Πάρκερ Πόσεϊ, Μπεν Ρόζενφιλντ, Ίθαν Φίλιπς, Μπέτσι Έιντεμ

«Το Φιλοδώρημα των 2.000.000 Δολαρίων» (1994) – από 15/2

(It Could Happen to You)

Ο Τσάρλι Λανγκ είναι ένας απλός, καλοκάγαθος αστυνομικός της Νέας Υόρκης. Όταν συνειδητοποιεί ότι δεν έχει χρήματα για να δώσει φιλοδώρημα στη σερβιτόρα Ιβόν Μπιάσι, ο Λανγκ της προσφέρει το μισό από τα κέρδη του λαχείου του. Παραδόξως, το λαχείο είναι νικητήριο, με έπαθλο 4 εκατομμύρια δολάρια. Πιστός στον λόγο του, ο Λανγκ μοιράζεται το έπαθλο με την Μπιάσι, κάτι που εξοργίζει την άπληστη σύζυγό του, Μιούριελ. Μη ικανοποιημένη με τη συμφωνία, η Μιούριελ αρχίζει να σκαρφίζεται σχέδια για να πάρει όλα τα χρήματα.

Σκηνοθεσία: Άντριου Μπέργκμαν

Πρωταγωνιστούν: Νίκολας Κέιτζ, Μπρίτζετ Φόντα, Ρόζι Πέρες, Στάνλεϊ Τούτσι, Γουέντελ Πιρς, Ρίτσαρντ Τζέκινς, Ρόμπερτ Ντόρφμαν

«The Jane Austen Book Club» (2007)

Πέντε γυναίκες και ένας άνδρας συναντιούνται μία φορά τον μήνα για να συζητήσουν τα μυθιστορήματα της αγαπημένης τους Αγγλίδας συγγραφέως, Τζέιν Όστιν. Μέσα από τις σελίδες των βιβλίων και τη μεταξύ τους σχέση, βρίσκουν παρηγοριά, χιούμορ και σοφία.

Σταδιακά συνειδητοποιούν πως οι προσωπικές τους αναζητήσεις, οι έρωτες και τα διλήμματά τους αντικατοπτρίζονται στις διαχρονικές ιστορίες της Όστιν, αποδεικνύοντας ότι τα συναισθήματα και οι ανθρώπινες σχέσεις παραμένουν αναλλοίωτα στον χρόνο.

Σκηνοθεσία: Ρόμπιν Σουίκορντ

Πρωταγωνιστούν: Έμιλι Μπλαντ, Μαρία Μπέλο, Έιμι Μπρένεμαν, Κάθι Μπέικερ, Μάγκι Γκρέις, Χιου Ντάνσι, Μαρκ Μπλούκας, Τζίμι Σμιτς

«Ραντεβού στα Τυφλά» (1987)

(Blind Date)

Ο Γουόλτερ Ντέιβις είναι εργασιομανής. Η προσοχή του στρέφεται αποκλειστικά στη δουλειά του και ελάχιστα στην προσωπική του ζωή ή στην εμφάνισή του. Χρειάζεται μια συνοδό για να πάει στο επαγγελματικό δείπνο της εταιρείας του, μ’ έναν νέο σημαντικό Ιάπωνα πελάτη.

Ο αδελφός του, του κλείνει ραντεβού με την ξαδέλφη της γυναίκας του, Νάντια, η οποία είναι καινούργια στην πόλη και θέλει να κοινωνικοποιηθεί, αλλά τον προειδοποιεί πως αν μεθύσει, χάνει τον έλεγχο και γίνεται άγρια.

Πώς θα εξελιχθεί το ραντεβού – ειδικά όταν συναντήσουν τον πρώην φίλο της Νάντια, τον Ντέιβιντ;

Σκηνοθεσία: Μπλέικ Έντουαρντς

Πρωταγωνιστούν: Μπρους Γουίλις, Κιμ Μπέισινγκερ, Τζον Λαροκέτ, Γουίλιαμ Ντάνιελς, Φιλ Χάρτμαν

«Passengers» (2016)

Το διαστημόπλοιο Starship Avalon ταξιδεύει για 120 χρόνια προς τον αποικιακό πλανήτη Homestead Colony, μεταφέροντας 5.258 επιβάτες σε κατάσταση ύπνου. Μια τεχνική βλάβη, όμως, ξυπνά πρόωρα τον Τζιμ Πρέστον, 90 χρόνια πριν από τον προορισμό. Καταδικασμένος να ζήσει και να πεθάνει μόνος στο πλοίο, έρχεται αντιμέτωπος μ’ ένα σκληρό δίλημμα.

Η απόφασή του να ξυπνήσει μια δεύτερη επιβάτιδα θα αλλάξει για πάντα τη μοίρα τους και θα πυροδοτήσει μια απρόσμενη ιστορία αγάπης.

Σκηνοθεσία: Μόρτεν Τίλντουμ

Πρωταγωνιστούν: Τζένιφερ Λόρενς, Κρις Πρατ, Μάικλ Σιν, Λόρενς Φίσμπερν, Άντι Γκαρσία, Ορόρα Περινό, Βινς Φόστερ

«Γλυκός Πειρασμός» (2002)

(The Sweetest Thing)

Η Κριστίνα Γουόλτερς έχει έναν απαράβατο κανόνα στις σχέσεις: δεν ψάχνει τον «κύριο Σωστό», αλλά τον «κύριο Σωστό για τώρα». Όλα ανατρέπονται όταν γνωρίζει απροσδόκητα τον Πίτερ σ’ ένα κλαμπ και εκείνος εξαφανίζεται την επόμενη μέρα χωρίς εξήγηση. Αρνούμενη να το αφήσει έτσι, μαζί με την κολλητή της Κόρτνι ξεκινά ένα ταξίδι για να τον βρει, γεμάτο απρόβλεπτες συναντήσεις, ξεκαρδιστικές καταστάσεις και μαθήματα για τον έρωτα.

Σκηνοθεσία: Ρότζερ Καμπλ

Πρωταγωνιστούν: Κάμερον Ντίαζ, Κριστίνα Άπλγκεϊτ, Σέλμα Μπλερ, Τόμας Τζέιν, Τζέισον Μπέιτμαν, Πάρκερ Πόσεϊ, Φρανκ Γκρίλο

«Ο Πρίγκιπας της Παλίρροιας» (1991)

(The Prince of Tides)

Η Δρ Λόενσταϊν, ψυχίατρος στη Νέα Υόρκη, προσπαθεί να βοηθήσει μια συγγραφέα με αυτοκτονικές τάσεις, ανασυνθέτοντας το τραυματικό οικογενειακό της παρελθόν. Σύμμαχός της γίνεται ο δίδυμος αδελφός της ασθενούς, ο Τομ Γουίνγκο, άνεργος προπονητής ποδοσφαίρου από τον αμερικανικό Νότο.

Καθώς ο Τομ έρχεται αντιμέτωπος με μνήμες που είχε θαμμένες για χρόνια, ξεκινά ένα επώδυνο ταξίδι αυτογνωσίας. Από διαφορετικούς κόσμους, εκείνος και η γιατρός μοιράζονται τον πόνο τους, ανακαλύπτουν τον εαυτό τους και αναπτύσσουν μια βαθιά, απρόσμενη σχέση.

Σκηνοθεσία: Μπάρμπρα Στρέιζαντ

Πρωταγωνιστούν: Μπάρμπρα Στρέιζαντ, Νικ Νόλτε, Μπλάιθ Ντάνερ, Κέιτ Νέλιγκαν, Τζερόεν Κράμπε, Μελίντα Ντίλον, Τζορτζ Κάρλιν, Τζέισον Γκουλντ

«Άιφελ» (2021)

(Eiffel)

Σεπτέμβριος 1886. Ένα χρόνο πριν, το Μνημείο Ουάσινγκτον ανακηρύχθηκε το ψηλότερο κτίριο του κόσμου και η γαλλική κυβέρνηση πιέζει τον διάσημο μηχανικό Γουστάβο Άιφελ να δημιουργήσει κάτι πιο θεαματικό για την Παγκόσμια Έκθεση του 1889, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Παρίσι. Εκείνος έχει μόλις ολοκληρώσει τη συμβολή του στην ανέγερση του Αγάλματος της Ελευθερίας και προτιμά να ασχοληθεί με τον σχεδιασμό του μετρό της πόλης. Όμως, όλα θα αλλάξουν όταν συναντήσει και πάλι την Αντριέν, μια μυστηριώδη γυναίκα από το παρελθόν του. Το μεταξύ τους πάθος θα φουντώσει ξανά, εμπνέοντάς τον Άιφελ στην πραγματοποίηση ενός παράτολμου εγχειρήματος. Ένα πάθος που απειλεί να καταστρέψει τις ζωές και των δύο, καθώς και την ίδια την κατασκευή του Πύργου.

