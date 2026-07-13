Μια ιστορικής σημασίας πολιτιστική σύμπραξη ανάμεσα στο Εθνικό Θέατρο της Βουλγαρίας «Ιβάν Βαζόφ» και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του Βουλγαρικού Πρακτορείου Ειδήσεων (BTA).

Πρόκειται για την παράσταση της τραγωδίας του Ευριπίδη «Βάκχες», η οποία ανέβηκε στα αγγλικά στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με τη ζωντανή μουσική των Tiger Lillies, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα 7.000 θεατών το περασμένο Σάββατο.

Ο Κυρίλ Βέλτσεφ, διευθυντής του BTA, όπως και ο Βασίλι Βασίλιεφ, διευθυντής του βουλγαρικού Εθνικού Θεάτρου, υπογράμμισαν τη μοναδικότητα της συγκυρίας, καθώς είναι η πρώτη φορά που το Βουλγαρικό Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει έργο στην Επίδαυρο, αναδεικνύοντας τις κοινές αξίες των δύο λαών μέσω του αρχαίου δράματος.

Ο σκηνοθέτης της παράστασης, Γιάβορ Γκάρτεφ, χαρακτήρισε την εμπειρία ως την κορυφαία στιγμή της καριέρας του και μέσο ενίσχυσης της βαλκανικής ταυτότητας, σημειώνοντας ότι η τέχνη γεφυρώνει τις ιστορικές διαφορές των δύο χωρών.

Ο Μιχαήλ Ταμπακάκης, ο οποίος ενσαρκώνει το ρόλο του Πενθέα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το δημιουργικό χώρο που του δόθηκε, παρά τη μεγάλη ευθύνη και το άγχος της πρώτης εμφάνισης Έλληνα ηθοποιού με βουλγαρικό θίασο στην Επίδαυρο.

Τέλος, ο Πρέσβης της Βουλγαρίας δήλωσε συγκινημένος, τονίζοντας ότι η συνεργασία αυτή αποδεικνύει τη σταθερότητα και τη σύγκλιση των δύο χωρών, που πλέον είναι μαζί μέλη της Ε.Ε. και του Σένγκεν.

Το πρόγραμμα της περιοδείας:

Η παράσταση θα παρουσιαστεί συνολικά σε 13 μέρη στην Ελλάδα. Οι πρώτοι σταθμοί στην Αττική είναι: