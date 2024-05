Πώς μπορούμε να αντλήσουμε, να κατανοήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα δημιουργικά εργαλεία που διαθέτουμε μέσα μας; Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να αξιοποιήσουμε τα εκφραστικά μας μέσα για να εξελίξουμε την δημιουργική μας δύναμη; Οι ιστορίες που θέλουμε να αφηγηθούμε άλλοτε πηγάζουν από μέσα μας, άλλοτε εμπνέονται από εξωτερικά ερεθίσματα. Όμως, όλες τους ενέχουν θεμελιώδη δομικά υλικά που υπάρχουν από καταβολής κόσμου, τα οποία συναντούμε στους αρχετυπικούς χαρακτήρες, τους συμβολισμούς και την μεταξύ τους αλληλουχία. Πώς μπορούμε να αναδείξουμε και να διαπλέξουμε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον στο δημιουργικό μας υλικό; Πως αναπτύσσουμε μία ιστορία; Αναγνωρίζουμε τις αρχέγονες δυνάμεις των ιστοριών μας; Ποιες είναι αυτές;

Οι Εκδόσεις Ύδωρ – Όμιλος Πολιτισμού σε συνεργασία με την Αλεξάνδρα Μπελεγράτη, βραβευμένη σεναριογράφο και συγγραφέα, αρχίζουν το Σάββατο 18 Μαΐου 2024, το πρωτότυπο διαδικτυακό εργαστήριο δημιουργίας με τίτλο «Ιστορίες εντός μας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το εργαστήρι απευθύνεται σε άτομα που έχουν κάποια πρώτη εμπειρία με τη συγγραφή, χωρίς αυτό να είναι αναγκαία προϋπόθεση. Επίσης αφορά καλλιτέχνες, όπως συγγραφείς, σκηνοθέτες και ηθοποιούς, αλλά και κάθε δημιουργό που επιθυμεί να εμβαθύνει στη δομή μιας ιστορίας και στην εξέλιξη των δημιουργικών του μέσων.

Στόχος του εργαστηρίου είναι μέσω εύστοχων τρόπων να εξελίξει ο καθένας τη δική του μοναδική «δημιουργική φωνή» για να διανθίσει μια συγκεκριμένη ιστορία, η οποία θα χτίζεται μέσα στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Εναλλακτικά, ήδη υπάρχουσες ιστορίες μπορούν να εξελιχθούν σύμφωνα με τις προσλαμβάνουσες και την προσωπική εργασία του κάθε δημιουργού.

«Πρόκειται για ένα δημιουργικό ταξίδι που θα κάνουμε ταυτόχρονα όλοι μαζί στα μονοπάτια των αρχέγονων καταβολών μας, αλλά και σε εκείνα των σύγχρονων προβληματισμών μας, ενώ παράλληλα, ο καθένας ξεχωριστά θα συνδεθεί και θα αντλήσει έμπνευση φωτίζοντας τις εσωτερικές ρωγμές του, δρώντας δημιουργικά», λέει σχετικά η Αλεξάνδρα Μπελεγράτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πρόγραμμα

18/05/24 Σάββατο, 11:00-12:30 Εισαγωγή-Γνωριμία συμμετεχόντων

22/05/24 Τετάρτη, 19:00-21:00 Εισαγωγή στα στοιχεία του Μύθου – Κατανοώντας τις ρωγμές μας – Aνάπτυξη της δημιουργικότητας

29/05/24 Τετάρτη, 19:00-21:00 Βασικά στοιχεία ιστοριών – Αρχέγονοι Χαρακτήρες

05/06/24 Τετάρτη, 19:00-21:00 Πανάρχαια βήματα μιας ιστορίας: Άνδρας

12/06/24 Τετάρτη, 19:00-21:00 Πανάρχαια βήματα μιας ιστορίας: Γυναίκα

19/06/24 Τετάρτη, 19:00-21:00 Σύμβολα και συμβολισμοί

26/06/24 Τετάρτη, 19:00-21:00 Κωμωδία & σύνδεση κωμικού – τραγικού

03/07/24 Τετάρτη, 19:00-21:00 Κατ’ιδίαν online συνάντηση με την εισηγήτρια για διευκρινήσεις & απορίες.