Σκηνοθεσία: Μαρτίν Μπουρμπουλόν

Πρωταγωνιστούν: Ρομέν Ντουρί, Έμα Μάκι, Πιέρ Ντελαντονσάμπ, Αρμάν Μπουλανζέ, Μπρουνό Ραφαελί, Αλεξάντρ Σταϊγκέρ

«Μεγάλο Ταξίδι της Μέρας στη Νύχτα» (2018)

(Long Day’s Journey into Night)

O Luo Hongwu επιστρέφει στο Kaili, τη γενέτειρα από την οποία έφυγε 12 χρόνια νωρίτερα. Καθώς αναδύονται μνήμες μιας αινιγματικής και όμορφης γυναίκας – μιας γυναίκας που αγάπησε και την οποία δεν μπόρεσε ποτέ να ξεχάσει – ο Luo Hongwu αρχίζει την αναζήτησή της.

Σκηνοθεσία: Μπι Γκαν

Πρωταγωνιστούν: Χουάνγκ Τζου, Τανγκ Γουέι, Γιονγκζόνγκ Τσεν, Λι Χονγκ-Τσι, Φαϊγιάνγκ Λούο, Σίλβια Τσανγκ, Χλόη Μάαīαν

«Ζαν Ντι Μπαρί: Η Ερωμένη του Βασιλιά» (2023)

(Jeanne du Barry)

Η Ζαν Βομπερνιέ, μια γυναίκα της εργατικής τάξης αποφασισμένη να ανέβει κοινωνικά, χρησιμοποιεί τη γοητεία της για να ξεφύγει από τη φτώχεια. Ο αγαπημένος της, ο Κόμης Ντι Μπαρί, που έγινε πλούσιος χάρη στις ερωτικές ίντριγκες της Ζαν, επιθυμεί να την παρουσιάσει στον βασιλιά και ενορχηστρώνει μια συνάντηση μέσω του σημαίνοντος Δούκα του Ρισελιέ. Η συνάντηση ξεπερνά κατά πολύ τις προσδοκίες του: για τον Λουδοβίκο XV και τη Ζαν, είναι έρωτας με την πρώτη ματιά. Ακολουθεί σκάνδαλο.

Σκηνοθεσία: Μαϊγουέν Λε Μπεσκό

Πρωταγωνιστούν: Μαϊγουέν Λε Μπεσκό, Τζόνι Ντεπ, Μπέντζαμιν Λαβέρν, Ίντια Χαΐρ, Πιέρ Ρισάρ, Πολίν Πόλμαν, Μελβίλ Πουπό

«Ο Καθρέπτης έχει δύο πρόσωπα» (1996)

(The Mirror Has Two Faces)

Η Ρόουζ και ο Γκρέγκορι, καθηγητές του Πανεπιστημίου Κολούμπια, γνωρίζονται όταν η αδελφή της Ρόουζ απαντά στην «προσωπική» αγγελία του Γκρέγκορι. Ο όμορφος, αλλά βαρετός Γκρέγκορι πιστεύει ότι το σεξ έχει καταστρέψει τη ζωή του, και έχει βάλει επίτηδες σκοπό να βρει και να παντρευτεί μια γυναίκα, χωρίς καμία απολύτως σεξουαλική απήχηση. Ο Γκρέγκορι, πιστεύει ότι βρήκε αυτό που έψαχνε στη Ρόουζ, μια καθηγήτρια Αγγλικής Λογοτεχνίας, που παντρεύεται από αμοιβαίο θαυμασμό και σεβασμό και όχι από αγάπη, καθώς υποθέτει ότι η Ρόουζ δεν ενδιαφέρεται για σεξουαλική σχέση. Κάνει λάθος, και ο γάμος τους σχεδόν καταστρέφεται, όταν η Ρόουζ προσπαθεί να ολοκληρώσει τη σχέση τους.

Ενώ ο Γκρέγκορι βρίσκεται εκτός χώρας σε μια περιοδεία διαλέξεων, η Ρόουζ κάνει δίαιτα και γυμναστική για να μεταμορφωθεί σε μια σέξι γυναίκα, σε μια ύστατη προσπάθεια να σώσει τον γάμο της.

