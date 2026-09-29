Σε μια ιστορική συμφωνία κατέληξαν η Βουλγαρία και η Ελλάδα αναφορικά με την επιστροφή στη βουλγαρική πλευρά των λειψάνων του τσάρου Σαμουήλ, τα οποία φυλάσσονται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης.

Η επίσημη παράδοση των λειψάνων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ θα ακολουθήσει η μεταφορά τους στη Σόφια με στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-27J Spartan.

Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ, πριν από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κάνοντας λόγο για μια συμφωνία που κλείνει ένα ζήτημα με ισχυρό ιστορικό και συμβολικό φορτίο για τη χώρα του.

Όπως ανέφερε ο Ράντεφ, η βουλγαρική κυβέρνηση αναμένεται να εγκρίνει εντός της ημέρας το κείμενο της συμφωνίας και να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Πολιτισμού της χώρας Εφτίμ Μιλόσεφ να την υπογράψει με την Ελληνίδα ομόλογό του Λίνα Μενδώνη.

Η συμφωνία, σύμφωνα με τον Βούλγαρο Πρόεδρο, δεν αφορά μόνο την παράδοση των λειψάνων. Περιλαμβάνει πρόβλεψη για αμοιβαία παραχώρηση προς φύλαξη ιστορικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών αντικειμένων και κειμηλίων, διαμορφώνοντας ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας Αθήνας και Σόφιας στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με στρατιωτικό αεροσκάφος στη Σόφια

Μετά την τελετή στη Θεσσαλονίκη, τα λείψανα πρόκειται να μεταφερθούν στη βουλγαρική πρωτεύουσα με αεροσκάφος C-27J Spartan της βουλγαρικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Στη Σόφια θα τοποθετηθούν σε ειδική σαρκοφάγο στον Ναό της Αγίας Σοφίας, έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και θρησκευτικούς χώρους της βουλγαρικής πρωτεύουσας.

Ο Ρούμεν Ράντεφ κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν στην επίσημη υποδοχή στις 3 Οκτωβρίου. Βάσει του προγράμματος που ανακοίνωσε, η εκδήλωση θα αρχίσει στις 12:30 στην Πλατεία Μπάτενμπεργκ και θα ακολουθήσει πομπή προς την εκκλησία της Αγίας Σοφίας.

Τα λείψανα που αποδίδονται στον τσάρο Σαμουήλ είχαν εντοπιστεί το 1965 στον Ναό του Αγίου Αχιλλείου, στο νησί της Μικρής Πρέσπας, και έκτοτε φυλάσσονται στη Θεσσαλονίκη.

Ο Σαμουήλ, ο οποίος πέθανε το 1014, αποτελεί κεντρική μορφή της μεσαιωνικής βουλγαρικής ιστορίας και συνδέεται άμεσα με την περιοχή των Πρεσπών, που υπήρξε ένα από τα βασικά κέντρα της εξουσίας του.