Τόπος

Διαδικτυακές ζωντανές συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται τις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, δίνοντας έτσι την ευκαιρία παρακολούθησης, σε ενδιαφερόμενους από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

Πληροφορίες: https://hydoreditions.com/online_courses/

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗ

Σεναριογράφος, συγγραφέας τεσσάρων μυθιστορημάτων, πέντε θεατρικών έργων και σκηνοθέτης τηλεοπτικών και ανεξάρτητων ντοκιμαντέρ.

Συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα ως Visiting Lecturer, στο μάθημα του Σεναρίου και των Βιβλικών Ελληνικών. Διδάσκει στο Metropolitan College – affiliate of Queen Margaret University of Edinburgh το μάθημα του Σεναρίου σε όλα τα έτη του Τμήματος Σκηνοθεσίας, ομοίως, δίδαξε Σενάριο στα δύο έτη του Τμήματος Σκηνοθεσίας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Επιπλέον, δίδαξε ως Visiting Lecturer στο Τμήμα Δημοσιογραφίας στο ΕΚΠΑ, συγγραφή τηλεοπτικού σεναρίου.

Είναι ανεξάρτητη εισηγήτρια σεμιναρίων και workshops Δημιουργικής Γραφής και Ερμηνευτικής Ανάλυσης Ρόλων, καθώς επίσης και εισηγήτρια σεμιναρίων και workshops Σεναρίου στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος. Εργάζεται ως αναλύτρια και σύμβουλος σεναρίων μικρού και μεγάλου μήκους, μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ.

Εργάζεται ως σεναριογράφος μυθοπλασίας και ως σεναριογράφος ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους και τηλεοπτικών σειρών και διαφημιστικών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Είναι μέλος της ΕΣΕ (Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος) και του ΟΣΔΕΛ (Οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έργων λόγου).

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

You are my only sunshine, (period film – social family drama), συγγραφή σεναρίου στα αγγλικά, έλαβε δύο βραβεία (“Best Special Mention Screenplay” & “Best Family Drama Screenplay” στα Angel Film Festival 2012, Monte Carlo/Monaco.

My Sweet Escape (social romcom), συγγραφή σεναρίου στα αγγλικά με την Αμερικανίδα παραγωγό Dianna Ippolito, Best Special Mention Award, London Greek Film Festival, 2020.

“Κόρες της Τανάγρας”, (σενάριο δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ) πήρε το Best Short Fiction Screenplay – Acting Code Awards στο London Greek Film Festival 2023.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΔΩΡ – ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Στις Εκδόσεις ΥΔΩΡ – ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ επιθυμούμε να πράττουμε όπως ακριβώς δρα το νερό στον πλανήτη μας: Ως ζωογόνος δύναμη. Αναζητούμε δημιουργούς και βιβλία κάθε είδους, που εμπνέουν, δίνουν τροφή για σκέψη και πάνω από όλα, διεισδύουν κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων, καθώς, τα πιο σημαντικά και πολύτιμα μαργαριτάρια, σχεδόν πάντα βρίσκονται στα βάθη των ωκεανών, κρυμμένα από τον πολύ κόσμο. Εμείς, με σεβασμό, συνέπεια και καθαρότητα τόσο απέναντι στους συγγραφείς μας, όσο και στο αναγνωστικό κοινό, φιλοδοξούμε να ανακαλύπτουμε τα σημαντικά, τα αληθινά και τα σπάνια σε όλα τα επίπεδα, και να τα φέρνουμε δημιουργικά και εμπνευσμένα στο φως για όλους.