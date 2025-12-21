Κυκλοφορεί το νέο μυθιστόρημα της Αλίκης Αλιφέρη με τίτλο «Ιστορίες αγάπης και απάτης» από τις εκδόσεις «Κύφαντα».

Η αξιόλογη συγγραφέας μετά το «Το ναρκοπέδιο του έρωτα» επιστρέφει με το νέο της ενδιαφέρον βιβλίο στο οποίο παρουσιάζει 18 διηγήματα αστυνομικής φύσεως, όπου η πλοκή και το μυστήριο βρίσκονται στο επίκεντρο.

Τα διηγήματα με τη σειρά που παρουσιάζονται στη συλλογή:

Ο δερβίσης

Ο βασιλιάς των Ζουλού

Τζο ο λεμονάδας

Ένα μοιραίο απρόοπτο

Μια αξέχαστη ανάσταση

Η μεγάλη έξοδος

Ο καλός γιος

Αλληλογραφία με τη συνείδησή μου

Ο αινιγματικός Πίπης

Ολέ, ολέ, ολέ

Το ξωτικό

Το τέλος του Γιαν Νόβακ

Ο Πιπέρης

Τρεις κυρίες μορφωμένες

Το χρονικό ενός υποτιθέμενου θανάτου

Το σπίτι είχε τη δική του ιστορία

Πρώτη φορά στο Αιγαίο

Στα ξένα

Από το οπισθόφυλλο της έκδοσης:

Η ζωή είναι ο ρεαλιστικότερος συγγραφέας και όταν η φαντασία προσθέτει την πινελιά της τότε μπορεί να δημιουργηθεί ένα μικρό ανθολόγιο όπου, μεταξύ άλλων, βρίσκονται: – η περίπτωση μιας ευαίσθητης νηπιαγωγού που αποκλίνει από τον μέσο όρο των συνανθρώπων της – το ντετεκτιβικό δαιμόνιο ενός Έλληνα φοιτητή στη Βιέννη που αντιλαμβάνεται ότι τον επισκιάζουν – μια προκλητική υπόθεση συζυγικής απάτης με καταστροφικές συνέπειες – τα σχέδια ενός ερωτευμένου αινιγματικού ογδονταπεντάχρονου για το μέλλον – το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ο φανατισμός ενός προστάτη της οικογενειακής τιμής ή – το να μπλέξεις σε ξένη χώρα με την αστυνομία και, μάλιστα, σε υπόθεση φόνου ενώ ήδη βρίσκεσαι στο αεροπλάνο της επιστροφής! Στο Αιγαίο πρωτάρης, φοιτήτρια στα ξένα και ένα μακάβριο μυστικό στις δεκαοκτώ Ιστορίες Αγάπης και Απάτης, η πλειονότητα των οποίων βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα.