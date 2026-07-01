Ιστορική κατοικία του Μπομπ Ντίλαν στο Χάρλεμ πωλήθηκε για το εντυπωσιακό ποσό των 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο θρυλικός τραγουδιστής και τραγουδοποιός είχε το σπίτι του 19ου αιώνα σε στυλ Αναγέννησης από το 1986 έως το 2000, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, έζησε μια ήσυχη ζωή στην κατοικία πέντε υπνοδωματίων στη συνοικία Striver’s Row.

Το σπίτι που βρίσκεται στο ισόγειο, σχεδιάστηκε αρχικά από τον Στάνφορντ Γουάιτ το 1893. Σήμερα, το ακίνητο συνδυάζει στοιχεία σχεδιασμού αιώνων με σύγχρονες ανέσεις του 21ου αιώνα.

Με την είσοδό τους, οι επισκέπτες βρίσκουν έναν «προθάλαμο με ξύλινη επένδυση και άψογα πλακάκια» σύμφωνα με την καταχώριση από τον Κόλιν Μοντγκόμερι του Sotheby’s International Realty. Από εκεί, ένα σαλόνι 4,5 μέτρων εκτείνεται σε μια μεγάλη κουζίνα-τραπεζαρία. Αναπαλαιωμένα ξύλινα και γυάλινα ντουλάπια περιβάλλουν τον χώρο.

Η κατοικία με πέντε υπνοδωμάτια, η οποία βρίσκεται στο ισόγειο, σχεδιάστηκε αρχικά από τον Stanford White το 1893.

Με την κουζίνα συνδέεται μια πλήρως ανακατασκευασμένη εξωτερική βεράντα με φωτισμό και άφθονο χώρο για υπαίθρια ψυχαγωγία.

«Πρόκειται για μια όμορφα διατηρημένη κατοικία περίπου όσο πιο κοντά στο αρχικό εσωτερικό της της δεκαετίας του 1890» ανέφερε ο Μοντγκόμερι σε δήλωσή του που κοινοποιήθηκε στο People. «Είχαμε έντονο ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκεια της αγοράς και ο κατάλληλος αγοραστής ήταν κάποιος που ήθελε να ζήσει στο σπίτι, όχι να το αλλάξει».

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