Μύθοι, προσωπικά βιώματα, μνήμες και κόσμοι της φαντασίας συναντιούνται στην έκθεση «Ιστορίες Πηλού V – Κάτσε να σου πω μια ιστορία», όπου δεκαοκτώ καλλιτέχνες προσεγγίζουν τον πηλό ως ένα ανεξάντλητο μέσο εικαστικής έκφρασης. Η έκθεση παρουσιάζεται από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2026 στον χώρο τέχνης Μελάνυθρος, στο Καλλιμάρμαρο, με διοργάνωση των Κεραμικών Μορφών και επιμέλεια της Ελένης Γατσά.

Μια κεραμική τραμπάλα, ο αργαλειός της Πηνελόπης, μια σύνθεση εμπνευσμένη από τον Δίσκο της Φαιστού, επτά βάτραχοι που αναζητούν ένα χρυσό στέμμα και μια πολυθρόνα που θυμίζει ανοιχτή αγκαλιά. Αντικείμενα και μορφές με διαφορετικές αφετηρίες συναντιούνται σε μια έκθεση όπου ο πηλός ξεπερνά τα όρια του παραδοσιακού κεραμικού και μετατρέπεται σε μέσο αφήγησης, έκφρασης και επικοινωνίας.

Μπορεί ένα κάθισμα να κρύβει μια ιστορία; Μπορεί ένα ύφασμα να διατηρεί μνήμες ή ένα κεραμικό αντικείμενο να αποτυπώνει μια ανθρώπινη παρουσία; Στις «Ιστορίες Πηλού V», οι απαντήσεις προκύπτουν μέσα από δεκαοκτώ διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Μύθοι, προσωπικά βιώματα, ιστορικές αναφορές, συλλογικές μνήμες, κοινωνικοί προβληματισμοί και φανταστικοί κόσμοι διαμορφώνουν ένα πολυφωνικό εικαστικό περιβάλλον, στο οποίο το οικείο συναντά το απρόσμενο.

Τη διοργάνωση υπογράφουν οι «Κεραμικές Μορφές», με την οργάνωση της γλύπτριας και κεραμίστριας Μαριλένας Μιχοπούλου. Την επιμέλεια έχει η αρχαιολόγος και ιστορικός τέχνης Ελένη Γατσά, η οποία συνδέει τις δημιουργίες μέσα από τέσσερις βασικούς θεματικούς άξονες: την ανθρώπινη παρουσία και τη συνάντηση με τον Άλλον, την ύφανση ως πράξη σύνδεσης, τη μνήμη ως αποτύπωμα και τη φαντασία ως δυνατότητα δημιουργίας νέων κόσμων.

Η ανθρώπινη παρουσία και η ανάγκη της συνάντησης

Η σχέση με τον Άλλον, η συνύπαρξη, η φροντίδα και η ανθρώπινη επαφή βρίσκονται στο επίκεντρο αρκετών έργων. Η Μίρκα Δραπανιώτου, με την κεραμική τραμπάλα «Είμαι επειδή είμαστε / I Am Because We Are (Ubuntu)», αποδίδει εικαστικά τη φιλοσοφία του Ubuntu, σύμφωνα με την οποία η ανθρώπινη ύπαρξη συνδέεται άρρηκτα με την ύπαρξη των άλλων.

Στο έργο «Ayin», η Ηλιάνα Κωνσταντινίδου Κουτεντάκη μεταμορφώνει μια πολυθρόνα σε σύμβολο προστασίας και αποδοχής, με τη μορφή της να παραπέμπει σε μια ανοιχτή αγκαλιά. Από την πλευρά του, ο Βενιαμίν Δασκαλάκης δημιουργεί μια σύνθεση επτά κεραμικών ειδωλίων που σχηματίζουν κύκλο γύρω από μια κενή θέση. Σαν ένα φανταστικό αρχαιολογικό εύρημα, η εγκατάσταση αφήνει χώρο για την παρουσία κάποιου που απουσιάζει, προκαλώντας ερωτήματα για την ιστορία που μπορεί να κρύβεται πίσω από τα ίχνη της.

Η συμμετοχή του επισκέπτη αποκτά πιο άμεσο χαρακτήρα στο έργο «Ποτέ δεν τα παρατάμε» της Λασκαρίνας Γιακουμάτου. Ένα κεραμικό κάθισμα ενεργοποιεί, μέσω ανιχνευτή κίνησης, ήχους γηπέδου, μεταφέροντας στον εκθεσιακό χώρο την ένταση και τη συλλογική ενέργεια μιας αθλητικής εξέδρας. Έτσι, η παρουσία του κοινού δεν περιορίζεται στην παρατήρηση, αλλά γίνεται μέρος της ίδιας της καλλιτεχνικής εμπειρίας.

Η ύφανση ως φορέας μνήμης και αφήγησης

Το νήμα, το ύφασμα και η ύφανση αποτελούν αφετηρία για έργα που αναδεικνύουν τη σχέση ανάμεσα στον χρόνο, την καθημερινότητα και την προσωπική ή συλλογική μνήμη.

Ο «Αργαλειός της Πηνελόπης» της Κατερίνας Βραχιολά ανακαλεί τον ομηρικό μύθο μέσα από μια μεγάλη εγκατάσταση με νήματα, μεταλλικό πλέγμα και κεραμικά βαρίδια. Η αναμονή, η υπομονή και η αέναη πράξη της ύφανσης μεταφέρονται σε μια σύγχρονη εικαστική σύνθεση.

Στο έργο «Οι ιστορίες που φορέσαμε», η Λιάνα Σιγανού συνδυάζει κεραμικά στοιχεία, ποδιές, παπούτσια και φωτογραφίες, ανασύροντας μνήμες που συνδέονται με τη γυναικεία εμπειρία και την καθημερινή ζωή. Ο Γιώργος Κατσιγιάννης διερευνά όσα μπορεί να διατηρεί στη μνήμη του ένα ύφασμα, ενώ η Ρένα Μεταξά προσεγγίζει τη μνήμη μέσα από κεραμικές μορφές και διαφορετικές επιφάνειες.

Από την αρχαιότητα στα ίχνη του παρελθόντος

Η ιστορία και η αρχαιολογική μνήμη αποκτούν νέα εικαστική διάσταση μέσα από έργα που συνομιλούν με παλαιότερες εποχές, σύμβολα και πολιτισμικά ίχνη.

Η Νέλλη Νατζαρή αντλεί έμπνευση από τον Δίσκο της Φαιστού και δημιουργεί μια μακρόστενη κεραμική σύνθεση, μεταφέροντας στοιχεία μιας αρχαίας γραφής σε μια νέα καλλιτεχνική αφήγηση. Η Μάγκυ Ιωάννου αξιοποιεί μοτίβα της γεωμετρικής αγγειογραφίας σε μια μεγάλη, χαραγμένη κεραμική σύνθεση, στην οποία ενσωματώνονται ευχές και μηνύματα ελπίδας.

Παράλληλα, η Βερίνα Μυροφορίδου παρουσιάζει ένα μεταλλικό παραβάν με ενσωματωμένα κεραμικά στοιχεία από stoneware και πορσελάνη, διερευνώντας τα ίχνη παλαιότερων κατοικήσεων και τη σχέση του ανθρώπου με τους χώρους που έζησε και τελικά εγκατέλειψε.

Όταν ο πηλός συναντά τη φαντασία

Η έκθεση ανοίγει επίσης έναν κόσμο παιχνιδιού, παραμυθιού και συμβολισμών, όπου η κεραμική δημιουργία γίνεται αφορμή για απρόσμενες αφηγήσεις.

Η Δήμητρα Σταύρου παρουσιάζει επτά κεραμικούς βατράχους, οι οποίοι αναζητούν ένα χρυσό στέμμα, θέτοντας με παιχνιδιάρικο τρόπο το ερώτημα της επιθυμίας, της προσδοκίας και της μεταμόρφωσης. Η Φανή Μεταξά φέρνει στον εκθεσιακό χώρο τη Mary Poppins να πετά πάνω από τις στέγες του Λονδίνου, ενώ η Έλλη Σοφιανοπούλου δημιουργεί ένα κεραμικό δάσος από περίπου τριάντα μορφές, με μανιτάρια που μοιάζουν να έχουν ξεπηδήσει από τη Χώρα των Θαυμάτων.

Στο έργο «Ο ελέφαντας στο δωμάτιο», η Αργυρώ Βορδώνη παρουσιάζει δύο λαβυρινθώδεις συνθέσεις που παραπέμπουν σε διαδρομές προς ένα κέντρο. Η εικαστική αυτή προσέγγιση αναφέρεται σε όσα βρίσκονται μπροστά μας, αλλά συχνά επιλέγουμε να μην αντικρίζουμε.

Ιστορίες που αγγίζουν τις δύσκολες πλευρές της ανθρώπινης εμπειρίας

Ορισμένες δημιουργίες στρέφονται σε ζητήματα κοινωνικής ευαισθησίας, βίας, απώλειας και προσωπικής δοκιμασίας, αναζητώντας μέσα από την τέχνη τρόπους έκφρασης και αναστοχασμού.