Σκηνοθεσία: Μπάρμπρα Στρέιζαντ

Πρωταγωνιστούν: Μπάρμπρα Στρέιζαντ, Τζεφ Μπρίτζες, Μίμι Ρότζερς, Πιρς Μπρόσναν, Λορίν Μπακόλ, Τζορτζ Σίγκαλ, Ρίτσαρντ ΛαΓκράβενες

«Χτυπημένος από Έρωτα» (2002)

(Punch–Drunk Love)

Για τον Μπάρι Ίγκμαν η επιβίωση είναι δύσκολη. Βρίσκεται συναισθηματικά απομονωμένος μέσα στο χαοτικό σύμπαν μιας αμερικάνικης μεγαλούπολης, παγιδευμένος στον ιστό μιας ζωής χωρίς συναισθηματικό ενδιαφέρον και ένταση. Μια δυναστική οικογένεια με επτά αδερφές που τον καταπιέζουν, μια εργασία χωρίς ουσία και βάρος, μια κενή συναισθηματική ζωή.

Όταν βρεθεί «χτυπημένος από έρωτα», θα καταστρατηγήσει τις «αρχές» του, θα αντιμετωπίσει μια σπείρα εκβιαστών και θα ταξιδέψει πρώτη φορά με αεροπλάνο.

Σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον

Πρωταγωνιστούν: Άνταμ Σάντλερ, Έμιλι Γουάτσον, Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, Λούις Γκουζμάν

«Μοναδικές μου Αγάπες» (2023)

(One True Loves)

Η Έμα και ο Τζέσι ζουν μια φαινομενικά τέλεια ζωή, μέχρι τη στιγμή που ο Τζέσι εξαφανίζεται σ’ ένα τραγικό ατύχημα με ελικόπτερο, την πρώτη επέτειο του γάμου τους.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, η Έμα έχει ξαναβρεί την ευτυχία και ετοιμάζεται να παντρευτεί τον παιδικό της φίλο Σαμ. Όταν, όμως, ο Τζέσι επανεμφανίζεται απροσδόκητα, η ζωή της ανατρέπεται και η ίδια βρίσκεται διχασμένη ανάμεσα σε δύο μεγάλες αγάπες.

Σκηνοθεσία: Άντι Φίκμαν

Πρωταγωνιστούν: Φίλιπα Σου, Λουκ Μπρέισι, Σιμού Λιού, Μιχαέλα Κόνλιν, Τομ Έβερετ Σκοτ

«Wild Mountain Thyme» (2020)

Η πεισματάρα αγρότισσα Ρόζμαρι Μάλντουν έχει βάλει σκοπό να κερδίσει την αγάπη του γείτονά της Άντονι Ρέιλι. Το πρόβλημα είναι ότι ο Άντονι φαίνεται να έχει κληρονομήσει μια οικογενειακή… κατάρα και παραμένει αδιάφορος για την όμορφη θαυμάστριά του.

Πληγωμένος από τα σχέδια του πατέρα του Τόνι να πουλήσει το οικογενειακό αγρόκτημα στον Αμερικανό ανιψιό του, ο Άντονι αποφασίζει να κυνηγήσει τα όνειρά του, σ’ αυτή την κωμική, συγκινητική και άκρως ρομαντική ιστορία.

Σκηνοθεσία: Τζον Πάτρικ Σάνλεϊ

Πρωταγωνιστούν: Έμιλι Μπλαντ, Τζέιμι Ντόρναν, Τζον Χαμ, Ντιαρμπλά Μόλοϊ, Κρίστοφερ Γουόκεν, Ντανιέλ Ράιαν

«Αγαπώντας τον Πάμπλο» (2017)

(Loving Pablo)

Η άνοδος και η πτώση του διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ ξεδιπλώνεται μέσα από το βλέμμα της Βιρχίνια Βαγιέχο, δημοσιογράφου και ερωμένης του. Η ταινία καταγράφει την παντοκρατορία του καρτέλ του Εσκομπάρ στην Κολομβία, μια χώρα διχασμένη από τη βία, την τρομοκρατία και τη διαφθορά, που κόστισαν χιλιάδες ζωές. Βασισμένη στα απομνημονεύματα της Βαγιέχο, η ιστορία αποκαλύπτει τον άνθρωπο Πάμπλο Εσκομπάρ, πίσω από τον μύθο, τον έρωτα, την εξουσία και την καταστροφική του πορεία.

Σκηνοθεσία: Φερνάντο Λεόν ντε Αρανόα

Πρωταγωνιστούν: Χαβιέ Μπαρδέμ, Πενέλοπε Κρουζ, Τζούλιετ Ρεστρέπο, Πίτερ Σάρσγκαρντ, Όσκαρ Τζαενάντα, Ντέιβιντ Βαλένσια