Η Λένια Θεοδώρου παρουσιάζει έντεκα μάσκες από πορσελάνη, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Η Μαριλένα Μιχοπούλου, μέσα από το έργο «Ό,τι παραμένει», προσεγγίζει τη βία, τη φθορά και τη δοκιμασία, αναζητώντας στην προσωπική αφήγηση τη δυνατότητα της αναγέννησης.

Η Μέντη Μέγα, με το έργο «6 Ιουλίου 2025», μεταφέρει μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο πεδίο της κεραμικής δημιουργίας, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για τις μνήμες, τα γεγονότα και τα συναισθήματα που μπορεί να συμπυκνώνει μια ημερομηνία.

Ένα υλικό, δεκαοκτώ διαφορετικές ιστορίες

Μέσα από γλυπτά, εγκαταστάσεις, αντικείμενα και συνθέσεις, οι δεκαοκτώ δημιουργοί διευρύνουν τα εκφραστικά όρια της κεραμικής τέχνης. Ο πηλός δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως πρώτη ύλη για τη δημιουργία χρηστικών ή διακοσμητικών αντικειμένων, αλλά ως ένα ζωντανό μέσο που μπορεί να αποτυπώσει συναισθήματα, να διατηρήσει μνήμες, να αφηγηθεί ιστορίες και να θέσει κοινωνικά και υπαρξιακά ερωτήματα.

Οι «Ιστορίες Πηλού» αποτελούν πρωτοβουλία των «Κεραμικών Μορφών», της σχολής κεραμικής τέχνης που ίδρυσε η γλύπτρια και κεραμίστρια Μαριλένα Μιχοπούλου. Από την πρώτη διοργάνωση, το 2016, οι θεματικές εκθέσεις έχουν διαμορφώσει έναν χώρο συνάντησης καλλιτεχνών με διαφορετικές διαδρομές, τεχνικές και εικαστικές αναζητήσεις, αναδεικνύοντας τις πολλαπλές δυνατότητες ενός υλικού με μακραίωνη ιστορία.

Η φράση «Κάτσε να σου πω μια ιστορία» γίνεται έτσι κάτι περισσότερο από τον τίτλο της έκθεσης. Αποτελεί μια πρόσκληση προς τον επισκέπτη να σταθεί μπροστά στα έργα, να ανακαλύψει τις διαφορετικές αφηγήσεις τους και να δημιουργήσει τις δικές του συνδέσεις. Γιατί κάθε έργο έχει κάτι να πει, αλλά η ιστορία του δεν ολοκληρώνεται απαραίτητα με την πρόθεση του δημιουργού. Συνεχίζεται κάθε φορά που κάποιος το συναντά και του δίνει τη δική του σημασία.

Ίσως, τελικά, η πιο προσωπική ιστορία της έκθεσης να είναι εκείνη που θα πάρει μαζί του ο ίδιος ο επισκέπτης.

Πληροφορίες έκθεσης

Τίτλος: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΗΛΟΥ V – Κάτσε να σου πω μια ιστορία

Διάρκεια: 20 Νοεμβρίου – 12 Δεκεμβρίου 2026

Χώρος: Μελάνυθρος – Χώρος Τέχνης

Διεύθυνση: Ζάππα 4, Καλλιμάρμαρο, Αθήνα 116 35

Τηλέφωνο: 210 3636904

Ώρες λειτουργίας:

Τρίτη – Παρασκευή: 17:30–21:00

Σάββατο: 11:00–14:30

Διοργάνωση: Κεραμικές Μορφές

Οργάνωση: Μαριλένα Μιχοπούλου

Επιμέλεια: Ελένη Γατσά, αρχαιολόγος και ιστορικός τέχνης

Συμμετέχουν: Αργυρώ Βορδώνη, Κατερίνα Βραχιολά, Λασκαρίνα Γιακουμάτου, Βενιαμίν Δασκαλάκης, Μίρκα Δραπανιώτου, Λένια Θεοδώρου, Μάγκυ Ιωάννου, Γιώργος Κατσιγιάννης, Ηλιάνα Κωνσταντινίδου Κουτεντάκη, Μέντη Μέγα, Ρένα Μεταξά, Φανή Μεταξά, Μαριλένα Μιχοπούλου, Βερίνα Μυροφορίδου, Νέλλη Νατζαρή, Λιάνα Σιγανού, Έλλη Σοφιανοπούλου και Δήμητρα Σταύρου.